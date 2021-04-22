Люди не пострадали.

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Под напором больших льдин не выдержало железо-бетонное ограждение, сообщает«Интерфакс». Свидетелями происшествия стали местные жители, гулявшие по набережной. Пострадавших нет.

В Хабаровске установилась аномально тёплая для конца апреля погода — больше +20. Несколько дней назад река почти полностью очистилась от льда, но он время от времени ещё продолжает идти с верховьев Амура. Кроме того, льдины скопились на берегу возле Утёса.

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По словам сотрудницы дальневосточного Гидрометцентра Натальи Ефремовой, лёд выходит на берег Амура из-за бесснежной зимы и высокого уровня воды. «В этом году уровень Амура выше нормы на 4 метра при том, что его обычная высота 1,5. Из-за этого и малого количества снега река глубоко промерзла, на 1,5 метра», — сказала она.