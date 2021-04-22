В день акций в поддержку Навального по всей России задержали почти 1,5 тысячи человек. Из них в Петербурге — более 660 Статьи редакции
А в Москве 26.
Это данные «ОВД-Инфо» на 23:38 21 апреля. Митингующих задерживали в 89 городах России.
Наибольшее число задержанных в Петербурге — по данным правозащитников, это по крайней мере 662 человека, не менее 30 остаются на ночь.
Также известно о 95 задержанных в Уфе, 58 в Барнауле и 53 в Сочи. В Москве, по данным «ОВД-Инфо», задержали 26 человек.
Шульман там что-то говорила про особенно специфическое силовое сообщество Петербурга, они себя типо считают хранителями малой родины Президента или типо того, особенно жесткие практики связывают и с этим тоже
Всё гораздо проще — расчленинград
Ровный Данила
У нас в некоторых овд такой пиздец творится и без митингов порой, что диву даёшься
в январе и в 2019 винтить тысячами и действовать жосска московским почему-то ничего не мешало
Волнуюсь за Ростика
На несанкционированных акциях этого и следовало ожидать! Закон есть закон.
Закон есть закон.
А где в законе предусмотрены жестокие задержания за несогласованную акцию?
Ну что там, свергли?
Больше шариков, пластмассовых уточек и цветов для полицейских — так точно победите!
В уфе больше должно быть. В 6 отделении написано 15 чел по овд инфо, хотя я там был и в журнале было 2 страницы по 25 на каждой примерно, плюс привезли вторую партию из 13 человек
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