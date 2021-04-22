Латвийское агентство извинилось за призыв «встретиться с прабабушкой и прадедушкой» в рекламе вакцинации Статьи редакции
Рекламный плакат перевели на русский язык с ошибкой, из-за чего фраза приобрела второй смысл.
В рамках рекламной кампании «Два миллиона причин вакцинироваться!» агенство Nord DDB Rigа выпустило плакат с изображением бывшего футболиста сборной Латвии Каспара Горкша и его цитатой на латышском, которая переводится как: «Я вакцинируюсь, потому что хочу поехать в гости к бабушке и дедушке».
Слоган из рекламы перевели на несколько языков, но в русской версии допустили ошибку. Из-за этого фраза бывшего латвийского футболиста стала двусмысленной, поскольку превратилась в «Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и прадедушкой».
Агентство Nord DDB Rigа извинилось перед всеми, кого обидела реклама, и заверило, что все некорректно переведённые плакаты заменили на новые без ошибки.
Также агентство попросило прощения у Каспара Горкша за вызванный ошибкой ажиотаж. Футболист же сравнил себя со скрывающим боль Гарольдом, фотографию которого использовали по ошибке в Швеции для рекламы прививок. Горкш также отметил: «Для меня важно, чтобы во всей этой суматохе не пропало главное — сверхцель кампании, то есть призыв вакцинироваться, обращенный к каждому жителю Латвии на правильном, близком и понятном ему языке».
Nord DDB Riga покроет все затраты по устранению ошибки из своих средств.
А что имелось в виду в оригинале?
На латышском языке обращение говорит о том, что "Я вакцинируюсь, потому что хочу ездить в гости к своим старикам". Может коряво, но смысл я правильно передал.
их можно понять, в Латвии не живет никто, кто говорит по-русски
скорее нет русскоязычных граждан
был в 2018 в Риге
молодые действительно могут не знать, постарше обычно таки знают
в Литве выборка побольше: в Вильнюсе говорили почти везде, в Каунасе — уже только те, кто постарше
В Таллинне молодые тоже очень редко знают. А вот Нарва вообще полностью русскоязычная, там эстонский только на вывесках и ценниках.
это был каламбур по поводу неграждан и их желания учить латышский
Не знаю как этот косяк может кого то задеть, если по итогу получился кринжовый каламбур, с которого только смехуечки пускать)))
Вот что значит бойкот русского языка в стране, уже и перевести нормально не могут.
Какая же ответственная страна. Они по факту вообще не обязаны учитывать, что кто-то не говорит на государственном языке.