Сотрудник итальянского госпиталя 15 лет не появлялся на работе. Всё это время ему платили зарплату Статьи редакции
В местных СМИ его прозвали «королём прогульщиков».
67-летнему итальянцу предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полицию итальянской коммуны Катанзаро в Калабрии.
Мужчина устроился на работу в госпиталь Пульезе Чаччо в 2005 году, но сразу же перестал там появляться. Он не выходил на работу в течение 15 лет, но получил за всё это время заработную плату в размере 538 тысяч евро.
Как пишет издание, он угрожал главврачу больницы, чтобы тот не писал на него докладную. Позже главный врач ушёл на пенсию, а человек, пришедший на его должность, не проверял, приходит ли сотрудник или отсутствует на работе.
Шесть заведующих больницы также находятся под следствием. Их обвиняют в возможном сокрытии факта того, что обвиняемый не появлялся на работе всё это время.
В 2016 году итальянские власти ужесточили закон о прогуле работы после того, как обнаружили, что работники правительства не всегда находятся на своих рабочих местах. Однако в больнице факт отсутствия сотрудника на рабочем месте раскрыли только в конце 2020 года в ходе случайной проверки.
Парламентский Валера
Его наняли, но он уже несколько лет не появляется на работе.
Этим редактором был Пульезе Чаччо
Я так год в аспирантуре получал. Работал 2 часа за всё время.
Поавда, у меня было всё прозаично, никого не обманывал и никому не угрожал, контора просто была распиздяйская и коррумпированная, не до моих копеек им было.
Информатику гопникам с самого низового факультета. Это меня и добило. А первой частью пиздеца было то, что в качестве инструкций по преподаванию мне вручили листок с экзаменационными вопросами и сказали «иди, преподавай». У меня ещё с дипломной работы/госов/получения диплома был осадок, а тут я окончательно понял, как всё устроено на кафедре и как нас учили.
Я на паре увидал студентов - прихуел, попросил составить список студентов и тихо посидеть.
Как пара закончилась - молча вышел за стены университета и с радостью забыл почти обо всём, что с ним связано (кроме теории графов и теории игр).
Субъективный ящик
Я однажды стал свидетелем телефонного разговора начальника из смежного подразделения, где работники могу тупо не придти на работу, потому что с бодуна или проспали вахту:
- Я тебе вчера восьмёрку проставил, ты что мне сказал? Сегодня опять про***лся. Так... Ну всё, я собираю комиссию и пишу служебку.
- Не надо, пожалуйста.
- Ну ладно.
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Шесть заведующих больницы также находятся под следствием. Их обвиняют в возможном сокрытии факта того, что обвиняемый не появлялся на работе всё это время.
Я как-то на работе не появлялся с 2 недели, так народ подумал, что я уволился и удивился моему появлению. У меня действительно тогда было такое намерение, но это был всего лишь отпуск. Странное обвинение, сложно что-то доказать.
Как пишет издание, он угрожал главврачу больницы, чтобы тот не писал на него докладную.
мирная мафия
устроился кем блять?
Так наказать нужно руководство, а не его. Руководитель должен знать, кто у него в сотрудниках есть.
Он просто остался дома, а никто не сообщил ему, чтобы он завтра появился на работе.