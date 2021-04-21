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Новости
Ольга Щербинина

Полиция оценила количество участников митинга в Москве в шесть тысяч человек. СМИ сообщают о 25 тысячах Статьи редакции

В Петербурге МВД насчитало 4,5 тысячи протестующих.

40 40 комментариев
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Фото «Открытых медиа»

Данные полиции приводит РИА «Новости».

По подсчётам «Открытых медиа», в Москве на акцию вышли 25 тысяч человек. Издание указывает, что использовало фотографии с митинга и данные сервиса Mapchecking, учитывающего плотность толпы.

По данным правозащитников из «ОВД-Инфо», в связи с акцией 21 апреля задержали 459 человек по всей России.

TJ ведёт текстовую трансляцию с митингов.

Прямая трансляция: Протестные акции 21 апреля…
Весь день следим за митингами в поддержку Навального, здоровье которого сильно ухудшилось в колонии.
tjournal.ru

#новости #21апреля

40 40 комментариев
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40 комментариев
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Владислав Недзвецкий

6

Вот призовет разок путин выйти свой ядерный электорат с лопатами и всем им пиздец

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Пушкинский жар

Владислав
14

и никто не выйдет)

Ответить

Владислав Недзвецкий

Пушкинский
5

Я бы не был так уверен

Ответить

Адмирал Ламбер

Владисл…
10

Кто добровольно выйдет за пу, без указов бюджетникам? 1.5 землекопа?
Дауны из НОДа?

Ответить

Владимир Филатов

Адмирал
10
Ответить

Владислав

Адмирал
0

Погуглил за нод. Их 191 тысяча

Ответить

Адмирал Ламбер

Владисл…
0

Ничего не говорит. 
Даже если с Навальным аналогию провести, то из 450к и половины нет (без негатива)

Ответить

Пушкинский жар

Владисл…
0

смешной)

Ответить

Владимир Филатов

Пушкинс…
3

Выйти-то выйдут (добровольно-принудительно) и будут есть блины с лопат.

Ответить

Zero-one-one

5

А на free. navalny 100 к зарегалось 

Ответить

Zero-one-one

Zero-one-one
2

Где они? 

Ответить

Ровный Данила

Zero-one-one
11

сам зарегался и не пошел

где они?

Ответить

Zero-one-one

Ровный
2

Ору

Ответить

🐙

Ровный
0

Он же болеет

Ответить

Виктор Огай

Zero-one-one
0

Да уж, в итоге, как я понимаю, даже половина зареганных не вышла по стране? 

Ответить

Имя Фамилия

4

Население Москвы 12.5 млн. вышло 25к.

Ответить

Имя Фамилия

Имя
3

после работы в метро людей больше

Ответить

Комментарий удален

Дмитрий М

Имя
0

Уровень поддержки 0,2%, можно сказать в рамках погрешности.

Ответить

Андрей Галицкий

0

МА ЛА

Ответить

Дальний единорожек88

Андрей
9

Ну так и пиздуй туда, заебсь дома бухтеть то

Ответить

🐙

Дальний
0

Ходил?

Ответить

Дальний

🐙
1

Нет, потому и не кричу как надо было делать 

Ответить

Андрей Галицкий

Дальний
0

далеко с Киева пиздовать брат

Ответить

Neketa Fo

2

как вообще считают людей? Я вот не понимаю что такое 6000 людей, а почему не 7000? Как отличить 25000 от 15к или от 40к? А вот но фотографии из поста сколько людей видно

Ответить

Адмирал Ламбер

Neketa
2

Полисмены считают по количеству свободных койко мест в обезъяннике 
Другие хз

Ответить

Neketa Fo

Адмирал
0

Ну вот я могу представить что менты более в курсе могут быть, но они никогда не признаются. А вот как «сми» считают?

Ответить

Адмирал Ламбер

Neketa
1

Та хз. Мб считают сколько на одном участке снимка людей и "расширяют" на все остальное
Ну или Вассермана просят на глазок прикинуть

Ответить

Photuum

Neketa
1

Залезаешь повыше, считаешь кусок 100 человек, потом берешь 10 таких кусков - это тысяча. Дальше прикидывает, сколько тысяч в толпе. Если больше 20к, так уже не посчитать, только с вертолета.

Ответить

Адмирал Ламбер

Photuum
1

Вот если бы всех россиян чипировали, то проблем бы не возникло 

Ответить

Ivan Boldyrev

2

Лет через 5 скажут "вышло 10 человек, из них задержали 1000".

Ответить

Photuum

1

Как обычно, истина посередине. Я только оттуда, 25 тысяч там нет, но точно больше 10.

Ответить

Neketa Fo

Photuum
1

Как ты это понял? Я без иронии, правда любопытно

Ответить

Photuum

Neketa
2

Ну я 12 лет на массовые мероприятия хожу как журналист. Постоянно оцениваю численность. Раньше считал квадрат и прикидывал, сколько таких квадратов в толпе. Потом набил глаз, сразу могу оценить с погрешностью 20%. Тут конечно сложнее - народ разбредается по улицам.  Но 25к я видел не раз, тут точно меньше. Я прошел всё от библиотеки Ленина до Лубянки.

Ответить

Mordegard

Photuum
0

Так два потока же было. Один от Библиотеки, другой от Пушкинской. Если суммировать, то можно 25к наскрести 

Ответить

Владимир Филатов

Photuum
0

Ты агент Малдер?

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Понижающий кэф

Ответить

Михаил Никитин

1

Мне вот интересно: те, кто учил белорусов протестовать, - они вышли?

Ответить

AZP

0

Теперь Навального точно отпустят.

Ответить

Алексей Кириленко

0

Думал меньше выйдет

https://twitter.com/kirilenkoap/status/1384922255562522633?s=21

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Андрей Литвинов

–1

САМЫЙ ВАЖНЫЙ и САМЫЙ МНОГОЧИСЛЕННЫЙ митинг в истории постсоветской России

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