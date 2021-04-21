Полиция оценила количество участников митинга в Москве в шесть тысяч человек. СМИ сообщают о 25 тысячах Статьи редакции
В Петербурге МВД насчитало 4,5 тысячи протестующих.
Данные полиции приводит РИА «Новости».
По подсчётам «Открытых медиа», в Москве на акцию вышли 25 тысяч человек. Издание указывает, что использовало фотографии с митинга и данные сервиса Mapchecking, учитывающего плотность толпы.
По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», в связи с акцией 21 апреля задержали 459 человек по всей России.
TJ ведёт текстовую трансляцию с митингов.
Вот призовет разок путин выйти свой ядерный электорат с лопатами и всем им пиздец
Пушкинский жар
и никто не выйдет)
Я бы не был так уверен
Кто добровольно выйдет за пу, без указов бюджетникам? 1.5 землекопа?
Дауны из НОДа?
Ничего не говорит.
Даже если с Навальным аналогию провести, то из 450к и половины нет (без негатива)
Пушкинский жар
смешной)
Выйти-то выйдут (добровольно-принудительно) и будут есть блины с лопат.
А на free. navalny 100 к зарегалось
Где они?
Ровный Данила
сам зарегался и не пошел
где они?
Да уж, в итоге, как я понимаю, даже половина зареганных не вышла по стране?
Население Москвы 12.5 млн. вышло 25к.
Комментарий удален
МА ЛА
как вообще считают людей? Я вот не понимаю что такое 6000 людей, а почему не 7000? Как отличить 25000 от 15к или от 40к? А вот но фотографии из поста сколько людей видно
Полисмены считают по количеству свободных койко мест в обезъяннике
Другие хз
Та хз. Мб считают сколько на одном участке снимка людей и "расширяют" на все остальное
Ну или Вассермана просят на глазок прикинуть
Как обычно, истина посередине. Я только оттуда, 25 тысяч там нет, но точно больше 10.
Ну я 12 лет на массовые мероприятия хожу как журналист. Постоянно оцениваю численность. Раньше считал квадрат и прикидывал, сколько таких квадратов в толпе. Потом набил глаз, сразу могу оценить с погрешностью 20%. Тут конечно сложнее - народ разбредается по улицам. Но 25к я видел не раз, тут точно меньше. Я прошел всё от библиотеки Ленина до Лубянки.
Думал меньше выйдет
https://twitter.com/kirilenkoap/status/1384922255562522633?s=21
САМЫЙ ВАЖНЫЙ и САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ митинг в истории постсоветской России