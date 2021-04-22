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Ольга Щербинина

В Хабаровске глыбы льда вышли на берег и повредили набережную Статьи редакции

Люди не пострадали.

11 11 комментариев
511 просмотров

Под напором больших льдин не выдержало железо-бетонное ограждение, сообщает«Интерфакс». Свидетелями происшествия стали местные жители, гулявшие по набережной. Пострадавших нет.

В Хабаровске установилась аномально тёплая для конца апреля погода — больше +20. Несколько дней назад река почти полностью очистилась от льда, но он время от времени ещё продолжает идти с верховьев Амура. Кроме того, льдины скопились на берегу возле Утёса.

По словам сотрудницы дальневосточного Гидрометцентра Натальи Ефремовой, лёд выходит на берег Амура из-за бесснежной зимы и высокого уровня воды. «В этом году уровень Амура выше нормы на 4 метра при том, что его обычная высота 1,5. Из-за этого и малого количества снега река глубоко промерзла, на 1,5 метра», — сказала она.

Прокуратура Хабароского края проведёт проверку в связи с выходом ледяных масс на наземную часть набережной, разрушением ограждений и возникновением угрозы жизни и здоровью населения.

#новости #регионы

11 11 комментариев
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11 комментариев
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Сергей Сергеич

7

Глыбы вышли на митинг.

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Александр Борродач

Сергей
5

В отношении глыб составлены протоколы по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ

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Ольга Щербинина

Сергей
0

Но майор поскользнется, майор упадёт

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Dmitry Teplyakov

Сергей
0

"Граждане глыбы, данное мероприятие не санкционировано! Просьба разойтись по домам!"

Ответить

Женский цвет

1

Это нападение Йотунхейма на хабаровчан

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Суровый корабль

Женский
0

Враждебные силы из вне, в очередной раз показали своё агрессивное нутро
Надо сплотиться вокруг национального лидера

Ответить

Саша Кириллова

0

Очень монструозно выглядит. Особенно первое видео.

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Kir Kirsky

0

Во душнилы:
Организована проверка в связи с выходом 22 апреля 2021 года ледяных масс на наземную часть набережной Хабаровска, разрушением ограждающих конструкций и возникновением угрозы жизни и здоровью населения. В ходе проверки будет установлено, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности данного неблагоприятного явления, какие меры принимались для защиты населения и имущества в данной связи. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

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ouxen

0

ибо нехуй

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Rusyabrr .

0

Прокуратура Хабароского края проведёт проверку в связи с выходом ледяных масс на наземную часть набережной

Надеюсь виновных накажут!

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Anatoly Timchenko

0

Произошел прорыв!

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