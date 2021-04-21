Росстат отложил публикацию данных о реальных доходах россиян перед посланием Путина Статьи редакции
Ранее данные о доходах публиковались строго по графику.
Росстат перенёс публикацию сведений о динамике реальных располагаемых доходов россиян за первый квартал 2021 года с 20 апреля на 29 апреля. Об этом пишет Forbes.
Издание уточнило, что по меньшей мере последний год данные о доходах россиян публиковали строго по графику — ежеквартально. Их размещали в докладе «Информация о социально-экономическом положении России», но в версии от 20 апреля они отсутствовали.
Как пояснили в Росстате, публикацию пришлось отложить из-за того, что часть данных пришлось уточнять, так как сбор информации «о некоторых компонентах доходов» россиян потребовал больше времени.
В разговоре с Forbes директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой не смог вспомнить прецедентов, когда Росстат переносил бы публикацию данных о реальных доходах.
21 апреля Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Оно намечено на 12:00 по московскому времени.
В июле 2020 года Росстат заявил, что реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии. Они сократились на 8% в годовом выражении, это рекордное квартальное падение этого показателя с 1999 года.
Зачем вам доходы, если геи, запад, Украина, иностранные агенты.
Вообще-то в тренде уже Беларусь, а не Украина...
не уследил, прошу прощения
Ой, как удобно получилось/
А что там у 🇺🇦??
фашисткобандеровские гей-батальоны распинают мальчиков в трусиках, а потом заливают им во влагалище пенобетон
Чистой правды пост, и про пенобетон особенно
В июле 2020 года Росстат заявил, что реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии.
Росстат: уровень бедности в России сократился до минимального
¯ \ _ (ツ) _ / ¯
Как пояснили в Росстате, публикацию пришлось отложить из-за того, что часть данных пришлось уточнять
Чтобы деду не пришлось краснеть, если спизданёт что-то не то. Хотя какой стыд, ему ссы в глаза, все несогласные - 10-долларовые шлюхи и бандерлоги, раскачивающие подлодку
Статистика следующая: Рассеяне сосут хуй перед посланием великого вождя величайшей сверхдержавы на планете земля.
Великий вождь в послании даст всем подачку и глубинный народ вздохнет на ближайшие года 4. Можно будет и по помойкам разойтись.