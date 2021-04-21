И это не новость ИА «Панорама».

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Об этом издание рассказало в твиттере. Список СМИ, представители которых аккредитованы при Государственной Думе на 2021 год, опубликован на сайте нижней палаты парламента. В нём действительно числится ИА «Панорама». По соседству там агентство ТАСС, «Интерфакс», РИА «Победа» и информагентство под названием в «В окияне-море».

Руководитель пресс-службы Госдумы Константин Тарасов уточнил «Новой газете», что речь идёт о другом издании с таким же названием. Замруководителя аппарата нижней палаты парламента Константин Тарасов заявил «Подъёму», что «название „Панорама“ достаточно популярное и может сбить с толку». «Боже упаси. Это не так. Есть СМИ с таким названием, имеющее регистрацию в Роскомнадзоре, и это не то, о чём пишут. Это другое издание», — сказал он.

В перечне зарегистрированных СМИ на сайте Роскомнадзора находятся сразу несколько ИА «Панорама» с действующей лицензией. А у той самой «Панорамы» её нет, поэтому она никак не могла получить аккредитацию.

К комментариях к твиту ИА обратили внимание на другие СМИ, получившие аккредитацию, а также начали говорить, что аккредитация изданию не нужна, так как оно и так публикует новости Госдумы раньше.