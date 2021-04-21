В Австралии воры украли костюм Большой Птицы из «Улицы Сезам» за $160 000. А потом вернули и извинились в записке Статьи редакции
Полиция искала двухметровый костюм двое суток, а сами воры объяснились: «У нас просто были тяжёлые времена, и мы прекрасно провели время с мистером Птицей».
Костюм высотой в 213 сантиметров украли ночью с 18 на 19 апреля из цирка в Тебартоне, куда его привезли из Нью-Йорка для участия в шоу. Полиция объявила о пропаже Большой Птицы в соцсетях, обнародовала стоимость фигуры и начала поиски.
21 апреля, незадолго до 5 утра, сотрудники цирка заметили двух мужчин, которые несли костюм в руках, и вызвали полицию. Воры бросили Большую Птицу у цирка рядом с электрошкафом вместе с письмом, в котором извинились за кражу, а после сбежали. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции Южной Австралии.
Офицеры обыскали близлежащий район с собаками, но преступников не нашли. Зато в клюве птицы они обнаружили записку, в которой грабители назвали себя «бандитами больших птиц».
Пользователи твиттера надеются, что теперь с Большой Птицей все в порядке. Некоторые даже встали на защиту раскаявшихся грабителей.
Жёлтый костюм шили из страусиных перьев три месяца. «Такие костюмы не просто сидят на полке — они из Америки, они сделаны в Америке, они подписываются Улицей Сезам», — прокомментировал стоимость костюма в 160 тысяч долларов директор цирка Кит Браун изданию ABC News.
У нас просто были тяжёлые времена, и мы прекрасно провели время с мистером Птицей
@Перенесите В @Секс и отношения 🍆🍑
Можно просто в секс
Чёт у меня последнюю неделю какое-то помешательство
@Вахтёр когда вернёшь нам нашего мистера Птицу?
Выглядит так, будто без обоюдного
СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ!?
Видимо, актёр не требуется, всю драматургию и пластику костюм сам отрабатывает?