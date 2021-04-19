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Новости
Ольга Щербинина

ФАС завела дело на Google из-за «внезапных блокировок и удаления аккаунтов» на YouTube Статьи редакции

Служба считает, что компания злоупотребляет доминирующим положением сервиса на рынке.

13 13 комментариев
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«Действия Google приводят к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей», — говорится в сообщении ведомства.

ФАС установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube «являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми». В службе отметили, что такое поведение компании «может привести к ущемлению интересов пользователей, а также к ограничению конкуренции на смежных рынках».

Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ), которая пожаловалась на действия Google по внезапной блокировке, удалению аккаунтов и контента пользователей на видеохостинге.

В апреле российский суд обязал Google разблокировать ютуб-канал «Царьграда», который ранее закрыли без возможности восстановления из-за нарушения законодательства о санкциях и правил торговли.

В начале апреля российский сервис Rutube объявил о перезапуске. Он полностью принадлежит холдингу «Газпром-медиа», который пообещал сделать сервис такой уже удобной площадкой для размещения видеоконтента, как YouTube.

#новости #google #youtube

13 13 комментариев
10
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Большой жёлтый робат

11

Засуетились поварята

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Мразь

4

Дальше будут замедления и блокировка
Ура, Чебурнет

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Максим Шпилёв

2

Поводом к проведению расследования стало заявление Региональной общественной организации «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ)

Откуда все эти организации берутся? Чем они занимаются и за чей счёт?

Ответить

Очевидный Мурод

Максим
2

Это те, кто не читают правила использования сервисов и их политику конфиденциальности, а потом жалуются на "надуманные предлоги" и заговоры.

Ответить

Andy

Максим
0

Занимаются тем что засерают интернет, за чей счёт - за наш.

Ответить

Dr.Bezega

2

В рамках рассмотрения дела ФАС России даст оценку действиям Google LLC и их последствиям для пользователей и создателей контента.

Нихуя борзые

Ответить

Дмитрий Шалатонов

1

Очень жаль что Я не GOOGLE. Нету лучше красоты,чем пописать с высоты.

Ответить

Evil Pechenka

Дмитрий
1

Google уже прогибается: 

Роскомнадзор потребовал от ФБК удалить видео с…
YouTube сообщил авторам, что может заблокировать ролик, если они его не удалят.
tjournal.ru
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Andi Bigglesworth

1

До выборов ещё 4 месяца. Сколько ещё всякого трэша произойдет за это время.

Ответить

Anton Golovanov

–1

Они правы, конечно, но сомнительно, что их волнуют интересы пользователей.

Ответить

Иван Дмитриев

Anton
–1

Интересы пользователей волнуют только светлых людей запада, нашим крахоборам нужно лишь под себя больше денег засунуть

Ответить

Михаил Набоков

0

ФАС злоупотребляет доминирующим положением сервиса на рынке.

Ответить

Andy

0

Что там, соловьёву лайки скручивают?

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