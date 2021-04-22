Новости
Ольга Щербинина

В день акций в поддержку Навального по всей России задержали почти 1,5 тысячи человек. Из них в Петербурге — более 660 Статьи редакции

А в Москве 26.

Фото «Фонтанки»

Это данные «ОВД-Инфо» на 23:38 21 апреля. Митингующих задерживали в 89 городах России.

Наибольшее число задержанных в Петербурге — по данным правозащитников, это по крайней мере 662 человека, не менее 30 остаются на ночь.

Также известно о 95 задержанных в Уфе, 58 в Барнауле и 53 в Сочи. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали 26 человек.

Как в России прошли акции 21 апреля: фонарики…
Протестный день начался с утренних обысков, а закончился массовыми задержаниями митингующих.
tjournal.ru

#новости #21апреля

970 просмотров
28 28 комментариев
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Щербинина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","21\u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f"], "comments": 28, "likes": 16, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 371463, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Apr 2021 00:03:27 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
28 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Взаимный цвет

9
Ответить

Взаимный цвет

Взаимный
8
Ответить

Ростислав Алабужев

Взаимный
3

Шульман там что-то говорила про особенно специфическое силовое сообщество Петербурга, они себя типо считают хранителями малой родины Президента или типо того, особенно жесткие практики связывают и с этим тоже

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ростислав
6

Всё гораздо проще — расчленинград

Ответить

Ростислав

Dmitry
0

Это уже про другое )
или скорее ( 

Ответить

Dmitry Teplyakov

Ростисл…
1

Просто держат марку

Ответить

Ровный Данила

Ростислав
4

У нас в некоторых овд такой пиздец творится и без митингов порой, что диву даёшься

Ответить

Andre Macareno

Ростислав
0

в январе и в 2019 винтить тысячами и действовать жосска московским почему-то ничего не мешало

Ответить

Ростислав

Andre
1

это было из ряда вон выходящее, статистически более жесткие и агрессивные задержания происходят в СПб, дело не в числе, а именно в качестве работы

Ответить

Товарный кот

Взаимный
1

Ленинград

Ответить

Dr. Acula

5

в мск, видимо, весь мусор был занят посланием

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Волнуюсь за Ростика

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
4

Плюсует - жив, курилка! 

Ответить

Ростислав Алабужев

Большой
2

чекни мой пост, и не поминай мое имя всуе) 

Ответить

Black Lodge

–18

На несанкционированных акциях этого и следовало ожидать! Закон есть закон.

Ответить

💨✨

Black
6

Хм, ты напоминаешь мне big purple banana. Наброс скучный 

Ответить

Весенний Никита

Black
1

 Закон есть закон.

А где в законе предусмотрены жестокие задержания за несогласованную акцию?

Ответить

Bad Mother Fucker

Весенний
1

не успели принять такой закон прост

Ответить

некипишуй

Black
0

несогласованный ты хотел написать

Ответить

Ровный Данила

некипишуй
0

Нет, он точно не хотел

Ответить

Японский дым

2

Чет слабее, чем в прошлый раз. 0отя тут вина в спонтанных сроках. Короче, кто говорил что будет гранд-финал всей истории митингов знатно ошибся, ибо это на финал не тянет, даже менты вели себя спокойнее, чем обычно

Ответить

Условный холод

1

Москве 26

че так мало

Ответить

Товарный кот

Условный
3

Олежа всех вокруг себя собрал

Ответить

Весенний Никита

Условный
0

Молодая еще

Ответить

Егор Маточкин

0

Ну что там, свергли? 

Ответить

Photuum

Егор
0

почти

Ответить

Егор Маточкин

Photuum
0

Больше шариков, пластмассовых уточек и цветов для полицейских — так точно победите! 

Ответить

Ilnur Nazyrov

0

В уфе больше должно быть. В 6 отделении написано 15 чел по овд инфо, хотя я там был и в журнале было 2 страницы по 25 на каждой примерно, плюс привезли вторую партию из 13 человек

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Путин объявил о точечных выплатах семьям, беременным женщинам и школьникам
Список.
208
Twitter
121
Новости
Полиция оценила количество участников митинга в Москве в шесть тысяч человек. СМИ сообщают о 25 тысячах
В Петербурге МВД насчитало 4,5 тысячи протестующих.
164
Популярное за три дня
Истории
Отчаянные безбилетники: как мигранты прячутся в отсеках шасси и почему это смертельно опасно
Более сотни людей пытались добраться до стран первого мира в колёсных нишах самолётов. Выжил каждый четвёртый.
129
Новости
Суд засекретил материалы дела о признании ФБК экстремистской организацией
Участники процесса смогут изучить материалы дела только в день заседания, говорится в определении суда.
75
Разборы
Что происходит перед 21 апреля — днём послания Путина и митингов в поддержку Навального
Президент готовит обращение, а сторонников Навального задерживают по всей стране.
116
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Evgeny Gladkikh

Присяжные признали экс-офицера…

Bad Mother Fucker

В день акций в поддержку…

Soul Reaver

Полиция оценила количество…

Весенний Никита

В день акций в поддержку…

Ilnur Nazyrov

В день акций в поддержку…

Bad Mother Fucker

Присяжные признали экс-офицера…

Alex P

В Австралии родители…

Evgeny Gladkikh

Присяжные признали экс-офицера…

Константин Курасов

Семилетний мальчик убедил маму…

Bad Mother Fucker

Полиция оценила количество…

Максоний

В день акций в поддержку…

Ростислав Алабужев

В день акций в поддержку…

Андрей Малинин

Семилетний мальчик убедил маму…

Алексей Крылов

Полиция оценила количество…

Эстонкский ёбаный…

«Хорошо, потом депрессия…

Андрей Ионов

Как в России прошли акции 21…

Photuum

В день акций в поддержку…

Anton Kudinov

Полиция оценила количество…

некипишуй

В день акций в поддержку…

Andre Macareno

В день акций в поддержку…
null