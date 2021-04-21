Судьи впервые будут оценивать не громкость и чёткость речи, а только её содержание.

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Обычно конкурсы глашатаев проходят так Фото The Loyal Company Of Town Criers

Впервые в истории ежегодного Национального чемпионата городских глашатаев участники будут соревноваться письменно — судьи будут оценивать только текст заявлений. Об этом сообщает The Guardian.

Раньше глашатаи извещали о важных событиях на городских площадях — новостях, принятых законах или декларациях. Участники конкурса надевают традиционную форму для церемоний, берут ручные колокольчики и декларируют текст, а судьи определяют, кто обладает наиболее мощным голосом.

Обычно при оценке публичного заявления глашатая судьи оценивают три фактора — громкость и ясность, дикцию и интонацию, а также содержание. В 2021 году они сосредоточатся на том, удалось ли участникам раскрыть тему и уложиться в 140 слов, рассказала изданию организатор и чемпион среди глашатаев Кэрол Уильямс.

Тема грядущего конкурса — природа и окружающая среда. Победителя объявят 13 мая. Средства, собранные во время чемпионата, пожертвуют в благотворительную организацию Shout, которая оказывает психологическую помощь через текстовые сообщения.