От идеи запретить иностранцам владеть больше 20% в видеосервисах планируют отказаться.

Автор законопроекта Антон Горелкин заявил, что доработает его, так как документ вызвал «много откликов со стороны отрасли» и его «нужно трансформировать». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как пояснил изданию источник знакомый с ситуацией, законопроект отзовут и внесут в новой редакции, не затрагивающей «сферу иностранного владения». Он будет регулировать только «область управлениям сервисами».

По словам одного из источников «Коммерсанта», вместо ограничения видеосервисы предложили решение, которое похоже на то, что применил «Яндекс» в 2019 году. Тогда Горелкин предлагал не позволять иностранцам владеть или контролировать более 20% в значимых интернет-компаниях. Это заставило «Яндекс» изменить структуру управления. Компания создала Фонд общественных интересов, который получил часть функций по управлению.

Гендиректор ivi Олег Туманов рассказал «Коммерсанту», что поддерживает идею доработки законопроекта. По его мнению, если лишить российские видеосервисы инвестиций, они проиграют зарубежным. Гендиректор Megogo Россия Виктор Чеканов подтвердил, что вместе с другими предлагал депутату доработать законопроект, но деталей не сообщил. В Okko и «КиноПоиске» отказались от комментариев.

Горелкин внёс в Госдуму поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» 18 декабря. Okko, ivi, «Амедиатека» и другие онлайн-кинотеатры выступили против ограничения иностранного владения в сервисах. Как сообщал Forbes со ссылкой на источники, из-за законопроекта ivi решил отложить IPO.