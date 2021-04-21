{"id":678,"title":"\u0414\u0430 \u2014 \u0430\u043c\u0431\u0438\u0446\u0438\u044f\u043c, \u043d\u0435\u0442 \u2014 \u0438\u0435\u0440\u0430\u0440\u0445\u0438\u0438: \u00ab\u0420\u043e\u0441\u0431\u0430\u043d\u043a\u00bb \u0438\u0449\u0435\u0442 \u0440\u0430\u0437\u0440\u0430\u0431\u043e\u0442\u0447\u0438\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=678&url=https:\/\/vc.ru\/special\/rosbank&hash=103c42477fa2c0951e7217ec1e230b755bffb839e0b6121bc42045f631549a5d","isPaidAndBannersEnabled":false}
Новости
Sasha Shambilova

В Австралии воры украли костюм Большой Птицы из «Улицы Сезам» за $160 000. А потом вернули и извинились в записке Статьи редакции

Полиция искала двухметровый костюм двое суток, а сами воры объяснились: «У нас просто были тяжёлые времена, и мы прекрасно провели время с мистером Птицей».

15 15 комментариев
2029 просмотров
@SAPoliceNews

Костюм высотой в 213 сантиметров украли ночью с 18 на 19 апреля из цирка в Тебартоне, куда его привезли из Нью-Йорка для участия в шоу. Полиция объявила о пропаже Большой Птицы в соцсетях, обнародовала стоимость фигуры и начала поиски.

21 апреля, незадолго до 5 утра, сотрудники цирка заметили двух мужчин, которые несли костюм в руках, и вызвали полицию. Воры бросили Большую Птицу у цирка рядом с электрошкафом вместе с письмом, в котором извинились за кражу, а после сбежали. Об этом сообщается в пресс-релизе полиции Южной Австралии.

South Australia Police @SAPoliceNews
Update: Big Bird is back!
The bright yellow Sesame Street costume recently stolen from a Circus at Thebarton has been returned in the early hours of this morning.
The suspects if apprehended could face one count of theft… two counts of theft...

https://www.police.sa.gov.au/sa-police-news-assets/front-page-news/sunny-days-no-more-big-bird-missing#.YH9ED4zuGL8.twitter https://t.co/7T4v0QTCdg
Апдейт: Большая Птица вернулась! Яркий жёлтый костюм с Улицы Сезам, украденный недавно из цирка в Тебартоне, вернули сегодня рано утром. Подозреваемые, если будут задержаны, могут столкнуться с обвинением в одном эпизоде кражи... двумя эпизодами кражи...

Офицеры обыскали близлежащий район с собаками, но преступников не нашли. Зато в клюве птицы они обнаружили записку, в которой грабители назвали себя «бандитами больших птиц».

Нам очень жаль!!! Мы понятия не имели, что делаем и к чему это приведет. У нас просто были тяжелые времена, и мы пытались повеселиться. Мы прекрасно провели время с мистером Птицей, он отличный парень, мы не навредили нашему другу.

Записка, оставленная ворами

Пользователи твиттера надеются, что теперь с Большой Птицей все в порядке. Некоторые даже встали на защиту раскаявшихся грабителей.

Carrie @Cazlyn1
@SAPoliceNews If I was the owner, I wouldn’t worry about pressing charges. The free advertising has been good compensation I would have thought.... although at the cost of police resources.
Если бы я была владелицей, я не стала бы выдвигать обвинения. Бесплатная реклама стала хорошей компенсацией, я думаю... хоть и за счет полицейских ресурсов.
lindy @littlejackieboy
@SAPoliceNews Big bird bandits thanks hope police don't ruffle your feathers too much. 🤣🕊
Бандиты больших птиц, спасибо, надеюсь, полиция не сильно взъерошит вам перья.
Sean 'sewer rat' B @seanb_1969
@SAPoliceNews The way big bird is leaning against the dumpster is the same as me after a night on the turps. I hope he scrubs up better than I would.
Большая птица прислоняется к контейнеру так же, как и я после того, как пил всю ночь. Надеюсь, он справится с этим легче меня.
Guy Rees @guyllrees
@SAPoliceNews Bad days happen to everyone, but when one happens to you, just keep doing your best and never let a bad day make you feel bad about yourself...even when you’ve been kidnapped, locked up, held to ransom...Welcome back Big Bird!
Плохие дни случаются со всеми, но когда один из них случается с вами, просто продолжайте делать всё возможное и никогда не позволяйте плохому дню заставлять вас чувствовать себя плохо ... даже когда вас похитили, посадили в тюрьму, потребовали выкуп ... С возвращением, Большая Птица!
Lost in academia. @Ozboylost
@SAPoliceNews @JohnGardnerMP I think Big Bird decided to go on a bender. Who knows Maybe he even found himself a sexy emu? Glad he’s back though.
Думаю, Большая Птица решил выпить. Кто знает, может быть, он даже нашел себе сексуального эму? Но я рад, что он вернулся.

Жёлтый костюм шили из страусиных перьев три месяца. «Такие костюмы не просто сидят на полке — они из Америки, они сделаны в Америке, они подписываются Улицей Сезам», — прокомментировал стоимость костюма в 160 тысяч долларов директор цирка Кит Браун изданию ABC News.

#новости #соцсети

15 15 комментариев
26
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043e\u0446\u0441\u0435\u0442\u0438","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 15, "likes": 26, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 371249, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 21 Apr 2021 17:45:55 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
15 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

🐙

20

У нас просто были тяжёлые времена, и мы прекрасно провели время с мистером Птицей

@Перенесите В @Секс и отношения 🍆🍑 

Ответить

AttentiveMilk

🐙
2

Можно просто в секс

Ответить

AttentiveMilk

AttentiveMilk
2

Чёт у меня последнюю неделю какое-то помешательство

Ответить

AttentiveMilk

Attenti…
2

Помогите

Ответить

Ху Эмай

Attenti…
2

.

Ответить

Большой жёлтый робат

🐙
1

С мистером Петухом

Ответить

Хрупкий единорожек88

3

@Вахтёр когда вернёшь нам нашего мистера Птицу?

Ответить

Ху Эмай

Хрупкий
3

После того, как прекрасно проведет с ним время.

Ответить

Sweety bread my bratishka

2

Еник и Влас уже высказались по этому поводу?

Ответить

Рпош Ашршщ

2

Птица после прекрасно проведенного времени

Ответить

Михаил Желтухин

1

Выглядит так, будто без обоюдного

Ответить

Большой жёлтый робат

Михаил
0

"Я отъезжаю"

Ответить

Dmitry Shishkin

1
Ответить

Евгений Миронов

1

СТО ШЕСТЬДЕСЯТ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ!?
Видимо, актёр не требуется, всю драматургию и пластику костюм сам отрабатывает?

Ответить

Ваша Закладко

0

кукимонстр им мозги вправил прост

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Чечне сыну Кадырова присудили победу на турнире по боксу — сразу после того, как его начал бить соперник
Рефери внезапно остановил поединок и начал отсчитывать стоящему на ногах сопернику нокдаун.
362
Новости
Путин выступил с посланием: выплаты семьям, поддержка Лукашенко, критика Запада и новые ракеты. Главное
По словам Путина, организаторы любых провокаций против РФ «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели».
380
Новости
Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идёт война»
Президент Украины предложил встречу на фоне новостей о стягивании российских войск к границе двух стран.
205
Популярное за три дня
Новости
Росстат отложил публикацию данных о реальных доходах россиян перед посланием Путина
Ранее данные о доходах публиковались строго по графику.
62
Истории
Отчаянные безбилетники: как мигранты прячутся в отсеках шасси и почему это смертельно опасно
Более сотни людей пытались добраться до стран первого мира в колёсных нишах самолётов. Выжил каждый четвёртый.
129
Животные
6
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Павел Мухунов

Путин объявил о точечных…

perduun24

Любовь на фоне атомных взрывов…

Михаил Кометов

Любовь на фоне атомных взрывов…

Ваша Закладко

Путин объявил о точечных…

Konstantin Wirz

В Берлине полиция разогнала…

Vasiliev

В Австралии родители…
null