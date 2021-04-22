В соцсетях призвали к бойкоту научпоп-книги, где написано о «заднеприводных уродах». «Лабиринт» снял её с продажи Статьи редакции
Издательство АСТ увидело вырывание из контекста, а автор заявил, что это был «неспецифический троллинг».
Пользователь твиттера @KirGoryacheff призвал бойкотировать книгу врача-невролога Никиты Жукова «Encyclopedia Pathologica: Модицина», издательство «АСТ» и магазины, где она продаётся. Твит набрал популярность: его поддержали представители ЛГБТ-сообщества и многие другие пользователи соцсети.
В соцсетях обратили внимание на главу, где есть высказывания неких людей, которые называют гомосексуалов «заднеприводными уродами». Автор также приводит в пример фразу с нецензурным выражением в их адрес.
21 апреля издательство «АСТ» попросило Жукова дать официальный комментарий. Он ответил, что «читатель всерьёз воспринял неспецифический троллинг».
Издательство прокомментировало фрагмент книги, который возмутил пользователей соцсетей. По словам представителей «АСТ», компания предоставляет авторам «свободу для высказывания мнения в рамках существующего законодательства» и не считает «Encyclopedia Pathologica: Модицина» провокационным или дискриминирующим произведением.
В издательстве напрямую не извинились, но отметили, что «сожалеют, если определённые фразы из книги не понравились обратившемуся читателю».
Книжный интернет-магазин «Лабиринт» отметил, что после обращения читателя снял книгу с продажи. Поиск произведения на сайте действительно не показал результатов, но в соцсетях компании остались некоторые старые рекомендации к его прочтению.
Никита Жуков — врач-невролог и автор проекта Encyclopatia. Его научпоп-книга «Encyclopedia Pathologica: Модицина» о критике традиционных заблуждений, которые противоречат науке, вышла в марте 2020 года. С тех пор она публиковалась несколькими новыми тиражами.
Учащийся паркур
Тоже не понял почему возбудились геи, если речь про БМВшников лихачей
Я может не понимаю чего-то, но про какой контекст речь?
Из приведенного отрывка складывается впечатление, что он топит за то, чтобы не любить и не уважать "заднеприводных фриков и мудаков".
Там что-то дальше есть, из чего становится понятно что всё на самом деле не так?
Крестьянский холод
да. ты кажется не понимаешь чего-то.
А что именно то? Вот вы конкретно, за какой контекст говорите?
Там же прямо идет:
Любить и уважать всё вокруг - остановить развитие -> Нужно ненавидеть фриков и мудаков -> Заднеприводные уроды -> Каждый сам решает, что ему нужно, или как выглядеть - сопливая(читай ошибочная?) позиция -> Я ненавижу пид*расов не оскорбление.
Чего я упускаю?
ты упускаешь, что "заднеприводные уроды" это не отношение автора к группе лиц по их принадлежности к сексуальной ориентации. это художественный прием противопоставления, когда он на контрастах показывает и грубую и сопливую формы отношения к описываемой ситуации. и в грубой форме он логично выбирает наиболее грубое выражение. оскорбляться конкретно на это - долбоебизм. где тогда отмена группы ленинград? с их "самое страшное, что может случиться - стану пидарасом"?
ты упускаешь, что "заднеприводные уроды" это не отношение автора к группе лиц по их принадлежности к сексуальной ориентации. это художественный прием противопоставления, когда он на контрастах показывает и грубую и сопливую формы отношения к описываемой ситуации.
А то, что описываемая ситуация, это разговор о том как "нужно ненавидеть фриков и мудаков" мы опускаем? Как и то, что в паре предложений до этого нам ненавязчиво намекнули, что эта самая описываемая ситуация из разряда тех, что мы не должны "любить и уважать"?
Для своего художественного приёма он мог выбрать великое множество тем, но решил остановится именно на геях?
И то, что чуточку позже он прямым текстом заявляет, что говорить "Я ненавижу пид*расов" не оскорбление? И кто из нас контекста не видит?
оскорбляться конкретно на это - долбоебизм
Согласен, вполне вижу ситуации где фраза "меня бесят заднеприводные уроды" в общем контексте может быть воспринята не как попытка оскорбления. Этот случай сюда не относится, IMO.
где тогда отмена группы ленинград? с их "самое страшное, что может случиться - стану пидарасом"?
Почему Ленинград еще не отменили знать не могу, но насчёт этой песни конкретно можно, думаю, поспорить, что это своего рода сатира, ибо не смотря на эпидемию - Люди в чёрном городе словно мухи мрут -, и гражданские вооруженные беспорядки - Кто-то любит бабки,кто-то автомат.
Кто-то бежит, а кто-то стреляет -, герой песни самым страшным для себя видит ситуацию, где он внезапно осознает свою гомосексуальность.
окей. предположим, я со всем согласился, что ты написал. что делать? автор вроде свою позицию озвучил отдельно, позиция озвучена здравая. что делать-то с ним дальше? унизить, оскорбить в ответ, расстрелять?
Крестьянск
запретить книгу может? отобрать деньги, потому что кто-то оскорбился?
ты упускаешь, что "заднеприводные уроды" это не отношение автора к группе лиц по их принадлежности к сексуальной ориентации. это художественный прием противопоставления
Ой, как же я люблю эти пиздабольства. Это всего лишь прием, давайте не думать и не размышлять, почему для приема автор выбрал "заднеприводных уродов", а не что-то другое среди массы вещей, которых можно противопоставить в данном контексте.
Ты там про контекст что-то пукнул выше? Ну давай посмотрим на этот контекст, где сначала он подводит нас к своему тейку, говоря про "фриков и мудаков", а потом переходит на "заднеприводных уродов".
Просто классический пример смыслового перехода и подмены: когда тебе сначала говорят про плохих, а потом быстренько и незаметно вписывают под плохих определенную группу людей, не объясняя, почему они плохие.
Удобно. Потом такие как ты в комментариях будут защищать и оправдывать такие высеры тем, что это художественный прием. Еще начни что-нибудь про "он нигде не писал это напрямую" говорить, вообще будет бинго человека, не умеющего работать с текстом и информацией.
Крестьянский
не пойму, за какую позицию ты топишь. в итоге писателям нельзя называть геев заднеприводными уродами в своих книжках, так?
Пожарный меч
Книга-то научпоп как бы, написать про ёблю баранов и вставить цитату с акцентом, выходит, не хватило тугости очка написать? Как говорится и по ощущениям, кто как обзывается, тот так и называется, но боится признаться себе в этом
Крестьянский холод
как же у меня горит с этой хуйни. зачем я пошел читать эту ветку в твиттере с этими "активистами". которые оскорбляются вырванными из контекста фразами в книге, и начинают неиллюзорно вполне конкретно поливать и оскорблять напрямую автора, желая ему всяческого зла. оскорблениями выступают против оскорблений. мда мде мда
Подозрительный татарин
Возникает вопрос, зачем автор выбрал именно геев для примера?
Почему бы не написать пример "ненавижу, блядь, тупых чурок"?
Возможно, потому что отъехать стало бы почти гарантированно "в контексте", да? :3
Он имеет на это право
Это как-то противоречит моему тезису? Право я у него не отнимал, алло. Или, ещё точнее, в моем конкретном примере право у него не я отниму ;)
Не противоречит, а что? ;)
ты забыл когда ты живешь ?
а причем тут где? тут скорее когда. я тебя уверяю в зарубежных твиторах под такими темами точно такой же срач и бурление каловых масс, с взаимными оскорблениями. так что тут вообще дело не в стране. к сожалению (ну или к счастью)
ты издеваешься. пока я печатал своими куриными лапами ответ уже отредачил
Призвали к бойкоту благодаря чуваку, который постоянно в поисках на что оскорбиться, в комьюнити считается местным бесявым дурачком, а ещё постоянно сам оскорбляет гетеросексуалов, но говорит, что это троллинг.
🙄
Жаль, что sjw-биомусор нельзя собрать одной кучей и отправить на Марс
Если бы было можно, я бы даже выучил их матчасть и вписался в движ, лишь бы улететь
А ничем, в принципе. Зато сразу заметно, что оскорбляться у нас только "кому надо" можно оскорбляться.
Нормативный калькулятор
Ну оно везде так
На кого опираются (или хотя бы воспринимают как опору) тем и можно
А остальным так положено, что за шею наложено
везде так
Всегда выглядит как уебанский маркер, не пойми меня вахтер неправильно. Нет, везде по-разному и в разной степени, есть динамика и тренды.
Нет, везде по-разному и в разной степени, есть динамика и тренды.
Ну как много хороших и прекрасных мест можно найти, где либо никому не положено оскорбляться с последствиями, либо могут все в равной доле?
Опять абсолюты. Ты же начал с "на кого опираются", это слишком легкое и широкое трактование. Да ещё и "воспринимают". Сразу любая западная страна, от условной зигометской восточной европы до самых левацких штатов, попадет под трактовку формально. А на деле где-то "опираются" на 50%, но оскорбляться можно 95%, а где-то опираются на 70%, а оскорбляться можно 22%. Цифры с потолка.
я чот потерялся, а % тут что обозначиют - степень насколько можно оскорбляться или число тех, на кого опираются/кому положено оскорбляться в доле ото всех
Второе, ага.
блин, ну а где оскорбляться с какими-то последствиями (как со стороны закона, так и со стороны общества) можно 95%
ну кроме рисованных 95% каких-нибудь известных республик, преуспевающих в экспорте извинений
В ватикане ) Я ж написал, что конкретные цифры с потолка.
А вообще, вот есть любопытная статья и картинка, например. Как раз в подтверждение тезиса о "везде по разному".
https://en.wikipedia.org/wiki/Insult_(legal)
это ж сугубо по личному оскорблению персоны персоной, не?
Прямой аналог нашего оскорбления соц групп оч по-разному называется, к сожалению. Конкретно по религии есть такое:
https://en.wikipedia.org/wiki/Blasphemy_law
Более абстрактно подборки не знаю )
Совсем охуели, что ли. Ёбаные рогатые твари, остановитесь, мы так проебём всех крутых специалистов, создающих замечательные вещи. Модицина и Энциклопатия - одно из лучшего, что случалось с российской сферой медицинского просвещения.
Руки прочь от Жукова пидорасы! И я сейчас не про геев, а про пидорасов, которые портят жизнь выдающемуся популяризатору доказательной медицины
У Жукова классные проекты. Надеюсь, SJW-истерика поднимет продажи. Где книжку теперь заказать? Ссылку, плиз
Нашел, они во всех интернет-магазинах есть - озон, читай-город, вайлдберриес, буквоед и тд.
вырвана из контекста
контекст там таков что мужик явно дает нам понять как он ненавидит некоторых людей
пошел нахуй людоед
Те, кто спрашивает, что не так, пишите сразу, сколько книг за год вы прочитали. Очень интересная статистика же получится!
Но это никак не оскорбляет группу лиц и к ответственности привлечь нельзя)
Так пусть кого хочет, того и ненавидит, только навязывать и пропагандировать зачем? А вдруг дети увидят? Пусть это делают за закрытыми дверями.
Это не троллинг, а Жуков реально местами дурак и гомофоб. Что не отменяет пользы Энциклопатии
Подозрительный татарин
Тяжковато видать в кругах общения ему без возможности высказать такую "гневную фразу" )
Да он их высказывал неоднократно и ему предъявляли уже за это, просто твиттерские не из той тусовки
Ну то есть когда автор не угоден - тут и про 282 вспомнить можно. А когда самих щемят - статья плохая.
Нормативный калькулятор
я еще помню, что были восторги по поводу ее введения в не-лоялистких кругах, что ща-то фашню ебаную прижмут
На момент введения "фашню" и лоялисты щемили )
А ввели как раз чтобы рекрутировать правильно.
На момент введения "фашню" и лоялисты щемили )
Щемили, но известные круги требовали сделать это быстрее и жестче
А потом огребли от тех же инструментов, введение которых приветствовали
заднеприводных уродах
Что собственно не так?
Независимый ящик
Ну это логично. Книги читают, в основном, умные люди. Умные люди гомофобию отторгают. Значит лучше не ссориться с умными людьми. Тот момент, когда рыночек подталкивает к антифашизму.
У чувачка какие-то проблемы с самоидентификацией. А отторжение фриков и мудаков, сам автор производит впечатление фрикА и мудака, накатавшего псевдонаучную хуйню
Аккаунтов прокуратуры в Твиттере не нашёл
Пиздец
книга, целиком подпадающая под статью 282 УК РФ
Пиздец
самая отвратная научпоп книга из прочитанных)
какой-то убогий слог, неуместные несмешные быдло шутки вызывали только отвращение, привычка дочитывать книгу сделала свое дело, но другие его книги не захотелось покупать (хотя на лекциях он вроде нормально доносил, без шлака).
Больше было кринжа от прочитанного, нежели знаний, советов.
Узнаешь такой про книгу от какого-то порванца и гордо заявляешь ,что не купишь ее. Нихуя в итоге не поменялось, но своя позиция высрана
Забавнее всего наблюдать как от этой новости верещат скрепные категории граждан, которым ‘леволиберальная повесточка’ снова прищемила повисшее достоинство.
Вроде и из контекста вырвано, а вроде и (судя по приведенным отрывкам) книга как-то по быдлядски написана, не оч приятно такое читать :/
вот уроды
надо поднять целый ру сегмент интернета чтобы они сняли ее с продажи
а до этого как то непонятно да