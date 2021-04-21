Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

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Дерек Шовин на суде Фото AP

Шовина признали виновным по всем трём пунктам обвинения: в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени. Об этом пишет телеканал CNN.

Самый тяжкий пункт обвинения — непредумышленное убийство второй степени — предусматривает до 40 лет лишения свободы. Приговор Шовину вынесут через восемь недель.

Президент США Джо Байден заявил, что приговор Шовину «может стать гигантским шагом вперед к справедливости в Америке». Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поблагодарила Флойда за то, что он «пожертвовал своей жизнью» ради справедливости.

25 мая 2020 года полиция Миннеаполиса задержала Джорджа Флойда, заподозрив в подделке документов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому офицеру пришлось применить силу — он более восьми минут прижимал шею мужчины коленом к земле. После этого Флойд умер. В июне Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, который запрещает использовать удушающие приёмы при задержании.