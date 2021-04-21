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Артём Мазанов

В Москве задержали Любовь Соболь. Обыски и задержания перед акцией в поддержку Навального проходят по всей России Статьи редакции

Силовики приходят домой к активистам и журналистам.

Московские полицейские вывели юриста ФБК Любовь Соболь из такси и увезли в неизвестном направлении. Об этом рассказал её адвокат Владимир Воронин.

Воронин Владимир @vb_voronin
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Менты устроили план "Перехват" и вытащили Любовь Соболь @SobolLubov из такси у метро "Автозаводская". По её словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут - неизвестно.

Утром 21 апреля в разных городах России полиция пришла к активистам и журналистам. Известно о задержаниях активистов в том числе в Петербурге, Нижнем Новгороде, Кургане и Ростове-на-Дону

  • В Петербурге пришли с обыском к одному из авторов телеграм-канала «Ротонда» и корреспонденту «Фонтанки» Ксении Клочковой;
  • В Екатеринбурге пришли с обыском к координатору штаба Навального Алексею Гресько;
  • В Нижнем Новгороде задержали активиста Романа Тимченко из-за поста во «ВКонтакте» об акциях 21 апреля;
  • В Ростове-на-Дону задержали двух активистов штаба Навального: Вадима Кобзева и Екатерину Верещагину.

#новости #навальный #21апреля

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80 комментариев
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Актерский месяц

20

как-то совершенно новые митинги от команды навального пока выглядят нихуя не как совершенно новые

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AZP

Актерский
5

Совершенно новые задержания, совершенно новые административные и уголовные дела, совершенно новые пиздюли.

Ответить

пиу-пиу

Актерский
0

 совершенно новые митинги

ОМОН-шоу Весна-Лето 2021.

Ответить

rossoshmap

–27
Ответить

rossoshmap

rossoshmap
–16

Ура тред красный!

Ответить

🐙

rossoshmap
0

💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

Ответить

🐙

rossoshmap
–6

Красный тред "одинокий п__ор"

Ответить

Вредный Орзэмэс

🐙
–2

Какая-то красная ветка. Нужно больше красного

Ответить

Sanek Igoshev

rossoshmap
–2

Ну да ну да

Ответить

Вячеслав Андреев

9

Когда нибудь меня перестанет корежить от злости на фашистов и выблядков, но не сегодня

Ответить

Оптимальный супер_стар

4

Московские полицейские вывели юристка ФБК Любовь Соболь

юристка

Звучит оскорбительно

Ответить

AZP

Оптимальный
1

Юристку вывели из таксини

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Красный тред? Ну нахер

Ответить

Лига тупых

0

Позор! 

Ответить

rossoshmap

Лига
2

@Шахтёр накрутки лайков

Ответить

Авраам Рабинович

rossoshmap
–2

Захотели и накрутили

Ответить

ЗаконВнеЗакона

2

Впрочем, как всегда.

Ответить

Оптимальный супер_стар

ЗаконВнеЗакона
–2

Ты зачем меня в своём блоге забанил? 

Ответить

Иван Сидоров

–11

А вы заметили, что дочь Навального никогда не задерживают? 🤔🤔🤔 

Ответить

🐙

Иван
7

Считаешь, что его дочь - Путин? 🤔

Ответить

Михаил Набоков

Иван
0

Минус за байт на минусы

Ответить

Игорь Герцев

Иван
–2

А её задерживать только за то, что она имеет кровное родство?
Да Соболь они сейчас по беспределу задержали. Это страх и игра мускулами - не более. 

Ответить

Иван Сидоров

Игорь
–7

В смысле за родство? За то, что она на митинги выходит, как остальные либерахи, ой подождите...

Ответить

AZP

Иван
–3

Потому что Навальный её предусмотрительно в Штаты отправил.

Ответить

Никита Мурашов

AZP
–2

Ты идиот

Ответить

AZP

Никита
–3

Да. У меня справка есть.

Ответить

Имя И Фамилия

1

@Артём Мазанов 

Ответить

AZP

Имя
–1

У следователя часы другое время показывают.

Ответить

Имя И Фамилия

AZP
0

Часы запотели

Ответить

Молодой турник

Имя
–1

Что-то про казино?

Ответить

Технологический глобус

–8

Чем больше минусов получит этот месседж тем быстрее сдуется митинг и помрет навальный, погнали ❤❤❤❤❤

Ответить

🐙

Технологический
2

Так, подожди

Ответить

Технологический глобус

🐙
–1

Почему лемминги не ставят плюсы? Они что, не хотят спасти своего вождя???

Ответить

🐙

Техноло…
–1

Ну все, сейчас отгребешь 

Ответить

Владимир Филатов

–1

Пока у протестов есть лидер, его легко будет приглушить. Пример соседней страны это доказывает.

Ответить

🐙

Владимир
0

Если честно, не догоняю что ты написал...

Ответить

Убедительная Геосфера

🐙
–3

Виктор Бабарико

Ответить

🐙

Убедите…
3

Пока у протестов есть лидер, его легко будет приглушить

Пока у протестов есть лидер,

его легко будет приглушить

А когда лидера на будет, то будет тяжело его приглушить? Яннп

Ответить

Владимир Филатов

🐙
0

Децентрализация

Ответить

🐙

Владимир
–1

Сейчас и так протест нецентрализованный 
В разных локациях...

Ответить

Владимир Филатов

🐙
–1

но лидеры у него есть 

Ответить

🐙

Владимир
–1

Назови успешные протестные акции без лидеров 

Ответить

Владимир

🐙
–1

где? 

Ответить

🐙

Владимир
–1

В мире

Ответить

🐙

🐙
1

@Андрей Драчук у нас не красный тред, угомонись 

Ответить

Андрей

🐙
0

Пытаюсь это изменить)

Ответить

🐙

Андрей
0

#мояборьба

Ответить

AZP

Андрей
–1

Пыталка не выросла.

Ответить

Владимир

🐙
1

не знаю 

Ответить

Вячеслав Андреев

Убедите…
1

Виктор Бабарико

Баба Виктория

Ответить

Технологический глобус

🐙
0

Ты говоришь букву Г как Г или как ГХЭ?

Ответить

🐙

Техноло…
1

Когда на русском общаюсь, то [г], а в украинском г и ґ есть

Ответить

Технологический

🐙
0

вот я про ґ, ґоворишь её?

Ответить

Владимир Филатов

Техноло…
0

так она звучит как г, насколько я слышал 

Ответить

Технологический

Владимир
0

тогда я про ту, которая ГХЭЭЭ

Ответить

🐙

Техноло…
2

Г - [ɦ]
Ґ - [g]

Ответить

Технологич

🐙
1

Г

Ответить

🐙

Техноло…
0

Ґ

Ответить

Технологич

🐙
1

Да кто такой этот ваш Г бльт

Ответить

Товарный

Техноло…
0

Ґ 
Ґанок 

Ответить

Товарный

Техноло…
0

Ґ 
Ґабелла 

Ответить

🐙

Техноло…
0

Ґ в украинском произносится как русская г

Ответить

Владимир Филатов

🐙
0

Явный лидер протесту мешает 

Ответить

🐙

Владимир
0

О какой протесте может быть речь без лидеров и идеи, вокруг которой все крутится?

Ответить

Владимир Филатов

🐙
0

ну я не затрагивал тему идеи 

Ответить

🐙

Владимир
0

Одной идеи недостаточно 

Ответить

Владимир Филатов

🐙
1

добавь ещё одну 

Ответить

Marhal_New _Arleana

–2

Уже давно пора было вывозить всю верхушку ФБК за границу. Было понятно что их закроют и пересаживают.

Ответить

Убедительная Геосфера

Marhal_New
2

Да и самим тоже подумоть

Ответить

Имя И Фамилия

Marhal_New
–3

Мало донатил, всем на переезд не хватило

Ответить

Sanek Igoshev

Marhal_New
–1

Ага, так сказать на удалена перевести

Ответить

Патриотический яд

–1

Силовики должны приходить не к гражданскому сообществу, а к ворам и убийцам, т.е. к дружкам Лучезарного и в частности к нему самому.

Ответить

Убедительная Геосфера

Патриотический
3

Приходит как-то силовик к себе домой..

Ответить

Убедительная Геосфера

Убедительная
0

..А там все его друзья!

Ответить

Вредный Орзэмэс

Убедительная
0

Заходит бармен в бар, а там тоже бармен

Ответить

Genesi5 ­

Патриотический
0

В параллельной вселенной, разве что

Ответить

kostya karpenko

–1

Верхушки договорились между собой, либо пеняют тактику, теперь не нужен внешний агент по корректировке рейтингов. 

Ответить

Genesi5 ­

–1

Праздник к нам приходит

Ответить

Black Lodge

–3

А не проще дать ей срок, чем постоянно задерживать?

Ответить

AZP

Black
–1

Так неинтересно

Ответить
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