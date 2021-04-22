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Ольга Щербинина

Уполномоченный по правам человека: Навальный совершил 14 нарушений в колонии и получил за это выговоры Статьи редакции

Накануне омбудсмен говорила, что серьёзных рисков для здоровья политика нет.

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«Навальный допустил 14 нарушений установленного порядка отбывания наказания, за что к нему применялись меры взыскания в виде выговоров», — говорится в ответе Татьяны Москальковой генсеку Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич. Письмо и ответ на него опубликованы на сайте Совета.

По данным уполномоченной, политик отказывался выполнять обязанности дежурного по отряду, заправлять свою постель, нарушал распорядок дня и порядок ношения формы.

В конце марта Навальный сообщал, что за две недели в ИК-2 «Покров» он получил шесть выговоров, ещё около 20 рапортов находились на рассмотрении. По его словам, рапорты составляли за то, что он встал с кровати на 10 минут раньше команды «подъём», отказался смотреть видеолекцию, назвав ее «идиотской», и был на встрече с адвокатами в футболке.

Из письма Москальковой следует, что с 11 по 25 марта Навальный содержался в карантинном отделении колонии. После этого его перевели в общежитие для заключённых вместе с ещё 16 людьми. Отмечается, что там оборудованы специальная комната для приёма пищи и комната отдыха, есть телевизор, холодильник, чайник и микроволновка. Навальный один раз воспользовался правом купить продукты и предметы первой необходимости в магазине колонии, а также получил от родственников посылку весом 13 килограммов.

За время пребывания в тюрьме Навальный неоднократно прошёл медосмотры, отмечается в письме. 24 марта ему провели МРТ.

По результатам обследований был установлен диагноз, не требующий госпитализации, так как речь идёт скорее о возрастных изменениях костно-мышечных структур организма, характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни.

из письма Москальковой

По состоянию на 9 апреля врачи пришли к выводу, что в обследовании и лечении вне колонии Навальный не нуждается, утверждает Москалькова. Условия содержания и медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам. Фактов применения к нему жестокого и грубого обращения не выявили, говорится в письме.

Навальный начал жаловаться на ухудшение здоровья в марте. Он говорил, что администрация колонии не допускает к нему врачей и не оказывает необходимую медицинскую помощь. Из-за этого 31 марта он объявил голодовку.

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21 апреля Москалькова рассказала, что серьёзных рисков для здоровья Навального нет. По её словам, накануне его посетили четыре гражданских врача.

#новости #навальный

62 62 комментария
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Мучительный Илья

43

был на встрече с адвокатами в футболке

Жесть конечно, расстрелять за такое мало

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Иван Иванович

Мучительный
17

И генсек Совета Европы такая "бля, так чё вы сразу не сказали, мы бы и не спрашивали про него"

Ответить

Воздушный паук например

Мучительный
1

Не расстрелять, а хотя бы лишить родительских прав, я так считаю.

Ответить

Мучительный Илья

Воздушный
18

сегодня носишь ты футболку, а завтра фена бахнешь полку

Ответить

Максим Хрущаков

Мучител…
1

Сегодня ты храпишь во сне,
А завтра предан Сатане!

Ответить

Постоянный космос

Воздушный
1

водительских

Ответить

Павел Соколов

30

Ещё можно ему кинуть десяток выговоров за неправильно повернутую пуговицу на робе и за то, что лёг на кровать за минуту до отбоя. Видимо ни в колониях, ни в правительстве не понимают, что основная цель таких учреждений - исправление преступников, а не издевательство над ними. И это не говоря о том, что Навальный как бы не преступник

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Иван Иванович

Павел
19
Ответить

Dmitry Teplyakov

Павел
5

Понимают, но для них все подобные учреждения — дополнительный инструмент воздействия

Ответить

Павел Соколов

Dmitry
4

Да нихера не понимают. Ладно давление на Навального, тут понятен мотив. Но ей богу, так же происходит почти в любой ИК с любыми заключёнными

Ответить

Artem 88

Павел
0

Происходит и куда хуже, просто с заключёнными, на которых не сосредоточено внимание всего мира.

Ответить

Bad Mother Fucker

Павел
0

в смысле не не понимают

Ответить

Большой жёлтый робат

29

14 нарушений, 88 выговоров

Ответить

Genesi5 ­

Большой
7
Ответить

Имя И Фамилия

Genesi5
6

Сколько я натвитил
Сколько я ретвитил

Ответить

Vlad F

Genesi5
3

Алексей Solo Березин

Ответить

Совместный теркин30см

Большой
2

Режим страны мы свергнуть просим 

Ответить

Paul Vakhrushev

23

 характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни.

Пропаганда во всей красе. Давайте выставлять молодого политика немощным с плохими привычками. А старый плешивый дед с ботоксом это блеать супергерой на кокаине. 

Ответить

Совместный теркин30см

22

А это, я так понимаю, вот так по правилам сидеть надо, что бы лечение было?

Ответить

некипишуй

Совместный
2

хорошая картинка, зеберу на случай если придется троллить Симоньян в твиттере

Ответить

Андрей Ионов

Совместный
0

Ну да, мужчина в расцвете сил, хорошо питается и хорошо спит

Ответить

van der Pusch

17

14 нарушений установленного порядка

1. жив
2. дышит
3. говорит
4. жалуется
...
13. рано встает
14. носит футболку

медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам

клоуны, просто клоуны.

Ответить

Ivan Boldyrev

van
3

0. Он Навальный.

Ответить

Алексей Егоров

9

ФСИН нужно с землёй сровнять просто и с нуля делать.

О каком перевоспитании и возвращении человека в общество там может идти речь с "выговор за то, что не стал смотреть лекцию"?

Ответить

Учащийся паркур

6

 Условия содержания и медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам.

Сук

Ответить

Владимир Филатов

Учащийся
5

в России живёт много народов

Ответить

некипишуй

Учащийся
0

сижу уже час ищу в гугле международные стандарты содержания заключенных

Ответить

Eugene Tackleberry

Учащийся
0

Учли международные стандарты тюрем Тайланда

Ответить

Крестьянский холод

4

у нас баба, работающая в мвд в ссср - уполномоченный по правам человека.
красотища 

Ответить

Крестьянский холод

Крестьянский
6
Ответить

Иван Иванов

Крестьянский
0

Госдолжности надо правильно читать. Уполномоченный по бесправию. Министр экономического упадка. Царь всея Руси. Да, в общем, народ уже знает, как правильно.

Ответить

Украденная жизнь

3

Оперуполномоченный по правам человека.

Ответить

Имя И Фамилия

0

Что такое "выговор" в тюрьме?

Ответить

Павел Соколов

Имя
6

Из-за них потом УДО не дадут

Ответить

Имя И Фамилия

Павел
1

Это я понял. А больше ничего не делают? Типа, пришёл чел в форме, сказал "у тебя выговор, будешь без УДО", я такой "ок" и всё?

Ответить

Semyon

Имя
1

Выговор лишь одна из форм дисциплинарного воздействия, самая мягкая.
Другие - дисциплинарный штраф (правда Навальный в колонии не работает, так что выплачивать его не из чего), ШИЗО и перевод на более тяжкий режим содержания.

Ответить

Имя И Фамилия

Semyon
0

Спасибо!

Ответить

Кирилл Вселенский

Имя
0

Пометка в деле, из-за которой не дадут удо. Администрация моего сизо на суде утверждала, что я не готов к освобождению из-за выговора, в котором было написано, что в конце марта я посмол расстегнуть на улице 2 верхние пуговицы зимней робы (которая на -20 рассчитана)

Ответить

Dmitry Teplyakov

2

речь идёт скорее о возрастных изменениях костно-мышечных структур организма, характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни.

О, мне хирург в 14 лет то же самое сказал на жалобы о болях в суставах!

Ответить

Zzzzzzz

2

так как речь идёт скорее о возрастных изменениях костно-мышечных структур организма, характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни.

Что-то уровня «переутомление»

Ответить

Andy

2

Эта ебанутая уполномоченная по правам гэбни?

Ответить

Andy

Andy
0

Как же бесит эта чиновничья мразота

Ответить

Майка Ника

2

"речь идёт скорее о возрастных изменениях костно-мышечных структур организма, характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни.

из письма Москальковой"

Опять что ли неусвоение рафаелки, которое невыгодно сказалось на структурах организма?

Ответить

Дмитрий Алексеевич

2

Как блять совковый мусор может быть уполномоченным по правам человека.

Ответить

Алексей Логачев

1

Условия содержания и медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам. 

Половина страны на свободе живёт хуже, чем международные стандарты заключения

Ответить

Bad Mother Fucker

Алексей
0

какой страны?

Ответить

Алексей Логачев

Bad
0

Италии, конечно же

Ответить

Bad Mother

Алексей
0

кошмар какой

Ответить

Yury Grinev

1

медицинское обеспечение Навального соответствует международным стандартам

больного человека

Ответить

Мелкий микроскоп

1

Ну и чудно. Очень надеюсь, что у москальковой будет такое же отменное здоровье и получать она будет такое и только такое медицинское обслуживание международного класса

Ответить

некипишуй

0

"характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни."

образа жизни

не понял

Ответить

Dmitry Teplyakov

некипишуй
1

Образ жизни активиста и предателя родины

Ответить

некипишуй

Dmitry
2

точно, осталось понять как этот образ жизни влияет на здоровье

Ответить

Точный

некипиш…
1

Когда ты предатель родины россия матушка не хочет чтоб ты по ней ходил и у тебя ноги отказывают

Ответить

Dmitry Teplyakov

некипиш…
0

Ты слишком много думаешь!

Ответить

некипишуй

Dmitry
0

ничего больше не умею

Ответить

Принятый Влад

0

Бунтарь 

Ответить

Испанский дебаркадер

0

Ааа, ну тогда ладно, можно не лечить

Ответить

Denis Gritsenko

0

вот псы

Ответить

Николай Астахаев

0

Фулюган

Ответить

Эффективный паркур

0
Ответить

Vinze Katze

0

"характерных для многих мужчин его возраста и образа жизни"

Ну да, у россиян с его образом жизни постоянно то пули в спине возникают, то новичок в крови появляется. Напасть какая-то. Научная тайна

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