Семилетний мальчик убедил маму отнести портрет из кладовки на реставрацию. Картина оказалась раритетом 17-го века Статьи редакции
Британская семья прислала картину на местное телешоу, где сразу поняли, что перед ними произведение искусства с почти 350-летней историей.
Англичанка Элизабет Велла решила убрать портрет Карла II, доставшийся ей от деда с бабкой, в кладовку, поскольку не считала его чем-то ценным. Когда они с сестрой были маленькими, их часто пугали картиной: «Взрослые шутили, что он за нами наблюдает, чтобы мы хорошо себя вели. Мою сестру портрет пугал, а меня зачаровывал». В итоге картину никто не хотел забирать, поэтому её забрала сама Велла. Об этом сообщает Telegraph.
Она решила показать портрет своему семилетнему сыну Дилану, поскольку знала, что картина ему понравится. Мальчик любит историю, а его любимый «весёлый» король — Карл II.
Дилан убедил маму, что картину нужно отреставрировать. Её отнесли на телешоу «Би-би-си» «Мастерская» (The Repair Shop). Ведущая программы Лючия Скалиси сразу поняла, что портрет намного старше, чем предполагала Велла. Она считает, что он написан на основе гравюры сэра Роберта Пика во эпоху правления Карла II в XVII веке.
Скалиси отчистила картину и поблагодарила мальчика: «Это необыкновенная находка, и всё благодаря любви Дилана к истории — он убедил маму отреставрировать картину и снова повесить портрет на стену». Сам Дилан также обрадовался тому, что портрет оказался раритетом.
Элизабет Велла решила не продавать картину в музей, а оставить его, чтобы потом передать сыну. Она также планирует застраховать портрет.
Жаль, что нам, рожденным в совке/постсовке, такие находки в кладовке не грозят
У них больше вероятность найти такое. Избавлялись от старого-прошлого в свое время.
Томик Пушкина, да, наверное. По части икон маловероятно, но можно наверное ещё. Что не успели продать, и не украсть в те же 90е.
Так-то было б неплохо обнаружить
Лючия Скалиси
Почему сегодня так много новостей британских?
Потому что в России сегодня ничего не происходит.
из-за тж оставила семью без ужина
Великий кидает видео.
Снято в павильонах Голливуда на деньги Госдепа.
Это очень круто, я не могу описать. Я, кажется, самый счастливый человек в мире, потому что у меня есть такой старый портрет.
Можно продать и купить кучу таких же портретов за куда более низкую цену.
Мальчик убедил маму, что на картине - он в старости
Текущий колос
Это не мама, а дочь, на картине он сейчас, и зовут его не Дилан, а Дориан.