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Новости
Даша Лейзаренко

Британский чемпионат городских глашатаев проведут в тишине из-за Covid-19 — участники сдадут письменные речи Статьи редакции

Судьи впервые будут оценивать не громкость и чёткость речи, а только её содержание.

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Обычно конкурсы глашатаев проходят так  Фото The Loyal Company Of Town Criers 

Впервые в истории ежегодного Национального чемпионата городских глашатаев участники будут соревноваться письменно — судьи будут оценивать только текст заявлений. Об этом сообщает The Guardian.

Раньше глашатаи извещали о важных событиях на городских площадях — новостях, принятых законах или декларациях. Участники конкурса надевают традиционную форму для церемоний, берут ручные колокольчики и декларируют текст, а судьи определяют, кто обладает наиболее мощным голосом.

Обычно при оценке публичного заявления глашатая судьи оценивают три фактора — громкость и ясность, дикцию и интонацию, а также содержание. В 2021 году они сосредоточатся на том, удалось ли участникам раскрыть тему и уложиться в 140 слов, рассказала изданию организатор и чемпион среди глашатаев Кэрол Уильямс.

Тема грядущего конкурса — природа и окружающая среда. Победителя объявят 13 мая. Средства, собранные во время чемпионата, пожертвуют в благотворительную организацию Shout, которая оказывает психологическую помощь через текстовые сообщения.

По словам Уильямс, конкурс даёт возможность известным глашатаям, которые ежегодно принимают участие в полудюжине конкурсов по всей стране, поддерживать связь друг с другом.

#новости #англия

5 5 комментариев
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Откровенный Мика

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Большой жёлтый робат

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ой, у меня такой глашатай под окнами в мегафон зазывает на ежедневную ликвидацию магазина верхней одежды лучших брендов

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AZP

Большой
1

У меня во дворе глашатай картошку и лук продаёт на драном Жигулёнке.

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Большой жёлтый робат

AZP
0

я начинаю понимать ворошиловского стрелка, уебавшего с ружжа из окна по такому

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Alexandr Strijov

1

Британия ммм какая интересная страна просто пиздец

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