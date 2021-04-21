Она проводила учения в водах к северу от Бали.

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Экипаж подводной лодки KRI Nanggala-402 перестал выходить на связь после тренировочного запуска торпед примерно в 60 милях (96 километров) к северу от острова. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на начальника вооружённых сил Индонезии.

Связь пропала рано утром 21 апреля. Индонезийские военные запросили помощи в поисках лодки и экипажа у Австралии и Сингапура. Представители оборонных ведомств не ответили на запрос агентства.

Подлодку KRI Nanggala-402 построили в Германии в 1978 году. В 2012 году её отремонтировали в Южной Корее. В прошлом Индонезия использовала флот из 12 подводных лодок, закупленных у Советского Союза. Сейчас военные используют две немецкие и три корейские субмарины.