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Ольга Щербинина

В Австралии родители транс-юноши устроили две церемонии похорон — они не смогли договориться об имени на надгробии Статьи редакции

Пришлось пойти в суд и разделить прах умершего.

15-летний мальчик из Перта скончался в больнице в начале марта, через несколько дней после попытки покончить с собой, пишет The West Australian.

Его родители обратились в суд по семейным делам после того, как не смогли договориться об имени на надгробии ребёнка. Отец считал, что нужно указать женское имя, данное при рождении, а мать настаивала на том, что выбрал сам ребёнок.

Женщина заявила, что готова довести вопрос до Верховного суда, добавив, что её сын «возненавидел бы» то, что на его памятнике указали неправльное имя. «Я согласилась, чтобы имя при рождении указали в скобках, но сначала — выбранное им имя», — сказала она. В конце концов родители решили разделить его прах, устроить две церемонии прощания и похорон и поместить оба имени на мемориальные доски.

Но в свидетельстве о смерти укажут имя, полученное при рождении, так как юноша официально не сменил его до смерти. Законы Западной Австралии не разрешают детям младше 18 лет менять имя без согласия обоих родителей. Если только один из родителей даёт согласие, дело передаётся в суд по семейным делам.

#новости #австралия #трансгендерность

715 просмотров
23 23 комментария
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23 комментария
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alexferman

3

Зачем вообще писать что-то на надгробии? ебаните qr-код со ссылкой на его/её профиль в фейсбуке

Ответить

Большой жёлтый робат

alexferman
7

И продать с nft токеном

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Владимир Филатов

Большой
1

Гениально!

Ответить

Закомплексованная Душа

Большой
1

Тогда его придется сжечь

Ответить

Эстетический Денис

2

Какая необычная причина смерти для трансперсоны
как же так вышло-то...

Ответить

Neketa Fo

Эстетический
5

Учитывая что человек кончил с собой, в суд ебанутые родители должны были попасть по другой причине

Ответить

alexferman

Neketa
0

кончил с собой

— Я проглочу?
— Не, мне с собой.

Ответить

Инвестиционный кофе

Эстетический
1

шоссе 42 опасное

Ответить

Иван Дмитриев

3

Проблемы прогрессивного мира

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Большой жёлтый робат

2

Смешно, но ситуация страшная. 
Хотя праху похуй, тащемто

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Рыжий

2

Как их из дурки выпустили

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Актерский месяц

1

я за мать

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Актерский месяц

Актерский
2

отец эгоист

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Владимир Филатов

Актерский
0

я за обоих

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Бурный Никита

Владимир
1

Это не голосование

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Большой жёлтый

Бурный
0

Но победит один фиг путин

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Vlad Kucherenko

1

Да какая уже разница, если он умер

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Убедительная Геосфера

1

зачем вообще надгробие? Прах над океаном, и закрыть профиль в соцсетях

Ответить

Bobbyfisher

1

На моем я бы хотел «ну умер и умер»

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Взаимный цвет

1
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Егор Маточкин

0

Жаль парня

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Миша Копейкин

0

Иллюстрация конфликта двух идей:
1) Похороны нужны для погибшего
2) Похороны нужны для тех, кто знал погибшего

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Иван Дмитриев

0
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