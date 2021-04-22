Рекламный плакат перевели на русский язык с ошибкой, из-за чего фраза приобрела второй смысл.

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Скриншот из ролика о вакцинации

В рамках рекламной кампании «Два миллиона причин вакцинироваться!» агенство Nord DDB Rigа выпустило плакат с изображением бывшего футболиста сборной Латвии Каспара Горкша и его цитатой на латышском, которая переводится как: «Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке и дедушке».

Слоган из рекламы перевели на несколько языков, но в русской версии допустили ошибку. Из-за этого фраза бывшего латвийского футболиста стала двусмысленной, поскольку превратилась в «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой».

Агентство Nord DDB Rigа извинилось перед всеми, кого обидела реклама, и заверило, что все некорректно переведённые плакаты заменили на новые без ошибки.

Мы хотим искренне извиниться как перед русскоязычными жителями, которых задела ошибка перевода в рекламных материалах, так и перед всеми участниками процесса вакцинации: врачами, медсёстрами, другими работниками медицинских учреждений и всеми, кто заботится о том, чтобы процесс вакцинации в Латвии проходил гладко и быстро. Андрис Рубинс руководитель рекламного агенства Nord DDB Rigа

Также агентство попросило прощения у Каспара Горкша за вызванный ошибкой ажиотаж. Футболист же сравнил себя со скрывающим боль Гарольдом, фотографию которого использовали по ошибке в Швеции для рекламы прививок. Горкш также отметил: «Для меня важно, чтобы во всей этой суматохе не пропало главное — сверхцель кампании, то есть призыв вакцинироваться, обращенный к каждому жителю Латвии на правильном, близком и понятном ему языке».