Полиция искала двухметровый костюм двое суток, а сами воры объяснились: «У нас просто были тяжёлые времена, и мы прекрасно провели время с мистером Птицей».

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@SAPoliceNews

Костюм высотой в 213 сантиметров украли ночью с 18 на 19 апреля из цирка в Тебартоне, куда его привезли из Нью-Йорка для участия в шоу. Полиция объявила о пропаже Большой Птицы в соцсетях, обнародовала стоимость фигуры и начала поиски.

21 апреля, незадолго до 5 утра, сотрудники цирка заметили двух мужчин, которые несли костюм в руках, и вызвали полицию. Воры бросили Большую Птицу у цирка рядом с электрошкафом вместе с письмом, в котором извинились за кражу, а после сбежали. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции Южной Австралии.

South Australia Police @SAPoliceNews

The bright yellow Sesame Street costume recently stolen from a Circus at Thebarton has been returned in the early hours of this morning.

The suspects if apprehended could face one count of theft… two counts of theft...



https://www.police.sa.gov.au/sa-police-news-assets/front-page-news/sunny-days-no-more-big-bird-missing#.YH9ED4zuGL8.twitter https://t.co/7T4v0QTCdg Update: Big Bird is back!The bright yellow Sesame Street costume recently stolen from a Circus at Thebarton has been returned in the early hours of this morning.The suspects if apprehended could face one count of theft… two counts of theft... [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f54287fb-8284-5f05-9246-8b835885737c\/","width":1329,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ee54fa89-a859-581a-bfff-430f4e3dcfbe\/","width":1261,"height":2048}}}] Апдейт: Большая Птица вернулась! Яркий жёлтый костюм с Улицы Сезам, украденный недавно из цирка в Тебартоне, вернули сегодня рано утром. Подозреваемые, если будут задержаны, могут столкнуться с обвинением в одном эпизоде кражи... двумя эпизодами кражи...

Офицеры обыскали близлежащий район с собаками, но преступников не нашли. Зато в клюве птицы они обнаружили записку, в которой грабители назвали себя «бандитами больших птиц».

Нам очень жаль!!! Мы понятия не имели, что делаем и к чему это приведет. У нас просто были тяжелые времена, и мы пытались повеселиться. Мы прекрасно провели время с мистером Птицей, он отличный парень, мы не навредили нашему другу. Записка, оставленная ворами

Пользователи твиттера надеются, что теперь с Большой Птицей все в порядке. Некоторые даже встали на защиту раскаявшихся грабителей.

Carrie @Cazlyn1 @SAPoliceNews If I was the owner, I wouldn’t worry about pressing charges. The free advertising has been good compensation I would have thought.... although at the cost of police resources. Если бы я была владелицей, я не стала бы выдвигать обвинения. Бесплатная реклама стала хорошей компенсацией, я думаю... хоть и за счет полицейских ресурсов.

lindy @littlejackieboy @SAPoliceNews Big bird bandits thanks hope police don't ruffle your feathers too much. 🤣🕊 Бандиты больших птиц, спасибо, надеюсь, полиция не сильно взъерошит вам перья.

Sean 'sewer rat' B @seanb_1969 @SAPoliceNews The way big bird is leaning against the dumpster is the same as me after a night on the turps. I hope he scrubs up better than I would. Большая птица прислоняется к контейнеру так же, как и я после того, как пил всю ночь. Надеюсь, он справится с этим легче меня.

Guy Rees @guyllrees @SAPoliceNews Bad days happen to everyone, but when one happens to you, just keep doing your best and never let a bad day make you feel bad about yourself...even when you’ve been kidnapped, locked up, held to ransom...Welcome back Big Bird! Плохие дни случаются со всеми, но когда один из них случается с вами, просто продолжайте делать всё возможное и никогда не позволяйте плохому дню заставлять вас чувствовать себя плохо ... даже когда вас похитили, посадили в тюрьму, потребовали выкуп ... С возвращением, Большая Птица!

Lost in academia. @Ozboylost @SAPoliceNews @JohnGardnerMP I think Big Bird decided to go on a bender. Who knows Maybe he even found himself a sexy emu? Glad he’s back though. Думаю, Большая Птица решил выпить. Кто знает, может быть, он даже нашел себе сексуального эму? Но я рад, что он вернулся.