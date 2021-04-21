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Новости
Sasha Shambilova

Семилетний мальчик убедил маму отнести портрет из кладовки на реставрацию. Картина оказалась раритетом 17-го века Статьи редакции

Британская семья прислала картину на местное телешоу, где сразу поняли, что перед ними произведение искусства с почти 350-летней историей.

23 23 комментария
1177 просмотров
bbc.com

Англичанка Элизабет Велла решила убрать портрет Карла II, доставшийся ей от деда с бабкой, в кладовку, поскольку не считала его чем-то ценным. Когда они с сестрой были маленькими, их часто пугали картиной: «Взрослые шутили, что он за нами наблюдает, чтобы мы хорошо себя вели. Мою сестру портрет пугал, а меня зачаровывал». В итоге картину никто не хотел забирать, поэтому её забрала сама Велла. Об этом сообщает Telegraph.

Она решила показать портрет своему семилетнему сыну Дилану, поскольку знала, что картина ему понравится. Мальчик любит историю, а его любимый «весёлый» король — Карл II.

Я ему говорю: «Я тебе кое-что принесла», и достаю портрет. Он говорит — «Ух ты, удивительно... а можно повесить?». Я говорю: «Нет, повесить нельзя, посмотри на его состояние, надо его сначала подправить»

Элизабет Велла
владелица картины

Дилан убедил маму, что картину нужно отреставрировать. Её отнесли на телешоу «Би-би-си» «Мастерская» (The Repair Shop). Ведущая программы Лючия Скалиси сразу поняла, что портрет намного старше, чем предполагала Велла. Она считает, что он написан на основе гравюры сэра Роберта Пика во эпоху правления Карла II в XVII веке.

Скалиси отчистила картину и поблагодарила мальчика: «Это необыкновенная находка, и всё благодаря любви Дилана к истории — он убедил маму отреставрировать картину и снова повесить портрет на стену». Сам Дилан также обрадовался тому, что портрет оказался раритетом.

Это очень круто, я не могу описать. Я, кажется, самый счастливый человек в мире, потому что у меня есть такой старый портрет.

Дилан Мэггс
сын Элизабет Веллы

Элизабет Велла решила не продавать картину в музей, а оставить его, чтобы потом передать сыну. Она также планирует застраховать портрет.

Мы понятия не имели, что он такой старый. Мой дедушка думал, что он своего рода Викторианская репродукция, поэтому мы были полностью шокированы, когда узнали, что портрет — историческое произведение.

Элизабет Велла
владелица картины

#новости #арт

23 23 комментария
10
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Vlad Kucherenko

11

Жаль, что нам, рожденным в совке/постсовке, такие находки в кладовке не грозят

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aliftin

Vlad
1

Почему? Может на полке у твоей бабушки в деревне лежит сборник стихов Пушкина, выпущенный до революции. Или икона, которая весит у той же бабушки в деревне с момента постройки дома, является одной из первых работ как-то иконописца XVI века. 

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Bkmz Иванов

aliftin
0

У них больше вероятность найти такое. Избавлялись от старого-прошлого в свое время.
Томик Пушкина, да, наверное. По части икон маловероятно, но можно наверное ещё. Что не успели продать, и не украсть в те же 90е.
Так-то было б неплохо обнаружить

Ответить

Tural

Vlad
0

они уже в кладовках госмузеев)

Ответить

Дмитрий Кедов

4

Лючия Скалиси

Ответить

Авраам Рабинович

Дмитрий
0

@Кхалиси Бот 

Ответить

Кхалиси Бот

Дмитрий
0

Лючия Скяиси

Ответить

🐙

1

Почему сегодня так много новостей британских?

Ответить

Ваня Погост

🐙
8

Потому что в России сегодня ничего не происходит.

Ответить

🐙

Ваня
2

Странно, а Великий кидает видео. 
У меня картошка подгорела. Можно тоже новость написать.

Ответить

Начальный

🐙
2

из-за тж оставила семью без ужина

Ответить

🐙

Начальн…
0

Не сгорела же

Ответить

Начальный

🐙
0

фото

Ответить

🐙

Начальн…
1

Фо́-то- имя существительное

Ответить

Начальный

🐙
0

ФОТОГРА́ФІЯ, ї, ж.
1. Спосіб одержання зображення кого-, чого-небудь на світлочутливому матеріалі за допомогою спеціального оптичного апарата.(підгоріло картоплi)

Ответить

🐙

Начальн…
0

Она чуть-чуть, не все потеряно

Ответить

Ваня Погост

🐙
1

Великий кидает видео.

Снято в павильонах Голливуда на деньги Госдепа.

Ответить

🐙

Ваня
1

Надо расселять новости про Дубно, если завтра продолжат писать про Британию 

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Ну почему не я *плачет*

Ответить

Владимир Филатов

1

Это очень круто, я не могу описать. Я, кажется, самый счастливый человек в мире, потому что у меня есть такой старый портрет.

Можно продать и купить кучу таких же портретов за куда более низкую цену.

Ответить

Андрей Рядькин

1

"от деда с бабкой"

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Убедительная Геосфера

1

Мальчик убедил маму, что на картине - он в старости

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Текущий колос

Убедительная
0

Это не мама, а дочь, на картине он сейчас, и зовут его не Дилан, а Дориан.

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