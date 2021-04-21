Власти Египта: «Спаситель Суэцкого канала» получил сверхурочные за откапывание корабля Ever Given Статьи редакции
Информацию о выплате сообщила Администрация Суэцкого канала, но сам машинист экскаватора её не подтвердил, отказавшись общаться со СМИ.
Машинист экскаватора Абдалла Абдель-Гавад, который в течение пяти дней откапывал застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, получил сверхурочные за переработки. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление Администрации Суэцкого канала (АСК). Сумма выплаты не уточняется.
8 апреля, примерно через десять дней после эвакуации Ever Given, Гавад дал интервью Insider, рассказав что он и его коллеги не получили сверхурочные. По словам мужчины, они работали в течение пяти дней по 21 часу, отвлекаясь только на краткий сон.
После разрешения кризиса Гавада пригласили на церемонию, где поздравляли работников Администрации Суэцкого канала, входящего в состав правительства Египта. Но машинист выступал как подрядчик, поэтому его имя не включили в благодарственный список.
13 апреля, после интервью Гавада, Администрация Суэцкого канала опубликовала в Фейсбуке заявление, похвалив машиниста за добровольную работу «сверх его обязательств». В посте также сказано, что все работники получили положенные выплаты.
На момент написания заметки Insider не удалось связаться с начальником Гавада и подтвердить факт выплаты сверхурочных. Сам машинист отказался общаться с изданием, не объяснив причину.
Грузовой корабль Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале утром 23 марта. 29 марта его удалось эвакуировать, выкопав из-под него 27 тысяч кубометров песка. Сам сюжет стал поводом для многочисленных мемов, в основном посвящённых фото с одиноким экскаватором на фоне гигантского судна. В СМИ технику прозвали «маленьким землекопом».
При этом сам Гавад относился к этим мемам негативно, воспринимая их как насмешку мира над его попытками преодолеть непреодолимое.
На момент написания заметки Insider не удалось связаться с начальником Гавада и подтвердить факт выплаты сверхурочных. Сам машинист отказался общаться с изданием, не объяснив причину.
Ну вы поняли да?
Что ему заплатили за молчание или шантажировали проблемами с семьей/работой
У них там что, только один экскаватор?
Просто там был высокий риск погибнуть и поэтому никто больше не решился.
Опять подтасовки в заголовке. Написано, что получил сверхурочные, а из текста следует, что подтверждения выплат нет, а самому парню заткнули рот.
А ничего, что это его работа и большого риска относительно других экскаваторных работ там не было? Сверхурочные может быть и норм, за психологическое давление то же, но всякие церемонии награждения с хера ли для него должны быть?
А схера она должна быть для администрации канала, которая сидела и ждала пока экскаваторщик откапает чёртов корабль?