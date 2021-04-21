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Артём Мазанов

«МБХ медиа»: за 2020 год число оправдательных приговоров в российских судах снизилось с 0,36% до 0,34% Статьи редакции

За год суды рассмотрели почти 565 тысяч уголовных дел, оправдательные приговоры вынесли только по 1931 делу.

В 2019 году доля оправдательных приговоров в российских судах выросла впервые с 2013 года. Теперь этот показатель вновь снизился. Это подсчитало «МБХ медиа» на основе данных Судебного департамента при Верховном суде.

Согласно данным судебного департамента, в 2020 году прекратили производства против 189 123 граждан, но только в отношении 1 299 из них — с реабилитирующими основаниями. За год суды также назначили принудительное лечение 7 567 подсудимым.

За 2020 год присяжные оправдали треть подсудимых: они рассмотрели 694 дела в отношении 938 лиц, 253 фигуранта (27%) были оправданы, осуждены 685 человек (73%), оправдательные приговоры отменили в отношении 110 человек, а также обвинительные в отношении 132 человек.

#новости #право

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миша лисицын

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Все оправдания по делам за коррупцию - путинский режим

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Большой жёлтый робат

3

Отрицательный рост!

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Andrey Ilin

Большой
1

Тоже рост!

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AZP

3

оправдательные приговоры вынесли только по 1931 делу.

Надо посмотреть, сколько условных сроков. Это и есть оправдательные приговоры 

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Большой жёлтый робат

AZP
0

откинем условности

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Suq Madiq

Большой
1

И копыта

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Андрей Штельман

3

Просто полиция хорошо работает, только виновных до суда доводит. Не зря Медведев реформировал.

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Ху Эмай

0

Это все очень грустно, я отказываюсь здесь шутить

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Ху Эмай

Ху
6

Не судите строго!

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Большой жёлтый робат

Ху
–1

ну, это не тебе судить! сам посуди - суд общественного мнения штука важная

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Украденная жизнь

1

Хорошо быть полицейским или прокурором - оправдывают, реабилитируют или хотя бы условно наказывают.

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Способ Удержания Бобра

0

А есть статистика такая по странам первого мира? Для сравнения 

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Твой Полиомелит

0

Нахрена, вообще, нужен суд. Он же не работает.

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