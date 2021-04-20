Google запустил проект «Раскуси Россию» — онлайн-энциклопедию про региональные кухни Статьи редакции
Там можно узнать в том числе про пиво и перепечи.
20 апреля Google совместно с Федеральным агентством по туризму России запустили на платформе Google Arts & Culture энциклопедию по региональным кухням страны, её гастрономической истории и традициям, а также тенденциями в современной российской ресторанной культуре. Об этом компания рассказала у себя блоге.
В проекте представлены кухни регионов России: Центральной России, Сибири, Уралу, Югу, Северному Кавказу и даже Полярному Кругу. Например, в главе «Кухни регионов» расскажут о самой популярной приправе, о сушенном твороге корт и о главном гастрохите Приволжья — вобле, которая теперь ассоциируется с любой вяленой рыбой.
Энциклопедия расскажет о гастрономической культуре Татарстана: поваре авторе главных книг о татарской кухне, который в 1960-х годах собрал почти забытые рецепты народных татарских блюд, современной ресторанной культуре Казани, о лепешках с начинкой из картофельного пюре «кыстыбый» и о местной барной культуре.
Проект посвящён вкусам России: блюдам из теста, десертам и мёду. В главе о вкусах России говорят о русских настойках, медовухе, местных винах и крафтовом пиве. Авторы рассказали, какие пирожки ели в сказке «Гуси-лебеди» и что подавали на горячее в «Анне Карениной». В блоке о традициях и истории кухни страны собраны материалы о о чайной церемонии в России, традиционной русской посуде и таких культовых кулинарных символах, как самовар и печка. Ещё несколько статей посвящены культуре питания в СССР.
Как заявляют создатели проекта, он был создан, чтобы не только показать внутренним и международным туристам многогранность русской культуры через гастрономию. Его задача — вдохновить пользователей больше узнавать о стране, её истории и традициях сначала с помощью сервиса Google Arts & Culture, а потом — самостоятельно в путешествиях.
Кетчунез - вкуси (с) Кузя
про региональные кухни
Интересно вы время проводите в регионах...
Я иногда мешал сок с квасом и газировкой, чай с колой и тому подобное...
Я в детстве очень любил томатный и яблочный сок, попробовал их смешать.
Это было ошибкой.
Магнитный Никита
нашел, можешь рваться
Присущий самолет
ну все, пизда, это международный скандал
Номер 5 в списке "10 российских блюд, которые вошли в историю"
Присущий самолет
ссылку можно?
руки им отрубить за такой дизайн убогий
Вы из Питера?
А скажи че-нить по-питерски!
Шаверма, поребрик, кура, булка хлеба! Греча! Сосуля...Расчленю в парадной!
Ты поместишься в 3 пакета
перепечи
перечто?
печи
пришлось залезть на вики
там вариант
пересьмон
и я такой уля ля semble appétissant
нет
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