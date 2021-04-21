Главное из обращения Путина Федеральному собранию. Обновляемый материал Статьи редакции
По словам Кремля, послание парламенту «так или иначе будет постковидным», посвящённым выходу из кризиса и мерам поддержки.
21 апреля в 12:00 Владимир Путин в московском Манеже зачитает ежегодное послание Федеральному собранию. Это первое масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдёт полностью в очном формате.
Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента, в котором озвучиваются основные направления внутренней и внешней политики. Предполагается, что Путин расскажет о планах правительства по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции Covid-19.
Послания не являются правовыми актами и носят рекомендательный характер, но последнее время после обращения президент подписывает поручения правительству. Речь президента покажут по федеральным телеканалам, прямые трансляции также запланированы на YouTube.
По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, автором послания выступает лично президент, а текст может писаться «до последней минуты, до последней ночи». Прошлогоднее обращение Путина к Федеральному собранию состоялось 15 января 2020 года, на нём президент, в частности, предложил внести поправки в Конституцию.
TJ будет обновлять материал по мере озвучивания основных тезисов.
Путин поблагодарил россиян, врачей и учёных за борьбу с пандемией коронавируса Covid-19
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Только 15.01.2020 - Путин обнулился во время прошлого обращения Федеральному собранию
"Кхе-кхе", - В.В. Путин, 21.04.2021
...будет посвященным выходу из кризиса
Дайте ему уже спасти страну!
Константин Эггерт делает преположения о том, к чему нас готовят Путин и Лукашенко. Если совсем кратко, то его предположения следующие:
1. 21 апреля состоится обращение Путина, и оно уже анонсировано как некое переломное. Так же Лукашенко анонсирует некое судьбоносное и важнейшее за все время его правления решение. А 22 состоится встреча Путина и Лукашенко.
2. Всем понятно, что и Путин и Лукашенко активно используют антизападную риторику и рассказывают нам об угрозах НАТО.
3. Вряд ли Лукашенко согласится на присоединение Беларуси к России, но на ввод россйских войск вполне может. А чтобы оплачивать зарплату и квартиры минского омона ему нужны российские деньги.
4. Путин понял, что может пугать Европу и США передвижением российских войск. И от границ Беларуси до Киева ближе.
5. Навального готовят для обмена на какого–нибудь российского сидельца, например на Бута. Правда, и США должны согласиться на это, и Навальный. Но Навального точно не отпустят из тюрьмы, и медицинскую помощь ему оказывать не будут.
6. Акцию в поддержку Навального 21 апреля подавят показательно жестоко.
Еще раз повторю, это только предсказания Константина Эггерта.
Тем временем вертолет бороздит просторы Марса. как же хочется, преисполнившись вертосексуальности, стать этим самым вертолетом на Марсе, подальше от вас, вашего Путина и всей остальной херни, с которой вы нихера не делаете, а платить нам всем вместе
Хорошо
Все будет хорошо, Бамблби. Во всяком случае пока у тебя две почки.
Кто такой Константин Эггерт? На какие подсайты он подписан?
каво?
Чокаво?
Родной фонарь
Кто такой Константин эггерт?
Их в формалине месяц выдерживали и каждый час тестировали.
Автомат пусть возьмёт. Крепкий орешек говорил, что это добавляет крутости.
У него более страшное оружие – ручка
Может ей вертеть как хочет
коментарий не придумол
Многие цвет
Боевые чарадеи и придворные волшебники Кремля, 40 друидов в кадр не попали
Спасибо, Владимир Владимирович!
За счастливое советское детство
Никто не даст нам избавленья: Ни бог, ни царь и не дворец
Но нас спасет Владимир Путин
Политик, лидер и борец
Только давайте без позорных бинго
На сколько опоздает?
посвящённым выходу из кризиса и мерам поддержки
Опять про танчики, ракеты и противостояние неизвестно кому?
Когда ты почувствуешь свою работу никчёмной, вспомни, что в мире есть кто-то, кто рерайтит речь ёбнутого деда.
До 2036 года средняя продолжительность жизни будет 178 лет и вообще не бухтите, моё бессмертие деленое на ваши 60 лет дают лучшую продолжительность жизни в мире
ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ!
говорит в 2030м средняя продолжительность жизни будет 78 лет :)
Всем бабла, Беларусь - наш, я с вами навсегда.
Ахахахахахахахаха
Пиздеж сразу, у эпиваккороны нет ни доказанной эффективности, ни исследований по безопасности
Часть суммы с лагерей и так возвращается, но 40%. Путин предложил поднять на 10% возврат, если что. А то вдруг люди решат, что он на пустом месте 50% решил сделать.
пагни, а сколько по времени оно обычно идёт?
Родной фонарь
Час полтора
Я думаю будет много про внутреннюю экономику, про цены на продукты, про технологическое развитие и интернет. А потом жестко всех навальнистов разгонят по ОВД и заведут несколько сотен уголовных дел
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