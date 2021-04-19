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Сергей Исенеков

В Калининграде появится «Каливуд» — киногород с гостиницей и декорациями в стиле европейских городов Статьи редакции

На территории также разместят два ангара для киносъёмок.

Фото KGD

Согласно техническому заданию, опубликованному на сайте Госзакупок, заказчиком киногорода выступает государственное учреждение «Кафедральный собор». Возведением займётся компания «Артур Сарниц – Кёнигсберг». На разработку генерального плана и альбома с видами потратят 400 тысяч рублей. Об этом пишет «Новый Калининград».

На площадке планируют разместить два ангара площадью 1500 и 100 квадратных метров, гостиницу мотельного типа, декорировать фасады зданий в стиле европейских городов и модернизировать существующие постройки мансардными этажами, а также проложить брусчатые улицы.

В пресс-службе «Кафедрального собора» отметили, что ничего нового строиться не будет. «„Каливуд” — это условное название. Мы реконструируем помещения на Нарвской, где находится офис собора, потому что многие из них непригодны для эксплуатации. Кинопроизводство — одна из функций реконструированного пространства», — рассказали изданию в соборе.

#новости #регионы

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17 17 комментариев
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Иван Дмитриев

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Отличное название

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Вечерний ключ

Иван
5
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Вечерний ключ

Вечерний
4

ржомба

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Иван Дмитриев

Вечерний
0

Есть годные паблосы в телеге, креативное г и зашкваркетинг, там такого завались

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Вечерний ключ

Иван
2
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Иван Дмитриев

Вечерний
0

Я плюсы ставить не могу, либеральная общественность запретила. Так бы оценил твою картинку плюсом, но увы(

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Бесконечный крюк

6

А каловики у них там есть?

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Лишенный пришелец

5

каликвуд

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Излишний ГОСТ

5

еще одна шутка про кал

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Прежний калькулятор

3

Говно и дерево

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Иван Николаев

Прежний
1

Копровуд

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Дорожный мангал

1

Что за халупа на картинке?

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Иван Николаев

Дорожный
2

Главный павильон Каливуда

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Психологический Макс

1

Говно и лес

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Большой жёлтый робат

1

Каливуд ахаххаха типа говеный Голливуд ахахахахаххахахахахаэ

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Zero-one-one

0

@хуй пизда кислота 

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Иван Дмитриев

0
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