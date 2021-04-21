Я не могу воспринимать это с юмором, потому что не знал, откопаю корабль или нет, я был в центре ситуации. Она стала моей личной миссией.

Вместо высмеивания вам стоило бы попытаться сделать что-нибудь, чтобы помочь мне поверить, что я смогу вытащить этот корабль.