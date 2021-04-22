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Сергей Исенеков

В соцсетях призвали к бойкоту научпоп-книгу, где написано о «заднеприводных уродах». «Лабиринт» снял её с продажи Статьи редакции

Издательство АСТ увидело вырывание из контекста, а автор заявил, что это был «неспецифический троллинг».

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Пользователь твиттера @KirGoryacheff призвал бойкотировать книгу врача-невролога Никиты Жукова «Encyclopedia Pathologica: Модицина», издательство «АСТ» и магазины, где она продаётся. Твит набрал популярность: его поддержали представители ЛГБТ-сообщества и многие другие пользователи соцсети.

@KirGoryacheff
Risha @1ddead_deer
Я присоединяюсь! https://twitter.com/KirGoryacheff/status/1384516688494874625
call me Elli @NellaT14
@izdatelstvoAST @chitaigorod @labirint_ru хочу максимально вежливо попросить Вас обратить внимание, какие идеи продвигаются с помощью ваших ресурсов и площадок. Поддержка такого максимально неэтична по отношению к вашим клиентам https://twitter.com/KirGoryacheff/status/1384516688494874625
Не⭕новый_г⭕внюк @VincentVanAug
Тут в свободном обороте находится книга, целиком подпадающая под статью 282 УК РФ.

Интересно, заинтересуется этим @sledcom_rf и будет ли её автор привлечен к ответственности?

Аккаунтов прокуратуры в Твиттере не нашёл. https://twitter.com/KirGoryacheff/status/1384516688494874625 https://t.co/iZXXqdhwiN
Катя Катерина 🤍❤️🤍 @ZlayaFeministka
Как всегда расстроена, но всё же не удивлена такой махровой гомофобии и фэтфобии.

Предлагаю вам также распространить информацию и не поддерживать издательство, а также магазины, которые продают эту дрянь. https://twitter.com/KirGoryacheff/status/1384516688494874625

В соцсетях обратили внимание на главу, где есть высказывания неких людей, которые называют гомосексуалов «заднеприводными уродами». Автор также приводит в пример фразу с нецензурным выражением в их адрес.

Прикольно то, что ненавидеть-то не запрещал. Везде нельзя разжигать, оскорблять, дискриминировать, или иным образом действовать, но иметь мнение и высказывать его — можно. На волне толерастии об этом все забывают и боятся даже шелохнуться.

цитата из книги «Encyclopedia Pathologica: Модицина»

21 апреля издательство «АСТ» попросило Жукова дать официальный комментарий. Он ответил, что «читатель всерьёз воспринял неспецифический троллинг».

Цитаты, приведённые в постах в социальных сетях, не имеют никакого отношения к геям, мой критик идеально демонстрирует описанную в соответствующей главе провокативную психологию. Они демонстрирует нам наглядный пример того, как в любом слове можно разглядеть личное оскорбление.

У меня много пациентов из ЛГБТ-сообщества, они читали мои книги и претензий у них не возникает. Равно как и у меня не возникает проблем при работе с ними: я одинаково уважительно отношусь к каждому человеку.

Никита Жуков
автор книги «Encyclopedia Pathologica: Модицина»

Издательство прокомментировало фрагмент книги, который возмутил пользователей соцсетей. По словам представителей «АСТ», компания предоставляет авторам «свободу для высказывания мнения в рамках существующего законодательства» и не считает «Encyclopedia Pathologica: Модицина» провокационным или дискриминирующим произведением.

Процитированная фраза вырвана из контекста и не соответствует идее книги. Кроме того, эти слова — не автора, а воображаемого персонажа, который выражает свою ненависть, и являются иллюстрацией терапии деструктивного поведения, именно поэтому они закавычены.

комментарий издательства «АСТ»

В издательстве напрямую не извинились, но отметили, что «сожалеют, если определённые фразы из книги не понравились обратившемуся читателю».

Книжный интернет-магазин «Лабиринт» отметил, что после обращения читателя снял книгу с продажи. Поиск произведения на сайте действительно не показал результатов, но в соцсетях компании остались некоторые старые рекомендации к его прочтению.

Лабиринт @labirint_ru
@KirGoryacheff @izdatelstvoAST @ozon_ru @chitaigorod @mylitres Добрый день! Благодарим вас за то, что привлекли внимание к ситуации. Мы приняли решение отказаться от продажи этой книги.

Никита Жуков — врач-невролог и автор проекта Encyclopatia. Его научпоп-книга «Encyclopedia Pathologica: Модицина» о критике традиционных заблуждений, которые противоречат науке, вышла в марте 2020 года. С тех пор она публиковалась несколькими новыми тиражами.

#новости #лгбт #книги #соцсети

13 13 комментариев
4
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AttentiveMilk

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Крестьянский холод

3

но в контексте же эта фраза нормально выглядит.
всех бойкотирующих слать нахуй

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Крестьянский холод

Крестьянский
0

как же у меня горит с этой хуйни. зачем я пошел читать эту ветку в твиттере с этими "активистами". которые оскорбляются вырванными из контекста фразами в книге, и начинают неиллюзорно вполне конкретно поливать и оскорблять напрямую автора, желая ему всяческого зла. оскорблениями выступают против оскорблений. мда мде мда

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Dmitry Teplyakov

2

Но это никак не оскорбляет группу лиц и к ответственности привлечь нельзя)

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Большой жёлтый робат

Dmitry
2

Но можно попытаться закэнселить

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Евгений Мартынов

1

Сейчас бы издательствам прислушиваться к горсти твитторных поехавших.

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Vw жук-то заднеприводный был. Смекаете? 

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Географический американец

0

Всё правильно делают

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Географический американец

0

Блядь, это даже не художественная литература. Он совсем охуел там?

Ответить

Black Lodge

0

заднеприводных уродах

Что собственно не так?

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Независимый ящик

Black
0

Ну это логично. Книги читают, в основном, умные люди. Умные люди гомофобию отторгают. Значит лучше не ссориться с умными людьми. Тот момент, когда рыночек подталкивает к антифашизму.

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Ivan Boldyrev

0

Те, кто спрашивает, что не так, пишите сразу, сколько книг за год вы прочитали.  Очень интересная статистика же получится!

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Пожарный меч

0
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