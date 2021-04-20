 Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война»

Вчера и сегодня на заседаниях советников «Нормандской четверки» и подгруппы по безопасности в ТКГ обсуждалось восстановление режима полного прекращения огня, но, несмотря на поддержку всех сторон, Россия отказалась поддержать общее заявление. При этом прозвучало предложение встретиться на линии разграничения, чтобы максимально точно увидеть и понять ситуацию. А что мне понимать? Я каждый месяц там бываю.