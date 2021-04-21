Потребление вина в мире снизилось до уровня 2002 года. В России его стали употреблять чаще Статьи редакции
Эксперты связывают это с ограничениями работы баров и ресторанов во время пандемии.
В 2020 году мировое потребление вина снизилось на 3% по сравнению с 2019 годом. Производство вина при этом выросло на 1%. Об этом говорится в отчете Международной организации виноградарства и виноделия (OIV).
По данным OIV, снижение потребления вина в мире произошло из-за ограничения работы баров и ресторанов, уменьшения числа туристических поездок в период пандемии коронавируса. Меньше всего алкогольного напитка стали употреблять в Китае и ЮАР, а больше всего в России и Бразилии.
В отчёте отмечают, что продажи вина в картонной упаковке выросли в несколько раз, хотя общие объемы остаются низкими. Также на продажу винной продукции повлияли изменения в структуре мировой торговли во время пандемии и введения ответных санкций некоторых стран.
Лучше водочки, да с корешами. И поножовщину потом
Как включаю я ТЖ - жизнь наладилась уже
И винца с утра пораньше хочется налить себе
Ты прост алкаш
Ну не молочко же пить. Хотя с кофе пойдет
От молочка прыщи, не советую
В РФ просто качественные крымские вина подъехали за 150 рублей в КБ.
Я в этом году ещё вина не пил