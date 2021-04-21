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Новости
Ольга Щербинина

Сатирическое ИА «Панорама» рассказало об аккредитации для работы в Госдуме. Но речь идёт о другом издании Статьи редакции

И это не новость ИА «Панорама».

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Об этом издание рассказало в твиттере. Список СМИ, представители которых аккредитованы при Государственной Думе на 2021 год, опубликован на сайте нижней палаты парламента. В нём действительно числится ИА «Панорама». По соседству там агентство ТАСС, «Интерфакс», РИА «Победа» и информагентство под названием в «В окияне-море».

ИА «Панорама» @ia_panorama
Успешно аккредитовались для работы в Госдуме.(http://duma.gov.ru/press/rules/) https://t.co/ChGLL6Xq3U

Руководитель пресс-службы Госдумы Константин Тарасов уточнил «Новой газете», что речь идёт о другом издании с таким же названием. Замруководителя аппарата нижней палаты парламента Константин Тарасов заявил «Подъёму», что «название „Панорама“ достаточно популярное и может сбить с толку». «Боже упаси. Это не так. Есть СМИ с таким названием, имеющее регистрацию в Роскомнадзоре, и это не то, о чём пишут. Это другое издание», — сказал он.

В перечне зарегистрированных СМИ на сайте Роскомнадзора находятся сразу несколько ИА «Панорама» с действующей лицензией. А у той самой «Панорамы» её нет, поэтому она никак не могла получить аккредитацию.

К комментариях к твиту ИА обратили внимание на другие СМИ, получившие аккредитацию, а также начали говорить, что аккредитация изданию не нужна, так как оно и так публикует новости Госдумы раньше.

NewsFeed76 @NFeed76
@alphyna @ia_panorama То есть ИА «В окияне-море» вас не смутило
Neurobalalaika @neurobalalaika
@ia_panorama В списке представлены и другие достойные Госдумы издания. https://t.co/fUj5cf6v2V
Dmitriy ❌ Pomerantsev @pda7
@ia_panorama Только не понятно на фига, вы всё равно на пару дней раньше все новости публикуете...

Как отмечается на сайте «Панорамы», все их тексты «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями». Однако российские СМИ многократно попадались на новости ИА «Панорама», который часто сравнивают с англоязычным сайтом сатирических новостей The Onion.

«Наша идея в двух словах — „Больше ада…
О личной безопасности, законе по борьбе с фейковыми новостями в интернете и важности юмора.
tjournal.ru

#медиа #новости

29 29 комментариев
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29 комментариев
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alexferman

26

Многослойная ирония, обожаю такое

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Ольга Щербинина

alexferman
23

я сама в слоях запуталась

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Взаимный цвет

Ольга
30

надо было дать мазанову опубликовать, было бы ещё круче

Ответить

Ольга Щербинина

Взаимный
4

в большой семье клювом не щёлкают (у него смена закончилась)

Ответить

Былой Артем

Ольга
1

Он жив?

Ответить

Ольга Щербинина

Былой
3

говорит, что жив

Ответить

Andre Macareno

Ольга
0

Дала бы текст ему, чтобы просто кнопку отправки нажал

Ответить

Vasily Mordovin

8

Решил на этой Панораме новости почитать и как будто в прошлое вернулся

Ответить

FOX

Vasily
4

ТИЦ 50 - огогого!

Ответить

Женатый франт

Vasily
2

Кто
Это
Читает
???

Ответить

Женатый франт

Женатый
2

Если в стране случится апокалипсис по Глуховскому, то интернет обитателей подземных туннелей, канализаций и бункеров будет выглядеть именно так.

Ответить

Ровный Данила

Женатый
1

да адекватное масштабирование можно и от руки в блокноте накодить

Ответить

Женатый франт

Ровный
0

Найдут в руинах какой-нибудь школы флешку с дистрибутивом php5.3 и всё начнётся сначала: чат-кроватка, руборд, бойцовский клуб

Ответить

No Good

Vasily
0

это для тех, кто только хочет вкатиться в эти ваши интернеты. так сказать. starter pack

Ответить

Vyacheslav Gorin

Vasily
0

Ух бля

Ответить

Valery Kirichenko

Vasily
0

Он на джумле и поддерживает IE6 (есть фикс для пинг) кек

Ответить

Alex Baystruykin

4

И конечно все дружно начали писать про какой-то фейк-портал или там портал фейков. Явная же ошибка, ИА Панорама - единственное по настоящему честное издание! 

Ответить

Marhal_New _Arleana

0

И это не новость ИА «Панорама».

@Ольга Щербинина вы в которой раз уже не смешно шутите. Оставьте это работу для нас, иначе зачем мы вообще тут нужны? Новости читать?

Ответить

alexferman

Marhal_New
1

Тут это не шутка, а важное уточнение

Ответить

Marhal_New _Arleana

alexferman
0

Кмк?

Ответить

Marhal_New

Marhal_…
0

Понимаю

Ответить

alexferman

Marhal_…
0

Да

Ответить

Marhal_New

alexfer…
0

Найс байтишь

Ответить

Ольга Щербинина

Marhal_New
0

👉👈

Ответить

Marhal_New _Arleana

Ольга
0
Ответить

A patient patient

1

Сатирической госдуме - сатирическое СМИ!

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Это ДРУГОЕ

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
1

Издание

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цорiк

0

Что не так с фармацевтическим вестником? Пишут о новостях отрасли как бы

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