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Новости
Артём Мазанов

Путин выступил с посланием: выплаты семьям, поддержка Лукашенко, критика Запада и новые ракеты. Главное Статьи редакции

По словам Путина, организаторы любых провокаций против РФ «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели».

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21 апреля в 12:00 Владимир Путин в московском Манеже зачитал ежегодное послание Федеральному собранию. Это первое масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдёт полностью в очном формате.

Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента, в котором озвучиваются основные направления внутренней и внешней политики. Предполагается, что Путин расскажет о планах правительства по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции Covid-19.

Послания не являются правовыми актами и носят рекомендательный характер, но последнее время после обращения президент подписывает поручения правительству.

Путин поблагодарил россиян, врачей и учёных за борьбу с пандемией коронавируса Covid-19

По словам президента, сплотившись, Россия «смогла сработать на опережение: создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты».

Он заявил, что российские учёные в пандемию совершили прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса.

У меня лично была твёрдая уверенность, что мы обязательно преодолеем все испытания. Все действовали ответственно и солидарно. Все работали быстро, качественно и на совесть.

Владимир Путин

В пандемию «на первый раз вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердность и сплоченность, традиционные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сплоченнее», — добавил он.

Путин: до 2030 года средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет

По его словам, в России сложилась чрезвычайная ситуация в сфере демографии.

Статистика даёт нерадостные цифры, мы даже видим определенное снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей мы отменять не будем.

Владимир Путин

Правительство должно реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые входят в число основных причин смертности, например сердечно-сосудистым заболеваниям. Путин поручил расширить программу диспансеризации и профилактических просмотров с 1 июля для людей всех возрастов.

Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса: «другого пути нет»

Президент заявил, что коронавирус окончательно не побеждён и остаётся прямой угрозой, «все рубежи нужно держать под контролем».

Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Это позволит к осени выработать коллективный иммунитет. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другой путь — хуже: переболеть со смертельно опасными последствиями.

Владимир Путин

Путин считает, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции

Он заявил, что россияне не должны сталкиваться с очередями, трудностями с записью на диагностику к профильному специалисту, получением рецептов и больничных листов. Всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе.

Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимание на острых, повседневных проблемах. А их, как мы знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи.

Владимир Путин

Президент считает, что начавшаяся в 2020 году эпидемия коронавируса ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в здравоохранении.

Путин предложил в 2021 году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь

По словам президента, особое внимание нужно уделить здоровью детей, ведь «именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья».

Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Предлагаю возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Также нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма.

Владимир Путин

Он также предложил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки.

Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России.

Владимир Путин

Путин: через три года большинство муниципальных и госуслуг должно предоставляться дистанционно и 24 часа в сутки

Президент заявил, что принципы социального казначейства в России нужно внедрить уже в следующем году, чтобы оформлять пособия и выплаты «без беготни по инстанциям».

Все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации.

Владимир Путин

Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми

Путин заявил, что «надо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей». Детям от 8 до 16 лет в семьях с низким уровням дохода будет назначена выплата в среднем 5650 рублей.

Путин заявил, что нельзя полагаться на точечные меры при борьбе с ростом цен

По словам президента, главнай задача властей —обеспечить рост реальных доходов граждан в России. «Восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью», — добавил он.

Путин сообщил, что правительство должно регулировать ситуацию с ценами в России рыночными механизмами, а не директивами.

Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском союзе, — к пустым полкам.

Владимир Путин

В российских вузах вскоре появятся еще 45 тыс бюджетных мест, не менее 70% — для регионов

По словам Путин, около 60% выпускников школ этого года смогут поступить на бюджетные места в вузах. До конца 2024 года также планируется построить ещё не менее 3300 новых школ. В них смогут учиться около трёх миллионов детей.

Власти также направят 10 миллиардов рублей в ближайшие два года на капитальный ремонт педагогических вузов. В ближайшие три года направят 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности.

В России создадут президентский фонд культурных инициатив

В 2021 году за счёт его грантов на конкурсной основе профинансируют более 1,5 тысяч креативных команд.

Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский Фонд культурных инициатив.

Владимир Путин

Россия должна быть готова в течение четырёх дней разработать тест-системы и вакцины в случае появления новой опасной инфекции

Он отметил, что у России должен быть «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности.

Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, лекарств и антибиотиков.

Владимир Путин

Путин поручил ускорить принятие закона, согласно которому собственники предприятий будут финансово отвечать за нанесенный природе ущерб

Президент заявил, что нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф как в Норильске.

Получил прибыль за счёт природы — убери за собой.

Владимир Путин

Россия должна адаптировать различные отрасли к изменению климата

Путин заявил, что за предстоящие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Он заявил, что это сложная задача, но «такая цель с учетом научно-технологического потенциала абсолютно достижима».

Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жестких контроль и мониторинг.

Владимир Путин

Объём вредных выбросов в атмосферу должны снизить на 20% до 2024 года. Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где с этим неблагополучно.

Путин поручил правительству в представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса

В числе возможных мер — организация закупок со стороны госкомпаний.

Правительству поручено восстановить рынок труда в России к концу текущего года, но надо постараться сделать это раньше.

Владимир Путин

Россия снимет ограничения на въезд туристов, как только появится такая возможность

Путин поставил задачу сделать так, чтобы граждане большинства стран мира могли за четыре дня оформить электронную визу для поездки в РФ. Развитие туристических объектов будет финансироваться за счёт льготных кредитов под 3-5% годовых.

По итогам года правительство будет принимать решения по достройке налогового законодательства

По данным Путина, прибыль корпоративного сектора России в 2021 обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, посмотрим, как она будет использоваться.

Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает.

Владимир Путин

Путин предложил реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии

Правительство до 1 июня представит предложения по долгосрочной финансовой устойчивости регионов. Весь объём коммерческого долга субъекта, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Путин: надо строить больше жилья для его доступности

Президент заявил, что в 2020 году в России ввели 80 миллионов квадратных метров жилья. Он призвал увеличить этот показатель .

Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей. Цель амбициозная — ежегодно вводить порядка 120 млн кв.м.

Владимир Путин

В России также запустят программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Ставка — 3-5%, срок — 15 лет.

Путин поручил правительству совместно с регионами разработать чёткий план газификации домохозяйств

За подводку газа непосредственно к границам домохозяйств люди платить не должны.

Владимир Путин

Из ФНБ направят средства на продление скоростной автотрассы Москва — Казань до Екатеринбурга с завершением до 2024 года

К 2024 году с учетом скоростной трассы от Петербурга до Москвы, ЦКАД, будет обеспечено скоростное сообщение от Балтики до Урала.

Владимир Путин

Путин назвал «покушение на Лукашенко вопиющим событием», на которое в мире никто не реагирует

Президент РФ заявил, что на Белоруссию фактически готовилась массированная кибератаки.

Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, можно иметь точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика организации переворотов, убийства высших лиц — это невообразимо, конечно.

Владимир Путин

Организаторы любых провокаций против РФ пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели, сообщил Путин

По словам Путина, «недружественные акции в отношении России также не прекращаются». «Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Часто не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», — заявил он.

Надеюсь никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту, а где она будет проходить мы будем определять сами.

Владимир Путин

Президент сообщил, что некоторые страны завели «пренеприличный обычай — по любому поводу цеплять Россию». Он назвал это новым видом спорта.

Мы действительно не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет быстрым, ассиметричным и жёстким.


Владимир Путин

Путин сообщил, что тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году

По его словам, на боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет». Также увеличивается количество ударных комплексом «Кинжал», оснащенных ракетами «Калибр» кораблей.

К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%.

Владимир Путин

Путин пообещал, что власти сделают «всё» для достижения поставленных целей

Никто в мире не знал, с какой бедой нам предстоит столкнуться. Но мы, граждане России, сделали и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозы эпидемии.

Владимир Путин
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Громадный огонь

47

«Я устал, я ухожу», - В.В. Путин, 21.04.2021

Ответить

Rodion Kutsaev

Громадный
144

«Я отдохнул, я прихожу», - В.В. Путин, 22.04.2021

Ответить

Товарный кот

Rodion
7

а между ними
«Я покакал»

Ответить

Semyon Bochkaryov

Rodion
2

Только 15.01.2020 - Путин обнулился во время прошлого обращения Федеральному собранию

Ответить

Футбольный яд

Rodion
1

сукккккккккккккк

Ответить

Артур Габитов

Rodion
1
Ответить

Имя И Фамилия

Громадный
11

"Кхе-кхе", - В.В. Путин, 21.04.2021

Ответить

Имя И Фамилия

Имя
1

"Не надо здесь тень на плетень наводить", - В.В. Путин, 21.04.2021

Ответить

Большой жёлтый робат

Громадный
9

Из басен Крылова. Неизданное

Ответить

Frank Ferd

Громадный
1

*Я не устал, я остаюсь.

Ответить

Нурлан И

Громадный
1

За то тушёнка за 17!

Ответить

Азамат Багатов

Нурлан
0

Ля, да там себестоимость банки рублей 10-15.

Ответить

Денис Лапин

Азамат
0

Сейчас бы в супермаркете цену на позицию судить по одной этой самой позиции

Ответить

Морс Вишневый

55

...будет посвященным выходу из кризиса

Ответить

Vladic Samovar

Морс
36

Дайте ему уже спасти страну!

Ответить

Вячеслав Андреев

Vladic
5

И дайте этому вовану щит

Ответить

Азамат Багатов

Вячеслав
4
Ответить

Большой жёлтый

Вячеслав
3

Oh shit

Ответить

Gidevan

Морс
12

Кризиса, который по странному стечению обстоятельств начался в 2000 году

Ответить

Photuum

Gidevan
1

Нифига, в 85 начался, я помню

Ответить

Духовный яд

Photuum
1

в 1905

Ответить

Эйфелева Башня

Морс
2

20тилетнего, ага

Ответить

Denis Logutko

Морс
1

Ты тут тень на плетень не наводи!

Ответить

Обязательный Влад

45

заебали эти дети, семьи с детьми, детские поездки, в корону подачки детям. Когда про людей без детей вспомнят уже, а? Великое дело, национальная идея просто хуй не вытащить вовремя, памагите христа ради у меня дети

Ответить

Super 72

Обязательный
5

Потому что ты можешь хоть сбежать в Сша или пойти в армию. А в случае с детьми там может быть нерешаемый и безвыходный  пиздец

Ответить

Обязательный Влад

Super
0

пфф, детей можно продать на органы или в рабство/проституцию. Тоже мне проблема

Ответить

Женатый франт

Обязате…
4

Ты такой остряк, хочу от тебя детей.

Ответить

Обязательный

Женатый
3

не рвися овулянт

Ответить

Бесконечный

Обязате…
0

Тебя тоже можно продать, ты ничем не хуже) Не завидуй так сильно

Ответить

Миша Батухтин

Обязательный
2

Да тут не в детях дело на самом деле, это помощь самым бедным слоям населения. Ну а так как кто у нас бедный, а кто нет, решить достаточно сложно - самый простой способ раздавать деньги на детей, семьи с детьми живут в среднем хуже, чем без детей

Ответить

Sam Lowry

Миша
0

Всё ещё проще: чем ниже образованность - тем хуже с планированием семьи. 

Ответить

Азамат Багатов

Обязательный
0

люди это новая нефть

А новые люди это больше новой нефти. ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Обязательный Влад

Азамат
4
Ответить

Былой Артем

Обязательный
0

клёвая аватарка

Ответить

Обязательный Влад

Былой
0

спиздил в блоге каком-то

Ответить

Suq Madiq

40

классика

Ответить

Alex Alex

Suq
4

его принесли походу )

Ответить

Dmitry Teplyakov

Alex
0

Манекен

Ответить

Дорожный франт

Suq
4

На ТЖ всю ночь сидел

Ответить

Прозрачный ГОСТ

Дорожный
0

Топливо местных лебирах

Ответить

Vlad F

Suq
1

Зачем он каждый раз приходит если не интересно

Ответить

Zee Zao

Suq
0

Стабильность

Ответить

Духовный яд

Suq
0

Он кстати не спал в этот раз, а вот Титов то ли щурился так, то ли реально спал

Ответить

Maksim Derkach

Suq
0

вообще-то он сейчас в Астрахани на рыбалке, так что это восковая фигура

Ответить

Suq Madiq

19

коментарий не придумол

Ответить

Alex Alex

Suq
30

маги

Ответить

Многие цвет

Alex
20

Боевые чарадеи и придворные волшебники Кремля, 40 друидов в кадр не попали 

Ответить

Большой жёлтый

Многие
13

Шаман жаль не доехал. Был бы фулхаус

Ответить

Nikita ChereVik

Многие
–1

Они в мантиях невидимках

Ответить

Азамат Багатов

Alex
4

и ситх

Ответить

Саша Ринцлер

Suq
4

Go Go Power Rangers!

Ответить

Детский корабль

Suq
2

Главнокомандующие подразделений магических войск

Ответить

Антоний Кочегаров

Suq
2

Народы четырех разных стихий много лет жили в мире и согласии...

Ответить

Антон Пострунин

Suq
0

А кто такой нарядный в золотом тюрбане? Какой-нибудь шиитский муфтий?

Ответить

Ivan Boldyrev

Антон
0

Талгат Таджуддин — советский и российский религиозный и общественный деятель, председатель Центрального духовного управления мусульман, Верховный муфтий России.

Ответить

Anton Ponomarev

Антон
0
Ответить

Большой жёлтый робат

9

Константин Эггерт делает преположения о том, к чему нас готовят Путин и Лукашенко. Если совсем кратко, то его предположения следующие:

1. 21 апреля состоится обращение Путина, и оно уже анонсировано как некое переломное. Так же Лукашенко анонсирует некое судьбоносное и важнейшее за все время его правления решение. А 22 состоится встреча Путина и Лукашенко.

2. Всем понятно, что и Путин и Лукашенко активно используют антизападную риторику и рассказывают нам об угрозах НАТО.

3. Вряд ли Лукашенко согласится на присоединение Беларуси к России, но на ввод россйских войск вполне может. А чтобы оплачивать зарплату и квартиры минского омона ему нужны российские деньги.

4. Путин понял, что может пугать Европу и США передвижением российских войск. И от границ Беларуси до Киева ближе.

5. Навального готовят для обмена на какого–нибудь российского сидельца, например на Бута. Правда, и США должны согласиться на это, и Навальный. Но Навального точно не отпустят из тюрьмы, и медицинскую помощь ему оказывать не будут.

6. Акцию в поддержку Навального 21 апреля подавят показательно жестоко.

Еще раз повторю, это только предсказания Константина Эггерта.

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
58

Тем временем вертолет бороздит просторы Марса. как же хочется, преисполнившись вертосексуальности, стать этим самым вертолетом на Марсе, подальше от вас, вашего Путина и всей остальной херни, с которой вы нихера не делаете, а платить нам всем вместе

Ответить

Sam Lowry

Большой
5

Всё в твоих силах. Достаточно самодисциплины. 

Ответить

Большой жёлтый

Sam
3

Хорошо

Ответить

Вячеслав Андреев

Большой
2

Все будет хорошо, Бамблби. Во всяком случае пока у тебя две почки.

Ответить

Большой жёлтый

Вячеслав
1

У меня электронные потроха

Ответить

Вячеслав Андреев

Большой
1

Потраха? Отличные планы на вечер, рад за тебя.

Ответить

Словесный Интервент

Большой
11

Кто такой Константин Эггерт? На какие подсайты он подписан?

Ответить

Инвестиционный кофе

Словесный
11

твинк фермана

Ответить

Kir Kirsky

Инвести…
1

солидно

Ответить

Андрей Галицкий

Большой
1

каво?

Ответить

Большой жёлтый робат

Андрей
5

Эггмана, злодея из игр про соника

Ответить

Большой жёлтый робат

Андрей
0

Чокаво? 

Ответить

Большой жёлтый

Большой
0

Че мачкало

Ответить

Родной фонарь

Большой
0

Кто такой Константин эггерт? 

Ответить

Максим Рычков

Родной
1

С Коммерсанта мужик. Умнейший.

Ответить

Родной фонарь

Максим
1

Страшна, вырубай

Ответить

Удивительный микроскоп

Большой
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Переделывай

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Естественный Филипп

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"Маски, социальная дистанция..."

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AZP

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Их в формалине месяц выдерживали и каждый час тестировали.

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Как похорошел Сергей Семёныч при Москве

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Suq Madiq

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аж блестит

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Лоснящаяся плиточная рожа

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Suq
0

успел в турцию

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Безумный татарин

22

Более безопасные автобусы для школьников

Ответить

Естественный Филипп

20
Ответить

Alex Alex

Естественный
5

как же ты достал, блять

Ответить

Дмитрий Беркут

16

Поехали

Ответить

IO

12

Опять бедные детки не доедают, а на остальных похуй, лишь бы налоги платили

Ответить

Крохотный пришелец

IO
1

Представь себе семье имеющей иждивенцев действительно труднее чем не имющей. Чисто статистически.

Ответить

IO

Крохотный
6

Представляю что это проблемы семьи, решившей завести ребёнка, а не других граждан.

Ответить

Крохотный

IO
1

А вот и не угадал.

Ответить

Alex Alex

IO
0

это он про Потанина? насрал убери за собой

Ответить

Украденная жизнь

11

Автомат пусть возьмёт. Крепкий орешек говорил, что это добавляет крутости.

Ответить

Александр Добриневский

Украденная
7

У него более страшное оружие – ручка
Может ей вертеть как хочет

Ответить

Майка Ника

Александр
0

+10 харизма 
- 2 стамины от броска без расскачки 
А также ещё 1 свободный слот рюкзака

Ответить

Антон Сциталов

11

Часть суммы с лагерей и так возвращается, но 40%. Путин предложил поднять на 10% возврат, если что. А то вдруг люди решат, что он на пустом месте 50% решил сделать. 

Ответить

Антон Сциталов

Антон
4

Так, я сейчас гусей погнал: родители платят 40 % уже сейчас, если используют сертификат. Он хочет уменьшить размер выплаты??

Ответить

Антон Сциталов

Антон
2

До меня дошло, что это отрицательное увеличение возврата стоимости!

Ответить

Павел Солнцев

Антон
0

Так что в итоге то?

Ответить

Антон Сциталов

Павел
0

Написано же выше. Сейчас родители платят 40% по сертификату. Хз, что там Путин собрался поднимать, но в текущей формулировке населению не выгодно. 

Ответить

Крохотный пришелец

Антон
2

1. Ты региональную программу натягиваешь на всю страну.
2. Количество этих сертификатов ограничено.

Ответить

Антон Сциталов

Крохотный
0

А это разве не во всех регионах? Вот в Перми например. Ну и есть такая вещь как потолок суммы. 

Вообще, предложение выглядит как куча проблем и голословно. Частично это есть и так, может быть где-то лучше, где-то хуже. Жители, которые не попадают под малоимущие и прочие льготы и так не поедут в лагерь, остальную сумму тоже платить всё равно, а те, кто уже едут и так получают выплаты и размер их шибко не увеличится. +зная, в какие именно лагеря повезут детей и как они устроены и откуда деньги на возврат берутся, да под какие условия: кажется это просто голословное перекладывание бумажек, которое не особо кому-то и поможет, кроме красивого словца на всю страну. 

Ответить

Антон Сциталов

Крохотный
0

https://vlagere.ru/parents/kompensatsiya-za-detskiy-lager/
Нашёл прикольную ссылку с таблицей на информацию по каждому региону. Сюда прикладываю в том числе для тех, кто не знал, что может получить часть средств за путёвку ребёнку обратно. 

Компенсация за детский лагерь 2020…
Государственная компенсация стоимости путевки в детские лагеря: как получить, куда обращаться…
vlagere.ru
Ответить

Ertha

9

Диды уже начинают спать

Ответить

Михаил

9

даже не знаю , что хуже - это или вчерашняя презентация эпл сущая каждые пять минут в уши про экологичность во главе со старым маразматиком , проникающим в штаб эпл ака том круз . надеюсь и здесь запилят видео вставку , как путин проникает в закрама родины , что бы раздать деньги годовасикам

Ответить

Михаил Зеленин

Михаил
0

Тут тоже дед ссыт в уши про экологию

Ответить

Имя И Фамилия

8

Ракеты НАКАНЕЦТА

Ответить

AZP

7

Когда ты почувствуешь свою работу никчёмной, вспомни, что в мире есть кто-то, кто рерайтит речь ёбнутого деда.

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Бесконечный историк

AZP
0

Ты так говоришь, как будто дед сам эти речи пишет Х)

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Кристиан Бедгер

6

До 2036 года средняя продолжительность жизни будет 178 лет и вообще не бухтите, моё бессмертие деленое на ваши 60 лет дают лучшую продолжительность жизни в мире

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Естественный Филипп

6

Лол

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Женатый франт

Естественный
2

Обнальщики в этот момент:

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Bkmz Иванов

5
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Естественный Филипп

5

ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА
10 000 на всех школьников?
Кто там с вертолёта не хотел бабло раскидывать?

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Alex Alex

Естественный
4

в августе за месяц до выборов как раз

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nonsense

5

ВРЕМЕНИ НА РАСКАЧКУ НЕТ!

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Большой жёлтый робат

nonsense
2

Не уходим с раздачи! 

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Дмитрий Григорьев

5

надо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей

Президент поддержал однополые семьи

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Имя И Фамилия

3

Спасибо, Владимир Владимирович!

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Bibba La Bibba

Имя
2

За счастливое советское детство

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Актерский месяц

Bibba
7

начавшееся в мои 30 лет

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Большой жёлтый робат

Имя
0

Никто не даст нам избавленья: Ни бог, ни царь и не дворец
Но нас спасет Владимир Путин
Политик, лидер и борец

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Имя И Фамилия

Большой
0

ту ду ду ду туту тууууууу
ту ду ду ду туту тууууууу

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Эйфелева Башня

Имя
0

...патиба и прощай

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Вредный Орзэмэс

4

Почему они без масок все?

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Photuum

Вредный
0

Привиты

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Вредный Орзэмэс

Photuum
6

Это не означает, что они не должны носить маску

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Igor Alentyev

Вредный
–4

зачем носить маску если (допустим что это так) все привиты?

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Собачий жар

Igor
5

Потому что вакцина не защищает от заражения

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Bad Mother

Igor
2

затем

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Крохотный пришелец

4

собственники предприятий будут финансово отвечать за нанесенный природе ущерб

То есть экологический сбор который я сейчас плачу это не считается?

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Имя И Фамилия

Крохотный
1

Убери за собой

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Крохотный пришелец

Имя
1

Ты его платишь в принципе за гипотетический вред. Не важно наносищь или нет

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Духовный яд

Крохотный
0

Он про него и говорил. Это Мазанов урезал как ему захотелось

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Естественный Филипп

4

постковидным

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Ваша Закладко

Естественный
0

звучит как пис дёш

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Товарищ Колбасный

4

”Организаторы любых провокаций против РФ пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели, сообщил Путин“. Воронежу пиздец, походу.

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Alex Alex

–1

говорит в 2030м средняя продолжительность жизни будет 78 лет :) 

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pashazaur

Alex
11

Введут штраф молодому поколению за то, что старое умирает раньше времени

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Иван Дмитриев

Alex
3

Не можешь - научим, не хочешь - заставим

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Вредный Орзэмэс

Alex
3

Странно, что не 146

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Федя Прозоров

Alex
2

Значит, Путин намерен жить как минимум до 78 лет к 2030 году

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