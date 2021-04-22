В соцсетях призвали к бойкоту научпоп-книгу, где написано о «заднеприводных уродах». «Лабиринт» снял её с продажи Статьи редакции
Издательство АСТ увидело вырывание из контекста, а автор заявил, что это был «неспецифический троллинг».
Пользователь твиттера @KirGoryacheff призвал бойкотировать книгу врача-невролога Никиты Жукова «Encyclopedia Pathologica: Модицина», издательство «АСТ» и магазины, где она продаётся. Твит набрал популярность: его поддержали представители ЛГБТ-сообщества и многие другие пользователи соцсети.
В соцсетях обратили внимание на главу, где есть высказывания неких людей, которые называют гомосексуалов «заднеприводными уродами». Автор также приводит в пример фразу с нецензурным выражением в их адрес.
21 апреля издательство «АСТ» попросило Жукова дать официальный комментарий. Он ответил, что «читатель всерьёз воспринял неспецифический троллинг».
Издательство прокомментировало фрагмент книги, который возмутил пользователей соцсетей. По словам представителей «АСТ», компания предоставляет авторам «свободу для высказывания мнения в рамках существующего законодательства» и не считает «Encyclopedia Pathologica: Модицина» провокационным или дискриминирующим произведением.
В издательстве напрямую не извинились, но отметили, что «сожалеют, если определённые фразы из книги не понравились обратившемуся читателю».
Книжный интернет-магазин «Лабиринт» отметил, что после обращения читателя снял книгу с продажи. Поиск произведения на сайте действительно не показал результатов, но в соцсетях компании остались некоторые старые рекомендации к его прочтению.
Никита Жуков — врач-невролог и автор проекта Encyclopatia. Его научпоп-книга «Encyclopedia Pathologica: Модицина» о критике традиционных заблуждений, которые противоречат науке, вышла в марте 2020 года. С тех пор она публиковалась несколькими новыми тиражами.
Крестьянский холод
как же у меня горит с этой хуйни. зачем я пошел читать эту ветку в твиттере с этими "активистами". которые оскорбляются вырванными из контекста фразами в книге, и начинают неиллюзорно вполне конкретно поливать и оскорблять напрямую автора, желая ему всяческого зла. оскорблениями выступают против оскорблений. мда мде мда
Но это никак не оскорбляет группу лиц и к ответственности привлечь нельзя)
заднеприводных уродах
Что собственно не так?
Независимый ящик
Ну это логично. Книги читают, в основном, умные люди. Умные люди гомофобию отторгают. Значит лучше не ссориться с умными людьми. Тот момент, когда рыночек подталкивает к антифашизму.
Те, кто спрашивает, что не так, пишите сразу, сколько книг за год вы прочитали. Очень интересная статистика же получится!