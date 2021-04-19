Служба считает, что компания злоупотребляет доминирующим положением сервиса на рынке.

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«Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». В службе отметили, что такое поведение компании «может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках».

Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге.

В апреле российский суд обязал Google разблокировать ютуб-канал «Царьграда», который ранее закрыли без возможности восстановления из-за нарушения законодательства о санкциях и правил торговли.