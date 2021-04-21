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Новости
Артём Мазанов

Главное из обращения Путина Федеральному собранию. Обновляемый материал Статьи редакции

По словам Кремля, послание парламенту «так или иначе будет постковидным», посвящённым выходу из кризиса и мерам поддержки.

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21 апреля в 12:00 Владимир Путин в московском Манеже зачитает ежегодное послание Федеральному собранию. Это первое масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдёт полностью в очном формате.

Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента, в котором озвучиваются основные направления внутренней и внешней политики. Предполагается, что Путин расскажет о планах правительства по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции Covid-19.

Послания не являются правовыми актами и носят рекомендательный характер, но последнее время после обращения президент подписывает поручения правительству. Речь президента покажут по федеральным телеканалам, прямые трансляции также запланированы на YouTube.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, автором послания выступает лично президент, а текст может писаться «до последней минуты, до последней ночи». Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января 2020 года, на нём президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию.

TJ будет обновлять материал по мере озвучивания основных тезисов.

Путин поблагодарил россиян, врачей и учёных за борьбу с пандемией коронавируса Covid-19

По словам Путина, сплотившись, Россия «смогла сработать на опережение: создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты».

Президент заявил, что российские учёные в пандемию совершили прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса.

У меня лично была твёрдая уверенность, что мы обязательно преодолеем все испытания. Все действовали ответственно и солидарно. Все работали быстро, качественно и на совесть.

Владимир Путин

По словам Путина, в пандемию «на первый раз вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердность и сплоченность. Традиционные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сплоченнее».

Путин заявил, что до 2030 года средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет

Статистика даёт нерадостные цифры, мы даже видим определенное снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей мы отменять не будем.

Владимир Путин

Путин призвал всех россиян привиться: «другого пути нет»

Президент заявил, что коронавирус окончательно не побеждён и остаётся прямой угрозой, «все рубежи нужно держать под контролем».

Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Это позволит к осени выработать коллективный иммунитет. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другой путь — хуже: переболеть со смертельно опасными последствиями.

Владимир Путин

Путин поручил расширить программу диспансеризации и профилактических просмотров с 1 июля для людей всех возрастов, а также реализовать меры по противодействию сердечно-сосудистым заболеваниям и онкологии.

В ближайшие три года в сёла поступят дополнительно пять тысяч машин скорой помощи.

Путин предложил в 2021 году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь

Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Предлагаю возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Также нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.

Владимир Путин

Он также предложил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки.

Путин: через три года большинство муниципальных и госуслуг должно предоставляться дистанционно и 24 часа в сутки

Президент заявил, что принципы социального казначейства в России нужно внедрить уже в следующем году, чтобы оформлять пособия и выплаты «без беготни по инстанциям».

Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми

Путин заявил, что «надо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей». Детям от 8 до 16 лет в семьях с низким уровням дохода будет назначена выплата в среднем 5650 рублей.

#новости #путин #covid19

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Громадный огонь

29

«Я устал, я ухожу», - В.В. Путин, 21.04.2021

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Rodion Kutsaev

Громадный
76

«Я отдохнул, я прихожу», - В.В. Путин, 22.04.2021

Ответить

Semyon Bochkaryov

Rodion
2

Только 15.01.2020 - Путин обнулился во время прошлого обращения Федеральному собранию

Ответить

Товарный кот

Rodion
0

а между ними
«Я покакал»

Ответить

Большой жёлтый робат

Громадный
8

Из басен Крылова. Неизданное

Ответить

Имя И Фамилия

Громадный
4

"Кхе-кхе", - В.В. Путин, 21.04.2021

Ответить

Имя И Фамилия

Имя
0

"Не надо здесь тень на плетень наводить", - В.В. Путин, 21.04.2021

Ответить

Frank Ferd

Громадный
1

*Я не устал, я остаюсь.

Ответить

Морс Вишневый

34

...будет посвященным выходу из кризиса

Ответить

Vladic Samovar

Морс
17

Дайте ему уже спасти страну!

Ответить

Вячеслав Андреев

Vladic
1

И дайте этому вовану щит

Ответить

Азамат Багатов

Вячеслав
1
Ответить

Gidevan

Морс
6

Кризиса, который по странному стечению обстоятельств начался в 2000 году

Ответить

Photuum

Gidevan
0

Нифига, в 85 начался, я помню

Ответить

Эйфелева Башня

Морс
2

20тилетнего, ага

Ответить

Denis Logutko

Морс
0

Ты тут тень на плетень не наводи!

Ответить

Большой жёлтый робат

9

Константин Эггерт делает преположения о том, к чему нас готовят Путин и Лукашенко. Если совсем кратко, то его предположения следующие:

1. 21 апреля состоится обращение Путина, и оно уже анонсировано как некое переломное. Так же Лукашенко анонсирует некое судьбоносное и важнейшее за все время его правления решение. А 22 состоится встреча Путина и Лукашенко.

2. Всем понятно, что и Путин и Лукашенко активно используют антизападную риторику и рассказывают нам об угрозах НАТО.

3. Вряд ли Лукашенко согласится на присоединение Беларуси к России, но на ввод россйских войск вполне может. А чтобы оплачивать зарплату и квартиры минского омона ему нужны российские деньги.

4. Путин понял, что может пугать Европу и США передвижением российских войск. И от границ Беларуси до Киева ближе.

5. Навального готовят для обмена на какого–нибудь российского сидельца, например на Бута. Правда, и США должны согласиться на это, и Навальный. Но Навального точно не отпустят из тюрьмы, и медицинскую помощь ему оказывать не будут.

6. Акцию в поддержку Навального 21 апреля подавят показательно жестоко.

Еще раз повторю, это только предсказания Константина Эггерта.

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
33

Тем временем вертолет бороздит просторы Марса. как же хочется, преисполнившись вертосексуальности, стать этим самым вертолетом на Марсе, подальше от вас, вашего Путина и всей остальной херни, с которой вы нихера не делаете, а платить нам всем вместе

Ответить

Sam Lowry

Большой
5

Всё в твоих силах. Достаточно самодисциплины. 

Ответить

Большой жёлтый

Sam
3

Хорошо

Ответить

Вячеслав Андреев

Большой
1

Все будет хорошо, Бамблби. Во всяком случае пока у тебя две почки.

Ответить

Большой жёлтый

Вячеслав
0

У меня электронные потроха

Ответить

Словесный Интервент

Большой
7

Кто такой Константин Эггерт? На какие подсайты он подписан?

Ответить

Инвестиционный кофе

Словесный
7

твинк фермана

Ответить

Андрей Галицкий

Большой
1

каво?

Ответить

Большой жёлтый робат

Андрей
3

Эггмана, злодея из игр про соника

Ответить

Большой жёлтый робат

Андрей
0

Чокаво? 

Ответить

Большой жёлтый

Большой
0

Че мачкало

Ответить

Родной фонарь

Большой
0

Кто такой Константин эггерт? 

Ответить

Максим Рычков

Родной
0

С Коммерсанта мужик. Умнейший.

Ответить

Дмитрий Беркут

10

Поехали

Ответить

Естественный Филипп

7

"Маски, социальная дистанция..."

Ответить

AZP

Естественный
6

Их в формалине месяц выдерживали и каждый час тестировали.

Ответить

Естественный Филипп

AZP
10

Как похорошел Сергей Семёныч при Москве

Ответить

Suq Madiq

Естеств…
0

аж блестит

Ответить

Украденная жизнь

7

Автомат пусть возьмёт. Крепкий орешек говорил, что это добавляет крутости.

Ответить

Александр Добриневский

Украденная
5

У него более страшное оружие – ручка
Может ей вертеть как хочет

Ответить

Suq Madiq

8

классика

Ответить

Alex Alex

Suq
0

его принесли походу )

Ответить

Suq Madiq

4

коментарий не придумол

Ответить

Alex Alex

Suq
8

маги

Ответить

Многие цвет

Alex
3

Боевые чарадеи и придворные волшебники Кремля, 40 друидов в кадр не попали 

Ответить

Большой жёлтый

Многие
2

Шаман жаль не доехал

Ответить

Азамат Багатов

Alex
3

и ситх

Ответить

Саша Ринцлер

Suq
2

Go Go Power Rangers!

Ответить

Детский корабль

Suq
1

Главнокомандующие подразделений магических войск

Ответить

Ertha

5

Диды уже начинают спать

Ответить

Имя И Фамилия

4

Спасибо, Владимир Владимирович!

Ответить

Bibba La Bibba

Имя
1

За счастливое советское детство

Ответить

Актерский месяц

Bibba
6

начавшееся в мои 30 лет

Ответить

Большой жёлтый робат

Имя
1

Никто не даст нам избавленья: Ни бог, ни царь и не дворец
Но нас спасет Владимир Путин
Политик, лидер и борец

Ответить

Имя И Фамилия

Большой
1

ту ду ду ду туту тууууууу
ту ду ду ду туту тууууууу

Ответить

Эйфелева Башня

Имя
0

...патиба и прощай

Ответить

Естественный Филипп

4
Ответить

Alex Alex

Естественный
1

как же ты достал, блять

Ответить

rossoshmap

2

Только давайте без позорных бинго

Ответить

Азамат Багатов

rossoshmap
4

нипалучилосб

Ответить

Естественный Филипп

3

постковидным

Ответить

Картошка Фри

3

На сколько опоздает?

Ответить

Антон Сциталов

Картошка
0

Полчаса

Ответить

Анальные трещины

3

ккхм кхм 

Ответить

VladKlar

2

 посвящённым выходу из кризиса и мерам поддержки

Опять про танчики, ракеты и противостояние неизвестно кому?

Ответить

Ertha

2

Нам нужен РЫВОК! КХЕ-КХЕ

Ответить

Естественный Филипп

2

Уже стандартное "КХМ!"

Ответить

AZP

2

Когда ты почувствуешь свою работу никчёмной, вспомни, что в мире есть кто-то, кто рерайтит речь ёбнутого деда.

Ответить

Bkmz Иванов

2
Ответить

Слава Романов

2

Дед так кряхтит пока говорит 🤔

Ответить

Кристиан Бедгер

2

До 2036 года средняя продолжительность жизни будет 178 лет и вообще не бухтите, моё бессмертие деленое на ваши 60 лет дают лучшую продолжительность жизни в мире

Ответить

Естественный Филипп

2

Лол

Ответить

Alex Alex

2

боты лайки накручивают

Ответить

nonsense

2

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ!

Ответить

Большой жёлтый робат

nonsense
0

Не уходим с раздачи! 

Ответить

Прохожий Кирилл

2

Пацаны, сейчас будет габелла

Ответить

Вредный Орзэмэс

1

Почему они без масок все?

Ответить

Photuum

Вредный
0

Привиты

Ответить

Вредный Орзэмэс

Photuum
3

Это не означает, что они не должны носить маску

Ответить

Alex Alex

0

говорит в 2030м средняя продолжительность жизни будет 78 лет :) 

Ответить

Иван Дмитриев

Alex
3

Не можешь - научим, не хочешь - заставим

Ответить

Вредный Орзэмэс

Alex
2

Странно, что не 146

Ответить

pashazaur

Alex
2

Введут штраф молодому поколению за то, что старое умирает раньше времени

Ответить

Федя Прозоров

Alex
0

Значит, Путин намерен жить как минимум до 78 лет к 2030 году

Ответить

Eugene Tackleberry

1

Неужели про 31ю статью Конституции расскажет?

Ответить

Suq Madiq

1

вот жлобье, неужели и ссаное обращение монетизировать собрались?

Ответить

Семен Петров

1

Всем бабла, Беларусь - наш, я с вами навсегда.

Ответить

Suq Madiq

Семен
0

  Беларусь - наш

ето завтра, не торопи события

Ответить

Вячеслав Андреев

1

Ахахахахахахахаха

Пиздеж сразу, у эпиваккороны нет ни доказанной эффективности, ни исследований по безопасности

Ответить

Антон Сциталов

1

Часть суммы с лагерей и так возвращается, но 40%. Путин предложил поднять на 10% возврат, если что. А то вдруг люди решат, что он на пустом месте 50% решил сделать. 

Ответить

Азамат Багатов

0

пагни, а сколько по времени оно обычно идёт?

Ответить

AZP

Азамат
2

Пока дед читать не устанет 

Ответить

Родной фонарь

Азамат
0

Час полтора

Ответить

Азамат Багатов

Родной
0

ага, спасибо

Ответить

Петров Пират

0

Интересно

Ответить

Дизайнер Павленко

0

Я думаю будет много про внутреннюю экономику, про цены на продукты, про технологическое развитие и интернет. А потом жестко всех навальнистов разгонят по ОВД и заведут несколько сотен уголовных дел

Ответить

Естественный Филипп

0

Другого пути нет!

Ответить

Андрей Перевертень

0

Про милосердие оч смешно)))

Ответить

Like.no.other

0

тень на плетень

Ответить

Alex Fielding

0

сегодня на манеже...

Ответить

Alex Alex

0

уже 5650р 1 июля детям пообещал

Ответить

Комментарий удален

IO

0

Опять бедные детки не доедают, а на остальных похуй, лишь бы налоги платили

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

0

О, опять поддержка развала семей и рождения детей мамочками для себя

Ответить
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