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Артём Мазанов

Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война»

Президент Украины предложил встречу на фоне новостей о стягивании российских войск к границе двух стран.

Зеленский заявил, что в войне проигрывают все стороны и невозможно привезти мир на танке. «Людям, которые не понимают, от кого их хотят защитить постоянно. Защитить и освобождать. И почему для этого их могут обстрелять или бомбить», — добавил президент Украины.

По словам Зеленского, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина «по разному смотрят в будущее».

Вчера и сегодня на заседаниях советников «Нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю.

Владимир Зеленский

#путин #зеленский

508 просмотров
16 16 комментариев
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16 комментариев
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Романелло Кивогенс

6

Хм... 
20 апреля 2021, 13:45
Президент Чада умер от полученных на передовой ранений

20 апреля 2021, 22:25
 Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война»

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ouxen

4

и нахуя это пыне?

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Равнодушный танк88

ouxen
4

возможность сбежать от революции в Москве и держаться ближе к Ростову

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ouxen

Равнодушный
0

Москва, Ростов, Екатеринбург

Ответить

Частый будильник

Равнодушный
0

Хе хе революциëн

Ответить

Глобальный волк

4

вот так надо и ещё пуш кинуть

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Michael Shultz

2

После "Слава Украине" в конце речи их встреча практически невозможна нигде.

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Max Coen

1

уже выехал стройбат строить там бункер

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Убедительная Геосфера

0

Севастополь, я выбираю тебя!

Ответить

Andy

0

А когда откажется объявить ссыклом?

Ответить

Виталий Лановой

0

Завтра Соловьев скажет, что только в Киеве, подписывая капитуляцию

Ответить

Частый будильник

0

Це тупа встреча на Эльбе 

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rossoshmap

–1

Короче встречаться никто не хочет 

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Marhal_New _Arleana

–1

Больше похоже на проявление слабости и отчаяния. Наоборот нужно не моргать и отстаивать свои позиции. Украина находиться в выгодном положении. Отступить должна Россия и пойти на уступки.

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Marhal_New _Arleana

Marhal_New
0

Пыня проигнорирует это предложение как это было все последние разы.

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Резкий пёс_анон

–1

Когда с ним договаривались он маневрировал, а теперь хочет встретиться

К ситуации на границе с Украиной — Офтоп на TJ
Интервью бывшего главы офиса президента Украины от 09 сентября 2020
tjournal.ru
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