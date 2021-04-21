«Это уже слишком»: Путин заявил о попытке убить Лукашенко во время протестов в Белоруссии Статьи редакции
А также реакции на это «коллективного Запада».
Во время послания Федеральному собранию президент рассказал о «практике организации госпереворотов и устранения высших лиц».
Путин заявил, что «такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада». По его словам, «можно как угодно относиться» к президенту Украины Януковичу, Мадуро в Венесуэле или Лукашенко. «Но практика организации госпереворотов, организации политических убийств, в том числе и высших должностных лиц это уже слишком. Все границы уже перешли», — заявил Путин.
Он также рассказал, что задержанные участники заговоров сообщили о подготовке блокады Минска, отключения энергосистемы города и подготовки «массированной кибератаки». Путин считает, что западные коллеги «не даром» отказываются от диалога в сфере кибербезопасности.
«А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была реально предпринята? Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии? Об этом никто не думает. Как не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», — сказал Путин.
Путин сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. «Всё как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — заявил он. Президент предупредил, что тех, кто хочет «сжечь или даже взорвать мосты» с Россией, ждёт ассиметричный, быстрый и жёсткий ответ.
В середине апреля ФСБ России и КГБ Белоруссии заявили о срыве покушения на Лукашенко. Сам президент обвинил в заговоре США.
что там с новичком и попыткой убийства Навального?
сказочный пиздабол просто
Ну это же не "так называемый Запад" делал, а значит можно.
Ну так оппозиционера отравить или там склад вооружения в другой стране поджечь это ладно, но усатого диктатора свергать - это уже чересчур!
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
Запрещаю такие шутки, когда Алексей при смерти
Хотели ли бы убить - убили
Коллективный запад спиздил двигатель от лифта, пешком полгода ходили
Вот что бывает, когда вместе собираются престарелый чекист, бывший директор дома культуры, человек с мышлением 70-х годов, который не пользуются ни интернетом, ни компьютером, капо с мафиозным мышлением, куратор распилов имущества 90-х и мужик, комплексующий из-за низкого роста. И совсем жопа, это всё один человек.
Заходят как-то в бар: престарелый чекист, бывший директор дома культуры, человек с мышлением 70-х годов, который не пользуются ни интернетом, ни компьютером, капо с мафиозным мышлением, куратор распилов имущества 90-х и мужик, комплексующий из-за низкого роста...
а бармен им и говорит:
Но практика организации госпереворотов, организации политический убийств, в том числе и высших должностных лиц это уже слишком», — заявил Путин, которого ни в чем из вышеперечисленного никогда не уличали
«такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада»
Что то я не помню какой либо реакции пыни, когда появился клоунский слив "ника и майка". Наверное, потому что это был наглый пиздежь старого психопата? Тогда почему сейчас кто то должен поверить в эту сценку, которая очевидно организована самим лукашенко?
Не, на этот раз якобы покушение разоблачено было... ФСБ, КГБ высказалось уже по факту. Так что Путин знает цену этому типа-покушению, потому что сам его и готовил.
"Бкелоруусия"
так Беларусь еще никто не оскорблял
Имею в виду недавнюю информацию
такие вопиющие действия не находят осуждения
информация не находит осуждения
старый уже совсем стал, не отдупляет, что несет
На редкость скучное послание к федеральному собранию вдруг резко обрело твист в лице упоминания покушения. Напомню, что первый сезон сериала "Путин" сменился на второй сезон через Мюнхенскую речь 2007го. Твист в конце послания про Лукашенко и ракеты кажется ознаменует смену второго сезона на третий. Не надо недооценивать эту речь, потому что второй сезон был жёстче и более кровавый, чем первый.
На третий сезон выделят денег больше, чем на финал "Игры престолов"
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Блин даже как-то кринжово за Путина что ему приходится публично верить бредням поехавшего лукаша
те кто верит ему, верят и лупе. сколько реально таких людей? кто считает что текущий президент легетимен?
вот они говорят говорят что было покушение какое то, а в итоге во что это выльется они как то накажут запад или что или это они просто сказали "атата незя" и все если эта правда то это должно хоть как то санкциями подтверждено или какими то ультиматумами потому что это не просто какого то там берлинского пациента отравить
наделе на это наверняка забьют и забудут так как это наверняка какой то пиздеж
Почему Путин замалчивает покушение в братском Чаде? (в новости об этом почему-то не написано, но якобы было покушение)
https://tjournal.ru/news/370664-nahodyashchiysya-u-vlasti-30-let-glava-chada-snova-pobedil-na-vyborah-posle-pereizbraniya-on-umer-ot-poluchennyh-v-boyu-raneniy
А пытаться кого то убивать использую пупу и лупу с новичком это збс по его мнению?
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Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство
)))))))))))))