Ранее данные о доходах публиковались строго по графику.

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Росстат перенёс публикацию сведений о динамике реальных располагаемых доходов россиян за первый квартал 2021 года с 20 апреля на 29 апреля. Об этом пишет Forbes.

Издание уточнило, что по меньшей мере последний год данные о доходах россиян публиковали строго по графику — ежеквартально. Их размещали в докладе «Информация о социально-экономическом положении России», но в версии от 20 апреля они отсутствовали.

Реальные располагаемые денежные доходы — деньги, остающиеся после обязательных платежей с учётом инфляции.

Как пояснили в Росстате, публикацию пришлось отложить из-за того, что часть данных пришлось уточнять, так как сбор информации «о некоторых компонентах доходов» россиян потребовал больше времени.

В разговоре с Forbes директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой не смог вспомнить прецедентов, когда Росстат переносил бы публикацию данных о реальных доходах.

21 апреля Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Оно намечено на 12:00 по московскому времени.