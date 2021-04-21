Присяжные признали экс-офицера полиции Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда Статьи редакции
Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Шовина признали виновным по всем трём пунктам обвинения: в умышленном убийстве второй степени (без отягчающих обстоятельств), непредумышленном убийстве и в убийстве третьей степени. Об этом пишет телеканал CNN.
Самый тяжкий пункт обвинения — непредумышленное убийство второй степени — предусматривает до 40 лет лишения свободы. Приговор Шовину вынесут через восемь недель.
Президент США Джо Байден заявил, что приговор Шовину «может стать гигантским шагом вперед к справедливости в Америке». Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поблагодарила Флойда за то, что он «пожертвовал своей жизнью» ради справедливости.
25 мая 2020 года полиция Миннеаполиса задержала Джорджа Флойда, заподозрив в подделке документов. Согласно отчёту, Флойд оказывал сопротивление, поэтому офицеру пришлось применить силу — он более восьми минут прижимал шею мужчины коленом к земле. После этого Флойд умер. В июне Дональд Трамп подписал указ о реформе полиции, который запрещает использовать удушающие приёмы при задержании.
Из-за смерти Флойда сначала в США, а потом и в других странах начались акции против полицейского произвола и расизма. Они проходят под общим лозунгом #BlackLivesMatter.
На Пикабу россияне уже хоронят правосудие в США, давно так не хохотал
Патриотический яд
У россиян жопа болит за правосудие США, а на свое им похрен.
Не от того жопа болит
Ну жопа болит от бутылки и несправедливости, а они в т.ч. из-за басманного кривомудия
Честно говоря, не думаю, что разумно рассматривать в суде присяжных резонансное дело, споры вокруг которого уже приобрели политическую окраску.
Это в обычном судебном заседании коллегия присяжных оценивает убедительность стороны обвинения в процессе, а в таких делах члены коллегии наверняка уже имеют своё мнение, сформировавшееся ещё до избрания их присяжными.
Честно говоря, не думаю, что разумно рассматривать демократическими методами резонансные вопросы, споры вокруг которых уже приобрели политическую окраску. Такие вопросы должен решать мудрый диктатор.
Мимо. Кроме суда присяжных есть такой же состязательный суд коллегией судей - например верховные суды стран практически всегда судят коллегиально.
Если есть коллегия судей, то беспристрастность суда обеспечивается тем, что для принятия решения нужно большинство голосов.
При этом судьи принимают решение по формальным признакам, в то время как присяжные не имеют даже права обосновывать своё решение законом - их задача только сказать, убедил ли их прокурор.
Коллегия присяжных нужна тогда, когда дело ведёт один судья, что бывает практически всегда, потому что государство не заинтересовано раздувать число судей для обеспечения рассмотрения каждого дела судейской коллегией.
Но в случае, если присяжные уже верят или не верят в виновность обвиняемого, до начала суда, весь судебный процесс лишается состязательности, так как обвинение и защита вряд ли смогут изменить уже сложившееся мнение присяжных.
То есть, даже если бы 12 случайных людей просто проголосовали, без всякого суда - результат вряд ли бы был другим, а значит право подсудимого на состязательный суд нарушено. В этом случае решение должна принимать именно судейская коллегия, члены которой обязаны оправдать подсудимого, если его вина формально не доказана, даже если по личному мнению судей он и виновен.
Простой вопрос: законы, касающиеся строительства, должны принимать строители (заседая в парламенте, например)?
Я вообще считаю, что большинство вопросов должно рассматриваться профессиональными советами, состоящими из всех граждан с подтверждённой квалификацией. Так что да - законы, регулирующие строительство должны принимать люди с квалификацией в области строительства.
1) право на суд присяжных записано в конституции
2) присяжные отсеиваются, в т.ч. сторонами
Право или обязанность? Это важно. Точную формулировку можете привести?
в конституции права обычно, дальше законами регулируется
Просто право предполагает - в отличии от обязанности - возможность им воспользоваться или не воспользоваться, по желанию носителя права.
Я не знаю американских законов, относительно применения суда присяжных, но очень сильно сомневаюсь, что это было решение обвиняемого - ему, учитывая резонанс, просто опасно было бы на такой суд соглашаться.
Скорее всего, созыв присяжных был либо обязателен, либо произошёл по решению судьи, так что право на суд присяжных в Конституции к этой ситуации отношения не имеет.
А что резонанс?
Людей уже убедили СМИ и политики, что он виновен (если присяжный демократ), или невиновен (если присяжный республиканец). Лично я бы не поставил своё будущее на то, что республиканцев в коллегии присяжных будет больше.
Ловитепикабушника
Я чисто понаблюдать за эволюцией тамошней фауны захожу
Убили наркета, который вероятно попортил не одну жизнь... Но блядб из-за того, что он черный - устроили из этого политическое шоу и скачки БЛМ по всему миру...
Убили наркета, который вероятно попортил не одну жизнь
О, узнаю популярную садо-мазо-логику а-ля "если в ментовке убили/репрессировали при Сталине/отпиздили гопники - значит, было за что" в одной из вариаций.
О узнаю порванца по любому поводу.
Я не оправдываю убийство, я осуждаю тот цирк, который из этого сделали.
Убили наркета
я так понимаю что не факт что он умер от колена на шее
который вероятно попортил не одну жизнь.
ну это вобщет не повод убивать человека
Судя по реакции его семьи - они довольны, что их непутёвый сынуля хоть что-то полезное сделал (был убит)
я так понимаю что не факт что он умер от колена на шее
А вот присяжные посчитали, что факт.
Биологический
мнения присяжных всегда субъективно
А чьё мнение не субъективно?
мнения всегда субъективны - да
но там на суде, думаю что заключение врачей было объективно
А почему врачи не могут быть такими же промытыми и предвзятыми, как тут на присяжных говорят? Врачей тоже отстранить от дела надо. Вообще всех отстранить, кроме тех, кто не промыт.
ты прав, нужно было суд и все причастные были азиатами
Да всё проще: кто считает, что этот черномазый наркот сам сдох, а коп не виноват - тот и не промыт. Что тут сложного?
ты что предлагаешь?
Предлагаю не учить американцев демократии и правосудию
на съемке с нагрудной камеры напарника, которую показали в суде, отчетливо видно что нога копа находилась на лопатке, а не на шее.
к тому же судмедэкспертиза, показала что задохнулся он от передозировки фентанилом, а не от колена на шее.
но белым куколдам похуй.
Конечно не факт, так же как и видеосъёмка где где его несколько минут душат и он говорит что не может дышать, всё проделки проклятых бээлемщиков.
Биологический
ну душат, ну "говорит что не может дышать"
плёнка это уже заключение о смерти?
Результаты аутопсии прямое доказательство, а съёмка показывает кто это сделал и как
не был бы Флойд нашли бы другого
В том то и дело.. понятно, что полицейского надо наказать. Но они из этого устроили такой цирк, что даже первопричины приходится вспоминать
Слова российского любителя твёрдых хуйцов в жопе.
Запомни, полиция не выносит приговор и тем более не исполняет его.
Ещё один умник, который сначала рвется, а потом думает. Для тебя и подобных тебе повторю: я не оправдываю убийство и действия полицейского. Меня раздражает тот цирк, который политические шлюхи и прочие мрази на этой почве устроили.
Рвётся тут только твоя жопа.
Если бы не было цирка, то дело бы опять спустили на тормозах и убийца остался бы безнаказанным.
Если бы не было цирка
Он не привык так далеко думать, его величество просто раздражает то что эти тупые пиндосы там опять устроили
Ну, т.е. заключение врачей, говорящее о том, что он умер не из-за придавливания коленом - побоку. Полицейский виноват в совершении убийства по неосторожности, не знаю как это кодируется в США, но что-то мне кажется, что на него прямо умысел вешают.
Там повесточка давит, всем плевать уже на фактическую причину смерти, ясен-красен, что полицейский не святой, явно тяготел к жестокости чрезмерной, но Флойд умер из-за слабого здоровья, подорванного тоннами наркоты, но никто не хочет новой волны БЛМ-погромов, которые обязательно будут, если Шовина отпустят и/или дадут не очень строгий срок.
Пиздеть то зачем? Были проведены две аутопсии и в обоих решающим фактором смерти было удушение, да в крови были наркотики и т.д. Но умер он его из за того что ему перекрыли кислород.
Ну для всех поклонников блм это праздник. Теперь, если нигга вломится в их дом и начнёт там всё крушить, воровать и насиловать пусть эти поклонники блм преклонят колено и не звонят копам.
Приговор Флойду вынесут через восемь недель.
А ему-то зачем?
Это правосудие по прецеденту О джей Симпсона - разыграть чёрную карту как единственное доказательство вины человека против любого не белого
Вот скажите мне, почему убил негра коп с именно такой фамилией? Не Смит там и не Браун, а сразу и четко Шовин?)
Так это и работает ребятки — если десятки лет чернокожих избивать, унижать, насиловать, то рано или поздно они превратятся в силу, которая взьебёт белых господ. И будет белым господам обидно, больно и несправедливо. 🤷♀️
Почему тогда это с белыми славянами не работает. Насилуют и унижают десятки лет и нихуя не происходит 🙈🙉🙊😾😸💗🙈🙊😁😸👋👋👋
Почему же не работает? Восстания и революции в России всегда были жестокими и кровавыми
Очень интересно, кто же белых славян унижает и насилует? Сами себя?
Белых давно пора уже выселить в гетто.
Позитивная дискриминация ничем от дискриминации не отличается. И в идеальном мире расовый вопрос решается очень просто — никто не акцентирует внимания на расе. Но в реальном маятник качается из стороны в сторону развешивая люлей то одним, то другим.
Комментарий удален
"Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поблагодарила Флойда за то, что он «пожертвовал своей жизнью» ради справедливости."
А говорят жизни чёрных важны, ага
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси поблагодарила Флойда за то, что он «пожертвовал своей жизнью» ради справедливости.
прогнулись под толерантность, флойд был отбросом общества
интересно как наши пропогандоны это преподнесут