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Сергей Исенеков

Сотрудник итальянского госпиталя 15 лет не появлялся на работе. Всё это время ему платили зарплату Статьи редакции

В местных СМИ его прозвали «королём прогульщиков».

67-летнему итальянцу предъявили обвинения в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на полицию итальянской коммуны Катанзаро в Калабрии.

Мужчина устроился на работу в госпиталь Пульезе Чаччо в 2005 году, но сразу же перестал там появляться. Он не выходил на работу в течение 15 лет, но получил за всё это время заработную плату в размере 538 тысяч евро.

Как пишет издание, он угрожал главврачу больницы, чтобы тот не писал на него докладную. Позже главный врач ушёл на пенсию, а человек, пришедший на его должность, не проверял, приходит ли сотрудник или отсутствует на работе.

Шесть заведующих больницы также находятся под следствием. Их обвиняют в возможном сокрытии факта того, что обвиняемый не появлялся на работе всё это время.

В 2016 году итальянские власти ужесточили закон о прогуле работы после того, как обнаружили, что работники правительства не всегда находятся на своих рабочих местах. Однако в больнице факт отсутствия сотрудника на рабочем месте раскрыли только в конце 2020 года в ходе случайной проверки.

#новости #италия

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Окончательный ихтиандр

64
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Окончательный ихтиандр

Окончательный
3
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Женский цвет

3

Было уже новостей 5-6 подобных. Может стоить нанять редактора, который будет писать о чем-то более актуальном, чем о высосанной из пальца хуйне?

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Парламентский Валера

Женский
52

Его наняли, но он уже несколько лет не появляется на работе.

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Большой жёлтый робат

Парламентский
1

Этим редактором был Пульезе Чаччо

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ouxen

Большой
1

это госпиталь

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ouxen

ouxen
1

милосердия

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Большой жёлтый

ouxen
0

Квант

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ouxen

Большой
1

милосердия?

Ответить

Большой

ouxen
1

Кот. Джпг

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ouxen

Большой
1

🤝

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Sam Lowry

5

Я так год в аспирантуре получал. Работал 2 часа за всё время.

Поавда, у меня было всё прозаично, никого не обманывал и никому не угрожал, контора просто была распиздяйская и коррумпированная, не до моих копеек им было. 

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ouxen

Sam
0

кем работал?

Ответить

Sam Lowry

ouxen
0

Не знаю, как правильно сказать. Поступил на аспирантуру, должен был преподавать. 

Ответить

ouxen

Sam
0

что?

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Sam Lowry

ouxen
1

Информатику гопникам с самого низового факультета. Это меня и добило.  А первой частью пиздеца было то, что в качестве инструкций по преподаванию мне вручили листок с экзаменационными вопросами и сказали «иди, преподавай». У меня ещё с дипломной работы/госов/получения диплома был осадок, а тут я окончательно понял, как всё устроено на кафедре и как нас учили.

Я на паре увидал студентов - прихуел, попросил составить список студентов и тихо посидеть.

Как пара закончилась - молча вышел за стены университета и с радостью забыл почти обо всём, что с ним связано (кроме теории графов и теории игр). 

Ответить

ouxen

Sam
0

твойа thug life

Ответить

Субъективный ящик

Sam
0

Я однажды стал свидетелем телефонного разговора начальника из смежного подразделения, где работники могу тупо не придти на работу, потому что с бодуна или проспали вахту:

- Я тебе вчера восьмёрку проставил, ты что мне сказал? Сегодня опять про***лся. Так... Ну всё, я собираю комиссию и пишу служебку.
- Не надо, пожалуйста.
- Ну ладно.

¯\\_༼ᴼل͜ᴼ༽_/¯

Ответить

Gre Li

4

 Шесть заведующих больницы также находятся под следствием. Их обвиняют в возможном сокрытии факта того, что обвиняемый не появлялся на работе всё это время.

Я как-то на работе не появлялся с 2 недели, так народ подумал, что я уволился и удивился моему появлению. У меня действительно тогда было такое намерение, но это был всего лишь отпуск. Странное обвинение, сложно что-то доказать.

Ответить

ouxen

Gre
0

умеешь отрываться

Ответить

Степан Колчин

3

Точно с кем-то из замов делился, раз столько времени все с рук сходило)

Ответить

Владимир Филатов

2

Как пишет издание, он угрожал главврачу больницы, чтобы тот не писал на него докладную.

мирная мафия 

Ответить

Photuum

1

а мне отказали, приходится ходить

Ответить

Sandro

1

Fucking legend!

Ответить

Иван Дмитриев

1

Так в Италии перенимают российский опыт "мертвых душ"

Ответить

Настя

1

У нас все иначе, перестают платить, ещё до того, как человек уволится с работы.

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Мафия, хули

Ответить

Артур Сакаев

0

может он кашлял и плохо себя чувствовал

Ответить

Вова А.

0

Пацанчик жил в кайф, нормально все было.
А его взяли и не поцански сдали.

Ответить

Vyacheslav Bagmut

0

В России так целая организация работает. 

Ответить

ouxen

0

устроился кем блять?

Ответить

Федя Прозоров

ouxen
0

Крышей

Ответить

Kakomicli

0

Около 3к ойро в месяц, не дурно

Ответить

Украденная жизнь

0

Звучит как цитата из Гарри Гаррисона.

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Artem Vorobets

–1

Так наказать нужно руководство, а не его. Руководитель должен знать, кто у него в сотрудниках есть.
 Он просто остался дома, а никто не сообщил ему, чтобы он завтра появился на работе.

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