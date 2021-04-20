Находящийся у власти 30 лет глава Чада снова победил на выборах. После переизбрания он умер от полученных в бою ранений Статьи редакции
Повстанцы, с которыми велись бои, называли своей целью свержение президента Идрисса Деби Итно и созданного им режима.
19 апреля независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года Идрисс Деби Итно в шестой раз победил на выборах, которые прошли 11 апреля. За него проголосовали более 79% избирателей.
В день выборов на территорию Чада вторглись вооружённые отряды повстанческой группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде», они планировали дойти до столицы страны Нджамены. 68-летний Идрисс Деби Итно руководил военнослужащими и скончался от ран, полученных в бою. Об этом стало известно 20 апреля.
По словам военного руководства, президент «испустил последнее дыхание» и отдал свою жизнь в бою, отстаивая территориальную целостность страны. Армия отчиталась об убийстве более 300 повстанцев. После смерти президента парламент и правительство Чада распустили, власть перешла совету из военных, он будет управлять страной 18 месяцев.
Чад — страна с населением 16,8 миллиона человек, которая расположена в одном из самых проблемных африканских регионов из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан». В 2018 году Деби провёл конституционную реформу, которая позволяла ему остаться у власти до 2033 года.
Завидую чадцам
власть перешла совету из военных
Ладно не завидую
Мигрируем?
Я имел ввиду вот бы нам такую же быструю сменяемость власти после выборов, а не их уровень жизни
79% - что то мне эта цифра напоминает...
- Господин президент, при всём уважении, но зачем 79, почему не 80?
- Нам нельзя 80. Вы что, хотите как в Беларуси?!
В 2018 году Деби провёл конституционную реформу, которая позволяла ему остаться у власти
2 года осталось подождать
Какая интрига!
On Monday evening, a meeting between Déby and the FACT leaders would have taken place in Mao, north of the capital. This meeting would have degenerated into a pitched battle causing the death of Déby and four of his generals.
Это какой-то ивент из Crusader Kings?
С другой стороны, понятно, почему африканские диктаторы не ведут переговоры с оппозицией
Там еще у них "на озере Чад изысканный бродит жираф". Ну если верить Гумилеву.
Интересный факт: страна названа в честь озера Чад. Сейчас это небольшое озеро, но 7 тысяч лет назад это было самое большое озеро мира, размером с два Чёрных моря.