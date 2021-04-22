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Сергей Исенеков

Минтруд получил предложение продлить майские праздники и пообещал его обсудить Статьи редакции

Одно из предложений, ранее описываемых в СМИ, подразумевает выходные с 1 по 10 мая.

Министерство труда рассказало, что рассмотрит предложения увеличить продолжительность майских праздников. Об этом заявил глава министерства Антон Котяков, пишет РИА «Новости».

По словам Котякова, предложения ещё рассматриваются, а решения по ним «могут быть приняты позже».

Я знаю, что у нас есть предложения, в том числе, по-моему, от депутатского корпуса, но они у нас ещё на рассмотрении. Мы по ним ещё вопросы не приняли.

Антон Котяков
глава Минтруда

В середине апреля издание Octagon со ссылкой на источники, которые близки к Кремлю, сообщило, что правительство и администрация президента изучают идею продлить майские праздники — с 1 по 10 мая.

В апреле лидер «Справедливой России» Сергей Миронов рассказал РИА «Новости»: если майские праздники увеличат, то за счёт сокращения новогодних каникул. Вскоре после этого пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ему «неизвестно» о планах сделать рабочие дни между майскими праздниками в 2021 году выходными. «Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть. У президента рабочие планы имеются», — говорил представитель Кремля.

#новости

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Саратовский космос

19

Электорату надо сажать картоху на даче, а то зимой жрать нечего будет. 

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Женский цвет

Саратовский
3

Что-то имеешь против катохи на даче? У вас там в Германии все такие зазнавшиеся?

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Дмитрий Алексеевич

Женский
11

Опять немчура нарывается, да ещё и перед 9 мая. Я считаю это провокацией. Жду заявления Захаровой

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Саратовский

Дмитрий
0

Я не немец

Ответить

Дмитрий

Саратов…
1

Как докажешь?

Ответить

Саратовский

Дмитрий
1

Могу на идише чего-нибудь сказать.
Куш мир ин тухес унд зай гезунд.

Ответить

ouxen

Саратов…
0

немецкий?

Ответить

Саратовский космос

Женский
0

Это потому что я сам картоху сажал и выкапывал, а по весне ещё и остатки из погреба выкидывал.

Ответить

Женский цвет

Саратов…
1

Ну смотри мне

Ответить

Рыжий

17

Пздц. Ебанутые что-ли

Ответить

Андрей Лузин

Рыжий
1

С 1-го по 10-е конечно жёстко. Но пару дней с новогодних неплохо перенести

Ответить

Рыжий

Андрей
2

Зачем? И так 2 сокращенных недели подряд на майские. Работать надо

Ответить

Андрей Лузин

Рыжий
0

В январе поработать можно. Думаешь кто-то сокращать количество праздников будет? Единственный верный электорат же взбунтуется

Ответить

Духовный Артем

Андрей
0

На даче картоху сажать?

Ответить

Андрей Лузин

Духовный
0

Шашлыки же

Ответить

Духовный Артем

Андрей
0

В современном мире шашлыки можно и в Новый год жарить

Ответить

Андрей Лузин

Духовный
1

Ну тогда не знаю..
Но на самом деле в теплую погоду желание порелаксировать возникает чаще, чем зимой

Ответить

Духовный Артем

Андрей
0

Ну хз. Зимой на лыжах, сноуборде, или, прости господи, ватрушках можно кататься

Ответить

Seon

Духовный
0

Ну а в мае велосипеды/самокаты/ролики. Да и просто можно прогуляться.

Ответить

Духовный

Seon
0

Да, я к тому что релаксировать можно хоть когда, если уметь. А экстраполировать свои вкусы на всех не надо.

Ответить

Духовный

Духовный
0

Мне нравится чистая зима, но мне не нравится весенний дрист.

Ответить

Gidevan

Духовный
0

Мне нравится чистая зима

Мне тоже

Ответить

Павел Бокарёв

6

Путин кидается 5тысячными яки Дуров, дума - выходными
чего только не сделать ради явки на "выборы"

Ответить

Большой жёлтый робат

4

Работать-то когда...

Ответить

ouxen

Большой
4

понедельник начинается в субботу

Ответить

Большой жёлтый робат

ouxen
1

шаббат стартует в пятницу

Ответить

ouxen

Большой
1
Ответить

Федя Прозоров

Большой
1

Никогда 

Ответить

ouxen

Федя
1

не говори

Ответить

Федя Прозоров

ouxen
2

НИКОГДА

Ответить

ouxen

Федя
4

🤝

Ответить

Большой жёлтый

ouxen
2

платиновые треды тж

Ответить

Seon

Большой
1

Когда хочется тогда и работай

Ответить

Мирный фонарь

4

Не удивлюсь, если примут ближе к осени в угоду основному электорату.

Ответить

Алексей Крылов

3

Выходные дни пускай сделают с 01 Января по 31 Декабря😁

Ответить

ouxen

Алексей
0

ты календарь переверни

Ответить

Антон Сциталов

ouxen
2

И снова третье сентября

Ответить

Большой жёлтый

Антон
1
Ответить

Большой жёлтый робат

ouxen
2

#не3сентября

Ответить

Марк Захаров

3

Походу совсем ебобо. И так ранее бизнесу эти майские в минус, так ещё хотят сделать хуже.

Ответить

гачик

3

Ахаахахаха, это эксперимент для повышение продуктивности!
Вместо 4х дневной рабочей недели и безусловного дохода.

Ответить

Николай Иванов

3

Иди ты нахуй, производительность труда ебаная

Ответить

Окончательный ихтиандр

2
Ответить

Азамат Багатов

2

Песков опять не в курсе.

Ответить

Имя И Фамилия

1

Блет, у меня зубной на седьмое, путин остановисб

Ответить

Большой жёлтый робат

Имя
1

давай я тебе ниткой и дверью зуб дёрну?

Ответить

Имя И Фамилия

Большой
1

Я могу просто и быстро быкануть на улице если понадобится, в россии живём

Ответить

Большой жёлтый

Имя
0

тогда могут пострадать непричастные зубы и части щячла

Ответить

ouxen

1

кому блять пообещал, от кого получил?!

Ответить

Федя Прозоров

1

Что вам не нравится? 

Ответить

Алексей Иванов

1

этот работодатель уплатит за все!

Ответить

Украденная жизнь

0

Могли до 31 августа, но нет.

Ответить

ouxen

Украденная
0

до второго

Ответить

Азамат Багатов

ouxen
2

сентября

Ответить

ouxen

Азамат
1

ты календарь переверни

Ответить

Азамат Багатов

ouxen
1

я календарь переверну

Ответить

ouxen

Азамат
1

и снова

Ответить

Азамат Багатов

ouxen
2

здорово

Ответить

Большой жёлтый робат

ouxen
1

я уеду

Ответить

ouxen

Большой
1

по этапу

Ответить

Большой жёлтый

ouxen
0

можна ненада

Ответить

ouxen

Большой
1

пройдемте

Ответить

Большой жёлтый

Большой
0

в Ебенёво!

Ответить

Seon

–3

Было бы неплохо

Ответить

Имя И Фамилия

Seon
1

Опять русофобы радуются снижению ВВП и проблемам у работодателей, да сколько ж можно

Ответить

Seon

Имя
0

Ну мой работодатель государство. Так что русофобы должны порадоваться что я с 1 по 10 буду Путена объедать.

Ответить

Black Lodge

0

порядочно

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Антон Коваленко

0

Песков как всегда, ни че не знаю моя хата с краю 

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Anton Zakharikhin

0

Урежут январские, прибавят к майским 

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