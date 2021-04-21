«МБХ медиа»: за 2020 год число оправдательных приговоров в российских судах снизилось с 0,36% до 0,34% Статьи редакции
За год суды рассмотрели почти 565 тысяч уголовных дел, оправдательные приговоры вынесли только по 1931 делу.
В 2019 году доля оправдательных приговоров в российских судах выросла впервые с 2013 года. Теперь этот показатель вновь снизился. Это подсчитало «МБХ медиа» на основе данных Судебного департамента при Верховном суде.
Согласно данным судебного департамента, в 2020 году прекратили производства против 189 123 граждан, но только в отношении 1 299 из них — с реабилитирующими основаниями. За год суды также назначили принудительное лечение 7 567 подсудимым.
За 2020 год присяжные оправдали треть подсудимых: они рассмотрели 694 дела в отношении 938 лиц, 253 фигуранта (27%) были оправданы, осуждены 685 человек (73%), оправдательные приговоры отменили в отношении 110 человек, а также обвинительные в отношении 132 человек.
Отрицательный рост!
оправдательные приговоры вынесли только по 1931 делу.
Надо посмотреть, сколько условных сроков. Это и есть оправдательные приговоры
Просто полиция хорошо работает, только виновных до суда доводит. Не зря Медведев реформировал.
Это все очень грустно, я отказываюсь здесь шутить
ну, это не тебе судить! сам посуди - суд общественного мнения штука важная
Хорошо быть полицейским или прокурором - оправдывают, реабилитируют или хотя бы условно наказывают.