За год суды рассмотрели почти 565 тысяч уголовных дел, оправдательные приговоры вынесли только по 1931 делу.

В 2019 году доля оправдательных приговоров в российских судах выросла впервые с 2013 года. Теперь этот показатель вновь снизился. Это подсчитало «МБХ медиа» на основе данных Судебного департамента при Верховном суде.

Согласно данным судебного департамента, в 2020 году прекратили производства против 189 123 граждан, но только в отношении 1 299 из них — с реабилитирующими основаниями. За год суды также назначили принудительное лечение 7 567 подсудимым.

За 2020 год присяжные оправдали треть подсудимых: они рассмотрели 694 дела в отношении 938 лиц, 253 фигуранта (27%) были оправданы, осуждены 685 человек (73%), оправдательные приговоры отменили в отношении 110 человек, а также обвинительные в отношении 132 человек.