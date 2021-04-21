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Новости
Roman Persianinov

Власти Египта: «Спаситель Суэцкого канала» получил сверхурочные за откапывание корабля Ever Given Статьи редакции

Информацию о выплате сообщила Администрация Суэцкого канала, но сам машинист экскаватора её не подтвердил, отказавшись общаться со СМИ.

15 15 комментариев
3233 просмотров
Абдалла Абдель-Гавад Фото из его личного архива

Машинист экскаватора Абдалла Абдель-Гавад, который в течение пяти дней откапывал застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, получил сверхурочные за переработки. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на заявление Администрации Суэцкого канала (АСК). Сумма выплаты не уточняется.

8 апреля, примерно через десять дней после эвакуации Ever Given, Гавад дал интервью Insider, рассказав что он и его коллеги не получили сверхурочные. По словам мужчины, они работали в течение пяти дней по 21 часу, отвлекаясь только на краткий сон.

После разрешения кризиса Гавада пригласили на церемонию, где поздравляли работников Администрации Суэцкого канала, входящего в состав правительства Египта. Но машинист выступал как подрядчик, поэтому его имя не включили в благодарственный список.

Таким образом, Администрация Суэцкого канала хвалила себя и приговаривала, какую прекрасную работу они проделали. Но по сути без экскаватора корабль бы не эвакуировали. Он мог бы всё ещё быть там.

Абдалла Абдель-Гавад
машинист экскаватора

13 апреля, после интервью Гавада, Администрация Суэцкого канала опубликовала в Фейсбуке заявление, похвалив машиниста за добровольную работу «сверх его обязательств». В посте также сказано, что все работники получили положенные выплаты.

На момент написания заметки Insider не удалось связаться с начальником Гавада и подтвердить факт выплаты сверхурочных. Сам машинист отказался общаться с изданием, не объяснив причину.

Грузовой корабль Ever Given — один из самых больших контейнеровозов в мире — сел на мель и парализовал движение в Суэцком канале утром 23 марта. 29 марта его удалось эвакуировать, выкопав из-под него 27 тысяч кубометров песка. Сам сюжет стал поводом для многочисленных мемов, в основном посвящённых фото с одиноким экскаватором на фоне гигантского судна. В СМИ технику прозвали «маленьким землекопом».

Фото AFP

При этом сам Гавад относился к этим мемам негативно, воспринимая их как насмешку мира над его попытками преодолеть непреодолимое.

Я не могу воспринимать это с юмором, потому что не знал, откопаю корабль или нет, я был в центре ситуации. Она стала моей личной миссией.

Вместо высмеивания вам стоило бы попытаться сделать что-нибудь, чтобы помочь мне поверить, что я смогу вытащить этот корабль.

Абдалла Абдель-Гавад
машинист экскаватора

#новости #evergiven #суэцкийканал

15 15 комментариев
38
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Darth Felus

13

На момент написания заметки Insider не удалось связаться с начальником Гавада и подтвердить факт выплаты сверхурочных. Сам машинист отказался общаться с изданием, не объяснив причину.

Ну вы поняли да?

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MangaloriANAL

Darth
0

Что ему заплатили за молчание или шантажировали проблемами с семьей/работой

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Адмирал Ламбер

Darth
0

Insider надо было через TJ отправлять запрос

Ответить

Взаимный цвет

6
Ответить

Радикальный диод

0

накинули 20 баксов наверное, жлобы

Ответить

Владимир Филатов

Радикальный
17

I'm not gay, but 20 dollars is 20 dollars.

Ответить

Photuum

3

У них там что, только один экскаватор?

Ответить

Leonid Celevra

Photuum
5

Экскаватор не один, а экскаваторщик — один 

Ответить

Владимир Филатов

Photuum
0

Просто там был высокий риск погибнуть и поэтому никто больше не решился.

Ответить

Ask Mar

3

Как обычно начальство само себя премировали за героическое превозмогание 

Ответить

Кристобаль Фейра

1

Опять подтасовки в заголовке. Написано, что получил сверхурочные, а из текста следует, что подтверждения выплат нет, а самому парню заткнули рот.

@Roman Persianinov

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Roman Persianinov

Кристобаль
1

Скорректировал подачу, уточнив источник заявления. Про «заткнули рот» — пока голословно

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Походу только у нас экскаваторщики - суровые мужики в годах

Ответить

Антон Сциталов

0

А ничего, что это его работа и большого риска относительно других экскаваторных работ там не было? Сверхурочные может быть и норм, за психологическое давление то же, но всякие церемонии награждения с хера ли для него должны быть?

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Dzmitry Dubrovin

Антон
0

А схера она должна быть для администрации канала, которая сидела и ждала пока экскаваторщик откапает чёртов корабль?

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