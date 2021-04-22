В Хабаровске глыбы льда вышли на берег и повредили ограждение набережной Статьи редакции
Люди не пострадали.
Под напором больших льдин не выдержало железо-бетонное ограждение, сообщает«Интерфакс». Свидетелями происшествия стали местные жители, гулявшие по набережной. Пострадавших нет.
В Хабаровске установилась аномально тёплая для конца апреля погода — больше +20. Несколько дней назад река почти полностью очистилась от льда, но он время от времени ещё продолжает идти с верховьев Амура. Кроме того, льдины скопились на берегу возле Утёса.
По словам сотрудницы дальневосточного Гидрометцентра Натальи Ефремовой, лёд выходит на берег Амура из-за бесснежной зимы и высокого уровня воды. «В этом году уровень Амура выше нормы на 4 метра при том, что его обычная высота 1,5. Из-за этого и малого количества снега река глубоко промерзла, на 1,5 метра», — сказала она.
Прокуратура Хабароского края проведёт проверку в связи с выходом ледяных масс на наземную часть набережной, разрушением ограждений и возникновением угрозы жизни и здоровью населения.
Глыбы вышли на митинг.
В отношении глыб составлены протоколы по ч. 3 ст. 20.2 КоАП РФ
"Граждане глыбы, данное мероприятие не санкционировано! Просьба разойтись по домам!"
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Надо сплотиться вокруг национального лидера
Во душнилы:
Организована проверка в связи с выходом 22 апреля 2021 года ледяных масс на наземную часть набережной Хабаровска, разрушением ограждающих конструкций и возникновением угрозы жизни и здоровью населения. В ходе проверки будет установлено, располагали ли уполномоченные органы гидрологическими прогнозами и информацией о возможности данного неблагоприятного явления, какие меры принимались для защиты населения и имущества в данной связи. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Под напором больших льдин не выдержало железо-бетонное ограждение
А почему железо на куски рассыпалось, а не погнулось?
В смысле? Как они вдруг противореча гравитации сами вдруг переползли?
Прокуратура Хабароского края проведёт проверку в связи с выходом ледяных масс на наземную часть набережной
Надеюсь виновных накажут!
Прокуратура Хабароского края проведёт проверку в связи с выходом ледяных масс
По данным ОВД-Инфо только 0.34% глыб были оправданы.