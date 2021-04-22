Накануне омбудсмен говорила, что серьёзных рисков для здоровья политика нет.

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«Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров», — говорится в ответе Татьяны Москальковой генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Письмо и ответ на него опубликованы на сайте Совета.

По данным уполномоченной, политик отказывался выполнять обязанности дежурного по отряду, заправлять свою постель, нарушал распорядок дня и порядок ношения формы.

В конце марта Навальный сообщал, что за две недели в ИК-2 «Покров» он получил шесть выговоров, ещё около 20 рапортов находились на рассмотрении. По его словам, рапорты составляли за то, что он встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъём», отказался смотреть видеолекцию, назвав ее «идиотской», и был на встрече с адвокатами в футболке.

Из письма Москальковой следует, что с 11 по 25 марта Навальный содержался в карантинном отделении колонии. После этого его перевели в общежитие для заключённых вместе с ещё 16 людьми. Отмечается, что там оборудованы специальная комната для приёма пищи и комната отдыха, есть телевизор, холодильник, чайник и микроволновка. Навальный один раз воспользовался правом купить продукты и предметы первой необходимости в магазине колонии, а также получил от родственников посылку весом 13 килограммов.

За время пребывания в тюрьме Навальный неоднократно прошёл медосмотры, отмечается в письме. 24 марта ему провели МРТ.

По результатам обследований был установлен диагноз, не требующий госпитализации, так как речь идёт скорее о возрастных изменениях костно-мышечных структур организма, характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни. из письма Москальковой

По состоянию на 9 апреля врачи пришли к выводу, что в обследовании и лечении вне колонии Навальный не нуждается, утверждает Москалькова. Условия содержания и медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам. Фактов применения к нему жестокого и грубого обращения не выявили, говорится в письме.

Навальный начал жаловаться на ухудшение здоровья в марте. Он говорил, что администрация колонии не допускает к нему врачей и не оказывает необходимую медицинскую помощь. Из-за этого 31 марта он объявил голодовку.