В ДТП погибли два человека.

Илон Маск написал в твиттере, что записи данных показывают, что автопилот в автомобиле не был включен, а функцию «Полное самоуправление» владелец машины не покупал.

Предприниматель отреагировал на слова одного из пользователей соцсети, который отметил, что автопилот отключается через десять секунд после того, как водитель убирает руки с руля. По словам Маска, на участке дороги, где произошло ДТП, не было подсветки дорожной разметки, которая необходима для корректной работы стандартного автопилота.

Авария, о которой идёт речь, произошла в апреле. По данным властей, Tesla, двигавшаяся на высокой скорости, не вписалась в поворот, съехала с дороги, врезалась в дерево и загорелась. Полицейские заявили, что за рулём машины никого не было, а погибших мужчин обнаружили на пассажирских сидениях.

В марте Национальное управление безопасностью дорожного движения США заявило, что расследует более 20 аварии с участием Tesla, в которых водители точно использовали автопилот или могли его использовать.