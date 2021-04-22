Индия установила мировой рекорд по заболеваемости Covid-19 — за сутки в стране выявили более 314 тысяч новых случаев Статьи редакции
В стране не хватает кислорода для аппаратов ИВЛ и мест в больницах.
Индия побила рекорд в чуть менее 300 тысяч заболевших за сутки, установленный США в январе, сообщает The Guardian. По данным Минфина, всего в стране почти 16 миллионов заболевших.
Врачи из северной Индии сообщают, что в больницах не хватает свободных мест из-за роста заболеваемости. В связи с этим они советуют пациентам оставаться дома.
В больницах также не хватает кислорода: его достаточно, чтобы продержаться в одних больницах 10 часов, в других — всего 6. Врачи направили запросы правительству и призвали обеспечить поставку кислорода для сотен больных, подключённых к аппаратам. В среду в Индию поставили 500 тонн кислорода, но для поддержания работы требуется 700 тонн.
В одной из больниц штата Махараштра произошла утечка кислорода. Он не поступал в 60 аппаратов ИВЛ около получаса. За это время скончались 22 человека. К 21 апреля в стране умерли более 184 тысяч человек.
Вакцинация в Индии началась 16 января. На первом этапе вакцину получили 30 миллионов человек: медработники и другие сотрудники, находящиеся в группе риска. С 1 марта в стране начали прививать граждан старше 60 лет, а с 1 апреля — старше 45. По заявлениям властей, вакцинация граждан старше 18 лет начнется 1 мая.
Бедный Ганг
Учащийся паркур
Бля ты ж меня в чс добавил и не увидишь. А я хотел похвалить за такой остроумный комментарий
https://tjournal.ru/news/371552-indiya-ustanovila-mirovoy-rekord-po-zabolevaemosti-covid-19-za-sutki-v-strane-vyyavili-bolee-314-tysyach-novyh-sluchaev?comment=5384857
Мм?
рекорды Индии не удивительны, учитывая плотность населения и антисанитарию. Странно, что их в прошлую волну не накрыло. Я прошлым летом проверял статистику и удивлялся.
Учащийся паркур
Они просто не считали
Ты так считаешь?
Учащийся паркур
Предположил.
Могли и не считать. В сельской местности дичь же, насколько я знаю.
смотрю блогера из индии, он сейчас по городам ездит и там меры очень жесткие и судя по всему соблюдаются, на том же поезде не вариант ездить, на каждом этапе берут анализы и т.д., людей на улицах реально ноль бывает. Хотя может это пошло только сейчас, а месяц назад не было таких мер, не знаю)
Бродягу Фишая посмотри, там ситуация совсем иная. Индия большая и ограничения везде разные.
я про него и говорю) Последние видосы посмотри.
Как по-разному можно воспринимать информацию, забавно)
По фактам – толпы людей на Кумбха-меле, толпы людей везде, где не введут локдаун. Да, там делают тесты, но их делают неправильно, там же просто елозят в носу, а нужно засовывать глубже.
Позабавило ещё, как результат теста ты должен ждать в закрытой комнате с другими ожидающими результатов.
Интересно, какие границы откроются следующими...
Воздушный паук например
Привет всем чипированным спутником, украинцам соболезную
Фантастический мангал
Никогда. Этого. Не будет.
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А закрыли Турцию.
Улетел презиком, прилетит губером
Китай должен страдать, а не остальные страны.
Фантастический мангал
НИКТО НЕ ДОЛЖЕН СТРАДТЬ
В физике есть такое понятие как закон сохранения (чего-то). Должен быть баланс, то есть чтобы кто-то не страдал, кто-то должен страдать.
Как кандидат физ.-мат. наук заявляю, что закона сохранения страданий в физике нет.
Сколько США и Россия заплатили Индии, чтобы та подвинула их в статистике с первых мест?
Пора вкатываться в программисты, на рынке труда скоро будет много новых вакансий.