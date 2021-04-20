Президент Украины предложил встречу на фоне новостей о стягивании российских войск к границе двух стран.
Зеленский заявил, что в войне проигрывают все стороны и невозможно привезти мир на танке. «Людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно. Защитить и освобождать. И почему для этого их могут обстрелять или бомбить», — добавил президент Украины.
По словам Зеленского, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина «по разному смотрят в будущее».
Хм...
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Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война»
и нахуя это пыне?
Равнодушный танк88
возможность сбежать от революции в Москве и держаться ближе к Ростову
После "Слава Украине" в конце речи их встреча практически невозможна нигде.
Больше похоже на проявление слабости и отчаяния. Наоборот нужно не моргать и отстаивать свои позиции. Украина находиться в выгодном положении. Отступить должна Россия и пойти на уступки.
Пыня проигнорирует это предложение как это было все последние разы.
Когда с ним договаривались он маневрировал, а теперь хочет встретиться