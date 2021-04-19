В Калининграде появится «Каливуд» — киногород с гостиницей и декорациями в стиле европейских городов Статьи редакции
На территории также разместят два ангара для киносъёмок.
Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте Госзакупок, заказчиком киногорода выступает государственное учреждение «Кафедральный собор». Возведением займётся компания «Артур Сарниц – Кёнигсберг». На разработку генерального плана и альбома с видами потратят 400 тысяч рублей. Об этом пишет «Новый Калининград».
На площадке планируют разместить два ангара площадью 1500 и 100 квадратных метров, гостиницу мотельного типа, декорировать фасады зданий в стиле европейских городов и модернизировать существующие постройки мансардными этажами, а также проложить брусчатые улицы.
В пресс-службе «Кафедрального собора» отметили, что ничего нового строиться не будет. «„Каливуд” — это условное название. Мы реконструируем помещения на Нарвской, где находится офис собора, потому что многие из них непригодны для эксплуатации. Кинопроизводство — одна из функций реконструированного пространства», — рассказали изданию в соборе.
Отличное название
Вечерний ключ
ржомба
Есть годные паблосы в телеге, креативное г и зашкваркетинг, там такого завались
Я плюсы ставить не могу, либеральная общественность запретила. Так бы оценил твою картинку плюсом, но увы(