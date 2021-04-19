ФАС завела дело на Google из-за «внезапных блокировок и удаления аккаунтов» на YouTube Статьи редакции
Служба считает, что компания злоупотребляет доминирующим положением сервиса на рынке.
«Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей», — говорится в сообщении ведомства.
ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». В службе отметили, что такое поведение компании «может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках».
Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге.
В апреле российский суд обязал Google разблокировать ютуб-канал «Царьграда», который ранее закрыли без возможности восстановления из-за нарушения законодательства о санкциях и правил торговли.
В начале апреля российский сервис Rutube объявил о перезапуске. Он полностью принадлежит холдингу «Газпром-медиа», который пообещал сделать сервис такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента, как YouTube.
Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)
Откуда все эти организации берутся? Чем они занимаются и за чей счёт?
В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для пользователей и создателей контента.
Нихуя борзые
Очень жаль что Я не GOOGLE. Нету лучше красоты,чем пописать с высоты.
До выборов ещё 4 месяца. Сколько ещё всякого трэша произойдет за это время.
Они правы, конечно, но сомнительно, что их волнуют интересы пользователей.
Интересы пользователей волнуют только светлых людей запада, нашим крахоборам нужно лишь под себя больше денег засунуть