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Новости
Sasha Shambilova

Индия установила мировой рекорд по заболеваемости Covid-19 — за сутки в стране выявили более 314 тысяч новых случаев Статьи редакции

В стране не хватает кислорода для аппаратов ИВЛ и мест в больницах.

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Индия побила рекорд в чуть менее 300 тысяч заболевших за сутки, установленный США в январе, сообщает The Guardian. По данным Минфина, всего в стране почти 16 миллионов заболевших.

Врачи из северной Индии сообщают, что в больницах не хватает свободных мест из-за роста заболеваемости. В связи с этим они советуют пациентам оставаться дома.

В больницах также не хватает кислорода: его достаточно, чтобы продержаться в одних больницах 10 часов, в других — всего 6. Врачи направили запросы правительству и призвали обеспечить поставку кислорода для сотен больных, подключённых к аппаратам. В среду в Индию поставили 500 тонн кислорода, но для поддержания работы требуется 700 тонн.

Ситуация очень критическая. Пациенты изо всех сил пытаются получить койки в «ковидных» больницах. Особенно остро не хватает мест в отделении интенсивной терапии.

Кирит Гатхви
президент медицинской ассоциации Ахмедабада

В одной из больниц штата Махараштра произошла утечка кислорода. Он не поступал в 60 аппаратов ИВЛ около получаса. За это время скончались 22 человека. К 21 апреля в стране умерли более 184 тысяч человек.

Вакцинация в Индии началась 16 января. На первом этапе вакцину получили 30 миллионов человек: медработники и другие сотрудники, находящиеся в группе риска. С 1 марта в стране начали прививать граждан старше 60 лет, а с 1 апреля — старше 45. По заявлениям властей, вакцинация граждан старше 18 лет начнется 1 мая.

#новости #covid19 #индия

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7
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40 комментариев
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Большой жёлтый робат

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Бедный Ганг

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Учащийся паркур

Большой
2

Бля ты ж меня в чс добавил и не увидишь. А я хотел похвалить за такой остроумный комментарий

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Владимир Филатов

Большой
1

https://tjournal.ru/news/371552-indiya-ustanovila-mirovoy-rekord-po-zabolevaemosti-covid-19-za-sutki-v-strane-vyyavili-bolee-314-tysyach-novyh-sluchaev?comment=5384857

Индия установила мировой рекорд по…
В стране не хватает кислорода для аппаратов ИВЛ и мест в больницах.
tjournal.ru
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CommentBot

Владимир
1
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Большой жёлтый робат

Владимир
0

Мм? 

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Владимир Филатов

Большой
1

читай коммент от CommentBot

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Крафтовый компот

Большой
0
Ответить

Нормативный калькулятор

Большой
0

Лиза, верни Британский Радж

Ответить

Photuum

4

рекорды Индии не удивительны, учитывая плотность населения и антисанитарию. Странно, что их в прошлую волну не накрыло. Я прошлым летом проверял статистику и удивлялся.

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Учащийся паркур

Photuum
3

Они просто не считали

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Антон Сциталов

Учащийся
0

Ты так считаешь?

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Учащийся паркур

Антон
0

Предположил.
Могли и не считать. В сельской местности дичь же, насколько я знаю.

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Дмитрий Кораблёв

Photuum
1

смотрю блогера из индии, он сейчас по городам ездит и там меры очень жесткие и судя по всему соблюдаются, на том же поезде не вариант ездить, на каждом этапе берут анализы и т.д., людей на улицах реально ноль бывает. Хотя может это пошло только сейчас, а месяц назад не было таких мер, не знаю) 

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Vladislav Lavrish

Дмитрий
0

Бродягу Фишая посмотри, там ситуация совсем иная. Индия большая и ограничения везде разные.

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Дмитрий Кораблёв

Vladisl…
0

я про него и говорю) Последние видосы посмотри. 

Ответить

Vladislav

Дмитрий
0

Как по-разному можно воспринимать информацию, забавно)

По фактам – толпы людей на Кумбха-меле, толпы людей везде, где не введут локдаун. Да, там делают тесты, но их делают неправильно, там же просто елозят в носу, а нужно засовывать глубже.

Позабавило ещё, как результат теста ты должен ждать в закрытой комнате с другими ожидающими результатов.

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Roman Trifonov

0

Интересно, какие границы откроются следующими...

Ответить

Michael Shultz

Roman
11

Небесные

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Фантастический мангал

2

Ссук, дайте вакцину

Ответить

Воздушный паук например

Фантастический
1

Привет всем чипированным спутником, украинцам соболезную

Ответить

Фантастический мангал

Воздушный
2

Никогда. Этого. Не будет.

Ответить

Большой жёлтый

Фантаст…
0

И. Вот. Опять. 

Ответить

умный человек

Большой
1
Ответить

AZP

Воздушный
0

Скажите своему деду из Кремля, пускай поставит на границе вагончики для чипирования вашей жижей с онлайн-записью, за какие-то деньги.
Я бы съездил.

Ответить

Воздушный паук

AZP
0

Могу тебя на завтра записать

Ответить

Воздушный паук

Воздушн…
0

Это странно, потому что пару дней назад говорили о очереди 30 000 в моем селе

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Учащийся паркур

Воздушн…
0

При населении 2000?

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AZP

Воздушн…
0

Не пустят (:

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Mikhail Pukas

0

А закрыли Турцию.

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AZP

Mikhail
3

Аэропорт Минска ждёт вас для пересадки.

Ответить

Большой жёлтый робат

AZP
1

Улетел презиком, прилетит губером

Ответить

умный человек

Большой
1

https://www.youtube.com/watch?v=u9dyImJ4_50

Ответить

Владимир Филатов

0

Китай должен страдать, а не остальные страны.

Ответить

Фантастический мангал

Владимир
1

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН СТРАДТЬ

Ответить

Владимир Филатов

Фантастический
–2

В физике есть такое понятие как закон сохранения (чего-то). Должен быть баланс, то есть чтобы кто-то не страдал, кто-то должен страдать.

Ответить

Учащийся паркур

Владимир
1

Это в физике

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Anton Golovanov

Владимир
0

Как кандидат физ.-мат. наук заявляю, что закона сохранения страданий в физике нет.

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Антон Сциталов

0

Сколько США и Россия заплатили Индии, чтобы та подвинула их в статистике с первых мест?

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Антон Сциталов

Антон
0

Пора вкатываться в программисты, на рынке труда скоро будет много новых вакансий.

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Дмитрий Алексеевич

0

@Myemptyblog 

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