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Новости
Ольга Щербинина

«Это уже слишком»: Путин заявил о попытке убить Лукашенко во время протестов в Белоруссии Статьи редакции

А также реакции на это «коллективного Запада».

51 51 комментарий
4665 просмотров

Во время послания Федеральному собранию президент рассказал о «практике организации госпереворотов и устранения высших лиц».

В мире уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одним силой навязать свою волю другим. Сегодня подобная практика перерождается с нечто более опасное. Имею в виду недавнюю информацию о попытке государственного переворота и попытки убийства президента этой страны.

Владимир Путин

Путин заявил, что «такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада». По его словам, «можно как угодно относиться» к президенту Украины Януковичу, Мадуро в Венесуэле или Лукашенко. «Но практика организации госпереворотов, организации политических убийств, в том числе и высших должностных лиц это уже слишком. Все границы уже перешли», — заявил Путин.

Он также рассказал, что задержанные участники заговоров сообщили о подготовке блокады Минска, отключения энергосистемы города и подготовки «массированной кибератаки». Путин считает, что западные коллеги «не даром» отказываются от диалога в сфере кибербезопасности.

«А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была реально предпринята? Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии? Об этом никто не думает. Как не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», — сказал Путин.

Вместе с тем недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Новый вид спорта какой-то — кто громче что-то скажет. Мы ведём себя в этой связи в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство.

Владимир Путин

Путин сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. «Всё как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — заявил он. Президент предупредил, что тех, кто хочет «сжечь или даже взорвать мосты» с Россией, ждёт ассиметричный, быстрый и жёсткий ответ.

В середине апреля ФСБ России и КГБ Белоруссии заявили о срыве покушения на Лукашенко. Сам президент обвинил в заговоре США.

#новости #путин

51 51 комментарий
15
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51 комментарий
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Иван Грозный

83

что там с новичком и попыткой убийства Навального?

сказочный пиздабол просто

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Rodion Kutsaev

Иван
13

Ну это же не "так называемый Запад" делал, а значит можно.

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Не я

Rodion
0

Жаль, только что реальный Запад ни имеет к этому никакого отношения

Ответить

AttentiveMilk

Иван
0

Ну ты сравнил

Ответить

Илья Гераськин

Иван
0

Ну так оппозиционера отравить или там склад вооружения в другой стране поджечь это ладно, но усатого диктатора свергать - это уже чересчур!

Ответить

💨✨

24

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

Ответить

Ник Хартман

💨✨
–2

Запрещаю такие шутки, когда Алексей при смерти 

Ответить

💨✨

Ник
3

Запрещаю запрещать

Ответить

Ник Хартман

💨✨
1

Пособие на детей на, будешь видеть мою рожу еще лет 10 минимум

Ответить

Иван Грозный

💨✨
0

ты что себе позволяешь?

Ответить

Хан Соло

24

Хотели ли бы убить - убили

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Максим Шпилёв

Хан
0

это другое

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Товарный кот

14
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Убедительная Геосфера

16

Коллективный запад спиздил двигатель от лифта, пешком полгода ходили

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Dmitry Teplyakov

Убедительная
1

Это повод для санкций в отношении запада!

Ответить

Прозрачный ГОСТ

Убедительная
0

И насал в подъезде

Ответить

Товарищ Колбасный

7

Вот что бывает, когда вместе собираются престарелый чекист, бывший директор дома культуры, человек с мышлением 70-х годов, который не пользуются ни интернетом, ни компьютером, капо с мафиозным мышлением, куратор распилов имущества 90-х и мужик, комплексующий из-за низкого роста. И совсем жопа, это всё один человек.

Ответить

Nick Rosenberg

Товарищ
7

Заходят как-то в бар: престарелый чекист, бывший директор дома культуры, человек с мышлением 70-х годов, который не пользуются ни интернетом, ни компьютером, капо с мафиозным мышлением, куратор распилов имущества 90-х и мужик, комплексующий из-за низкого роста...

Ответить

Bad Mother Fucker

Nick
1

а бармен им и говорит:

Ответить

Прохожий Кирилл

Bad
2

«Это уже слишком»

Ответить

Михаил Набоков

Bad
0

-Вам как всегда Владимир Владимирович? Ликер с клюквой? 

Ответить

Товарищ

Bad
0

Бармен им и говорит: Служу Советскому Союзу, застегивая верхнюю пуговку 

Ответить

Nick Rosenberg

Bad
0

-Из коктейлей сегодня только Новичок.

Ответить

Большой жёлтый робат

9

Но практика организации госпереворотов, организации политический убийств, в том числе и высших должностных лиц это уже слишком», — заявил Путин, которого ни в чем из вышеперечисленного никогда не уличали

Ответить

Слава Инженеров

4

Хотели бы убить - убили бы

Ответить

Алексей Егоров

3
Ответить

Bich

3

«такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада»

Что то я не помню какой либо реакции пыни, когда появился клоунский слив "ника и майка". Наверное, потому что это был наглый пиздежь старого психопата? Тогда почему сейчас кто то должен поверить в эту сценку, которая очевидно организована самим лукашенко?

Ответить

Semyon Bochkaryov

Bich
0

Не, на этот раз якобы покушение разоблачено было... ФСБ, КГБ высказалось уже по факту. Так что Путин знает цену этому типа-покушению, потому что сам его и готовил.

Ответить

Dmitry Teplyakov

Semyon
0

покушению

Покушенко, лол

Ответить

Владислав Кузнецов

2

Ахахаха ну и бред)

Ответить

Петр Шебанин

1

"Бкелоруусия"
так Беларусь еще никто не оскорблял

Ответить

Иван Эртель

Петр
1

Чувствуется финский след во всем этом

Ответить

Bad Mother Fucker

1

Имею в виду недавнюю информацию 

такие вопиющие действия не находят осуждения

информация не находит осуждения

старый уже совсем стал, не отдупляет, что несет

Ответить

Алексей Логачев

1

На редкость скучное послание к федеральному собранию вдруг резко обрело твист в лице упоминания покушения. Напомню, что первый сезон сериала "Путин" сменился на второй сезон через Мюнхенскую речь 2007го. Твист в конце послания про Лукашенко и ракеты кажется ознаменует смену второго сезона на третий. Не надо недооценивать эту речь, потому что второй сезон был жёстче и более кровавый, чем первый.

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Федя Прозоров

Алексей
0

На третий сезон выделят денег больше, чем на финал "Игры престолов"

Ответить

Eduard Vakhitov

Алексей
0

После Мюнхенской речи была Медведевская оттепель 

Ответить

Комментарий удален

No Name

1

Блин даже как-то кринжово за Путина что ему приходится публично верить бредням поехавшего лукаша

Ответить

Ник Хартман

No
0

те кто верит ему, верят и лупе. сколько реально таких людей? кто считает что текущий президент легетимен?

Ответить

Константин Г.

1

"Я в домике" добавил призедент

Ответить

Антон Коваленко

0

вот они говорят говорят что было покушение какое то, а в итоге во что это выльется они как то накажут запад или что или это они просто сказали "атата незя" и все если эта правда то это должно хоть как то санкциями подтверждено или какими то ультиматумами потому что это не просто какого то там берлинского пациента отравить

Ответить

Антон Коваленко

Антон
0

наделе на это наверняка забьют и забудут так как это наверняка какой то пиздеж 

Ответить

T:ema

Антон
3

Воронежу снова достанется.

Ответить

Михаил Зинчук

0

эх.......

Ответить

Владимир Филатов

0

Почему Путин замалчивает покушение в братском Чаде? (в новости об этом почему-то не написано, но якобы было покушение)
https://tjournal.ru/news/370664-nahodyashchiysya-u-vlasti-30-let-glava-chada-snova-pobedil-na-vyborah-posle-pereizbraniya-on-umer-ot-poluchennyh-v-boyu-raneniy

Ответить

Духовный яд

0

В Беларуси

Ответить

Слава Инженеров

Духовный
0

они только компромисс нашли, тебе опять не нравится

Ответить

Михаил Набоков

0

А пытаться кого то убивать использую пупу и лупу с новичком это збс по его мнению?

Ответить

Комментарий удален

Romario

0

Хотели бы убить, убили бы.

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Павел Бокарёв

0

А как еще от тараканов избавляться?

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Даша, кажется мы потеряли след

0

Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство 

)))))))))))))

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