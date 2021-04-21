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Новости
Roman Persianinov

«Спаситель Суэцкого канала» получил сверхурочные за откапывание корабля Ever Given. После жалоб на власти Египта в СМИ Статьи редакции

Изначально его позвали на церемонию поздравления, но не включили в благодарственный список.

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Абдалла Абдель-Гавад Фото из его личного архива

Машинист экскаватора Абдалла Абдель-Гавад, который в течение пяти дней откапывал застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, получил сверхурочные за переработки. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление Администрации Суэцкого канала. Сумма выплаты не уточняется.

8 апреля, примерно через десять дней после эвакуации Ever Given, Гавад дал интервью Insider, рассказав что он и его коллеги не получили сверхурочные. По словам мужчины, они работали в течение пяти дней по 21 часу, отвлекаясь только на краткий сон.

После разрешения кризиса Гавада пригласили на церемонию, где поздравляли работников Администрации Суэцкого канала, входящего в состав правительства Египта. Но машинист выступал как подрядчик, поэтому его имя не включили в благодарственный список.

Таким образом, Администрация Суэцкого канала хвалила себя и приговаривала, какую прекрасную работу они проделали. Но по сути без экскаватора корабль бы не эвакуировали. Он мог бы всё ещё быть там.

Абдалла Абдель-Гавад
машинист экскаватора

13 апреля, после интервью Гавада, Администрация Суэцкого канала опубликовала в Фейсбуке заявление, похвалив машиниста за добровольную работу «сверх его обязательств». В посте также сказано, что все работники получили положенные выплаты.

На момент написания заметки Insider не удалось связаться с начальником Гавада и подтвердить факт выплаты сверхурочных. Сам машинист отказался общаться с изданием, не объяснив причину.

Грузовой корабль Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале утром 23 марта. 29 марта его удалось эвакуировать, выкопав из-под него 27 тысяч кубометров песка. Сам сюжет стал поводом для многочисленных мемов, в основном посвящённых фото с одиноким экскаватором на фоне гигантского судна. В СМИ технику прозвали «маленьким землекопом».

Фото AFP

При этом сам Гавад относился к этим мемам негативно, воспринимая их как насмешку мира над его попытками преодолеть непреодолимое.

Я не могу воспринимать это с юмором, потому что не знал, откопаю корабль или нет, я был в центре ситуации. Она стала моей личной миссией.

Вместо высмеивания вам стоило бы попытаться сделать что-нибудь, чтобы помочь мне поверить, что я смогу вытащить этот корабль.

Абдалла Абдель-Гавад
машинист экскаватора

#новости #evergiven #суэцкийканал

9 9 комментариев
18
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9 комментариев
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Радикальный диод

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накинули 20 баксов наверное, жлобы

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Владимир Филатов

Радикальный
11

I'm not gay, but 20 dollars is 20 dollars.

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Darth Felus

3

На момент написания заметки Insider не удалось связаться с начальником Гавада и подтвердить факт выплаты сверхурочных. Сам машинист отказался общаться с изданием, не объяснив причину.

Ну вы поняли да?

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Ask Mar

1

Как обычно начальство само себя премировали за героическое превозмогание 

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Photuum

0

У них там что, только один экскаватор?

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Leonid Celevra

Photuum
2

Экскаватор не один, а экскаваторщик — один 

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Владимир Филатов

Photuum
0

Просто там был высокий риск погибнуть и поэтому никто больше не решился.

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Убедительная Геосфера

0

Походу только у нас экскаваторщики - суровые мужики в годах

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Взаимный цвет

0
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