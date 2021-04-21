Путин выступил с посланием: выплаты семьям, поддержка Лукашенко, критика Запада и новые ракеты. Главное Статьи редакции
По словам Путина, организаторы любых провокаций против РФ «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели».
21 апреля в 12:00 Владимир Путин в московском Манеже зачитал ежегодное послание Федеральному собранию. Это первое масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдёт полностью в очном формате.
Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента, в котором озвучиваются основные направления внутренней и внешней политики. Предполагается, что Путин расскажет о планах правительства по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции Covid-19.
Послания не являются правовыми актами и носят рекомендательный характер, но последнее время после обращения президент подписывает поручения правительству.
Путин поблагодарил россиян, врачей и учёных за борьбу с пандемией коронавируса Covid-19
По словам президента, сплотившись, Россия «смогла сработать на опережение: создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты».
Он заявил, что российские учёные в пандемию совершили прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса.
В пандемию «на первый раз вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердность и сплоченность, традиционные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сплоченнее», — добавил он.
Путин: до 2030 года средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет
По его словам, в России сложилась чрезвычайная ситуация в сфере демографии.
Правительство должно реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые входят в число основных причин смертности, например сердечно-сосудистым заболеваниям. Путин поручил расширить программу диспансеризации и профилактических просмотров с 1 июля для людей всех возрастов.
Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса: «другого пути нет»
Президент заявил, что коронавирус окончательно не побеждён и остаётся прямой угрозой, «все рубежи нужно держать под контролем».
Путин считает, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции
Он заявил, что россияне не должны сталкиваться с очередями, трудностями с записью на диагностику к профильному специалисту, получением рецептов и больничных листов. Всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе.
Президент считает, что начавшаяся в 2020 году эпидемия коронавируса ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в здравоохранении.
Путин предложил в 2021 году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь
По словам президента, особое внимание нужно уделить здоровью детей, ведь «именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья».
Он также предложил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки.
Путин: через три года большинство муниципальных и госуслуг должно предоставляться дистанционно и 24 часа в сутки
Президент заявил, что принципы социального казначейства в России нужно внедрить уже в следующем году, чтобы оформлять пособия и выплаты «без беготни по инстанциям».
Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми
Путин заявил, что «надо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей». Детям от 8 до 16 лет в семьях с низким уровням дохода будет назначена выплата в среднем 5650 рублей.
Путин заявил, что нельзя полагаться на точечные меры при борьбе с ростом цен
По словам президента, главнай задача властей —обеспечить рост реальных доходов граждан в России. «Восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью», — добавил он.
Путин сообщил, что правительство должно регулировать ситуацию с ценами в России рыночными механизмами, а не директивами.
В российских вузах вскоре появятся еще 45 тыс бюджетных мест, не менее 70% — для регионов
По словам Путин, около 60% выпускников школ этого года смогут поступить на бюджетные места в вузах. До конца 2024 года также планируется построить ещё не менее 3300 новых школ. В них смогут учиться около трёх миллионов детей.
Власти также направят 10 миллиардов рублей в ближайшие два года на капитальный ремонт педагогических вузов. В ближайшие три года направят 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности.
В России создадут президентский фонд культурных инициатив
В 2021 году за счёт его грантов на конкурсной основе профинансируют более 1,5 тысяч креативных команд.
Россия должна быть готова в течение четырёх дней разработать тест-системы и вакцины в случае появления новой опасной инфекции
Он отметил, что у России должен быть «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности.
Путин поручил ускорить принятие закона, согласно которому собственники предприятий будут финансово отвечать за нанесенный природе ущерб
Президент заявил, что нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф как в Норильске.
Россия должна адаптировать различные отрасли к изменению климата
Путин заявил, что за предстоящие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Он заявил, что это сложная задача, но «такая цель с учетом научно-технологического потенциала абсолютно достижима».
Объём вредных выбросов в атмосферу должны снизить на 20% до 2024 года. Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где с этим неблагополучно.
Путин поручил правительству в представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса
В числе возможных мер — организация закупок со стороны госкомпаний.
Россия снимет ограничения на въезд туристов, как только появится такая возможность
Путин поставил задачу сделать так, чтобы граждане большинства стран мира могли за четыре дня оформить электронную визу для поездки в РФ. Развитие туристических объектов будет финансироваться за счёт льготных кредитов под 3-5% годовых.
По итогам года правительство будет принимать решения по достройке налогового законодательства
По данным Путина, прибыль корпоративного сектора России в 2021 обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, посмотрим, как она будет использоваться.
Путин предложил реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии
Правительство до 1 июня представит предложения по долгосрочной финансовой устойчивости регионов. Весь объём коммерческого долга субъекта, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.
Путин: надо строить больше жилья для его доступности
Президент заявил, что в 2020 году в России ввели 80 миллионов квадратных метров жилья. Он призвал увеличить этот показатель .
В России также запустят программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Ставка — 3-5%, срок — 15 лет.
Путин поручил правительству совместно с регионами разработать чёткий план газификации домохозяйств
Из ФНБ направят средства на продление скоростной автотрассы Москва — Казань до Екатеринбурга с завершением до 2024 года
Путин назвал «покушение на Лукашенко вопиющим событием», на которое в мире никто не реагирует
Президент РФ заявил, что на Белоруссию фактически готовилась массированная кибератаки.
Организаторы любых провокаций против РФ пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели, сообщил Путин
По словам Путина, «недружественные акции в отношении России также не прекращаются». «Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Часто не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», — заявил он.
Президент сообщил, что некоторые страны завели «пренеприличный обычай — по любому поводу цеплять Россию». Он назвал это новым видом спорта.
Путин сообщил, что тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году
По его словам, на боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет». Также увеличивается количество ударных комплексом «Кинжал», оснащенных ракетами «Калибр» кораблей.
Путин пообещал, что власти сделают «всё» для достижения поставленных целей
«Я отдохнул, я прихожу», - В.В. Путин, 22.04.2021
Только 15.01.2020 - Путин обнулился во время прошлого обращения Федеральному собранию
"Кхе-кхе", - В.В. Путин, 21.04.2021
Ля, да там себестоимость банки рублей 10-15.
Сейчас бы в супермаркете цену на позицию судить по одной этой самой позиции
...будет посвященным выходу из кризиса
Дайте ему уже спасти страну!
И дайте этому вовану щит
Потому что ты можешь хоть сбежать в Сша или пойти в армию. А в случае с детьми там может быть нерешаемый и безвыходный пиздец
Обязательный Влад
пфф, детей можно продать на органы или в рабство/проституцию. Тоже мне проблема
Да тут не в детях дело на самом деле, это помощь самым бедным слоям населения. Ну а так как кто у нас бедный, а кто нет, решить достаточно сложно - самый простой способ раздавать деньги на детей, семьи с детьми живут в среднем хуже, чем без детей
люди это новая нефть
А новые люди это больше новой нефти. ¯\_(ツ)_/¯
Былой Артем
клёвая аватарка
классика
Дорожный франт
На ТЖ всю ночь сидел
Духовный яд
Он кстати не спал в этот раз, а вот Титов то ли щурился так, то ли реально спал
вообще-то он сейчас в Астрахани на рыбалке, так что это восковая фигура
коментарий не придумол
Многие цвет
Боевые чарадеи и придворные волшебники Кремля, 40 друидов в кадр не попали
А кто такой нарядный в золотом тюрбане? Какой-нибудь шиитский муфтий?
Талгат Таджуддин — советский и российский религиозный и общественный деятель, председатель Центрального духовного управления мусульман, Верховный муфтий России.
Константин Эггерт делает преположения о том, к чему нас готовят Путин и Лукашенко. Если совсем кратко, то его предположения следующие:
1. 21 апреля состоится обращение Путина, и оно уже анонсировано как некое переломное. Так же Лукашенко анонсирует некое судьбоносное и важнейшее за все время его правления решение. А 22 состоится встреча Путина и Лукашенко.
2. Всем понятно, что и Путин и Лукашенко активно используют антизападную риторику и рассказывают нам об угрозах НАТО.
3. Вряд ли Лукашенко согласится на присоединение Беларуси к России, но на ввод россйских войск вполне может. А чтобы оплачивать зарплату и квартиры минского омона ему нужны российские деньги.
4. Путин понял, что может пугать Европу и США передвижением российских войск. И от границ Беларуси до Киева ближе.
5. Навального готовят для обмена на какого–нибудь российского сидельца, например на Бута. Правда, и США должны согласиться на это, и Навальный. Но Навального точно не отпустят из тюрьмы, и медицинскую помощь ему оказывать не будут.
6. Акцию в поддержку Навального 21 апреля подавят показательно жестоко.
Еще раз повторю, это только предсказания Константина Эггерта.
Тем временем вертолет бороздит просторы Марса. как же хочется, преисполнившись вертосексуальности, стать этим самым вертолетом на Марсе, подальше от вас, вашего Путина и всей остальной херни, с которой вы нихера не делаете, а платить нам всем вместе
Хорошо
Все будет хорошо, Бамблби. Во всяком случае пока у тебя две почки.
У меня электронные потроха
Кто такой Константин Эггерт? На какие подсайты он подписан?
каво?
Чокаво?
Родной фонарь
Кто такой Константин эггерт?
С Коммерсанта мужик. Умнейший.
Их в формалине месяц выдерживали и каждый час тестировали.
Естественный Филипп
Как похорошел Сергей Семёныч при Москве
Опять бедные детки не доедают, а на остальных похуй, лишь бы налоги платили
Крохотный пришелец
Представь себе семье имеющей иждивенцев действительно труднее чем не имющей. Чисто статистически.
Автомат пусть возьмёт. Крепкий орешек говорил, что это добавляет крутости.
У него более страшное оружие – ручка
Может ей вертеть как хочет
+10 харизма
- 2 стамины от броска без расскачки
А также ещё 1 свободный слот рюкзака
Часть суммы с лагерей и так возвращается, но 40%. Путин предложил поднять на 10% возврат, если что. А то вдруг люди решат, что он на пустом месте 50% решил сделать.
Так, я сейчас гусей погнал: родители платят 40 % уже сейчас, если используют сертификат. Он хочет уменьшить размер выплаты??
До меня дошло, что это отрицательное увеличение возврата стоимости!
Так что в итоге то?
Написано же выше. Сейчас родители платят 40% по сертификату. Хз, что там Путин собрался поднимать, но в текущей формулировке населению не выгодно.
Крохотный пришелец
1. Ты региональную программу натягиваешь на всю страну.
2. Количество этих сертификатов ограничено.
А это разве не во всех регионах? Вот в Перми например. Ну и есть такая вещь как потолок суммы.
Вообще, предложение выглядит как куча проблем и голословно. Частично это есть и так, может быть где-то лучше, где-то хуже. Жители, которые не попадают под малоимущие и прочие льготы и так не поедут в лагерь, остальную сумму тоже платить всё равно, а те, кто уже едут и так получают выплаты и размер их шибко не увеличится. +зная, в какие именно лагеря повезут детей и как они устроены и откуда деньги на возврат берутся, да под какие условия: кажется это просто голословное перекладывание бумажек, которое не особо кому-то и поможет, кроме красивого словца на всю страну.
https://vlagere.ru/parents/kompensatsiya-za-detskiy-lager/
Нашёл прикольную ссылку с таблицей на информацию по каждому региону. Сюда прикладываю в том числе для тех, кто не знал, что может получить часть средств за путёвку ребёнку обратно.
даже не знаю , что хуже - это или вчерашняя презентация эпл сущая каждые пять минут в уши про экологичность во главе со старым маразматиком , проникающим в штаб эпл ака том круз . надеюсь и здесь запилят видео вставку , как путин проникает в закрама родины , что бы раздать деньги годовасикам
Когда ты почувствуешь свою работу никчёмной, вспомни, что в мире есть кто-то, кто рерайтит речь ёбнутого деда.
До 2036 года средняя продолжительность жизни будет 178 лет и вообще не бухтите, моё бессмертие деленое на ваши 60 лет дают лучшую продолжительность жизни в мире
ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ!
надо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей
Президент поддержал однополые семьи
Спасибо, Владимир Владимирович!
За счастливое советское детство
Никто не даст нам избавленья: Ни бог, ни царь и не дворец
Но нас спасет Владимир Путин
Политик, лидер и борец
Вредный Орзэмэс
Это не означает, что они не должны носить маску
зачем носить маску если (допустим что это так) все привиты?
Убери за собой
Крохотный пришелец
Ты его платишь в принципе за гипотетический вред. Не важно наносищь или нет
”Организаторы любых провокаций против РФ пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели, сообщил Путин“. Воронежу пиздец, походу.
говорит в 2030м средняя продолжительность жизни будет 78 лет :)