Минтруд получил предложение продлить майские праздники и пообещал его обсудить Статьи редакции
Одно из предложений, ранее описываемых в СМИ, подразумевает выходные с 1 по 10 мая.
Министерство труда рассказало, что рассмотрит предложения увеличить продолжительность майских праздников. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков, пишет РИА «Новости».
По словам Котякова, предложения ещё рассматриваются, а решения по ним «могут быть приняты позже».
В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, которые близки к Кремлю, сообщило, что правительство и администрация президента изучают идею продлить майские праздники — с 1 по 10 мая.
В апреле лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал РИА «Новости»: если майские праздники увеличат, то за счёт сокращения новогодних каникул. Вскоре после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему «неизвестно» о планах сделать рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году выходными. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. У президента рабочие планы имеются», — говорил представитель Кремля.
Женский цвет
Что-то имеешь против катохи на даче? У вас там в Германии все такие зазнавшиеся?
Опять немчура нарывается, да ещё и перед 9 мая. Я считаю это провокацией. Жду заявления Захаровой
Пздц. Ебанутые что-ли
С 1-го по 10-е конечно жёстко. Но пару дней с новогодних неплохо перенести
В январе поработать можно. Думаешь кто-то сокращать количество праздников будет? Единственный верный электорат же взбунтуется
На даче картоху сажать?
Шашлыки же
В современном мире шашлыки можно и в Новый год жарить
Ну тогда не знаю..
Но на самом деле в теплую погоду желание порелаксировать возникает чаще, чем зимой
Ну хз. Зимой на лыжах, сноуборде, или, прости господи, ватрушках можно кататься
Путин кидается 5тысячными яки Дуров, дума - выходными
чего только не сделать ради явки на "выборы"
Работать-то когда...
Никогда
НИКОГДА
Выходные дни пускай сделают с 01 Января по 31 Декабря😁
И снова третье сентября
Походу совсем ебобо. И так ранее бизнесу эти майские в минус, так ещё хотят сделать хуже.
Ахаахахаха, это эксперимент для повышение продуктивности!
Вместо 4х дневной рабочей недели и безусловного дохода.
Блет, у меня зубной на седьмое, путин остановисб
давай я тебе ниткой и дверью зуб дёрну?
Я могу просто и быстро быкануть на улице если понадобится, в россии живём
Могли до 31 августа, но нет.
до второго
сентября
я календарь переверну
я уеду
Было бы неплохо
Опять русофобы радуются снижению ВВП и проблемам у работодателей, да сколько ж можно