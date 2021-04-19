На территории также разместят два ангара для киносъёмок.

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Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте Госзакупок, заказчиком киногорода выступает государственное учреждение «Кафедральный собор». Возведением займётся компания «Артур Сарниц – Кёнигсберг». На разработку генерального плана и альбома с видами потратят 400 тысяч рублей. Об этом пишет «Новый Калининград».

На площадке планируют разместить два ангара площадью 1500 и 100 квадратных метров, гостиницу мотельного типа, декорировать фасады зданий в стиле европейских городов и модернизировать существующие постройки мансардными этажами, а также проложить брусчатые улицы.

В пресс-службе «Кафедрального собора» отметили, что ничего нового строиться не будет. «„Каливуд” — это условное название. Мы реконструируем помещения на Нарвской, где находится офис собора, потому что многие из них непригодны для эксплуатации. Кинопроизводство — одна из функций реконструированного пространства», — рассказали изданию в соборе.