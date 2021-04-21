По словам Кремля, послание парламенту «так или иначе будет постковидным», посвящённым выходу из кризиса и мерам поддержки.

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21 апреля в 12:00 Владимир Путин в московском Манеже зачитает ежегодное послание Федеральному собранию. Это первое масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдёт полностью в очном формате.

Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента, в котором озвучиваются основные направления внутренней и внешней политики. Предполагается, что Путин расскажет о планах правительства по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции Covid-19.

Послания не являются правовыми актами и носят рекомендательный характер, но последнее время после обращения президент подписывает поручения правительству. Речь президента покажут по федеральным телеканалам, прямые трансляции также запланированы на YouTube.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, автором послания выступает лично президент, а текст может писаться «до последней минуты, до последней ночи». Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января 2020 года, на нём президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию.

TJ будет обновлять материал по мере озвучивания основных тезисов.

Путин поблагодарил россиян, врачей и учёных за борьбу с пандемией коронавируса Covid-19

По словам Путина, сплотившись, Россия «смогла сработать на опережение: создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты».

Президент заявил, что российские учёные в пандемию совершили прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса.

У меня лично была твёрдая уверенность, что мы обязательно преодолеем все испытания. Все действовали ответственно и солидарно. Все работали быстро, качественно и на совесть. Владимир Путин

По словам Путина, в пандемию «на первый раз вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердность и сплоченность. Традиционные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сплоченнее».

Путин заявил, что до 2030 года средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет

Статистика даёт нерадостные цифры, мы даже видим определенное снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей мы отменять не будем. Владимир Путин

Путин призвал всех россиян привиться: «другого пути нет»

Президент заявил, что коронавирус окончательно не побеждён и остаётся прямой угрозой, «все рубежи нужно держать под контролем».

Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Это позволит к осени выработать коллективный иммунитет. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другой путь — хуже: переболеть со смертельно опасными последствиями. Владимир Путин

Путин поручил расширить программу диспансеризации и профилактических просмотров с 1 июля для людей всех возрастов, а также реализовать меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии.

В ближайшие три года в сёла поступят дополнительно пять тысяч машин скорой помощи.

Путин предложил в 2021 году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь

Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Предлагаю возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Также нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. Владимир Путин

Он также предложил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки.

Путин: через три года большинство муниципальных и госуслуг должно предоставляться дистанционно и 24 часа в сутки

Президент заявил, что принципы социального казначейства в России нужно внедрить уже в следующем году, чтобы оформлять пособия и выплаты «без беготни по инстанциям».

Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми

Путин заявил, что «надо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей». Детям от 8 до 16 лет в семьях с низким уровням дохода будет назначена выплата в среднем 5650 рублей.