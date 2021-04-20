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Артём Мазанов

Находящийся у власти 30 лет глава Чада снова победил на выборах. После переизбрания он умер от полученных в бою ранений Статьи редакции

Повстанцы, с которыми велись бои, называли своей целью свержение президента Идрисса Деби Итно и созданного им режима.

Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США 5 августа 2014 Фото AP

19 апреля независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года Идрисс Деби Итно в шестой раз победил на выборах, которые прошли 11 апреля. За него проголосовали более 79% избирателей.

В день выборов на территорию Чада вторглись вооружённые отряды повстанческой группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде», они планировали дойти до столицы страны Нджамены. 68-летний Идрисс Деби Итно руководил военнослужащими и скончался от ран, полученных в бою. Об этом стало известно 20 апреля.

По словам военного руководства, президент «испустил последнее дыхание» и отдал свою жизнь в бою, отстаивая территориальную целостность страны. Армия отчиталась об убийстве более 300 повстанцев. После смерти президента парламент и правительство Чада распустили, власть перешла совету из военных, он будет управлять страной 18 месяцев.

Чад — страна с населением 16,8 миллиона человек, которая расположена в одном из самых проблемных африканских регионов из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан». В 2018 году Деби провёл конституционную реформу, которая позволяла ему остаться у власти до 2033 года.

#новости #политика

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Смертельный турник

30

и скончался от ран, полученных в бою

власть перешла совету из военных

Подозреваю, что все раны были в затылок

Ответить

Большой жёлтый робат

Смертельный
2

Табакеркой

Ответить

Михаил Набоков

10

Завидую чадцам

Ответить

Михаил Набоков

Михаил
50

 власть перешла совету из военных

Ладно не завидую

Ответить

Олег Крегонин

Михаил
1

АХаххааааххаААХ

Ответить

Олег Крегонин

Михаил
2

Мигрируем?

Ответить

Михаил Набоков

Олег
2

Я имел ввиду вот бы нам такую же быструю сменяемость власти после выборов, а не их уровень жизни

Ответить

Иван Эртель

Михаил
0

Домо чадцам? )

Ответить

walkindizaster

18
Ответить

Иплувен Максимал

17
Ответить

Владимир Земсков

12

Снова не тот дед

Ответить

Закомплексованная Душа

8

79% - что то мне эта цифра напоминает...

Ответить

Романелло Кивогенс

Закомплексованн…
6

- Господин президент, при всём уважении, но зачем 79, почему не 80?
- Нам нельзя 80. Вы что, хотите как в Беларуси?!

Ответить

Рыжий

Закомплексованн…
0

Всего лишь на 1% больше, чем у Путина

Ответить

Присущий самолет

3

  «Фронт за перемены и согласие в Чаде»

Я готов говорить ДА! 

Ответить

Легендарный лолипоп

2

В этой черной Африки самое главное успевать заключать контракты на поставку оружия с легитимным правительством, пока не появилось новое. 

Ответить

Максим Шпилёв

1

В 2018 году Деби провёл конституционную реформу, которая позволяла ему остаться у власти

2 года осталось подождать

Ответить

Ivan Knyazev

Максим
5

Напоминает одну евразийскую банановую республику :)

Ответить

Закомплексованная Душа

Максим
1

Вот у кого списывали

Ответить

Олег Крегонин

2

Какая интрига!

Ответить

Олег Крегонин

Олег
1

Ну ясен пень

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Чад и угар 

Ответить

Естественный хичхакер

1

Кто вас заголовки писать учил?

Ответить

Aнус Роскомнадзора

Естественный
1

Карго заголовки с медузы. 

Ответить

Vladic Samovar

1

Что же теперь будет с Чадом?!

Ответить

Vyacheslav Bagmut

1

Лысому это не угрожает.

Ответить

Ilya.A—Petya.A's bro

0

On Monday evening, a meeting between Déby and the FACT leaders would have taken place in Mao, north of the capital. This meeting would have degenerated into a pitched battle causing the death of Déby and four of his generals.

Это какой-то ивент из Crusader Kings?

Tchad: la mort du maréchal Déby, "au front…
Le maréchal Idriss Déby Itno est mort en guerrier. Selon l’armée tchadienne qui a annoncé…
lignesdedefense.blogs.ouest-france.fr
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Ilya.A—Petya.A's bro

Ilya.A—Petya.A's
1

С другой стороны, понятно, почему африканские диктаторы не ведут переговоры с оппозицией

Ответить

Андрей Галицкий

0

giga chad 

Ответить

Иван Эртель

0

Там еще у них "на озере Чад изысканный бродит жираф". Ну если верить Гумилеву.

Ответить

Denis Gritsenko

0

Путин напрягся 

Ответить

Украденная жизнь

0

Выберут всё равно Идриса Деби.

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Человеческий рубин

0

30 лет у власти - они и в африке 30 лет у власти. закономерный итог.

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Миша Копейкин

0

Интересный факт: страна названа в честь озера Чад. Сейчас это небольшое озеро,  но 7 тысяч лет назад это было самое большое озеро мира, размером с два Чёрных моря.

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