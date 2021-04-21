Сатирическое ИА «Панорама» рассказало об аккредитации для работы в Госдуме. Но речь идёт о другом издании Статьи редакции
И это не новость ИА «Панорама».
Об этом издание рассказало в твиттере. Список СМИ, представители которых аккредитованы при Государственной Думе на 2021 год, опубликован на сайте нижней палаты парламента. В нём действительно числится ИА «Панорама». По соседству там агентство ТАСС, «Интерфакс», РИА «Победа» и информагентство под названием в «В окияне-море».
Руководитель пресс-службы Госдумы Константин Тарасов уточнил «Новой газете», что речь идёт о другом издании с таким же названием. Замруководителя аппарата нижней палаты парламента Константин Тарасов заявил «Подъёму», что «название „Панорама“ достаточно популярное и может сбить с толку». «Боже упаси. Это не так. Есть СМИ с таким названием, имеющее регистрацию в Роскомнадзоре, и это не то, о чём пишут. Это другое издание», — сказал он.
В перечне зарегистрированных СМИ на сайте Роскомнадзора находятся сразу несколько ИА «Панорама» с действующей лицензией. А у той самой «Панорамы» её нет, поэтому она никак не могла получить аккредитацию.
К комментариях к твиту ИА обратили внимание на другие СМИ, получившие аккредитацию, а также начали говорить, что аккредитация изданию не нужна, так как оно и так публикует новости Госдумы раньше.
Как отмечается на сайте «Панорамы», все их тексты «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями». Однако российские СМИ многократно попадались на новости ИА «Панорама», который часто сравнивают с англоязычным сайтом сатирических новостей The Onion.
Многослойная ирония, обожаю такое
Взаимный цвет
надо было дать мазанову опубликовать, было бы ещё круче
Решил на этой Панораме новости почитать и как будто в прошлое вернулся
Женатый франт
Кто
Это
Читает
???
Женатый франт
Если в стране случится апокалипсис по Глуховскому, то интернет обитателей подземных туннелей, канализаций и бункеров будет выглядеть именно так.
И конечно все дружно начали писать про какой-то фейк-портал или там портал фейков. Явная же ошибка, ИА Панорама - единственное по настоящему честное издание!
И это не новость ИА «Панорама».
@Ольга Щербинина вы в которой раз уже не смешно шутите. Оставьте это работу для нас, иначе зачем мы вообще тут нужны? Новости читать?
Тут это не шутка, а важное уточнение
Кмк?
Да
Это ДРУГОЕ