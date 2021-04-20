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Новости
Сергей Исенеков

Google запустил проект «Раскуси Россию» — онлайн-энциклопедию про региональные кухни Статьи редакции

Там можно узнать в том числе про пиво и перепечи.

45 45 комментариев
2552 просмотров
Главная страница проекта «Раскуси Россию»
 Фото TJ

20 апреля Google совместно с Федеральным агентством по туризму России запустили на платформе Google Arts & Culture энциклопедию по региональным кухням страны, её гастрономической истории и традициям, а также тенденциями в современной российской ресторанной культуре. Об этом компания рассказала у себя блоге.

В проекте представлены кухни регионов России: Центральной России, Сибири, Уралу, Югу, Северному Кавказу и даже Полярному Кругу. Например, в главе «Кухни регионов» расскажут о самой популярной приправе, о сушенном твороге корт и о главном гастрохите Приволжья — вобле, которая теперь ассоциируется с любой вяленой рыбой.

Видео о музее забытых рецептов в Коломне

Энциклопедия расскажет о гастрономической культуре Татарстана: поваре авторе главных книг о татарской кухне, который в 1960-х годах собрал почти забытые рецепты народных татарских блюд, современной ресторанной культуре Казани, о лепешках с начинкой из картофельного пюре «кыстыбый» и о местной барной культуре.

Проект посвящён вкусам России: блюдам из теста, десертам и мёду. В главе о вкусах России говорят о русских настойках, медовухе, местных винах и крафтовом пиве. Авторы рассказали, какие пирожки ели в сказке «Гуси-лебеди» и что подавали на горячее в «Анне Карениной». В блоке о традициях и истории кухни страны собраны материалы о о чайной церемонии в России, традиционной русской посуде и таких культовых кулинарных символах, как самовар и печка. Ещё несколько статей посвящены культуре питания в СССР.

Туристическая индустрия чуть ли не сильнее всего пострадала от пандемии. С 2019 года мы с Федеральным агентством по туризму вместе работаем над тем, чтобы помочь этой отрасли восстановить и продолжить рост. Мы надеемся, этот проект будет способствовать развитию гастрономического туризма в стране.

Юлия Соловьева
управляющий директор Google Россия

Как заявляют создатели проекта, он был создан, чтобы не только показать внутренним и международным туристам многогранность русской культуры через гастрономию. Его задача — вдохновить пользователей больше узнавать о стране, её истории и традициях сначала с помощью сервиса Google Arts & Culture, а потом — самостоятельно в путешествиях.

#новости #регионы #кухня #еда #google

45 45 комментариев
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Глобальный волк

38

гугл решил не усложнять жизнь роскомнадзору и сам подвёл себя под статью
Раскуси Россию

УК РФ Статья 280.1. Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации

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Vyacheslav Bagmut

Глобальный
3

Кетчунез - вкуси (с) Кузя

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Антонюк

Vyacheslav
0

Вместе с Кузей и Сильвестром

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Ростислав Алабужев

Глобальный
1

Сам себя не подведешь, никто не подведет, это же Гугл ёпт

Ответить

Genesi5 ­

Глобальный
1

УК РФ Статья 283. Разглашение государственной тайны

Ответить

Dmitry Teplyakov

11

про региональные кухни

Ответить

Ваша Закладко

Dmitry
1

и сверху скинуть рюмочку с водкой - глубинная бомба по балтийски

Ответить

Ангелина Зыкова

Dmitry
1

Интересно вы время проводите в регионах...

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ангелина
0

Культурный отдых, к тому же Столица!

Ответить

MangaloriANAL

Dmitry
0

Я иногда мешал сок с квасом и газировкой, чай с колой и тому подобное...

Ответить

Dmitry Teplyakov

MangaloriANAL
0

Я в детстве очень любил томатный и яблочный сок, попробовал их смешать.
Это было ошибкой.

Ответить

Присущий самолет

5

Если найдете там борщ - зовите 

Ответить

Магнитный Никита

Присущий
11

нашел, можешь рваться

Ответить

stepan ua

Магнитный
3

Суки, уже и борщ себе аннексировали...

Ответить

Магнитный Никита

stepan
5

не борщи

Ответить

Максим Манчестер

stepan
2

у кого? у речи посполитой?

Ответить

Присущий самолет

Магнитный
3

ну все, пизда, это международный скандал 

Ответить

Присущий самолет

Присущий
0

ссылку можно? 

Ответить

Ангелина Зыкова

Магнитный
0

Зачем?

Ответить

Иван Клюхин

Присущий
1

Номер 5 в списке "10 российских блюд, которые вошли в историю"

Ответить

Присущий самолет

Иван
0

ссылку можно? 

Ответить

Частый будильник

Присущий
1

Отправишь в оон претензию? 

Ответить

Иван Клюхин

Присущий
0

https://artsandculture.google.com/story/5gVhH-huQztGkg?hl=ru

Ответить

Disco Dinosaur

3

руки им отрубить за такой дизайн убогий

Ответить

rossoshmap

Disco
6

Вы из Питера?

Ответить

Большой жёлтый робат

rossoshmap
5

А скажи че-нить по-питерски! 
Шаверма, поребрик, кура, булка хлеба! Греча! Сосуля...Расчленю в парадной! 
Ты поместишься в 3 пакета

Ответить

ouxen

Большой
2
Ответить

Disco Dinosaur

rossoshmap
0

увы нет

Ответить

Иван Грозный

1

перепечи

перечто?

Ответить

Даша Лейзаренко

Иван
4

печи 

Ответить

Иван Грозный

Даша
0

пришлось залезть на вики
там вариант 
пересьмон

и я такой уля ля semble appétissant

Ответить

Сергей Исенеков

Иван
4

французы были и в Удмуртии

Ответить

Иван Грозный

Даша
1

нет

Ответить

Даша Лейзаренко

Иван
0

да. 

Ответить

Резкий пёс_анон

2

Не, ну это экстремизм

Ответить

Black Lodge

2

Владельцев Гугла уже добавили на Миротворец?

Ответить

Украденная жизнь

1

Там опять cookies, наверное.

Ответить

Маринеску

1

Рассоси Россию

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Я не буду шутить про кусок говна внутри

Ответить

Трин Зотофф

0

огонь ваще. может и мишлен до рф доедет

Ответить

Федя Прозоров

0

Завтрашние новости
Депутат заявил о вмешательстве гугла в национальную культуру России

Ответить

Ваша Закладко

0

бузы бузовой 

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Ангелина Зыкова

0

Щас бы ватрушечку с творогом

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Дамир Шарифуллин

0

Татьяна Гартман в проекте не участвовала, случайно?

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Сапожник Безсапог

0

@google, её уже раскусили, осталось за это отбыть 2.5 года в пыточной

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