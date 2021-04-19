«Макдоналдс» во Флориде стал предлагать по 50 долларов тем, кто придёт на собеседование Статьи редакции
Жители города Тампа не хотят работать в ресторане быстрого питания, а предпочитают получать пособие по безработице и искать работу с зарплатой повыше.
Владелец местной франшизы сети ресторанов Блейк Каспер рассказал The Insider, что менеджеры решили пойти на такой шаг после того, как он потребовал сделать «всё возможное, чтобы найти сотрудников».
По словам Каспера, после снятия ограничений в США многие жители флоридского города Тампа решили получать повышенное пособие по безработице и искать высокооплачиваемую работу. Поэтому очень мало людей стали обращать внимание на такие вакансии. Владелец отмечает, что с конца 90-х найти работников было не так сложно.
Выплаты по 50 долларов за собеседование не смогли привлечь нужное количество работников, поэтому Блейк Каспер предпринял другие способы для поиска будущих работников. Он ввёл выплаты при найме, бонусы за привлечения новых сотрудников через рекомендации и подача заявлений о трудоустройстве через мессенджеры. На прошлой неделе 60 ресторанов «Макдоналдс», которые ему принадлежат, наняли 115 новых сотрудников.
Владелец ресторанов добавляет, что сейчас идеальное время для торговли, когда многие люди ходят по заведениям и тратят деньги, которые получили из выплат пострадавшим от пандемии. Он отмечает, что дефицит сотрудников вынуждает повышать оклады. Сейчас он платит своим сотрудникам 12 долларов в час, что на 3 доллара больше минимальной оплаты труда в штате Флорида. Сейчас же он думает о том, чтобы повысить зарплату до 13 долларов в час.
Тсс, мужик, между нами: нахуя работать, когда можно не работать?
Не всем дано робатать(
А можно каждый день на собеседование ходить?
Да, страна большая, маков много там. $1,5К в месяц при макс. активности до вычета налогов :)))
Сейчас он платит своим сотрудникам 12 долларов в час, что на 3 доллара больше минимальной оплаты труда в штате Флорида. Сейчас же он думает о том, чтобы повысить зарплату до 13 долларов в час.
Невидимая рука рынка так и работает)
(Федеральный порог бедности — 15 долларов в час, если что)
7.25 как бы
Это федеральная минимальная зарплата, не путайте
Порог бедности в два раза выше минимальной зарплаты? Ачо всмысле
Именно так. И Байден предлагает поднять вторую до первого, но голосов в Сенате ему не хватает.
PS
К слову, и у нас в РФ до недавних пор минимальная зарплата была ниже прожиточного минимума. Теперь они равны, но прожиточный минимум при росте цен силами волшебников Росстата почему-то понижается)
А можно ссылку? Потому что:
1) Почему порог бедности измеряется в баксах в час, а не в год/месяц/неделю?
2) Нагуглил powerty guidelines https://aspe.hhs.gov/2021-poverty-guidelines. Там на семью из одного человека $13к/год, что равно примерно 7 баксам в час при 40-часовой рабочей неделе.
Я слышал, что Байден хочет поднять федеральную минимальную зарплату до 15 баксов в час, а про остальное нет.
Это просто руки лоббистов не дотянулись до отмены всяких пособий
Рост зарплат без роста производительности?С напечатанными деньгами? Так работает инфляция
есть рынок, а есть станочек.
У меня был случай, что НR сам активно намекал на взятку, чтобы взять меня на работу.
Хранишь часть своих скромных сбережений с нищенской рублевой зарплаты в баксах, а потом хоп, тамошние леваки печатный станочек включили
Прикол в том что это всё отсрочено и мировая экономика переварит - ещё 2ру трампов или байден раздач бабла. Леваки конечно рады станочек включать но леваки так же мастера поднимать налоги - так что не беспокойсь за кубышку или если ты думаешь что бакс словит инфляцию более 5% вперед покупать долговые бумажки загнивающего запада - и становиться таки богатым человеком!
12 долларов в час
96 долларов за 8 часов
2/2 работать это примерно 1440 долларов в месяц.
Интересен налог на зп, но до вычета это 110к рублей.
Мда.
Бигмак стоит 4 доллара у них. 135 рублей у нас.
это не показатель. Это общепит, да и качество их разное.
В магазинах то там все дешевле: продукты, электроника, авто и т.п.
Там НДФЛ для бедных что-то около 15%, но там большие вычеты. В итоге он будет стремится к 0 у такого чела.
Вообще макдак не интересно.
Дальнобой вроде около 7000, а у нас 500-700... ))
Вроде всё правильно посчитал, но в конце зачем-то рубли свои высрал
С своими stimulus checks американцы как ошалевшие, в последние месяцы стримеров на твтиче просто заваливают донатами по $500-$1000
Комитет стал предлагать 75 рублей всем, кто зарегистрируется на TJ.
На деле всё наоборот:
TJ предлагает заплатить 75 рублей всем, кто зарегистрируется на TJ.
Ну то есть примерно 30 бигмаков за собеседование