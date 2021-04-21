В Москве задержали Любовь Соболь. Обыски и задержания перед акцией в поддержку Навального проходят по всей России Статьи редакции
Силовики приходят домой к активистам и журналистам.
Московские полицейские вывели юриста ФБК Любовь Соболь из такси и увезли в неизвестном направлении. Об этом рассказал её адвокат Владимир Воронин.
Утром 21 апреля в разных городах России полиция пришла к активистам и журналистам. Известно о задержаниях активистов в том числе в Петербурге, Нижнем Новгороде, Кургане и Ростове-на-Дону
- В Петербурге пришли с обыском к одному из авторов телеграм-канала «Ротонда» и корреспонденту «Фонтанки» Ксении Клочковой;
- В Екатеринбурге пришли с обыском к координатору штаба Навального Алексею Гресько;
- В Нижнем Новгороде задержали активиста Романа Тимченко из-за поста во «ВКонтакте» об акциях 21 апреля;
- В Ростове-на-Дону задержали двух активистов штаба Навального: Вадима Кобзева и Екатерину Верещагину.
Ура тред красный!
Красный тред "одинокий п__ор"
Когда нибудь меня перестанет корежить от злости на фашистов и выблядков, но не сегодня
Позор!
@Шахтёр накрутки лайков
Впрочем, как всегда.
А вы заметили, что дочь Навального никогда не задерживают? 🤔🤔🤔
А её задерживать только за то, что она имеет кровное родство?
Да Соболь они сейчас по беспределу задержали. Это страх и игра мускулами - не более.
В смысле за родство? За то, что она на митинги выходит, как остальные либерахи, ой подождите...
Так, подожди
Пока у протестов есть лидер, его легко будет приглушить. Пример соседней страны это доказывает.
Виктор Бабарико
Децентрализация
но лидеры у него есть
Ты говоришь букву Г как Г или как ГХЭ?
Технологический
вот я про ґ, ґоворишь её?
так она звучит как г, насколько я слышал
Явный лидер протесту мешает
ну я не затрагивал тему идеи
Уже давно пора было вывозить всю верхушку ФБК за границу. Было понятно что их закроют и пересаживают.
Приходит как-то силовик к себе домой..
Верхушки договорились между собой, либо пеняют тактику, теперь не нужен внешний агент по корректировке рейтингов.
А не проще дать ей срок, чем постоянно задерживать?