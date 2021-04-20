Повстанцы, с которыми велись бои, называли своей целью свержение президента Идрисса Деби Итно и созданного им режима.

Президент Чада Идрис Деби с супругой Хиндой во время визита в США 5 августа 2014 Фото AP

19 апреля независимая национальная избирательная комиссия Чада объявила, что возглавляющий страну с 1990 года Идрисс Деби Итно в шестой раз победил на выборах, которые прошли 11 апреля. За него проголосовали более 79% избирателей.

В день выборов на территорию Чада вторглись вооружённые отряды повстанческой группировки «Фронт за перемены и согласие в Чаде», они планировали дойти до столицы страны Нджамены. 68-летний Идрисс Деби Итно руководил военнослужащими и скончался от ран, полученных в бою. Об этом стало известно 20 апреля.

По словам военного руководства, президент «испустил последнее дыхание» и отдал свою жизнь в бою, отстаивая территориальную целостность страны. Армия отчиталась об убийстве более 300 повстанцев. После смерти президента парламент и правительство Чада распустили, власть перешла совету из военных, он будет управлять страной 18 месяцев.

Чад — страна с населением 16,8 миллиона человек, которая расположена в одном из самых проблемных африканских регионов из-за террористической деятельности и нелегальной миграции. В 2014 году Франция начала в регионе антитеррористическую операцию «Бархан». В 2018 году Деби провёл конституционную реформу, которая позволяла ему остаться у власти до 2033 года.