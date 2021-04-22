В стране не хватает кислорода для аппаратов ИВЛ и мест в больницах.

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Индия побила рекорд в чуть менее 300 тысяч заболевших за сутки, установленный США в январе, сообщает The Guardian. По данным Минфина, всего в стране почти 16 миллионов заболевших.

Врачи из северной Индии сообщают, что в больницах не хватает свободных мест из-за роста заболеваемости. В связи с этим они советуют пациентам оставаться дома.

В больницах также не хватает кислорода: его достаточно, чтобы продержаться в одних больницах 10 часов, в других — всего 6. Врачи направили запросы правительству и призвали обеспечить поставку кислорода для сотен больных, подключённых к аппаратам. В среду в Индию поставили 500 тонн кислорода, но для поддержания работы требуется 700 тонн.

Ситуация очень критическая. Пациенты изо всех сил пытаются получить койки в «ковидных» больницах. Особенно остро не хватает мест в отделении интенсивной терапии. Кирит Гатхви президент медицинской ассоциации Ахмедабада

В одной из больниц штата Махараштра произошла утечка кислорода. Он не поступал в 60 аппаратов ИВЛ около получаса. За это время скончались 22 человека. К 21 апреля в стране умерли более 184 тысяч человек.