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Артём Мазанов

Путин объявил о точечных выплатах семьям, беременным женщинам и школьникам Статьи редакции

Список.

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей. Он поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

  • Беременным, которые оказались в сложных условиях, предлагается выплачивать по 6 350 рублей в месяц;

  • На детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, будут выплачивать по 5 650 рублей;
  • Семьям со школьниками и будущими первоклассниками выплатят по 10 тыcяч рублей на ребёнка единовременно;

  • Больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году;

  • Кураторы учебных групп техникумов и колледжей будут получать по 5 000 рублей в месяц, как и классные руководители в школах.

#новости #путин

11 219 просмотров
176 176 комментариев
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176 комментариев
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Алексей Егоров

212

Ну короче вместо нормальных мер единоразовая подачка бичам, которые должны за это выбрать Единую Россию. Отлично, да.

Ответить

Захар Родионов

Алексей
88

И самое интересное, что это их устраивает. Забирают неявно сотни тысяч из кармана, потом пятерой откупаются. Россия хуле.

Ответить

Valeria Maevskaia

Захар
8

Многие граждане думают одним днём. Глобальное потепление же, ледники тают, завтра может и не наступить.

Ответить

Gidevan

Захар
0

Ну это не только в России такое прокатывает. А в тех странах где набралась критическая масса дегенератов. 

Ответить

Японский микрофон

Алексей
52

Путин бьет чисто в цель, работает со своим электоратом. А за шо молодым помогать, на митинги ходим, власть не уважаем, дедов тоже.

Ответить

Антон Пострунин

Японский
0

Наоборот, мне кажется молодые семьи в гробу Путина видели, и никакие деньги это не изменят. Надо было прикармливать людей постарше. 

Ответить

Andre Macareno

Антон
2

у меня есть вполне молодые знакомые, которых «все устраивает, ничего менять не надо и вообще откуда ты знаешь, что без них будет лучше»

Ответить

Dmitry Teplyakov

Andre
1

«Начни с себя!»

Ответить

Почтовый цвет

Антон
2

Не факт. Мои соседи ликовали тем десяти тысячам и чуть ли не с флагом ходили! Такой у них чудесный президент!

Ответить

Stanley H

Антон
1

От случая к случаю

Ответить

Большой жёлтый

Stanley
1

От прорыва к прорыву

Ответить

Антон Пострунин

Stanley
0

Хотя может бабкам понравится, что молодые семьи спонсируют 🤔

Ответить

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Egor K

Алексей
8

бичи - основной электорат Вадима Вадимыча

Ответить

Патриотический яд

Алексей
4

По этому надо всех россиян сделать бичами и нищуками!

Ответить

Romario

Патриотический
0

Звучит как план. 

Ответить

Eugard

Алексей
3

И ведь выберут. 
Благодарный низкий поклон до земли государю сделают. 

Ответить

Romario

Eugard
2

Выбирают - на выборах. Никаких выборов в РФ нет уже 20 лет. 

Ответить

Александр

Romario
0

А 20 лет назад были?🤣🤣🤣

Ответить

Romario

Алексан…
0

Это вопрос дискуссионный. ИМХО, последние выборы, которые с боооольшой натяжкой можно назвать относительно честными, были в 1996-м. 

Ответить

vvtwittep

Алексей
–6

Это матери одиночки то бичи? Смотрю местная "элитка" то совсем охуела! 

Ответить

Роман Новиков

vvtwittep
1

А не бичи, что ли?

Ответить

Имя И Фамилия

vvtwittep
1

Что ты так поздно вылупился, послание не в твою смену было?

Ответить

Gidevan

Алексей
0

А хули велосипед изобретать? Если уже есть рабочий. Бери - катайся. Лох не мамонт. 

Ответить

Качественный звук

91

удобно довести страну до состояния когда можно купить народ коробкой тушенки

Ответить

Большой жёлтый робат

Качественный
25

Как в совке: сначала ГЭС строим в Алжире, Камбодже и Уганде, а уже потом делаем так, чтобы в Саратове срать не ходили в очко зимой в минус 30.

Ответить

Eugard

Большой
1

Ну нету у России друзей, окромя армии и флота. Приходится вот так.
Свои перетерпят, привыкли уже.

Ответить

Большой жёлтый

Eugard
1

Очень дорого эти друзья обходятся
С ними и врагов не надо

Ответить

Eugard

Большой
2

Так армия и флот тоже недёшево.
Но страна во враждебном кольце, со дня на день Украина нападёт.

Ответить

Dmitriy Volkov

Eugard
1

Вообще не с той стороны прилетит( 

Ответить

Vl T

Eugard
0

 нету у России друзей, окромя армии и флота

У России нет друзей, кроме Петрова и Боширова.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Качественный
5

купить народ коробкой тушенки

Раньше дешевле были, хватало пакета гречки или бутылки водки

Ответить

Ivan Boldyrev

Dmitry
6

А вы говорите, страна не развивается!

Ответить

Убедительная

Ivan
1

*не разваливается

Ответить

Ivan Boldyrev

Убедите…
1

*хнык-хнык*

Ответить

Убедительная

Ivan
1

Не грусти, мы попадем в рай!

Ответить

Ivan Boldyrev

Убедите…
3

*плачет в голос*

Ответить

Большой жёлтый робат

Dmitry
4

Инфляция

Ответить

Убедительная Геосфера

Качественный
3

Ты видел цену на хорошую тушенку? Вот то-то же!

Ответить

Gidevan

Качественный
0

Это был проект всей его жизни. 

Ответить

AttentiveMilk

54

Когда будут выплаты сычам?

Ответить

Японский микрофон

AttentiveMilk
28

когда путин сделает бесплатный преимум для тжшников

Ответить

Удивительный микроскоп

AttentiveMilk
3

ИШ ЧАВО ЗАХОТЕЛИ И ТАК ДЛЯ СЕБЯ ЖИВУТ ПЛОТИ ИМ ЕЩЁ ИДИ РАБОТАЙ ВОН!!!

Ответить

Dmitry Teplyakov

Удивительный
2

ЗАВАДЫ СТАЯТ!

Ответить

Крохотный пришелец

AttentiveMilk
2

Плоти нологи

Ответить

AttentiveMilk

Крохотный
1

Я плочу ((

Ответить

Крохотный

Attenti…
8

Плоти усерднее

Ответить

AttentiveMilk

Крохотн…
5

Ты как Путин

Ответить

Крохотный

Attenti…
6

Оп деанон

Ответить

AZP

58

А беременным школьникам?

Ответить

Убедительная Геосфера

AZP
13

Школьницам и жертвам вписок

Ответить

Большой жёлтый робат

AZP
4

Миллион долларов, как и прежде

Ответить

Ваша Закладко

Большой
0

точка п

Ответить

Убедительная

Ваша
0

"с любовью, твой П."

Ответить

Положительный хот-дог

AZP
4

Блять, а либералы всё ноют, смотрите, вы даже в школе можете бабло лопатой грести ещё и с удовольствием

Ответить

Павел Мусатов

35

Презервативы стоят как крыло от самолета, где компенсации тем кто всеми силами старается не плодиться?

Ответить

Мразь

Павел
16

А вы стране не нужны. Нужны те, кто растит рабов

Ответить

Dmitriy Volkov

Павел
1

«Дохуя хочешь, снижай потребление» 
Нувориш пидорас (с)

Ответить

Александр Федоров

30

Деньгами закидывают низший тупой слой, который не думает дальше одного месяца-года. Тебе выплатят деньги за ребенка, за то, что твой маргинал кинет тебя из-за этого послания, отправишь на год раньше в школу своего ребенка и в последствие это станет проблемой для его психики (возможно)
Будет ли это здоровый человек через 20 лет? Всё ради 6-15 тысяч рубасов?
Эти точечные поддержки маргиналов уже остопиздели. Вузы откроют ещё 45 тысяч мест. В прошлом году был недобор в моем городе на государственный вуз, хоть это и региональный центр. Может всё таки по другому будете решать вопросы? Учиться с селюками, которые поступают только ради того, чтобы армия от них отстала уже заебало. Нихуя не делают, только болтают и взятки дают на экзаменах. Оаоаоаоаоа

Ответить

Max Okhrimenko

Александр
4

а зачем решать какие-то вопросы, если страна на 95% состоит из существ с развитием уровня обезьяны. Без умения видеть дальше 1го дня вперед. 

Ответить

Michael Petrov

Александр
1

это банальная покупка "избирателей"

Ответить

миша лисицын

Александр
0

Начал за здравие кончил за упокой. А я лайк хотел поставить. Че-то всех селюков в дураки записал я не понял. А взятки обычно несут те кто побогаче в хате своей живут городские.

Ответить

Михаил Ромайкин

23

Опять сплошные деньги детко-владельцам. А чайлдфри-холостякам помочь не хочет дед??? Сам же холостой!

Ответить

Слава Инженеров

Михаил
3

у нас нет проблем, чтобы нам помогать

Ответить

Дмитрий Григорьев

Слава
4

Разделяй и властвуй, забавное наблюдение, как работает принцип в реальных условиях.

Копеечная подачка одним злит тех, кому она не досталась.

Ответить

Слава Инженеров

Дмитрий
14

Чтобы полностью сместить вектор внимания и затмить инфополе, надо было выплатить по 10к всем мужчинам, и вспыхнул бы срач века

Ответить

Имя И Фамилия

Слава
1

Гениально на самом деле, выплачиваем 10к всем мужикам 18+ и общество не вспоминает о Путине на волне хейта друг к другу

Ответить

Слава Инженеров

Имя
3
Ответить

Дмитрий

Слава
1

Бля, неплохой бы вышел сюжет, кек.

Ответить

Alan Gliin

Слава
1

Думаю вам надо попробовать себя на поле политтехнолога -) вы закапываете свой талант в землю. 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Дмитрий
1

Скорее злит то, что за подачку другая половина портит жизнь всем остальным)

Ответить

Дмитрий

Dmitry
2

Ну всё не всегда так работает. В этот раз я в пролёте, но пару раз сорвал банк на своего дошкольника раньше. На отношение к деду это никак не повлияло.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Дмитрий
1

Ну я из родственников исхожу, все просто радуются что «перепала халява» и восхваляют темнейшего.

Ответить

Дмитрий

Dmitry
3

Сам бомблю от такого. Унизительно так жить. И ведь их даже не заставляют, они искренни, наверное.

Ответить

Федя Прозоров

Михаил
3

Так он помогает своим детям — там миллиард, тут миллиард

Ответить

Большой жёлтый робат

Федя
3

ни одна бизнес-школа не дала миру столько миллиардеров, как ленинградская школа самбо!

Ответить

Andre Macareno

Михаил
1

могут помочь тебе налогом на бездетность /s

Ответить

💨✨

Михаил
0

Но не чайлдфри

Ответить

Папуша

17

Я чувствую солоноватый вкус на губах...

Ответить

AttentiveMilk

Папуша
4

Огурчики

Ответить

Большой жёлтый робат

AttentiveMilk
3

Скисшее молочко

Ответить

AttentiveMilk

Большой
3

Ммм

Ответить

Папуша

AttentiveMilk
2

Маленькие сморщенные огурчики

Ответить

Кирилл

Папуша
0

Кхе кхе

Ответить

💨✨

Папуша
0

Часики тикают

Ответить

Николай Шелопугин

12

А можно что нибудь для холостых?? Заебало уже, что все выплаты семейным или тем, кто залетел в 16 и остался один

Ответить

Dmitry Teplyakov

Николай
6

для холостых

Не хочешь развивать страну, да?
Хочешь чтобы страна была слабой? Не хочешь солдат создавать?
В тюрьму его!

Ответить

Федя Прозоров

Dmitry
2

И там насильно женить на местном петухе

Ответить

Дмитрий Григорьев

Dmitry
0

Как это, не развивать страну? Может человек не тратит время на бесполезных детей, из которых ещё неизвестно, что вырастет, а сутками в IT-забое вкалывает, чтобы оросить хилый российский бюджет золотым дождём честно выплаченных налогов.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Дмитрий
1

бесполезных детей

В тюрьму его!
честно выплаченных налогов

Скажи спасибо что тебе позволяют платить налоги!

Ответить

Dmitry Pasyutin

Николай
6

ну ладно, уговорили, для них налоги поднимем

Ответить

💨✨

Николай
0

Да, ведь холостые - самая незащищённая прослойка населения страны.

Ответить

Black Lodge

12

Они ебутся, а я, девственник, должен из своих налогов им платить)

Ответить

Рыжий

Black
5

Прям какая-то форма куколдизма

Ответить

Азамат Багатов

Рыжий
3

финансовая

Ответить

💨✨

Black
0

Сочувствую. Надо девственников после какого-то возраста приравнять к инвалидам. Тогда будут платить.

Ответить

Условный холод

6

че все хейтят путина если он такие подарки делает??? не понимаю, вот ваш навальный бы так вряд ли сделал

Ответить

Всеобщий химик

Условный
16

Зачем судить по "сделал бы"? Давайте говорить фактами. 
Путин денег дал, навальный не дал 

Ответить

Михаил Набоков

Всеобщий
2

С чего это не дал? Его и фбк так часто штрафовали, что штрафов хватит на выплаты маргиналам.

Ответить

💨✨

Михаил
0

Люди с детьми и школьники = маргиналы?

Ответить

Nikita ChereVik

9

А я могу просто получить нормальные условия для жизни и труда? Пожожда

Ответить

Bad Mother Fucker

Nikita
3

нет

Ответить

Nikita ChereVik

Bad
6

Прошу прощения, чет я охуел

Ответить

Азамат Багатов

Bad
1

А я?

Ответить

Bad Mother

Азамат
0

а у тебя и так нормальные

Ответить

Азамат Багатов

Bad
1

бля

Ответить

Nikita ChereVik

Азамат
2

Всегда можно посмотреть беременна в 16 и порадоваться за них!

Ответить

Азамат Багатов

Nikita
1

Весьма кринжую с сего представления, даже с комментариями гуфовского, больше одной серии не смог посмотреть, ибо по коментам понял, что содержание было ещё более-менее адекватным, по сравнению с другими актами.

Ответить

Имя И Фамилия

9

Я ещё раз напоминаю, что про ЭТИ меры Блумберг писали, что правительство панически ищет деньги, открывает ФНБ и планирует повышать налоги.

Ответить

миша лисицын

Имя
0

Деградирующие правительство втаптывает главных доноров - работающих молодых людей, которые умеют предохраняться.

Ответить

Ofigenno News

6

Бля, а когда будут выплачивать единовременное пособие для тех, у кого есть домашние животные?

Ответить

Положительный хот-дог

Ofigenno
4

Когда будешь платить налоги за своё домашнее животное, тогда и пособие будет

Ответить

Ofigenno News

Положительный
1

А за детей разве платят налоги?

Ответить

Vinze Katze

Ofigenno
2

Гос дума принимает Ваш законопроект на рассмотрение

Ответить

Mykola Petiukh

7

Это выглядит даже с их слов, как подачка. А когда люди пытаются получить — так вообще позорный цирк: https://torshina.me/pizdaboliya/putinskie-vyiplatyi-v-pandemiyu-smeshnaya-istoriya/

Ответить

Eugene Tackleberry

5

Семья беременных школьниц сорвёт банк

Ответить

Убедительная Геосфера

Eugene
5

Ага, на один визит в Магнит У дома

Ответить

Условный холод

3

спасибо большое господи

Ответить

Виктор Ганелес

Условный
4

Н

Ответить

💨✨

Виктор
1

Ты-то богатый с двумя дочками

Ответить

Комментарий удален

Vinze Katze

Условный
1

спасибо большое господи прости

Ответить

Андрей Рядькин

3

Это было не сложно предсказать. дальше давай

Ответить

Ушёл и не вернулся

3

А беременным школьницам?

Ответить

миша лисицын

Ушёл
0

Перспективный электорат. Которые ещё легенду разносят что матери одиночке положена благоустроенная квартира вот вот прям годик подождать

Ответить

Почтовый цвет

3

Беременным, которые оказались в сложных условиях, предлагается выплачивать по 6 350 рублей в месяц;

Чтобы им и дальше жизнь мёдом не казалась.
Боже, какой позор! Как не стыдно всё это нести блядь с такой мордой, сука.

Ответить

Alexander Kopelyan

2

Оплата больничных до 100% заработной платы.
5% или 10% это тоже до 100%.
Как же смешно.

Ответить

Иван Сидоров

–7

ну и в чем он не прав?

Ответить

kicilian

Иван
1

ты серьезно?

Ответить

Иван Сидоров

kicilian
3

Путин объявил о точечных выплатах семьям, беременным женщинам и школьникам
 

Ответить

Иван Сидоров

Иван
8

Власти США из-за пандемии выплатят большинству американцев по 1400 долларов 

Ответить

Эдуард Суровый

Иван
1

Так в том и разница, что - большинству

Ответить

Vinze Katze

Иван
1

140$ и 1400$

Ответить

Имя И Фамилия

Иван
1

1) Овуляхи и семьи с детьми школьного возраста - меньшинство, причём подавляющее.
2) 6 350 рубля = 82,88 доллара, 5650 рублей = 73,74 доллара.

Ответить

Роман Новиков

Иван
2

Приблизительно во всём

Ответить

Артём Илющенко

1

студентов как всегда обделили! они же не люди!

Ответить

Имя И Фамилия

Артём
2

Ну как обделили. Повысят количество мест в вузах, сказал. Преподы будут больше уставать в больших группах и будут хуже вас учить.

Ответить

💨✨

Артём
0

Студенты должны благодарить за бюджетные места и возможность бесплатно учиться 

Ответить

Bobby HaveFun

💨✨
0

2024:
    - Студенты должны благодарить
2030:
    - Студенты должны

Ответить

💨✨

Bobby
1

Привет, взрослая жизнь

Ответить

Виктор

2

Поясняю за ситуацию.
1) Это все котики - обещалки ВВП (мастера спорта по обещаниям), пока это не будет в виде текста законопроекта, в котором будут указаны конкретные способы расчета суммы и условия получения, мы не сможем понять, как в реальности будет это все распределяться и кому. Но красивая картинка с цифрами она конечно же по телеку будет показана.
2) Цифры СРЕДНИЕ, помним, что такое среднее и как средняя зарплата и реальная, которую получают люди. В Москве будет больше, в регионах меньше, а еще - вангую, это будет оформлено в виде федеральной субсидии регионам целевой, которая будет покрывать только часть суммы (половину например), а остальное - региональный (ага, там же - реструктуризация долга регионов - посадим вас регионы на вертикаль потолще) бюджет, и т.к. у регионов денег нет - платить будут не всем и получить эту выплату - будет квестом на 80 лвл, ты поди еще докажи, что у тебя ситуация сложная и вообще.
3) А единовременная выплата родителям школьников и выплаты преподавателям техникумов и колледжей - это вообще открытый подкуп избирательных комиссий, потому что они почти поголовно ( ПСГ на выборах разного уровня с 2016) года это родители школьников, а техникумы - это огромная часть участков избирательных (2 раза был на таких участках).

Ответить

Котик Ботик

Виктор
0
Ответить

Федя Прозоров

1

Спасибо, ВладимВладимирыч, что мне не дал ни копейки

Ответить

Азамат Багатов

1

С нонешней инфляцией, боюсь, этих выплат ко времени их выдачи будет хватать на один поход в пятёрочку.

Ответить

фцвфыв ывфывфыв

1

Поддержка развала семей и беременности для себя. Так держать.

Ответить

Kivane

0

Охуеть, как на такие деньги прожить можно?

Ответить

Ник Хартман

Kivane
0

Мы живем и не жалуемся. А вы у госдепа прибавку попросите

Ответить

Andy

1

Лол, я думал плеш понимает в какой он ситуации и будет подкупать всех, но он похоже вообще не врубается

Ответить

Андрей Стаховский

Andy
1

А в какой он ситуации? Его ситуация в том, что он выиграет следующие президентские выборы за счет семей с детьми и пенсионеров. А вот в какой мы ситуации - это уже другой вопрос. Как жили в говне, так и будем. Жаль, что я за свою жизнь не увижу другого президента и другой жизни.

Ответить

Andy

Андрей
0

Какая-то нездоровая уверенность у тебя.

Ответить

Имя И Фамилия

Andy
0

И в какой же он ситуации, чел?

Ответить

Безумный татарин