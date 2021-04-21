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Ольга Щербинина

У берегов Индонезии пропала подлодка с 53 людьми на борту Статьи редакции

Она проводила учения в водах к северу от Бали.

Фото Jatosint

Экипаж подводной лодки KRI Nanggala-402 перестал выходить на связь после тренировочного запуска торпед примерно в 60 милях (96 километров) к северу от острова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника вооружённых сил Индонезии.

Связь пропала рано утром 21 апреля. Индонезийские военные запросили помощи в поисках лодки и экипажа у Австралии и Сингапура. Представители оборонных ведомств не ответили на запрос агентства.

Подлодку KRI Nanggala-402 построили в Германии в 1978 году. В 2012 году её отремонтировали в Южной Корее. В прошлом Индонезия использовала флот из 12 подводных лодок, закупленных у Советского Союза. Сейчас военные используют две немецкие и три корейские субмарины.

#новости #индонезия #подлодки

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Взаимный цвет

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Щячло Попячтса

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Лучше бы не

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Убедительная Геосфера

Щячло
1

Путин?

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Щячло Попячтса

Убедите…
10

И Путин

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Денис Фадеев

Щячло
0

Лучше бы не

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Вячеслав Андреев

Взаимный
2

Спойлеры

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AttentiveMilk

Взаимный
1

Какой красивый. Это кто?

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Убедительная Геосфера

AttentiveMilk
1

Молодой Харатьян

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Адмирал Ламбер

Взаимный
0

Картинка со звуком

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Владимир Филатов

6

Она утонула

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Woody Johnson

5

перестал выходить на связь после тренировочного запуска торпед

дело раскрыто 

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Petr

Woody
1

Не в ту дырочку по ходу

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Денис Фадеев

Woody
0

Кем?

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KSA

1

А если плавали бы на советской, то остались бы живы

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Robo Krabe

KSA
0

Статистика против советских лодок, если что 
https://bit.ly/3n5IwT0

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Doktor Streyndzhlav

Robo
0

Статистика чего? Числа аварийных случаев вообще? Или числа аварийных случаев ко всем случаям боевого выхода?

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Robo Krabe

Doktor
0

Аварийных случаев, конечно 

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Doktor

Robo
0

Так это и не статистика ни разу.
Кто-то ездит на машине каждый день, и у него три аварийных случай на 365 поездок.
Кто-то ездил на машине три раза за год и один раз попал в аварию.
По числу случаев, первый чувак очевидно попадал в аварию больше раз. Но статистически - реже.
Сечешь?

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Robo Krabe

Doktor
0

Какая разница что лодка делала при этом - у неё два применения
1-й - Это учения 
2-й - Это боевые действия 

Ответить

Doktor

Robo
0

Так. И как это вяжется с твоим комментарием?

Ответить

Robo Krabe

Doktor
0

Если ты топишь за славное советское прошлое подлодкостроения, то я тебя ни коим образом не собираюсь переубеждать.
Но есть статистика и факты. 
Даже если сравнивать USA и USSR - у совка больше аварий и жертв.
При этом учения и боевые выходы у них имеет смысл сравнивать как близкие количественно. 

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Doktor

Robo
0

Гм. А ты пробовал еще и сравнивать число подлодок в СССР и США?
Или просто спизданул и решил не доказывать свою позицию?)

При этом учения и боевые выходы у них имеет смысл сравнивать как близкие количественно.

А они близкие количественно?) Доказать сможешь?)

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Robo Krabe

Doktor
0

А ты опроверги

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Doktor

Robo
0

Оооо. Ты ведь в курсе, что бремя доказательства лежит на утверждающем?
Я вот утверждаю, что ты сношаешь свою мать.
Опровергай.

Ответить

Robo Krabe

Doktor
0

Какой Агрессивный.
Апасна. 
Ответил выше, но вот ещё раз 
USA - 67
Россия - 58- Почти тождествены. 

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Robo Krabe

Doktor
0

Россия - 58
USA - 67

Ответить

Doktor

Robo
0

Это прямо со ссылками на источники?)

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Robo Krabe

Doktor
0

Не пойму, ты хочешь чтоб было меньше у России или США?) 

Ответить

Doktor

Robo
0

https://iz.ru/966995/2020-01-22/national-interest-sravnil-podvodnye-sily-rossii-i-ssha

А вот тут у России 62 (сейчас 68, на самом деле), а у США 51. Странно, правда?

Теперь приведи инфу по боевым и учебынм выходам.

National Interest сравнил подводные силы России…
Ведущие военно-морские державы, в том числе Россия и США в настоящее время столкнулись с общей…
iz.ru
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Robo Krabe

Doktor
0

А вот из вашей вики
https://bit.ly/3eomgQr
Ей я больше доверяю. 

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Doktor

Robo
0

Про число боевых выходов будет что-то, или ты все же к мамке своей пойдешь?)

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Robo Krabe

Doktor
0

Та ещё походу помойка ваш iz.ru

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Большой жёлтый робат

0

Сказочноебали
Бермудский треугольник

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Денис Фадеев

Большой
1

Хорошо сказали

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eepk yh

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"О да!  Где появляется Гергардт фон Цвишен, там война получает новый толчок!"

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Maxim Chervyakov

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West Papua!..

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