В местных СМИ его прозвали «королём прогульщиков».

67-летнему итальянцу предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полицию итальянской коммуны Катанзаро в Калабрии.

Мужчина устроился на работу в госпиталь Пульезе Чаччо в 2005 году, но сразу же перестал там появляться. Он не выходил на работу в течение 15 лет, но получил за всё это время заработную плату в размере 538 тысяч евро.

Как пишет издание, он угрожал главврачу больницы, чтобы тот не писал на него докладную. Позже главный врач ушёл на пенсию, а человек, пришедший на его должность, не проверял, приходит ли сотрудник или отсутствует на работе.

Шесть заведующих больницы также находятся под следствием. Их обвиняют в возможном сокрытии факта того, что обвиняемый не появлялся на работе всё это время.

В 2016 году итальянские власти ужесточили закон о прогуле работы после того, как обнаружили, что работники правительства не всегда находятся на своих рабочих местах. Однако в больнице факт отсутствия сотрудника на рабочем месте раскрыли только в конце 2020 года в ходе случайной проверки.