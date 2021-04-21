Пришлось пойти в суд и разделить прах умершего.

15-летний мальчик из Перта скончался в больнице в начале марта, через несколько дней после попытки покончить с собой, пишет The West Australian.

Его родители обратились в суд по семейным делам после того, как не смогли договориться об имени на надгробии ребёнка. Отец считал, что нужно указать женское имя, данное при рождении, а мать настаивала на том, что выбрал сам ребёнок.

Женщина заявила, что готова довести вопрос до Верховного суда, добавив, что её сын «возненавидел бы» то, что на его памятнике указали неправльное имя. «Я согласилась, чтобы имя при рождении указали в скобках, но сначала — выбранное им имя», — сказала она. В конце концов родители решили разделить его прах, устроить две церемонии прощания и похорон и поместить оба имени на мемориальные доски.

Но в свидетельстве о смерти укажут имя, полученное при рождении, так как юноша официально не сменил его до смерти. Законы Западной Австралии не разрешают детям младше 18 лет менять имя без согласия обоих родителей. Если только один из родителей даёт согласие, дело передаётся в суд по семейным делам.