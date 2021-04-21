У берегов Индонезии пропала подлодка с 53 людьми на борту Статьи редакции
Она проводила учения в водах к северу от Бали.
Экипаж подводной лодки KRI Nanggala-402 перестал выходить на связь после тренировочного запуска торпед примерно в 60 милях (96 километров) к северу от острова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника вооружённых сил Индонезии.
Связь пропала рано утром 21 апреля. Индонезийские военные запросили помощи в поисках лодки и экипажа у Австралии и Сингапура. Представители оборонных ведомств не ответили на запрос агентства.
Подлодку KRI Nanggala-402 построили в Германии в 1978 году. В 2012 году её отремонтировали в Южной Корее. В прошлом Индонезия использовала флот из 12 подводных лодок, закупленных у Советского Союза. Сейчас военные используют две немецкие и три корейские субмарины.
Лучше бы не
Путин?
Какой красивый. Это кто?
перестал выходить на связь после тренировочного запуска торпед
дело раскрыто
А если плавали бы на советской, то остались бы живы
Статистика против советских лодок, если что
https://bit.ly/3n5IwT0
Статистика чего? Числа аварийных случаев вообще? Или числа аварийных случаев ко всем случаям боевого выхода?
Аварийных случаев, конечно
Так это и не статистика ни разу.
Кто-то ездит на машине каждый день, и у него три аварийных случай на 365 поездок.
Кто-то ездил на машине три раза за год и один раз попал в аварию.
По числу случаев, первый чувак очевидно попадал в аварию больше раз. Но статистически - реже.
Сечешь?
Какая разница что лодка делала при этом - у неё два применения
1-й - Это учения
2-й - Это боевые действия
Если ты топишь за славное советское прошлое подлодкостроения, то я тебя ни коим образом не собираюсь переубеждать.
Но есть статистика и факты.
Даже если сравнивать USA и USSR - у совка больше аварий и жертв.
При этом учения и боевые выходы у них имеет смысл сравнивать как близкие количественно.
А ты опроверги
Какой Агрессивный.
Апасна.
Ответил выше, но вот ещё раз
USA - 67
Россия - 58- Почти тождествены.
Россия - 58
USA - 67
Не пойму, ты хочешь чтоб было меньше у России или США?)
https://iz.ru/966995/2020-01-22/national-interest-sravnil-podvodnye-sily-rossii-i-ssha
А вот тут у России 62 (сейчас 68, на самом деле), а у США 51. Странно, правда?
Теперь приведи инфу по боевым и учебынм выходам.
А вот из вашей вики
https://bit.ly/3eomgQr
Ей я больше доверяю.
Сказочноебали
Бермудский треугольник