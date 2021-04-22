Новости
Sasha Shambilova

Шойгу объявил о завершении учений на южных и западных границах России Статьи редакции

Военные вернутся в места постоянной дислокации.

На совещании в Крыму министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу приступить с 23 апреля к «возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Об этом сообщает РИА «Новости».

Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

Сергей Шойгу
министр обороны Российской Федерации

В марте Россия начала стягивать войска к границам Украины, что привело к масштабной эскалации конфликта. Страны «Большой семёрки» призывали Кремль «остановить провокации» и отозвать военных. Москва отвечала, что перемещение армии внутри страны «не должно никого волновать». Шойгу заявлял, что учения на южной и западной границах России связано с учениями НАТО в Восточной Европе.

#новости #политика #украина #армия

2504 просмотров
51 51 комментарий
13
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u0443\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u0430","\u043f\u043e\u043b\u0438\u0442\u0438\u043a\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u0440\u043c\u0438\u044f"], "comments": 51, "likes": 13, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 371691, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Apr 2021 15:07:25 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
51 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Словесный Интервент

23

Нужно больше политологов, очень смешно читать на следующий день 

Ответить

Иван Иванович

Словесный
4

У эггерта вся аналитика такая

Ответить

Вареник с картошкой

Иван
4

Примерно как у Соловья?

Ответить

Иван Иванович

Вареник
4

Не, он не пиздит про "источники в кремле"

Ответить

Кирилл

Вареник
1

Держу пальчики чтоб соловей оказался прав

Ответить

AZP

Словесный
4

Что там Шульман на эту тему думает?

Ответить

Bad Mother Fucker

AZP
3

держи свеженького

Ответить

Bad Mother Fucker

Словесный
4

отличный прогноз, сразу видно руку профессионала

Ответить

Виноватый огонь

Словесный
2

В России отсутствие института репутации играет на руку обеим сторонам политического дискурса. 

Ответить

Сергей Панфилов

Словесный
0

Не забываем про "новую систему координат"🤡

Ответить

Географический американец

Словесный
0

смешно, но никогда не знаешь, что и как на итоговый результат повлияло

Ответить

Алексей

Словесный
0

Еще Росбалт такие же говнопророки

Ответить

Bad Mother Fucker

13

чот очередное взятие Киева слишком быстро закончилось

Ответить

Евгений Мартынов

Bad
3

А что, были планы?

Ответить

Мрачный кот

Евгений
1

Были, пока не узнали, что лось не из Киева

Ответить

Мирный фонарь

8

Знаю, что вы надеетесь, но нет — Воронеж в порядке

Ответить

Кирилл Вселенский

Мирный
16

На обратном пути побомбят чтобы тяжесть не возить

Ответить

Bad Mother Fucker

Мирный
6

так уж и в порядке

Мощные взрывы по всему Воронежу привели к панике…
Грохот было слышно во всех районах города и за его пределами.
vestivrn.ru
Ответить

Black Lodge

–24

Так Украина же не отводит, которые стянули или США сказали отменять планы наступления на Донбасс?

Ответить

Худой Артем

Black
22

Донбасс вообще-то территория Украины.

Ответить

Алексей Штейн

Худой
–25

Анекдот дня 

Ответить

Худой Артем

Алексей
17

Россия - миротворец и страна свободы.

Так смешнее?

Ответить

Фантастический

Алексей
9

Смеемся всеми Искандерами 

Ответить

Black Lodge

Худой
–16

Территория Украины, но власть несамостоятельная.

Ответить

Худой Артем

Black
11

Территория Украины, но оккупированная российской властью

//fixed

Ответить

Dmitriy Volkov

Black
5

Если Украина не отводит, а Россия отвела, кому сша сказали отменять?

Ответить

Суровый корабль

Dmitriy
1

Своему ♂fucking slave ♂

Ответить

Большой жёлтый робат

5

"Передайте Пут*ну, мы ещё потерпим", -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё,
Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Только б он, касатик наш, придержал ворьё!

"Доверяем Путину!" -  говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны,
"Поднимает Родину, очень это нравится,
Лишь бы, бля, с Америкой, не было войны!"

Пусть в гoвне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!

За Отчизну-матушку, пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!

И фошиздам-гитлерам, однозначно, смерти им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?!..
Передайте Пут*ну - дохнем все, но терпим,
Им в Кремле осталось лишь малость поднажать!

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
1

Слова и музыка народные

Ответить

Суровый корабль

Большой
2

Как и путин 

Ответить

FOX

3

попугали и хватит

Ответить

FOX

FOX
4

или когда деньги кончились

Ответить

Сергей Панфилов

4

А разговоров то было...

Ответить

Принятый Влад

–12

Сушите штаны, добавил 

Ответить

Dmitriy Volkov

Принятый
1

Ты так рвёшься на фронт? :D 

Ответить

Принятый Влад

Dmitriy
0

Нет, я же не с Украины

Ответить

Vinze Katze

Принятый
0

жителям Воронежа

Ответить

Eugene Tackleberry

Принятый
0

По его словам, российским военным необходимо приготовиться к оперативному реагированию, поскольку обстановка в районах учений Defender Europe может развиваться непредсказуемо.

В связи с этим министр отдал приказ пристально наблюдать за действиями Североатлантического альянса

Ответить

Bad Mother Fucker

Принятый
0

адьютантам

Ответить

Точный единорожек88

1

@Атлант поправил плечи поздравляю

Ответить

Фантастический мангал

Точный
3

та у нас только нормальными вопросами начали задаваться, типо не пришло ли время ловить агентуру, не пора ли людей учить гражданской обороне, начали ПВО по всему миру искать, самолеты, а эти  хуяк, и очередную деверсию против против Украины устроили. Ну вот как так можно с ними по соседству жить? 
Сейчас опять разброд и шатания начнется 

Ответить

AZP

Фантастический
2

не пора ли людей учить гражданской обороне,

Пора.

Ответить

AZP

2
Ответить

LemminkiTannsini

1

А мы уйдём на север!
https://www.youtube.com/watch?v=G8EhGyd-lXA

Ответить

Михаил Зеленин

–14

Ну и хорошо, Украина от замены Минска на "дух Минска" и поползновений на военное решение ситуации в Донбассе перешла к риторике " мы за мир и все хорошее",  так что как минимум на пол годика они успокоятся. А там можно и опять учения проводить, чтоб не расслаблялись. 

Ответить

Vinze Katze

Михаил
2

Так надо, чтобы они успокоились, или не расслаблялись? Я совсем запутался D:

Ответить

Andre Macareno

–4

А заканчиваются учения переводом войск в Украину?

Ответить

AZP

0

После пыниного послания.
Совпадение?

Ответить

Фантастический мангал

0

ВСМЫСЛЕ????? 

Ответить

Андрей Охапкин

0

Ну вот, а украинцы боялись

Ответить

Маринеску

–5

 Шойгу объявил о завершении учений на южных и западных границах России

... и переходе непосредственно к боевым действиям.

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Что показала Apple на первой презентации в 2021 году: маячки AirTags, iPad Pro и цветные iMac на M1 и другие анонсы
Все продукты, российские цены и даты.
361
Новости
Путин выступил с посланием: выплаты семьям, поддержка Лукашенко, критика Запада и новые ракеты. Главное
По словам Путина, организаторы любых провокаций против РФ «пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чём не жалели».
417
Технологии
Прямая трансляция: апрельская презентация Apple-2021
Компания впервые за несколько лет показывает что-то весной.
278
Популярное за три дня
Истории
Отчаянные безбилетники: как мигранты прячутся в отсеках шасси и почему это смертельно опасно
Более сотни людей пытались добраться до стран первого мира в колёсных нишах самолётов. Выжил каждый четвёртый.
129
Новости
Прямая трансляция: Протестные акции 21 апреля — в день послания Путина
Весь день следим за митингами в поддержку Навального, здоровье которого сильно ухудшилось в колонии.
120
Новости
В Чечне сыну Кадырова присудили победу на турнире по боксу — сразу после того, как его начал бить соперник
Рефери внезапно остановил поединок и начал отсчитывать стоящему на ногах сопернику нокдаун.
370
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Mikha Nanullov

Калифорнийские учёные создали…

Иван Иванович

Подполковника ФСБ Черкалина…

Srrg Bttllggrrr

Шойгу объявил о завершении…

К X

В соцсетях призвали к бойкоту…

шалом славяне

Подполковника ФСБ Черкалина…

I S

Калифорнийские учёные создали…

Романелло Кивогенс

В российских кинотеатрах вместо…

Dmitriy Volkov

Подполковника ФСБ Черкалина…

Bkmz Иванов

Подполковника ФСБ Черкалина…

шалом славяне

Подполковника ФСБ Черкалина…

FOX

Подполковника ФСБ Черкалина…

шалом славяне

Подполковника ФСБ Черкалина…

tosik

Подполковника ФСБ Черкалина…

Dmitriy Volkov

Подполковника ФСБ Черкалина…
null