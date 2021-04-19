Жители города Тампа не хотят работать в ресторане быстрого питания, а предпочитают получать пособие по безработице и искать работу с зарплатой повыше.

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Вывеска с информацией об оплате интервью Фото Дэна Нанна

Владелец местной франшизы сети ресторанов Блейк Каспер рассказал The Insider, что менеджеры решили пойти на такой шаг после того, как он потребовал сделать «всё возможное, чтобы найти сотрудников».

По словам Каспера, после снятия ограничений в США многие жители флоридского города Тампа решили получать повышенное пособие по безработице и искать высокооплачиваемую работу. Поэтому очень мало людей стали обращать внимание на такие вакансии. Владелец отмечает, что с конца 90-х найти работников было не так сложно.

Выплаты по 50 долларов за собеседование не смогли привлечь нужное количество работников, поэтому Блейк Каспер предпринял другие способы для поиска будущих работников. Он ввёл выплаты при найме, бонусы за привлечения новых сотрудников через рекомендации и подача заявлений о трудоустройстве через мессенджеры. На прошлой неделе 60 ресторанов «Макдоналдс», которые ему принадлежат, наняли 115 новых сотрудников.

Владелец ресторанов добавляет, что сейчас идеальное время для торговли, когда многие люди ходят по заведениям и тратят деньги, которые получили из выплат пострадавшим от пандемии. Он отмечает, что дефицит сотрудников вынуждает повышать оклады. Сейчас он платит своим сотрудникам 12 долларов в час, что на 3 доллара больше минимальной оплаты труда в штате Флорида. Сейчас же он думает о том, чтобы повысить зарплату до 13 долларов в час.