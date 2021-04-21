По словам Путина, организаторы любых провокаций против РФ «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели».

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21 апреля в 12:00 Владимир Путин в московском Манеже зачитал ежегодное послание Федеральному собранию. Это первое масштабное мероприятие года с участием президента, которое пройдёт полностью в очном формате.

Послание Федеральному собранию — ежегодное публичное обращение президента к обеим палатам парламента, в котором озвучиваются основные направления внутренней и внешней политики. Предполагается, что Путин расскажет о планах правительства по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции Covid-19.

Послания не являются правовыми актами и носят рекомендательный характер, но последнее время после обращения президент подписывает поручения правительству.

Путин поблагодарил россиян, врачей и учёных за борьбу с пандемией коронавируса Covid-19

По словам президента, сплотившись, Россия «смогла сработать на опережение: создать условия, снижающие риски заражения, обеспечить работников и граждан средствами защиты».

Он заявил, что российские учёные в пандемию совершили прорыв, разработав три надёжные вакцины от коронавируса.

У меня лично была твёрдая уверенность, что мы обязательно преодолеем все испытания. Все действовали ответственно и солидарно. Все работали быстро, качественно и на совесть. Владимир Путин

В пандемию «на первый раз вышли семья, дружба, взаимовыручка, милосердность и сплоченность, традиционные ценности, о которых в ряде стран забывают, сделали нас сплоченнее», — добавил он.

Путин: до 2030 года средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет

По его словам, в России сложилась чрезвычайная ситуация в сфере демографии.

Статистика даёт нерадостные цифры, мы даже видим определенное снижение. Понятно, с этой пандемией что происходит. Но стратегических целей мы отменять не будем. Владимир Путин

Правительство должно реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые входят в число основных причин смертности, например сердечно-сосудистым заболеваниям. Путин поручил расширить программу диспансеризации и профилактических просмотров с 1 июля для людей всех возрастов.

Путин призвал всех россиян привиться от коронавируса: «другого пути нет»

Президент заявил, что коронавирус окончательно не побеждён и остаётся прямой угрозой, «все рубежи нужно держать под контролем».

Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной. Это позволит к осени выработать коллективный иммунитет. Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другой путь — хуже: переболеть со смертельно опасными последствиями. Владимир Путин

Путин считает, что мировое здравоохранение стоит на пороге революции

Он заявил, что россияне не должны сталкиваться с очередями, трудностями с записью на диагностику к профильному специалисту, получением рецептов и больничных листов. Всю систему здравоохранения России нужно выстроить на новой технологической базе.

Именно на новой технологической базе нам надо выстроить всю систему здравоохранения, при этом не ослабляя внимание на острых, повседневных проблемах. А их, как мы знаем, много, прежде всего в первичном звене медицинской помощи. Владимир Путин

Президент считает, что начавшаяся в 2020 году эпидемия коронавируса ускорила внедрение телемедицины, искусственного интеллекта, новых подходов в здравоохранении.

Путин предложил в 2021 году возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь

По словам президента, особое внимание нужно уделить здоровью детей, ведь «именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья».

Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Предлагаю возвращать половину стоимости путевки при поездке детей в летний лагерь. Также нужно сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма. Владимир Путин

Он также предложил до конца года продлить программу возврата 20% затрат на турпоездки.

Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России. Владимир Путин

Путин: через три года большинство муниципальных и госуслуг должно предоставляться дистанционно и 24 часа в сутки

Президент заявил, что принципы социального казначейства в России нужно внедрить уже в следующем году, чтобы оформлять пособия и выплаты «без беготни по инстанциям».

Все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, без беготни по инстанциям, а просто по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Владимир Путин

Путин поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей с детьми

Путин заявил, что «надо отдельно поддержать семьи, где женщина или мужчина в одиночку воспитывают детей». Детям от 8 до 16 лет в семьях с низким уровням дохода будет назначена выплата в среднем 5650 рублей.

Путин заявил, что нельзя полагаться на точечные меры при борьбе с ростом цен

По словам президента, главнай задача властей —обеспечить рост реальных доходов граждан в России. «Восстановить его и обеспечить дальнейший рост, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью», — добавил он.

Путин сообщил, что правительство должно регулировать ситуацию с ценами в России рыночными механизмами, а не директивами.

Сейчас мы столкнулись с ростом цен, который съедает доходы граждан. Неотложные решения, конечно, приняты, но полагаться исключительно на точечные, по сути директивные меры, конечно же, нельзя. Мы помним, к чему это приводит, еще в 90-е, в конце 80-х годов в Советском союзе, — к пустым полкам. Владимир Путин

В российских вузах вскоре появятся еще 45 тыс бюджетных мест, не менее 70% — для регионов

По словам Путин, около 60% выпускников школ этого года смогут поступить на бюджетные места в вузах. До конца 2024 года также планируется построить ещё не менее 3300 новых школ. В них смогут учиться около трёх миллионов детей.

Власти также направят 10 миллиардов рублей в ближайшие два года на капитальный ремонт педагогических вузов. В ближайшие три года направят 24 миллиарда рублей на обновление домов культуры, библиотек и музеев в сельской местности.

В России создадут президентский фонд культурных инициатив

В 2021 году за счёт его грантов на конкурсной основе профинансируют более 1,5 тысяч креативных команд.

Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский Фонд культурных инициатив. Владимир Путин

Россия должна быть готова в течение четырёх дней разработать тест-системы и вакцины в случае появления новой опасной инфекции

Он отметил, что у России должен быть «мощный и надежный щит» в сфере санитарной и биологической безопасности.

Нужно обеспечить независимость России в производстве всего спектра вакцин, лекарств и антибиотиков. Владимир Путин

Путин поручил ускорить принятие закона, согласно которому собственники предприятий будут финансово отвечать за нанесенный природе ущерб

Президент заявил, что нельзя вновь допустить возникновения экологических катастроф как в Норильске.

Получил прибыль за счёт природы — убери за собой. Владимир Путин

Россия должна адаптировать различные отрасли к изменению климата

Путин заявил, что за предстоящие 30 лет накопленный объём чистой эмиссии парниковых газов в России должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Он заявил, что это сложная задача, но «такая цель с учетом научно-технологического потенциала абсолютно достижима».

Мы должны ответить на вызовы изменения климата, адаптировать к ним сельское хозяйство, промышленность, ЖКХ, всю инфраструктуру, создать отрасль по утилизации углеродных выбросов, добиться снижения их объемов и ввести здесь жестких контроль и мониторинг. Владимир Путин

Объём вредных выбросов в атмосферу должны снизить на 20% до 2024 года. Путин предложил распространить систему квотирования вредных выбросов на все города России, где с этим неблагополучно.

Путин поручил правительству в представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса

В числе возможных мер — организация закупок со стороны госкомпаний.

Правительству поручено восстановить рынок труда в России к концу текущего года, но надо постараться сделать это раньше. Владимир Путин

Россия снимет ограничения на въезд туристов, как только появится такая возможность

Путин поставил задачу сделать так, чтобы граждане большинства стран мира могли за четыре дня оформить электронную визу для поездки в РФ. Развитие туристических объектов будет финансироваться за счёт льготных кредитов под 3-5% годовых.

По итогам года правительство будет принимать решения по достройке налогового законодательства

По данным Путина, прибыль корпоративного сектора России в 2021 обещает быть рекордной, несмотря на все проблемы, посмотрим, как она будет использоваться.

Кто-то выводит дивиденды, а кто-то вкладывает в развитие своих предприятий и целых отраслей. Будем поощрять, конечно, тех, кто вкладывает. Владимир Путин

Путин предложил реструктуризировать до 2029 года бюджетные кредиты регионам, предоставленные в 2020 году для противодействия пандемии

Правительство до 1 июня представит предложения по долгосрочной финансовой устойчивости регионов. Весь объём коммерческого долга субъекта, превышающий 25% его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Путин: надо строить больше жилья для его доступности

Президент заявил, что в 2020 году в России ввели 80 миллионов квадратных метров жилья. Он призвал увеличить этот показатель .

Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей. Цель амбициозная — ежегодно вводить порядка 120 млн кв.м. Владимир Путин

В России также запустят программу льготных кредитов на строительство и реконструкцию гостиниц и другой туристической инфраструктуры. Ставка — 3-5%, срок — 15 лет.

Путин поручил правительству совместно с регионами разработать чёткий план газификации домохозяйств

За подводку газа непосредственно к границам домохозяйств люди платить не должны. Владимир Путин

Из ФНБ направят средства на продление скоростной автотрассы Москва — Казань до Екатеринбурга с завершением до 2024 года

К 2024 году с учетом скоростной трассы от Петербурга до Москвы, ЦКАД, будет обеспечено скоростное сообщение от Балтики до Урала. Владимир Путин

Путин назвал «покушение на Лукашенко вопиющим событием», на которое в мире никто не реагирует

Президент РФ заявил, что на Белоруссию фактически готовилась массированная кибератаки.

Можно как угодно относиться к президенту Украины Януковичу, можно иметь точку зрения по поводу политики Лукашенко, но практика организации переворотов, убийства высших лиц — это невообразимо, конечно. Владимир Путин

Организаторы любых провокаций против РФ пожалеют об этом так, как давно ни о чём не жалели, сообщил Путин

По словам Путина, «недружественные акции в отношении России также не прекращаются». «Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержанно. Часто не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство», — заявил он.

Надеюсь никому не придет в голову перейти в отношении России красную черту, а где она будет проходить мы будем определять сами.

Владимир Путин

Президент сообщил, что некоторые страны завели «пренеприличный обычай — по любому поводу цеплять Россию». Он назвал это новым видом спорта.

Мы действительно не хотим сжигать мосты, но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие или слабость и сам намерен взорвать эти мосты, должен знать, что ответ России будет быстрым, ассиметричным и жёстким.

Владимир Путин

Путин сообщил, что тяжёлая межконтинентальная ракета «Сармат» будет принята на вооружение в 2022 году

По его словам, на боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы «Авангард», лазерные боевые комплексы «Пересвет». Также увеличивается количество ударных комплексом «Кинжал», оснащенных ракетами «Калибр» кораблей.

К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%. Владимир Путин

Путин пообещал, что власти сделают «всё» для достижения поставленных целей

Никто в мире не знал, с какой бедой нам предстоит столкнуться. Но мы, граждане России, сделали и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозы эпидемии. Владимир Путин