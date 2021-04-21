Новости
Сергей Исенеков

Потребление вина в мире снизилось до уровня 2002 года. В России его стали употреблять чаще Статьи редакции

Эксперты связывают это с ограничениями работы баров и ресторанов во время пандемии.

В 2020 году мировое потребление вина снизилось на 3% по сравнению с 2019 годом. Производство вина при этом выросло на 1%. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).

По данным OIV, снижение потребления вина в мире произошло из-за ограничения работы баров и ресторанов, уменьшения числа туристических поездок в период пандемии коронавируса. Меньше всего алкогольного напитка стали употреблять в Китае и ЮАР, а больше всего в России и Бразилии.

В отчёте отмечают, что продажи вина в картонной упаковке выросли в несколько раз, хотя общие объемы остаются низкими. Также на продажу винной продукции повлияли изменения в структуре мировой торговли во время пандемии и введения ответных санкций некоторых стран.

#новости

921 просмотров
17 17 комментариев
9
{ "author_name": "Сергей Исенеков", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 17, "likes": 9, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 371077, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Apr 2021 11:48:10 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
17 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Боевой украинец

15

Это из-за меня на локдауне

Ответить

AttentiveMilk

5

Лучше водочки, да с корешами. И поножовщину потом

Ответить

Дмитрий Григорьев

AttentiveMilk
3

По советам лучших, кгца

Ответить

Большой жёлтый робат

4

Как включаю я ТЖ - жизнь наладилась уже
И винца с утра пораньше хочется налить себе

Ответить

AttentiveMilk

Большой
3

Ты прост алкаш

Ответить

Большой жёлтый робат

AttentiveMilk
0

Ну не молочко же пить. Хотя с кофе пойдет

Ответить

Щячло Попячтса

Большой
2

Молоко норм тема.

Ответить

AttentiveMilk

Большой
0

От молочка прыщи, не советую

Ответить

Suq Madiq

Attenti…
2

и дрисня

Ответить

Большой жёлтый

Attenti…
1

Зато оно внимательное, а алкашке похуй, даже не поговорить

Ответить

Иван Дмитриев

4

В РФ просто качественные крымские вина подъехали за 150 рублей в КБ.

Ответить

Nikolay Kapustin

Иван
1

Видел за 120. Наверно прям в подсобке при магазе разливают.

Ответить

Инвестиционный кофе

3

В России его стали употреблять чаще

Держимся на Парфенове и девах с литейного?

Ответить

DarkFire

Инвестиционный
3

с питейного 

Ответить

Photuum

0

Я в этом году ещё вина не пил

Ответить

Ranae Est

Photuum
0

@Гертруда, бери в пример.

Ответить

Андрей Галицкий

0

у россии свой путь

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Присяжные признали экс-офицера полиции Дерека Шовина виновным в убийстве Джорджа Флойда
Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
213
Технологии
Профиль: Ричард Столлман – идеолог свободного ПО и создатель GNU, оказавшийся в центре скандала культуры отмены
После обвинений в оправдании педофилии и женоненавистничестве он покинул созданный им фонд под давлением сообщества. А потом вернулся.
249
Новости
В Чечне сыну Кадырова присудили победу на турнире по боксу — сразу после того, как его начал бить соперник
Рефери внезапно остановил поединок и начал отсчитывать стоящему на ногах сопернику нокдаун.
362
Популярное за три дня
Интернет
Роскомнадзор потребовал от ФБК удалить видео с анонсом акции 21 апреля
YouTube сообщил авторам, что может заблокировать ролик, если они его не удалят.
235
Животные
6
Новости
В книге издательства «Эксмо» нашли сноску о том, что американцы не высаживались на Луну
Редактор книги утверждает, что примечание добавил литературный редактор по своей инициативе.
172
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Denis Logutko

Главное из обращения Путина…

Ушёл и не вернулся

Царьград - летописец…

pashazaur

Главное из обращения Путина…

Alex Fielding

Главное из обращения Путина…

Дмитрий Иванов

Присяжные признали экс-офицера…

Саша Ринцлер

Запись в подсайте Животные

Vlad F

В Москве задержали Любовь…

Alex Alex

Главное из обращения Путина…

Ешь Черри

Главное из обращения Путина…

hiperon

Запись в подсайте Животные

Sergey Pal

Что показала Apple на первой…

Азамат Багатов

Главное из обращения Путина…

Vyacheslav Gorin

Прямая трансляция: Протестные…

Вячеслав Андреев

Главное из обращения Путина…

Паша Красников

Главное из обращения Путина…
null