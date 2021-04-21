Путин объявил о точечных выплатах семьям, беременным женщинам и школьникам Статьи редакции
Список.
Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей. Он поручил правительству к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.
Беременным, которые оказались в сложных условиях, предлагается выплачивать по 6 350 рублей в месяц;
- На детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, будут выплачивать по 5 650 рублей;
- Семьям со школьниками и будущими первоклассниками выплатят по 10 тыcяч рублей на ребёнка единовременно;
Больничные по уходу за ребёнком до 7 лет включительно должны оплачиваться до 100% от заработка уже в 2021 году;
- Кураторы учебных групп техникумов и колледжей будут получать по 5 000 рублей в месяц, как и классные руководители в школах.
Ну короче вместо нормальных мер единоразовая подачка бичам, которые должны за это выбрать Единую Россию. Отлично, да.
И самое интересное, что это их устраивает. Забирают неявно сотни тысяч из кармана, потом пятерой откупаются. Россия хуле.
Многие граждане думают одним днём. Глобальное потепление же, ледники тают, завтра может и не наступить.
Японский микрофон
Путин бьет чисто в цель, работает со своим электоратом. А за шо молодым помогать, на митинги ходим, власть не уважаем, дедов тоже.
Наоборот, мне кажется молодые семьи в гробу Путина видели, и никакие деньги это не изменят. Надо было прикармливать людей постарше.
у меня есть вполне молодые знакомые, которых «все устраивает, ничего менять не надо и вообще откуда ты знаешь, что без них будет лучше»
Почтовый цвет
Не факт. Мои соседи ликовали тем десяти тысячам и чуть ли не с флагом ходили! Такой у них чудесный президент!
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Комментарий удален
Патриотический яд
По этому надо всех россиян сделать бичами и нищуками!
Как в совке: сначала ГЭС строим в Алжире, Камбодже и Уганде, а уже потом делаем так, чтобы в Саратове срать не ходили в очко зимой в минус 30.
Очень дорого эти друзья обходятся
С ними и врагов не надо
купить народ коробкой тушенки
Раньше дешевле были, хватало пакета гречки или бутылки водки
А вы говорите, страна не развивается!
*не разваливается
*хнык-хнык*
Не грусти, мы попадем в рай!
Когда будут выплаты сычам?
Удивительный микроскоп
ИШ ЧАВО ЗАХОТЕЛИ И ТАК ДЛЯ СЕБЯ ЖИВУТ ПЛОТИ ИМ ЕЩЁ ИДИ РАБОТАЙ ВОН!!!
Крохотный пришелец
Плоти нологи
Я плочу ((
Плоти усерднее
А беременным школьникам?
Миллион долларов, как и прежде
Положительный хот-дог
Блять, а либералы всё ноют, смотрите, вы даже в школе можете бабло лопатой грести ещё и с удовольствием
Презервативы стоят как крыло от самолета, где компенсации тем кто всеми силами старается не плодиться?
Деньгами закидывают низший тупой слой, который не думает дальше одного месяца-года. Тебе выплатят деньги за ребенка, за то, что твой маргинал кинет тебя из-за этого послания, отправишь на год раньше в школу своего ребенка и в последствие это станет проблемой для его психики (возможно)
Будет ли это здоровый человек через 20 лет? Всё ради 6-15 тысяч рубасов?
Эти точечные поддержки маргиналов уже остопиздели. Вузы откроют ещё 45 тысяч мест. В прошлом году был недобор в моем городе на государственный вуз, хоть это и региональный центр. Может всё таки по другому будете решать вопросы? Учиться с селюками, которые поступают только ради того, чтобы армия от них отстала уже заебало. Нихуя не делают, только болтают и взятки дают на экзаменах. Оаоаоаоаоа
а зачем решать какие-то вопросы, если страна на 95% состоит из существ с развитием уровня обезьяны. Без умения видеть дальше 1го дня вперед.
Начал за здравие кончил за упокой. А я лайк хотел поставить. Че-то всех селюков в дураки записал я не понял. А взятки обычно несут те кто побогаче в хате своей живут городские.
Опять сплошные деньги детко-владельцам. А чайлдфри-холостякам помочь не хочет дед??? Сам же холостой!
у нас нет проблем, чтобы нам помогать
Разделяй и властвуй, забавное наблюдение, как работает принцип в реальных условиях.
Копеечная подачка одним злит тех, кому она не досталась.
Чтобы полностью сместить вектор внимания и затмить инфополе, надо было выплатить по 10к всем мужчинам, и вспыхнул бы срач века
Гениально на самом деле, выплачиваем 10к всем мужикам 18+ и общество не вспоминает о Путине на волне хейта друг к другу
Думаю вам надо попробовать себя на поле политтехнолога -) вы закапываете свой талант в землю.
Скорее злит то, что за подачку другая половина портит жизнь всем остальным)
Ну я из родственников исхожу, все просто радуются что «перепала халява» и восхваляют темнейшего.
Так он помогает своим детям — там миллиард, тут миллиард
ни одна бизнес-школа не дала миру столько миллиардеров, как ленинградская школа самбо!
Я чувствую солоноватый вкус на губах...
Огурчики
Скисшее молочко
Маленькие сморщенные огурчики
А можно что нибудь для холостых?? Заебало уже, что все выплаты семейным или тем, кто залетел в 16 и остался один
для холостых
Не хочешь развивать страну, да?
Хочешь чтобы страна была слабой? Не хочешь солдат создавать?
В тюрьму его!
Как это, не развивать страну? Может человек не тратит время на бесполезных детей, из которых ещё неизвестно, что вырастет, а сутками в IT-забое вкалывает, чтобы оросить хилый российский бюджет золотым дождём честно выплаченных налогов.
бесполезных детей
В тюрьму его!
честно выплаченных налогов
Скажи спасибо что тебе позволяют платить налоги!
Они ебутся, а я, девственник, должен из своих налогов им платить)
Всеобщий химик
Зачем судить по "сделал бы"? Давайте говорить фактами.
Путин денег дал, навальный не дал
С чего это не дал? Его и фбк так часто штрафовали, что штрафов хватит на выплаты маргиналам.
А я могу просто получить нормальные условия для жизни и труда? Пожожда
нет
А я?
а у тебя и так нормальные
бля
Всегда можно посмотреть беременна в 16 и порадоваться за них!
Весьма кринжую с сего представления, даже с комментариями гуфовского, больше одной серии не смог посмотреть, ибо по коментам понял, что содержание было ещё более-менее адекватным, по сравнению с другими актами.
Я ещё раз напоминаю, что про ЭТИ меры Блумберг писали, что правительство панически ищет деньги, открывает ФНБ и планирует повышать налоги.
Деградирующие правительство втаптывает главных доноров - работающих молодых людей, которые умеют предохраняться.
Бля, а когда будут выплачивать единовременное пособие для тех, у кого есть домашние животные?
Положительный хот-дог
Когда будешь платить налоги за своё домашнее животное, тогда и пособие будет
А за детей разве платят налоги?
Это выглядит даже с их слов, как подачка. А когда люди пытаются получить — так вообще позорный цирк: https://torshina.me/pizdaboliya/putinskie-vyiplatyi-v-pandemiyu-smeshnaya-istoriya/
Семья беременных школьниц сорвёт банк
Н
А беременным школьницам?
Перспективный электорат. Которые ещё легенду разносят что матери одиночке положена благоустроенная квартира вот вот прям годик подождать
Оплата больничных до 100% заработной платы.
5% или 10% это тоже до 100%.
Как же смешно.
ну и в чем он не прав?
Путин объявил о точечных выплатах семьям, беременным женщинам и школьникам
Власти США из-за пандемии выплатят большинству американцев по 1400 долларов
1) Овуляхи и семьи с детьми школьного возраста - меньшинство, причём подавляющее.
2) 6 350 рубля = 82,88 доллара, 5650 рублей = 73,74 доллара.
студентов как всегда обделили! они же не люди!
Ну как обделили. Повысят количество мест в вузах, сказал. Преподы будут больше уставать в больших группах и будут хуже вас учить.
Поясняю за ситуацию.
1) Это все котики - обещалки ВВП (мастера спорта по обещаниям), пока это не будет в виде текста законопроекта, в котором будут указаны конкретные способы расчета суммы и условия получения, мы не сможем понять, как в реальности будет это все распределяться и кому. Но красивая картинка с цифрами она конечно же по телеку будет показана.
2) Цифры СРЕДНИЕ, помним, что такое среднее и как средняя зарплата и реальная, которую получают люди. В Москве будет больше, в регионах меньше, а еще - вангую, это будет оформлено в виде федеральной субсидии регионам целевой, которая будет покрывать только часть суммы (половину например), а остальное - региональный (ага, там же - реструктуризация долга регионов - посадим вас регионы на вертикаль потолще) бюджет, и т.к. у регионов денег нет - платить будут не всем и получить эту выплату - будет квестом на 80 лвл, ты поди еще докажи, что у тебя ситуация сложная и вообще.
3) А единовременная выплата родителям школьников и выплаты преподавателям техникумов и колледжей - это вообще открытый подкуп избирательных комиссий, потому что они почти поголовно ( ПСГ на выборах разного уровня с 2016) года это родители школьников, а техникумы - это огромная часть участков избирательных (2 раза был на таких участках).
С нонешней инфляцией, боюсь, этих выплат ко времени их выдачи будет хватать на один поход в пятёрочку.
Охуеть, как на такие деньги прожить можно?
Лол, я думал плеш понимает в какой он ситуации и будет подкупать всех, но он похоже вообще не врубается
А в какой он ситуации? Его ситуация в том, что он выиграет следующие президентские выборы за счет семей с детьми и пенсионеров. А вот в какой мы ситуации - это уже другой вопрос. Как жили в говне, так и будем. Жаль, что я за свою жизнь не увижу другого президента и другой жизни.