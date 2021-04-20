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Ольга Щербинина

Данные из досок Trello российских компаний попали в открытый доступ Статьи редакции

В сеть попали данные сотрудников и клиентов нескольких сотен крупных и тысяч небольших российских компаний.

Утечку обнаружили аналитики Infosecurity a Softline company, пишет «Коммерсантъ». В компании уточнили, что в России досками Trello пользуется в основном малый и средний бизнес, но встречаются и представители крупных организаций, в том числе банков.

По словам гендиректора Infosecurity Кирилла Солодовников, эта ситуация — «иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании».

Организации размещают на досках списки сотрудников и клиентов, договоры, сканы паспортов, документацию, касающуюся участия в тендерах, и разработки продукции, а также учётные данные от корпоративных аккаунтов и пароли от различных сервисов, рассказали в Infosecurity. Сейчас по тематическим запросам в поисковиках находится более девяти тысяч досок с упоминаниями логинов и паролей, отметили в компании.

Данные из досок Trello уже оказывались в открытом доступе, но настолько масштабная утечка происходит впервые, утверждают эксперты. Злоумышленники могут использовать информацию, например, для атак на клиентов компаний или взломов корпоративных Instagram-аккаунтов.

Trello принадлежит австралийскому разработчику программного обеспечения Atlassian, к подобным бесплатным сервисам также относятся Evernote, Wunderlist, XMind, Notion. По данным на октябрь 2019 года, число пользователей Trello превысило 50 миллионов.

#новости #trello #сливы

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Церковный кавалер

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По словам гендиректора Infosecurity Кирилла Солодовников, эта ситуация — «иллюстрация утечки, произошедшей не вследствие хакерской атаки, а в результате невнимательности или небрежности сотрудников компании»

И вот сейчас в результате той же невнимательности читатели будут думать, что это Трелло сливает данные, хотя на самом деле это тупые ИПшники, которые в публичных досках оставляют свои логины и пароли

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Полноценный хичхакер

Церковный
1

ООО "Долбоеб"

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Административный ключ

4

Можно еще пароли в трелло держать, очень удобно

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Evil Pechenka

3

В чём смысл слива то? В статье написано:
Почти миллион публичных досок сервиса Trello в настоящий момент индексируется поисковыми системами

Т.е. никто ничего не сливал, это изначально публичные доски были.

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Лига тупых

2

Больше желтых заголовков, дорогая редакция

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Церковный кавалер

1

Злоумышленники могут использовать информацию, например, для атак на клиентов компаний

Интересно, каким образом? Если на доске была БД клиентов? Ну тогда ИПшника надо на бутылку сажать за "ответственное" обращение с персональными данными

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Большой жёлтый робат

0

Начни свой день с утечки данных

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Весенний Влад

0

Лол, давно натыкался при гуглинге на кучу досок, думал это норма

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Весенний Влад

Весенний
0

Ага, перечитал статью, это норма
Переписать бы ее

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Артур Голицын

0

Wunderlist же мертв давно, некорректный пример аналога

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