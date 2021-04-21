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Новости
Артём Мазанов

Росстат отложил публикацию данных о реальных доходах россиян перед посланием Путина Статьи редакции

Ранее данные о доходах публиковались строго по графику.

23 23 комментария
970 просмотров

Росстат перенёс публикацию сведений о динамике реальных располагаемых доходов россиян за первый квартал 2021 года с 20 апреля на 29 апреля. Об этом пишет Forbes.

Издание уточнило, что по меньшей мере последний год данные о доходах россиян публиковали строго по графику — ежеквартально. Их размещали в докладе «Информация о социально-экономическом положении России», но в версии от 20 апреля они отсутствовали.

Реальные располагаемые денежные доходы — деньги, остающиеся после обязательных платежей с учётом инфляции.

Как пояснили в Росстате, публикацию пришлось отложить из-за того, что часть данных пришлось уточнять, так как сбор информации «о некоторых компонентах доходов» россиян потребовал больше времени.

В разговоре с Forbes директор по инвестициям «Локо-Инвеста» Дмитрий Полевой не смог вспомнить прецедентов, когда Росстат переносил бы публикацию данных о реальных доходах.

21 апреля Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию. Оно намечено на 12:00 по московскому времени.

В июле 2020 года Росстат заявил, что реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии. Они сократились на 8% в годовом выражении, это рекордное квартальное падение этого показателя с 1999 года.

#новости

23 23 комментария
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23 комментария
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Sergey Michko

13

Зачем вам доходы, если геи, запад, Украина, иностранные агенты. 

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Твой Полиомелит

Sergey
1

Вообще-то в тренде уже Беларусь, а не Украина...

Ответить

Sergey Michko

Твой
3

не уследил, прошу прощения

Ответить

Авраам Рабинович

Sergey
0

Тогда только +13

Ответить

Стратегический

Авраам
1

Миска рис?

Ответить

Стратегический будильник

10

публикацию пришлось отложить из-за того, что часть данных пришлось уточнять

.. у президента

Ответить

Lich Vehemens

Стратегический
2

с языка снял)

Ответить

AZP

Lich
0

С кошачьего?

Ответить

Lich Vehemens

6

Статистику потом под слова темнейшего подгонят

Ответить

VladKlar

6
Ответить

Лысина Арика

4

Ой, как удобно получилось/ 

Ответить

Стратегический будильник

Лысина
0

Фрэнки милаха

Ответить

AttentiveMilk

1

А что там у 🇺🇦??

Ответить

Lich Vehemens

AttentiveMilk
6

фашисткобандеровские гей-батальоны распинают мальчиков в трусиках, а потом заливают им во влагалище пенобетон

Ответить

Убедительная Геосфера

Lich
3

Чистой правды пост, и про пенобетон особенно

Ответить

Lich Vehemens

Убедите…
1

ох блять как бы по ватным пабликам не растащили

Ответить

Zero-one-one

2

Не огорчайте дедушку

Ответить

Назаров Александр

2

Просто Росстат из послания презика цифры узнает.

Ответить

Твой Полиомелит

1

Ну кто знает какую статистику Дед произвел на унитазе!

Ответить

Максим Шпилёв

0

В июле 2020 года Росстат заявил, что реальные располагаемые доходы россиян рекордно упали из-за пандемии.

Росстат: уровень бедности в России сократился до минимального 

¯ \ _ (ツ) _ / ¯

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Большой жёлтый робат

0

Как пояснили в Росстате, публикацию пришлось отложить из-за того, что часть данных пришлось уточнять

Чтобы деду не пришлось краснеть, если спизданёт что-то не то. Хотя какой стыд, ему ссы в глаза, все несогласные - 10-долларовые шлюхи и бандерлоги, раскачивающие подлодку 

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Ertha

0

Статистика следующая: Рассеяне сосут хуй перед посланием великого вождя величайшей сверхдержавы на планете земля.

Великий вождь в послании даст всем подачку и глубинный народ вздохнет на ближайшие года 4. Можно будет и по помойкам разойтись.

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Вова А.

0

Росстат:

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