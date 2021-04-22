Уполномоченный по правам человека: Навальный совершил 14 нарушений в колонии и получил за это выговоры Статьи редакции
Накануне омбудсмен говорила, что серьёзных рисков для здоровья политика нет.
«Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров», — говорится в ответе Татьяны Москальковой генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Письмо и ответ на него опубликованы на сайте Совета.
По данным уполномоченной, политик отказывался выполнять обязанности дежурного по отряду, заправлять свою постель, нарушал распорядок дня и порядок ношения формы.
В конце марта Навальный сообщал, что за две недели в ИК-2 «Покров» он получил шесть выговоров, ещё около 20 рапортов находились на рассмотрении. По его словам, рапорты составляли за то, что он встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъём», отказался смотреть видеолекцию, назвав ее «идиотской», и был на встрече с адвокатами в футболке.
Из письма Москальковой следует, что с 11 по 25 марта Навальный содержался в карантинном отделении колонии. После этого его перевели в общежитие для заключённых вместе с ещё 16 людьми. Отмечается, что там оборудованы специальная комната для приёма пищи и комната отдыха, есть телевизор, холодильник, чайник и микроволновка. Навальный один раз воспользовался правом купить продукты и предметы первой необходимости в магазине колонии, а также получил от родственников посылку весом 13 килограммов.
За время пребывания в тюрьме Навальный неоднократно прошёл медосмотры, отмечается в письме. 24 марта ему провели МРТ.
По состоянию на 9 апреля врачи пришли к выводу, что в обследовании и лечении вне колонии Навальный не нуждается, утверждает Москалькова. Условия содержания и медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам. Фактов применения к нему жестокого и грубого обращения не выявили, говорится в письме.
Навальный начал жаловаться на ухудшение здоровья в марте. Он говорил, что администрация колонии не допускает к нему врачей и не оказывает необходимую медицинскую помощь. Из-за этого 31 марта он объявил голодовку.
21 апреля Москалькова рассказала, что серьёзных рисков для здоровья Навального нет. По её словам, накануне его посетили четыре гражданских врача.
И генсек Совета Европы такая "бля, так чё вы сразу не сказали, мы бы и не спрашивали про него"
Воздушный паук например
Не расстрелять, а хотя бы лишить родительских прав, я так считаю.
Мучительный Илья
сегодня носишь ты футболку, а завтра фена бахнешь полку
Ещё можно ему кинуть десяток выговоров за неправильно повернутую пуговицу на робе и за то, что лёг на кровать за минуту до отбоя. Видимо ни в колониях, ни в правительстве не понимают, что основная цель таких учреждений - исправление преступников, а не издевательство над ними. И это не говоря о том, что Навальный как бы не преступник
Понимают, но для них все подобные учреждения — дополнительный инструмент воздействия
Да нихера не понимают. Ладно давление на Навального, тут понятен мотив. Но ей богу, так же происходит почти в любой ИК с любыми заключёнными
14 нарушений, 88 выговоров
характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни.
Пропаганда во всей красе. Давайте выставлять молодого политика немощным с плохими привычками. А старый плешивый дед с ботоксом это блеать супергерой на кокаине.
хорошая картинка, зеберу на случай если придется троллить Симоньян в твиттере
14 нарушений установленного порядка
1. жив
2. дышит
3. говорит
4. жалуется
...
13. рано встает
14. носит футболку
медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам
клоуны, просто клоуны.
ФСИН нужно с землёй сровнять просто и с нуля делать.
О каком перевоспитании и возвращении человека в общество там может идти речь с "выговор за то, что не стал смотреть лекцию"?
Крестьянский холод
Госдолжности надо правильно читать. Уполномоченный по бесправию. Министр экономического упадка. Царь всея Руси. Да, в общем, народ уже знает, как правильно.
Что такое "выговор" в тюрьме?
Из-за них потом УДО не дадут
Это я понял. А больше ничего не делают? Типа, пришёл чел в форме, сказал "у тебя выговор, будешь без УДО", я такой "ок" и всё?
Пометка в деле, из-за которой не дадут удо. Администрация моего сизо на суде утверждала, что я не готов к освобождению из-за выговора, в котором было написано, что в конце марта я посмол расстегнуть на улице 2 верхние пуговицы зимней робы (которая на -20 рассчитана)
речь идёт скорее о возрастных изменениях костно-мышечных структур организма, характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни.
О, мне хирург в 14 лет то же самое сказал на жалобы о болях в суставах!
так как речь идёт скорее о возрастных изменениях костно-мышечных структур организма, характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни.
Что-то уровня «переутомление»
Эта ебанутая уполномоченная по правам гэбни?
"речь идёт скорее о возрастных изменениях костно-мышечных структур организма, характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни.
из письма Москальковой"
Опять что ли неусвоение рафаелки, которое невыгодно сказалось на структурах организма?
Как блять совковый мусор может быть уполномоченным по правам человека.
Условия содержания и медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам.
Половина страны на свободе живёт хуже, чем международные стандарты заключения
какой страны?
медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам
больного человека
"характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни."
образа жизни
не понял
Образ жизни активиста и предателя родины
Точный
Когда ты предатель родины россия матушка не хочет чтоб ты по ней ходил и у тебя ноги отказывают
Ты слишком много думаешь!
"характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни"
Ну да, у россиян с его образом жизни постоянно то пули в спине возникают, то новичок в крови появляется. Напасть какая-то. Научная тайна