А также реакции на это «коллективного Запада».

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Во время послания Федеральному собранию президент рассказал о «практике организации госпереворотов и устранения высших лиц».

В мире уже все привыкли к практике политически мотивированных незаконных санкций в экономике, грубым попыткам одним силой навязать свою волю другим. Сегодня подобная практика перерождается с нечто более опасное. Имею в виду недавнюю информацию о попытке государственного переворота и попытки убийства президента этой страны. Владимир Путин

Путин заявил, что «такие вопиющие действия не находят осуждения так называемого коллективного Запада». По его словам, «можно как угодно относиться» к президенту Украины Януковичу, Мадуро в Венесуэле или Лукашенко. «Но практика организации госпереворотов, организации политических убийств, в том числе и высших должностных лиц это уже слишком. Все границы уже перешли», — заявил Путин.

Он также рассказал, что задержанные участники заговоров сообщили о подготовке блокады Минска, отключения энергосистемы города и подготовки «массированной кибератаки». Путин считает, что западные коллеги «не даром» отказываются от диалога в сфере кибербезопасности.

«А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была реально предпринята? Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии? Об этом никто не думает. Как не думал о судьбе Украины, когда госпереворот осуществлялся в этой стране», — сказал Путин.

Вместе с тем недружественные акции в отношении России также не прекращаются. В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Новый вид спорта какой-то — кто громче что-то скажет. Мы ведём себя в этой связи в высшей степени сдержанно, можно сказать, скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и на откровенное хамство. Владимир Путин

Путин сравнил ситуацию с подражанием «задирающим» Россию странам с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана. «Всё как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг — великий писатель», — заявил он. Президент предупредил, что тех, кто хочет «сжечь или даже взорвать мосты» с Россией, ждёт ассиметричный, быстрый и жёсткий ответ.