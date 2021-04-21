Прямая трансляция: Протестные акции 21 апреля — в день послания Путина Статьи редакции
Весь день следим за митингами в поддержку Навального, здоровье которого сильно ухудшилось в колонии.
21 апреля в 12:00 Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. На этот же день сторонники Алексея Навального назначили протестные акции по всей стране: они начнутся в городах в 19:00 по местному времени.
Митинги должны были состояться после сбора 500 тысяч желающих на специальном сайте «Свободу Навальному». К этому моменту зарегистрировались 466 тысяч человек, но достижения цели решили не дожидаться. В ФБК объяснили это тем, что «экстремальная ситуация требует экстремальных решений»: произошло это на фоне ухудшения состояния Навального в колонии.
Протестные акции 21 апреля проходят под лозунгом «Финальная битва между добром и нейтралитетом». События начали развиваться ещё перед митингами: московская прокуратура подала иск о признании ФБК, Фонда защиты прав граждан и штабов Навального экстремистскими организациями, данные сторонников политика с сайта «Свободу Навальному» попали в сеть, а площади в городах, включая Москву и Петербург, перекрыли уже 20 апреля.
TJ в прямом эфире следит за происходящим на протестных акциях по всей России и вокруг них.
Развития начали развиваться ещё перед митингами
Лол кек
Технологический глобус
Бан
Прозрачный ГОСТ
Пермач
Инвестиционный кофе
да что у ТЖ с корректурой сегодня, строчат с батареи на спине убитого товарища
экстремальная ситуация требует экстремальных решений
развития начали развиваться
Технологический глобус
Лишь бы редактора Вестника не забрали, ой хоть бы хоть бы....
Оптимальный супер_стар
Вестника
Попахивает чем-то сдохшим
Технологический
Ждал эту шутку сразу же следом за своим комментом, выглядит весьма жалко
Блин, пива может?
Сегодня, как на зло, в Спб самый непогожий день(
никогда не догадаемся кто там
Вахтер
а что, думаешь из-за Лося велосипеда сегодня много работы будет?
Чё за Лось? Что за велосипед?? Что вы тут устроили???
Товарный кот
Люди на митинги вышли потому что Лось теперь велосипедист
Всем подняли МРОТ до $7000, красивых тян обязали искать одиноких кунчиков и женить на себе, незамужним штраф.
Естественный Филипп
Как при Ленине!
Под рясой может оказаться огнестрел, а в палке - арматура
Там вузы начали угрозы отчислением рассылать если «вы записаны» на митинг))
У меня в унике наставники появились вчера и без предупреждения, и первое, что они написали в общий чат в вотсапе: "Не участвуйте в митингах, вас могут отчислить и поставить на учет как экстримистов." Ну это вкратце
Смотрите какие все серьезные
Играют в государтство, где-то там диктор с гордым голосом говорит о прорывах в российской науке, медицине. Делают возврат 50% стоимости за сдачу детину в детсткий лагерь. Товарищ Сталин брал детей в лагерь бесплатно
Три мушкетера
Поясните, пожалуйста, великую задумку дизайнера по плакату "Пустите врача к Алексею Навальному"