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Новости
Женя Кузьмин

Прямая трансляция: Протестные акции 21 апреля — в день послания Путина Статьи редакции

Весь день следим за митингами в поддержку Навального, здоровье которого сильно ухудшилось в колонии.

63 63 комментария
5725 просмотров
Перекрытая Манежная площадь в Москве, где должна состояться акция

21 апреля в 12:00 Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. На этот же день сторонники Алексея Навального назначили протестные акции по всей стране: они начнутся в городах в 19:00 по местному времени.

Митинги должны были состояться после сбора 500 тысяч желающих на специальном сайте «Свободу Навальному». К этому моменту зарегистрировались 466 тысяч человек, но достижения цели решили не дожидаться. В ФБК объяснили это тем, что «экстремальная ситуация требует экстремальных решений»: произошло это на фоне ухудшения состояния Навального в колонии.

Хронология ареста Алексея Навального: от…
Что происходит вокруг оппозиционера перед митингами в его поддержку.
tjournal.ru

Протестные акции 21 апреля проходят под лозунгом «Финальная битва между добром и нейтралитетом». События начали развиваться ещё перед митингами: московская прокуратура подала иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими организациями, данные сторонников политика с сайта «Свободу Навальному» попали в сеть, а площади в городах, включая Москву и Петербург, перекрыли уже 20 апреля.

Что происходит перед 21 апреля — днём послания…
Президент готовит обращение, а сторонников Навального задерживают по всей стране.
tjournal.ru

TJ в прямом эфире следит за происходящим на протестных акциях по всей России и вокруг них.

Если у вас не открывается трансляция — обновите страницу.

#21апреля #навальный #прямаятрансляция

63 63 комментария
46
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63 комментария
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rossoshmap

21

Развития начали развиваться ещё перед митингами

Лол кек

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Технологический глобус

rossoshmap
4

Бан

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Прозрачный ГОСТ

Технологический
1

Пермач

Ответить

Genesi5 ­

Прозрач…
1

Спермач

Ответить

Elendiar

Genesi5
0

Защекач

Ответить

AZP

Технологический
0

Банан

Ответить

Инвестиционный кофе

rossoshmap
4

да что у ТЖ с корректурой сегодня, строчат с батареи на спине убитого товарища

Ответить

Азамат Багатов

Инвестиционный
0
Ответить

Имя И Фамилия

rossoshmap
2

экстремальная ситуация требует экстремальных решений
развития начали развиваться

Ответить

Женя Кузьмин

Имя
1

первое это не я, это волков сказал!

Ответить

Имя И Фамилия

Женя
6

Почему Волков с маленькой буквы? Путинский? Понимаю.

Ответить

Имя И Фамилия

Имя
1

нет времени на раскачку короче

Ответить

Саша Ринцлер

rossoshmap
1

#новальный еще

Ответить

Азамат Багатов

rossoshmap
1

Псто опережающего развития.

Ответить

Оптимальный супер_стар

8

Принимаю ставки, кого из редакторов TJ задержат в этот раз?

UPD. Пока хороший коэф на Мазанова

Ответить

Технологический глобус

Оптимальный
2

Лишь бы редактора Вестника не забрали, ой хоть бы хоть бы....

Ответить

Оптимальный супер_стар

Технологический
10

 Вестника

Попахивает чем-то сдохшим 

Ответить

AttentiveMilk

Оптимал…
0

Это тж

Ответить

rossoshmap

Оптимал…
0

Как и один там штат

Ответить

Технологический

Оптимал…
0

Ждал эту шутку сразу же следом за своим комментом, выглядит весьма жалко

Ответить

AZP

Технологический
0

Верника

Ответить

rossoshmap

Оптимальный
1

Так их на послание не позвали

Ответить

Vyacheslav Gorin

Оптимальный
0

Делаю ставку

Ответить

Технологический глобус

3

Пользуясь случаем, поскольку комментарии много людей читает, кто нибудь может мне объяснить как вывести EOS с Atomic Wallet при помощи Scatter и как пользоваться EOSAuthority? С меня 10 баксов за консультацию 

Ответить

Woody Johnson

Технологический
3

Проблемы богатых

Ответить

AttentiveMilk

Технологический
1

Блин, пива может?

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
1

Очаковского

Ответить

Морс Вишневый

1

Сегодня, как на зло, в Спб самый непогожий день(

Ответить

Актерский месяц

Морс
7

ща солнышко наше с посланием выйдет, распогодится

Ответить

Rodion Kutsaev

Морс
1

@Блин, так не смешно же 

Ответить

Положительный хот-дог

Rodion
1

Небеса так решили, что поделать.... Бедный Навальный

Ответить

Артём Мазанов

2
Ответить

Преступный Орзэмэс

Артём
2

Навальный и волков?

Ответить

Имя И Фамилия

Артём
2
Ответить

Товарный кот

Артём
0

никогда не догадаемся кто там 

Ответить

Артём Мазанов

Товарный
0

Вахтер 

Ответить

Товарный кот

Артём
0

а что, думаешь из-за Лося велосипеда сегодня много работы будет? 

Ответить

AttentiveMilk

Товарный
1

Чё за Лось? Что за велосипед?? Что вы тут устроили???

Ответить

Товарный кот

Attenti…
1

Люди на митинги вышли потому что Лось теперь велосипедист 

Ответить

AttentiveMilk

Товарный
0

Брэд

Ответить

Стратегический будильник

0

Ну поехали

Ответить

Непривычный алмаз

0

Сейчас мы в прямом эфире будем наблюдать как ручная оппозиция будет отводить взгляд на себя с ситуации в Беларуси и в Украине. Погнали.

Ответить

Bibba La Bibba

Непривычный
1

От ситуации в Чехии

Ответить

Естественный Филипп

0

21 апреля в 12:00 Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию

Что там Дальний восток инсайдов не шлёт?

Ответить

Имя И Фамилия

Естественный
3

Всем подняли МРОТ до $7000, красивых тян обязали искать одиноких кунчиков и женить на себе, незамужним штраф.

Ответить

Естественный Филипп

Имя
0

Как при Ленине!

Ответить

Азамат Багатов

Естеств…
0

Увы, технология пенопласта из молока утеряна навеки.

Ответить

Родной фонарь

Естественный
0

Потому что прямая трансляция в  12 в Москве

Ответить

Товарный кот

0

Подскажите пожалуйста, Лось забрал велосипед? 

Ответить

AttentiveMilk

Товарный
2

Лосб

Ответить

Имя И Фамилия

0
Ответить

Азамат Багатов

Имя
1

на баф поставили

Ответить

Убедительная Геосфера

Имя
0

Под рясой может оказаться огнестрел, а в палке - арматура

Ответить

Имя И Фамилия

Убедительная
0

и борода накладная

Ответить

Dmitry Teplyakov

0

Там вузы начали угрозы отчислением рассылать если «вы записаны» на митинг))

Ответить

Marvo Delapierre

Dmitry
1

У меня в унике наставники появились вчера и без предупреждения, и первое, что они написали в общий чат в вотсапе: "Не участвуйте в митингах, вас могут отчислить и поставить на учет как экстримистов." Ну это вкратце

Ответить

Joni Keij

0

Все кто выйдут сегодня - крутые и смелые 😎😎😎
никакой апатии, делаем что можем

Ответить

Ник Хартман

0

Смотрите какие все серьезные

Ответить

Рыжий

Ник
0

Не дай бог хрюкнуть

Ответить

Ник Хартман

Ник
0

Играют в государтство, где-то там диктор с гордым голосом говорит о прорывах в российской науке, медицине. Делают возврат 50% стоимости за сдачу детину в детсткий лагерь. Товарищ Сталин брал детей в лагерь бесплатно

Ответить

Ник Хартман

0

Три мушкетера

Ответить

Ник Хартман

Ник
0

Но больше похоже на сходку миллиардеров

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Vyacheslav Gorin

0

Поясните, пожалуйста, великую задумку дизайнера по плакату "Пустите врача к Алексею Навальному"

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