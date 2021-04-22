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Sasha Shambilova

Латвийское агентство извинилось за призыв «встретиться с прабабушкой и прадедушкой» в рекламе вакцинации Статьи редакции

Рекламный плакат перевели на русский язык с ошибкой, из-за чего фраза приобрела второй смысл.

18 18 комментариев
1570 просмотров
Скриншот из ролика о вакцинации

В рамках рекламной кампании «Два миллиона причин вакцинироваться!» агенство Nord DDB Rigа выпустило плакат с изображением бывшего футболиста сборной Латвии Каспара Горкша и его цитатой на латышском, которая переводится как: «Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке и дедушке».

Слоган из рекламы перевели на несколько языков, но в русской версии допустили ошибку. Из-за этого фраза бывшего латвийского футболиста стала двусмысленной, поскольку превратилась в «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой».

Агентство Nord DDB Rigа извинилось перед всеми, кого обидела реклама, и заверило, что все некорректно переведённые плакаты заменили на новые без ошибки.

Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсёстрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро.

Андрис Рубинс
руководитель рекламного агенства Nord DDB Rigа

Также агентство попросило прощения у Каспара Горкша за вызванный ошибкой ажиотаж. Футболист же сравнил себя со скрывающим боль Гарольдом, фотографию которого использовали по ошибке в Швеции для рекламы прививок. Горкш также отметил: «Для меня важно, чтобы во всей этой суматохе не пропало главное — сверхцель кампании, то есть призыв вакцинироваться, обращенный к каждому жителю Латвии на правильном, близком и понятном ему языке».

Nord DDB Riga покроет все затраты по устранению ошибки из своих средств.

#новости #covid19

18 18 комментариев
11
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Большой жёлтый робат

31
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Принятый Влад

5

Реклама эвтаназии 

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Организационный Артем

2

«Я вакцинируюсь, потому что НЕ хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой»??¿

Ответить

Весенний Никита

1

А что имелось в виду в оригинале?

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FOX

Весенний
3

ну типа без вакцины ты для них опасен

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Sergey Nikitin

Весенний
0

На латышском языке обращение говорит о том, что "Я вакцинируюсь, потому что хочу ездить в гости к своим старикам". Может коряво, но смысл я правильно передал.

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Иван Иванович

1

их можно понять, в Латвии не живет никто, кто говорит по-русски

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Артур Мудрик

Иван
0

скорее нет русскоязычных граждан

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Andre Macareno

Артур
0

был в 2018 в Риге
молодые действительно могут не знать, постарше обычно таки знают

в Литве выборка побольше: в Вильнюсе говорили почти везде, в Каунасе — уже только те, кто постарше

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Anton Golovanov

Andre
0

В Таллинне молодые тоже очень редко знают. А вот Нарва вообще полностью русскоязычная, там эстонский только на вывесках и ценниках.

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Артур Мудрик

Andre
0

это был каламбур по поводу неграждан и их желания учить латышский

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Andre Macareno

Артур
0

а, точно, забыл про них

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Sergey Nikitin

Артур
0

В Латвии полно русскоязычных граждан. Есть ещё 200 тыс. неграждан.

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Anton Gostev

1

А за запятую не извинились?

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Евгений Кочин

1

Не знаю как этот косяк может кого то задеть, если по итогу получился кринжовый каламбур, с которого только смехуечки пускать)))

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Иван Иванов

0

Вот что значит бойкот русского языка в стране, уже и перевести нормально не могут.

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Spid3r

0

Антипрививочники дико орут.

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astrozombee

0

Какая же ответственная страна. Они по факту вообще не обязаны учитывать, что кто-то не говорит на государственном языке.

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