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Сергей Исенеков

В соцсетях призвали к бойкоту научпоп-книги, где написано о «заднеприводных уродах». «Лабиринт» снял её с продажи Статьи редакции

Издательство АСТ увидело вырывание из контекста, а автор заявил, что это был «неспецифический троллинг».

76 76 комментариев
4776 просмотров

Пользователь твиттера @KirGoryacheff призвал бойкотировать книгу врача-невролога Никиты Жукова «Encyclopedia Pathologica: Модицина», издательство «АСТ» и магазины, где она продаётся. Твит набрал популярность: его поддержали представители ЛГБТ-сообщества и многие другие пользователи соцсети.

@KirGoryacheff
Risha @1ddead_deer
Я присоединяюсь! https://twitter.com/KirGoryacheff/status/1384516688494874625
call me Elli @NellaT14
@izdatelstvoAST @chitaigorod @labirint_ru хочу максимально вежливо попросить Вас обратить внимание, какие идеи продвигаются с помощью ваших ресурсов и площадок. Поддержка такого максимально неэтична по отношению к вашим клиентам https://twitter.com/KirGoryacheff/status/1384516688494874625
Не⭕новый_г⭕внюк @VincentVanAug
Тут в свободном обороте находится книга, целиком подпадающая под статью 282 УК РФ.

Интересно, заинтересуется этим @sledcom_rf и будет ли её автор привлечен к ответственности?

Аккаунтов прокуратуры в Твиттере не нашёл. https://twitter.com/KirGoryacheff/status/1384516688494874625 https://t.co/iZXXqdhwiN
Катя Катерина 🤍❤️🤍 @ZlayaFeministka
Как всегда расстроена, но всё же не удивлена такой махровой гомофобии и фэтфобии.

Предлагаю вам также распространить информацию и не поддерживать издательство, а также магазины, которые продают эту дрянь. https://twitter.com/KirGoryacheff/status/1384516688494874625

В соцсетях обратили внимание на главу, где есть высказывания неких людей, которые называют гомосексуалов «заднеприводными уродами». Автор также приводит в пример фразу с нецензурным выражением в их адрес.

Прикольно то, что ненавидеть-то не запрещал. Везде нельзя разжигать, оскорблять, дискриминировать, или иным образом действовать, но иметь мнение и высказывать его — можно. На волне толерастии об этом все забывают и боятся даже шелохнуться.

цитата из книги «Encyclopedia Pathologica: Модицина»

21 апреля издательство «АСТ» попросило Жукова дать официальный комментарий. Он ответил, что «читатель всерьёз воспринял неспецифический троллинг».

Цитаты, приведённые в постах в социальных сетях, не имеют никакого отношения к геям, мой критик идеально демонстрирует описанную в соответствующей главе провокативную психологию. Они демонстрирует нам наглядный пример того, как в любом слове можно разглядеть личное оскорбление.

У меня много пациентов из ЛГБТ-сообщества, они читали мои книги и претензий у них не возникает. Равно как и у меня не возникает проблем при работе с ними: я одинаково уважительно отношусь к каждому человеку.

Никита Жуков
автор книги «Encyclopedia Pathologica: Модицина»

Издательство прокомментировало фрагмент книги, который возмутил пользователей соцсетей. По словам представителей «АСТ», компания предоставляет авторам «свободу для высказывания мнения в рамках существующего законодательства» и не считает «Encyclopedia Pathologica: Модицина» провокационным или дискриминирующим произведением.

Процитированная фраза вырвана из контекста и не соответствует идее книги. Кроме того, эти слова — не автора, а воображаемого персонажа, который выражает свою ненависть, и являются иллюстрацией терапии деструктивного поведения, именно поэтому они закавычены.

комментарий издательства «АСТ»

В издательстве напрямую не извинились, но отметили, что «сожалеют, если определённые фразы из книги не понравились обратившемуся читателю».

Книжный интернет-магазин «Лабиринт» отметил, что после обращения читателя снял книгу с продажи. Поиск произведения на сайте действительно не показал результатов, но в соцсетях компании остались некоторые старые рекомендации к его прочтению.

Лабиринт @labirint_ru
@KirGoryacheff @izdatelstvoAST @ozon_ru @chitaigorod @mylitres Добрый день! Благодарим вас за то, что привлекли внимание к ситуации. Мы приняли решение отказаться от продажи этой книги.

Никита Жуков — врач-невролог и автор проекта Encyclopatia. Его научпоп-книга «Encyclopedia Pathologica: Модицина» о критике традиционных заблуждений, которые противоречат науке, вышла в марте 2020 года. С тех пор она публиковалась несколькими новыми тиражами.

#новости #лгбт #книги #соцсети

76 76 комментариев
29
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AttentiveMilk

50
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Учащийся паркур

AttentiveMilk
7

Тоже не понял почему возбудились геи, если речь про БМВшников лихачей

Ответить

Крестьянский холод

23

но в контексте же эта фраза нормально выглядит.
всех бойкотирующих слать нахуй

Ответить

zyxel upsov

Крестьянский
14

Я может не понимаю чего-то, но про какой контекст речь?
Из приведенного отрывка складывается впечатление, что он топит за то, чтобы не любить и не уважать "заднеприводных фриков и мудаков".
Там что-то дальше есть, из чего становится понятно что всё на самом деле не так?

Ответить

Крестьянский холод

zyxel
–1

да. ты кажется не понимаешь чего-то.

Ответить

zyxel upsov

Крестья…
11

А что именно то? Вот вы конкретно, за какой контекст говорите?

Там же прямо идет:
Любить и уважать всё вокруг - остановить развитие -> Нужно ненавидеть фриков и мудаков -> Заднеприводные уроды -> Каждый сам решает, что ему нужно, или как выглядеть - сопливая(читай ошибочная?) позиция -> Я ненавижу пид*расов не оскорбление.

Чего я упускаю?

Ответить

Крестьянский

zyxel
5

ты упускаешь, что "заднеприводные уроды" это не отношение автора к группе лиц по их принадлежности к сексуальной ориентации. это художественный прием противопоставления, когда он на контрастах показывает и грубую и сопливую формы отношения к описываемой ситуации. и в грубой форме он логично выбирает наиболее грубое выражение. оскорбляться конкретно на это - долбоебизм. где тогда отмена группы ленинград? с их "самое страшное, что может случиться - стану пидарасом"?

Ответить

zyxel upsov

Крестья…
3

ты упускаешь, что "заднеприводные уроды" это не отношение автора к группе лиц по их принадлежности к сексуальной ориентации. это художественный прием противопоставления, когда он на контрастах показывает и грубую и сопливую формы отношения к описываемой ситуации.

А то, что описываемая ситуация, это разговор о том как "нужно ненавидеть фриков и мудаков" мы опускаем? Как и то, что в паре предложений до этого нам ненавязчиво намекнули, что эта самая описываемая ситуация из разряда тех, что мы не должны "любить и уважать"?
Для своего художественного приёма он мог выбрать великое множество тем, но решил остановится именно на геях?
И то, что чуточку позже он прямым текстом заявляет, что говорить "Я ненавижу пид*расов" не оскорбление? И кто из нас контекста не видит?

оскорбляться конкретно на это - долбоебизм

Согласен, вполне вижу ситуации где фраза "меня бесят заднеприводные уроды" в общем контексте может быть воспринята не как попытка оскорбления. Этот случай сюда не относится, IMO.

где тогда отмена группы ленинград? с их "самое страшное, что может случиться - стану пидарасом"?

Почему Ленинград еще не отменили знать не могу, но насчёт этой песни конкретно можно, думаю, поспорить, что это своего рода сатира, ибо не смотря на эпидемию - Люди в чёрном городе словно мухи мрут -, и гражданские вооруженные беспорядки - Кто-то любит бабки,кто-то автомат.
Кто-то бежит, а кто-то стреляет -, герой песни самым страшным для себя видит ситуацию, где он внезапно осознает свою гомосексуальность.

Ответить

Крестьянский

zyxel
0

окей. предположим, я со всем согласился, что ты написал. что делать? автор вроде свою позицию озвучил отдельно, позиция озвучена здравая. что делать-то с ним дальше? унизить, оскорбить в ответ, расстрелять?

Ответить

Крестьянск

Крестья…
0

запретить книгу может? отобрать деньги, потому что кто-то оскорбился?

Ответить

Evgeny Volnov

Крестья…
0

ты упускаешь, что "заднеприводные уроды" это не отношение автора к группе лиц по их принадлежности к сексуальной ориентации. это художественный прием противопоставления

Ой, как же я люблю эти пиздабольства. Это всего лишь прием, давайте не думать и не размышлять, почему для приема автор выбрал "заднеприводных уродов", а не что-то другое среди массы вещей, которых можно противопоставить в данном контексте.

Ты там про контекст что-то пукнул выше? Ну давай посмотрим на этот контекст, где сначала он подводит нас к своему тейку, говоря про "фриков и мудаков", а потом переходит на "заднеприводных уродов".

Просто классический пример смыслового перехода и подмены: когда тебе сначала говорят про плохих, а потом быстренько и незаметно вписывают под плохих определенную группу людей, не объясняя, почему они плохие.

Удобно. Потом такие как ты в комментариях будут защищать и оправдывать такие высеры тем, что это художественный прием. Еще начни что-нибудь про "он нигде не писал это напрямую" говорить, вообще будет бинго человека, не умеющего работать с текстом и информацией.

Ответить

Крестьянский

Evgeny
0

не пойму, за какую позицию ты топишь. в итоге писателям нельзя называть геев заднеприводными уродами в своих книжках, так?

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Пожарный меч

Крестья…
0

Книга-то научпоп как бы, написать про ёблю баранов и вставить цитату с акцентом, выходит, не хватило тугости очка написать? Как говорится и по ощущениям, кто как обзывается, тот так и называется, но боится признаться себе в этом

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Крестьянский холод

Крестьянский
7

как же у меня горит с этой хуйни. зачем я пошел читать эту ветку в твиттере с этими "активистами". которые оскорбляются вырванными из контекста фразами в книге, и начинают неиллюзорно вполне конкретно поливать и оскорблять напрямую автора, желая ему всяческого зла. оскорблениями выступают против оскорблений. мда мде мда

Ответить

Подозрительный татарин

Крестьянский
5

Возникает вопрос, зачем автор выбрал именно геев для примера?
Почему бы не написать пример "ненавижу, блядь, тупых чурок"?

Возможно, потому что отъехать стало бы почти гарантированно "в контексте", да? :3

Ответить

Дмитрий Иванов

Подозри…
5

Он имеет на это право

Ответить

Подозрительный

Дмитрий
0

Это как-то противоречит моему тезису? Право я у него не отнимал, алло. Или, ещё точнее, в моем конкретном примере право у него не я отниму ;)

Ответить

Дмитрий Иванов

Подозри…
0

Не противоречит, а что? ;)

Ответить

Подозрительный

Дмитрий
1

А всё. А раньше надо было.

Ответить

конгруэ́нтный

Крестьянский
0

ты забыл когда ты живешь ?

Ответить

Leopold

конгруэ…
1

а причем тут где? тут скорее когда. я тебя уверяю в зарубежных твиторах под такими темами точно такой же срач и бурление каловых масс, с взаимными оскорблениями. так что тут вообще дело не в стране. к сожалению (ну или к счастью)

ты издеваешься. пока я печатал своими куриными лапами ответ уже отредачил

Ответить

Пожарный меч

24
Ответить

пиу-пиу

15

Призвали к бойкоту благодаря чуваку, который постоянно в поисках на что оскорбиться, в комьюнити считается местным бесявым дурачком, а ещё постоянно сам оскорбляет гетеросексуалов, но говорит, что это троллинг.
🙄

Ответить

пиу-пиу

пиу-пиу
5

Иронии ради оскорбились и начали распространять в основном sjw, подавляющая часть которых даже не особо к заднеприводности относится, но им виднее на что оскорбляться, конечно.

Ответить

Руслан Астратов

пиу-пиу
0

Жаль, что sjw-биомусор нельзя собрать одной кучей и отправить на Марс

Ответить

Vinze Katze

Руслан
1

Если бы было можно, я бы даже выучил их матчасть и вписался в движ, лишь бы улететь

Ответить

Евгений Мартынов

13

Сейчас бы издательствам прислушиваться к горсти твитторных поехавших.

Ответить

Дмитрий Еруков

10

Боже блять какие говенные книги читают люди охуеть

Ответить

Нормативный калькулятор

6

А чем это собсна отличается от рвущихся с "оскорбления верующих" дедов? 

Ответить

Подозрительный татарин

Нормативный
2

А ничем, в принципе. Зато сразу заметно, что оскорбляться у нас только "кому надо" можно оскорбляться.

Ответить

Нормативный калькулятор

Подозрительный
0

Ну оно везде так
На кого опираются (или хотя бы воспринимают как опору) тем и можно 

А остальным так положено, что за шею наложено

Ответить

Подозрительный

Нормати…
0

везде так

Всегда выглядит как уебанский маркер, не пойми меня вахтер неправильно. Нет, везде по-разному и в разной степени, есть динамика и тренды.

Ответить

Нормативный

Подозри…
0

Нет, везде по-разному и в разной степени, есть динамика и тренды.

Ну как много хороших и прекрасных мест можно найти, где либо никому не положено оскорбляться с последствиями, либо могут все в равной доле? 

Ответить

Подозрительный

Нормати…
0

Опять абсолюты. Ты же начал с "на кого опираются", это слишком легкое и широкое трактование. Да ещё и "воспринимают". Сразу любая западная страна, от условной зигометской восточной европы до самых левацких штатов, попадет под трактовку формально. А на деле где-то "опираются" на 50%, но оскорбляться можно 95%, а где-то опираются на 70%, а оскорбляться можно 22%. Цифры с потолка.

Ответить

Нормативный

Подозри…
0

я чот потерялся, а % тут что обозначиют - степень насколько можно оскорбляться или число тех, на кого опираются/кому положено оскорбляться в доле ото всех

Ответить

Подозрител

Нормати…
0

Второе, ага.

Ответить

Нормативны

Подозри…
0

блин, ну а где оскорбляться с какими-то последствиями (как со стороны закона, так и со стороны общества) можно 95%

ну кроме рисованных 95% каких-нибудь известных республик, преуспевающих в экспорте извинений

Ответить

Подозрител

Нормати…
0

В ватикане ) Я ж написал, что конкретные цифры с потолка.

А вообще, вот есть любопытная статья и картинка, например. Как раз в подтверждение тезиса о "везде по разному".
https://en.wikipedia.org/wiki/Insult_(legal)

Ответить

Нормативны

Подозри…
0

это ж сугубо по личному оскорблению персоны персоной, не?

Ответить

Подозрител

Нормати…
0

Прямой аналог нашего оскорбления соц групп оч по-разному называется, к сожалению. Конкретно по религии есть такое:

https://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law
Более абстрактно подборки не знаю )

Ответить

Виктор Мерзляков

6

Совсем охуели, что ли. Ёбаные рогатые твари, остановитесь, мы так проебём всех крутых специалистов, создающих замечательные вещи. Модицина и Энциклопатия - одно из лучшего, что случалось с российской сферой медицинского просвещения.

Ответить

Иннокентий

6

Руки прочь от Жукова пидорасы! И я сейчас не про геев, а про пидорасов, которые портят жизнь выдающемуся популяризатору доказательной медицины

Ответить

Jimmy Hudson

4

У Жукова классные проекты. Надеюсь, SJW-истерика поднимет продажи. Где книжку теперь заказать? Ссылку, плиз

Ответить

Jimmy Hudson

Jimmy
0

Нашел, они во всех интернет-магазинах есть - озон, читай-город, вайлдберриес, буквоед и тд. 

Ответить

конгруэ́нтный

3

вырвана из контекста 
контекст там таков что мужик явно дает нам понять как он ненавидит некоторых людей 
пошел нахуй людоед

Ответить

Ivan Boldyrev

5

Те, кто спрашивает, что не так, пишите сразу, сколько книг за год вы прочитали.  Очень интересная статистика же получится!

Ответить

Dmitry Teplyakov

3

Но это никак не оскорбляет группу лиц и к ответственности привлечь нельзя)

Ответить

Большой жёлтый робат

Dmitry
4

Но можно попытаться закэнселить

Ответить

Emil

4

Так пусть кого хочет, того и ненавидит, только навязывать и пропагандировать зачем? А вдруг дети увидят? Пусть это делают за закрытыми дверями.

Ответить

Географический американец

2

Блядь, это даже не художественная литература. Он совсем охуел там?

Ответить

Natalia Al

3

Это не троллинг, а Жуков реально местами дурак и гомофоб. Что не отменяет пользы Энциклопатии

Ответить

Подозрительный татарин

Natalia
0

Тяжковато видать в кругах общения ему без возможности высказать такую "гневную фразу" )

Ответить

Natalia Al

Подозрительный
2

Да он их высказывал неоднократно и ему предъявляли уже за это, просто твиттерские не из той тусовки

Ответить

Жабка

3

Ну то есть когда автор не угоден - тут и про 282 вспомнить можно. А когда самих щемят - статья плохая.

Ответить

Нормативный калькулятор

Жабка
0

я еще помню, что были восторги по поводу ее введения в не-лоялистких кругах, что ща-то фашню ебаную прижмут

Ответить

Подозрительный татарин

Нормативный
0

На момент введения "фашню" и лоялисты щемили )
А ввели как раз чтобы рекрутировать правильно.

Ответить

Нормативный

Подозри…
0

На момент введения "фашню" и лоялисты щемили )

Щемили, но известные круги требовали сделать это быстрее и жестче
А потом огребли от тех же инструментов, введение которых приветствовали 

Ответить

Black Lodge

–5

заднеприводных уродах

Что собственно не так?

Ответить

Независимый ящик

Black
–2

Ну это логично. Книги читают, в основном, умные люди. Умные люди гомофобию отторгают. Значит лучше не ссориться с умными людьми. Тот момент, когда рыночек подталкивает к антифашизму.

Ответить

Dmitriy Volkov

Black
2

У чувачка какие-то проблемы с самоидентификацией. А отторжение фриков и мудаков, сам автор производит впечатление фрикА и мудака, накатавшего псевдонаучную хуйню

Ответить

Vinze Katze

Black
0
Ответить

Географический американец

1

Всё правильно делают

Ответить

Дмитрий Иванов

2

Опять душат свободу слова

Ответить

Иван Иванович

2

Аккаунтов прокуратуры в Твиттере не нашёл

Пиздец
книга, целиком подпадающая под статью 282 УК РФ

Пиздец

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Vw жук-то заднеприводный был. Смекаете? 

Ответить

Дмитрий Иванов

1

ЯМЫ Никита Жуков

Ответить

Lolllp

1

самая отвратная научпоп книга из прочитанных)
какой-то убогий слог, неуместные несмешные быдло шутки вызывали только отвращение, привычка дочитывать книгу сделала свое дело, но другие его книги не захотелось покупать (хотя на лекциях он вроде нормально доносил, без шлака).
Больше было кринжа от прочитанного, нежели знаний, советов.

Ответить

Кирилл Самохвалов

1

Отличная реклама книги, спасибо, что рассказали.  

Ответить

Спортивный франт

1

Жуков прав. Омерзительные обиженки омерзительны.

Отдельно бомбит от того, как люди, живущие в стране, где законодательно запрещена пропаганда гомосексуализма, с радостью призывают посадить Жукова за безобидное высказывание по 282ой. 

Ответить

Рпош Ашршщ

0

Узнаешь такой про книгу от какого-то порванца и гордо заявляешь ,что не купишь ее. Нихуя в итоге не поменялось, но своя позиция высрана

Ответить

Нижний интернет

0

Забавнее всего наблюдать как от этой новости верещат скрепные категории граждан, которым ‘леволиберальная повесточка’ снова прищемила повисшее достоинство.  

Ответить

Vinze Katze

0

Вроде и из контекста вырвано, а вроде и (судя по приведенным отрывкам) книга как-то по быдлядски написана, не оч приятно такое читать :/

Ответить

Михаил Дмитриевич

0

А что не так??

Ответить

Artemy A.

0

Требую зОпретить все заднеприводные автомобили

Ответить

Ушёл и не вернулся

0

ТЖ протестует

Ответить

конгруэ́нтный

–3

вот уроды 
надо поднять целый ру сегмент интернета чтобы они сняли ее с продажи 
а до этого как то непонятно да 

Ответить
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