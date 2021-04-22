Одно из предложений, ранее описываемых в СМИ, подразумевает выходные с 1 по 10 мая.

Министерство труда рассказало, что рассмотрит предложения увеличить продолжительность майских праздников. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков, пишет РИА «Новости».

По словам Котякова, предложения ещё рассматриваются, а решения по ним «могут быть приняты позже».

Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли. Антон Котяков глава Минтруда

В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, которые близки к Кремлю, сообщило, что правительство и администрация президента изучают идею продлить майские праздники — с 1 по 10 мая.

В апреле лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал РИА «Новости»: если майские праздники увеличат, то за счёт сокращения новогодних каникул. Вскоре после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему «неизвестно» о планах сделать рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году выходными. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. У президента рабочие планы имеются», — говорил представитель Кремля.