Британская семья прислала картину на местное телешоу, где сразу поняли, что перед ними произведение искусства с почти 350-летней историей.

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bbc.com

Англичанка Элизабет Велла решила убрать портрет Карла II, доставшийся ей от деда с бабкой, в кладовку, поскольку не считала его чем-то ценным. Когда они с сестрой были маленькими, их часто пугали картиной: «Взрослые шутили, что он за нами наблюдает, чтобы мы хорошо себя вели. Мою сестру портрет пугал, а меня зачаровывал». В итоге картину никто не хотел забирать, поэтому её забрала сама Велла. Об этом сообщает Telegraph.

Она решила показать портрет своему семилетнему сыну Дилану, поскольку знала, что картина ему понравится. Мальчик любит историю, а его любимый «весёлый» король — Карл II.

Я ему говорю: «Я тебе кое-что принесла», и достаю портрет. Он говорит — «Ух ты, удивительно... а можно повесить?». Я говорю: «Нет, повесить нельзя, посмотри на его состояние, надо его сначала подправить» Элизабет Велла владелица картины

Дилан убедил маму, что картину нужно отреставрировать. Её отнесли на телешоу «Би-би-си» «Мастерская» (The Repair Shop). Ведущая программы Лючия Скалиси сразу поняла, что портрет намного старше, чем предполагала Велла. Она считает, что он написан на основе гравюры сэра Роберта Пика во эпоху правления Карла II в XVII веке.

Скалиси отчистила картину и поблагодарила мальчика: «Это необыкновенная находка, и всё благодаря любви Дилана к истории — он убедил маму отреставрировать картину и снова повесить портрет на стену». Сам Дилан также обрадовался тому, что портрет оказался раритетом.

Это очень круто, я не могу описать. Я, кажется, самый счастливый человек в мире, потому что у меня есть такой старый портрет. Дилан Мэггс сын Элизабет Веллы

Элизабет Велла решила не продавать картину в музей, а оставить его, чтобы потом передать сыну. Она также планирует застраховать портрет.