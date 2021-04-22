Цитаты, приведённые в постах в социальных сетях, не имеют никакого отношения к геям, мой критик идеально демонстрирует описанную в соответствующей главе провокативную психологию. Они демонстрирует нам наглядный пример того, как в любом слове можно разглядеть личное оскорбление.

У меня много пациентов из ЛГБТ-сообщества, они читали мои книги и претензий у них не возникает. Равно как и у меня не возникает проблем при работе с ними: я одинаково уважительно отношусь к каждому человеку.