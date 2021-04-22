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Ольга Щербинина

В Хабаровске глыбы льда вышли на берег и повредили ограждение набережной Статьи редакции

Люди не пострадали.

32 32 комментария
3020 просмотров

Под напором больших льдин не выдержало железо-бетонное ограждение, сообщает«Интерфакс». Свидетелями происшествия стали местные жители, гулявшие по набережной. Пострадавших нет.

В Хабаровске установилась аномально тёплая для конца апреля погода — больше +20. Несколько дней назад река почти полностью очистилась от льда, но он время от времени ещё продолжает идти с верховьев Амура. Кроме того, льдины скопились на берегу возле Утёса.

По словам сотрудницы дальневосточного Гидрометцентра Натальи Ефремовой, лёд выходит на берег Амура из-за бесснежной зимы и высокого уровня воды. «В этом году уровень Амура выше нормы на 4 метра при том, что его обычная высота 1,5. Из-за этого и малого количества снега река глубоко промерзла, на 1,5 метра», — сказала она.

Прокуратура Хабароского края проведёт проверку в связи с выходом ледяных масс на наземную часть набережной, разрушением ограждений и возникновением угрозы жизни и здоровью населения.

#новости #регионы

32 32 комментария
61
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32 комментария
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Сергей Сергеич

34

Глыбы вышли на митинг.

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Александр Борродач

Сергей
25

В отношении глыб составлены протоколы по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ

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No Name

Александр
5

Проще запретить глыбы на территории РФ и признать террористическим формированием

Ответить

Ольга Щербинина

Сергей
8

Но майор поскользнется, майор упадёт

Ответить

Точный единорожек88

Ольга
0

Эстеты в чате

Ответить

Dmitry Teplyakov

Сергей
2

"Граждане глыбы, данное мероприятие не санкционировано! Просьба разойтись по домам!"

Ответить

Aleksandr Dolgikh

Dmitry
6

Не мешайте проходу других глыб!

Ответить

Женский цвет

10

Это нападение Йотунхейма на хабаровчан

Ответить

Суровый корабль

Женский
2

Враждебные силы из вне, в очередной раз показали своё агрессивное нутро
Надо сплотиться вокруг национального лидера

Ответить

Kir Kirsky

6

Во душнилы:
Организована проверка в связи с выходом 22 апреля 2021 года ледяных масс на наземную часть набережной Хабаровска, разрушением ограждающих конструкций и возникновением угрозы жизни и здоровью населения. В ходе проверки будет установлено, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности данного неблагоприятного явления, какие меры принимались для защиты населения и имущества в данной связи. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Ответить

Соколов Андрей

Kir
2

Когда остро нуждаются в палках для оправдания своего существования

Ответить

bb8

Kir
0

взрывают льды, чтобы такого не было, видимо, кто-то забыл повзрывать

Ответить

Саша Кириллова

4

Очень монструозно выглядит. Особенно первое видео.

Ответить

Нижний интернет

2

Жирнота_вкатывается_в_тред.mp4

Ответить

Михаил Зинчук

0

Под напором больших льдин не выдержало железо-бетонное ограждение

А почему железо на куски рассыпалось, а не погнулось?

Ответить

Sozinho pra sempre

Михаил
4

Потому что чугун, а не сталь.

Ответить

x mst

1

В смысле? Как они вдруг противореча гравитации сами вдруг переползли?

Ответить

Точный единорожек88

x
1

Их снизу толкали другие глыбы, так же горы появлялись

Ответить

Rusyabrr .

0

Прокуратура Хабароского края проведёт проверку в связи с выходом ледяных масс на наземную часть набережной

Надеюсь виновных накажут!

Ответить

ouxen

Rusyabrr
3

проверку чего блять

Ответить

Точный единорожек88

ouxen
0

Проверки

Ответить

Anatoly Timchenko

1

Произошел прорыв!

Ответить

apranzo

1

Чертовщина какая-то

Ответить

Электронный историк

1

вот ето я понемаю сила а не етот ваш алеквасандр невски

Ответить

Большой жёлтый робат

1

Эта глыба ещё за Титаник ответит

Ответить

Paul Vakhrushev

1

 Прокуратура Хабароского края проведёт проверку в связи с выходом ледяных масс

По данным ОВД-Инфо только 0.34% глыб были оправданы.

Ответить

ouxen

0

ибо нехуй

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Депутаты предложили запретить глыбы

Ответить

Саратовский космос

0

Это путинские антикризисные меры и поддержка экономики.

Ответить

knight_killer

0

Просто это был инвертированный лёд.

Ответить

Советский велосипед

0

вот уж точно VHQ, не обманули

Ответить

Украденная жизнь

0

А нельзя ли их выгуливать в другом месте?

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