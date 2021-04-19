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Новости
Сергей Исенеков

«Макдоналдс» во Флориде стал предлагать по 50 долларов тем, кто придёт на собеседование Статьи редакции

Жители города Тампа не хотят работать в ресторане быстрого питания, а предпочитают получать пособие по безработице и искать работу с зарплатой повыше.

45 45 комментариев
3546 просмотров
Вывеска с информацией об оплате интервью Фото Дэна Нанна 

Владелец местной франшизы сети ресторанов Блейк Каспер рассказал The Insider, что менеджеры решили пойти на такой шаг после того, как он потребовал сделать «всё возможное, чтобы найти сотрудников».

По словам Каспера, после снятия ограничений в США многие жители флоридского города Тампа решили получать повышенное пособие по безработице и искать высокооплачиваемую работу. Поэтому очень мало людей стали обращать внимание на такие вакансии. Владелец отмечает, что с конца 90-х найти работников было не так сложно.

Выплаты по 50 долларов за собеседование не смогли привлечь нужное количество работников, поэтому Блейк Каспер предпринял другие способы для поиска будущих работников. Он ввёл выплаты при найме, бонусы за привлечения новых сотрудников через рекомендации и подача заявлений о трудоустройстве через мессенджеры. На прошлой неделе 60 ресторанов «Макдоналдс», которые ему принадлежат, наняли 115 новых сотрудников.

Владелец ресторанов добавляет, что сейчас идеальное время для торговли, когда многие люди ходят по заведениям и тратят деньги, которые получили из выплат пострадавшим от пандемии. Он отмечает, что дефицит сотрудников вынуждает повышать оклады. Сейчас он платит своим сотрудникам 12 долларов в час, что на 3 доллара больше минимальной оплаты труда в штате Флорида. Сейчас же он думает о том, чтобы повысить зарплату до 13 долларов в час.

Самая большая проблема заключается в том, что федеральное правительство и правительство штата продолжат поддерживать безработных и выплачивать пособия. Именно это создаёт для них стимул не работать. Они могут получать больше, не работая, и нам нужно ещё повышать зарплаты.

Блейк Каспер
владелец сети ресторанов быстрого питания во Флориде

#новости #сша

45 45 комментариев
28
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45 комментариев
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alexferman

19

Жители города Тампа

Поначалу показалось, что Трамп город себе купил

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Большой жёлтый робат

15

Тсс, мужик, между нами: нахуя работать, когда можно не работать? 

Ответить

Ростислав Алабужев

Большой
7

Не всем дано робатать(

Ответить

Большой жёлтый робат

Ростислав
2

Факт! 

Ответить

Alex Blake

Ростислав
1

Работать дано не только лишь всем

Ответить

Мразь

9

А можно каждый день на собеседование ходить?

Ответить

Иван Эртель

Мразь
3

Да, страна большая, маков много там. $1,5К в месяц при макс. активности до вычета налогов :)))

Ответить

Найтколл

Иван
0

1.5к это зависит от штата, так ещё и эта сумма является абсолютными копейками 

Ответить

Иван Эртель

Найтколл
0

Для бродяги сойдет ведь ). А так понятно, что копейки.

Ответить

Лишенный пришелец

6

А зп повысить??

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Лишенный
4

Сейчас он платит своим сотрудникам 12 долларов в час, что на 3 доллара больше минимальной оплаты труда в штате Флорида. Сейчас же он думает о том, чтобы повысить зарплату до 13 долларов в час.

Невидимая рука рынка так и работает)

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

Ilya.A—Petya.A's
1

(Федеральный порог бедности — 15 долларов в час, если что)

Ответить

Весёлый Хамелеон

Ilya.A…
4

7.25 как бы

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Весёлый
0

Это федеральная минимальная зарплата, не путайте

Ответить

Ilya Filin

Ilya.A…
0

Порог бедности в два раза выше минимальной зарплаты? Ачо всмысле 

Ответить

Ilya.A—Petya.A's

Ilya
0

Именно так. И Байден предлагает поднять вторую до первого, но голосов в Сенате ему не хватает.
PS
К слову, и у нас в РФ до недавних пор минимальная зарплата была ниже прожиточного минимума. Теперь они равны, но прожиточный минимум при росте цен силами волшебников Росстата почему-то понижается)

Ответить

Весёлый Хамелеон

Ilya.A…
0

А можно ссылку? Потому что:
1) Почему порог бедности измеряется в баксах в час, а не в год/месяц/неделю?
2) Нагуглил powerty guidelines https://aspe.hhs.gov/2021-poverty-guidelines. Там на семью из одного человека $13к/год, что равно примерно 7 баксам в час при 40-часовой рабочей неделе.
Я слышал, что Байден хочет поднять федеральную минимальную зарплату до 15 баксов в час, а про остальное нет. 

Ответить

Федя Прозоров

Ilya.A—Petya.A's
0

Это просто руки лоббистов не дотянулись до отмены всяких пособий

Ответить

Tural

Ilya.A—Petya.A's
0

вроде у них все еще действует отрицательный налог)

Ответить

Магомед Шереметьев

Ilya.A—Petya.A's
0

Рост зарплат без роста производительности?С напечатанными деньгами? Так работает инфляция

Ответить

Мразь

Лишенный
2

А ещё что хочешь?

Ответить

Лишенный пришелец

Мразь
1

Суп с кубиком магги

Ответить

Мразь

Лишенный
0

Лучше с Галиной бланкой

Ответить

Прежний калькулятор

Лишенный
0

Потерять 50 долларов единожды на одном работнике выгодней.

Ответить

Андрей Рядькин

Лишенный
0

есть рынок, а есть станочек. 

Ответить

solawind

Андрей
0

Могут себе позволить.

Ответить

Alex Blake

6

У меня был случай, что НR сам активно намекал на взятку, чтобы взять меня на работу. 

Ответить

Весёлый Хамелеон

4

Хранишь часть своих скромных сбережений с нищенской рублевой зарплаты в баксах, а потом хоп, тамошние леваки печатный станочек включили

Ответить

Alan Gliin

Весёлый
0

Прикол в том что это всё отсрочено и мировая экономика переварит - ещё 2ру трампов или байден раздач бабла. Леваки конечно рады станочек включать но леваки так же мастера поднимать налоги - так что не беспокойсь за кубышку или если ты думаешь что бакс словит инфляцию более 5% вперед покупать долговые бумажки загнивающего запада - и становиться таки богатым человеком!

Ответить

Photuum

3

20 собеседований - уже косарь

Ответить

Антон Сциталов

1

12 долларов в час
96 долларов за 8 часов
2/2 работать это примерно 1440 долларов в месяц. 
Интересен налог на зп, но до вычета это 110к рублей. 

Мда.

Ответить

Антон Сциталов

Антон
5

2 доллара в час в макдаке в соединенных штатах России

Ответить

Антон Сциталов

Антон
0

Бигмак стоит 4 доллара у них. 135 рублей у нас. 

Ответить

Madegghead

Антон
0

это не показатель. Это общепит, да и качество их разное.
В магазинах то там все дешевле: продукты, электроника, авто и т.п.

Ответить

Madegghead

Антон
0

Там НДФЛ для бедных что-то около 15%, но там большие вычеты. В итоге он будет стремится к 0 у такого чела.
Вообще макдак не интересно.
Дальнобой вроде около 7000, а у нас 500-700... ))

Ответить

Vladimir Ignatov

Антон
–1

Вроде всё правильно посчитал, но в конце зачем-то рубли свои высрал

Ответить

solawind

2

С своими stimulus checks  американцы как ошалевшие, в последние месяцы стримеров на твтиче просто заваливают донатами по $500-$1000

Ответить

Suq Madiq

1

Комитет стал предлагать 75 рублей всем, кто зарегистрируется на TJ.

Ответить

Sergey Karbivnichiy

Suq
2

На деле всё наоборот:
TJ предлагает заплатить 75 рублей всем, кто зарегистрируется на TJ.

Ответить

syrslava

1

Офигеть, оказывается, сотрудникам приходится за работу ещё и приплачивать!

Ответить

Деревенский месяц

1

а если бы визу выдавали, уже бы была громадная очередь))

Ответить

Сергей Звезда

0

Ну то есть примерно 30 бигмаков за собеседование

Ответить

Весёлый Хамелеон

Сергей
2

Меньше. Бигмак в штатах сильно дороже, чем у нас

Ответить

Открытый кавалер

0

Загнивают

Ответить

ouxen

0

прям как два месячных пособия по безработице в рашке

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