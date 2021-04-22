Шойгу объявил о завершении учений на южных и западных границах России Статьи редакции
Военные вернутся в места постоянной дислокации.
На совещании в Крыму министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу приступить с 23 апреля к «возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Об этом сообщает РИА «Новости».
В марте Россия начала стягивать войска к границам Украины, что привело к масштабной эскалации конфликта. Страны «Большой семёрки» призывали Кремль «остановить провокации» и отозвать военных. Москва отвечала, что перемещение армии внутри страны «не должно никого волновать». Шойгу заявлял, что учения на южной и западной границах России связано с учениями НАТО в Восточной Европе.
Нужно больше политологов, очень смешно читать на следующий день
У эггерта вся аналитика такая
Примерно как у Соловья?
Виноватый огонь
В России отсутствие института репутации играет на руку обеим сторонам политического дискурса.
Географический американец
смешно, но никогда не знаешь, что и как на итоговый результат повлияло
чот очередное взятие Киева слишком быстро закончилось
А что, были планы?
Так Украина же не отводит, которые стянули или США сказали отменять планы наступления на Донбасс?
Донбасс вообще-то территория Украины.
Анекдот дня
Территория Украины, но власть несамостоятельная.
Если Украина не отводит, а Россия отвела, кому сша сказали отменять?
"Передайте Пут*ну, мы ещё потерпим", -
Говорила бабушка, кутаясь в старьё,
Пусть он нами, пешками, как угодно вертит,
Только б он, касатик наш, придержал ворьё!
"Доверяем Путину!" - говорили пьяницы,
Подтянув у пояса ссаные штаны,
"Поднимает Родину, очень это нравится,
Лишь бы, бля, с Америкой, не было войны!"
Пусть в гoвне и вшивые, пусть полуголодные,
Водку льём паленую в дряблое нутро,
Пусть в домах ветшающих, стылые, холодные -
Доверяем лидерам партии ЕдРо!
За Отчизну-матушку, пусть хоронит заживо,
Снова мясом пушечным ляжем под Москвой,
А наймитам Запада, сволочи оранжевой,
Не видать Рассеюшку вольной и живой!
И фошиздам-гитлерам, однозначно, смерти им!
Чтобы здесь для неруси стала благодать?!..
Передайте Пут*ну - дохнем все, но терпим,
Им в Кремле осталось лишь малость поднажать!
Слова и музыка народные
Ты так рвёшься на фронт? :D
По его словам, российским военным необходимо приготовиться к оперативному реагированию, поскольку обстановка в районах учений Defender Europe может развиваться непредсказуемо.
В связи с этим министр отдал приказ пристально наблюдать за действиями Североатлантического альянса
@Атлант поправил плечи поздравляю
Фантастический мангал
та у нас только нормальными вопросами начали задаваться, типо не пришло ли время ловить агентуру, не пора ли людей учить гражданской обороне, начали ПВО по всему миру искать, самолеты, а эти хуяк, и очередную деверсию против против Украины устроили. Ну вот как так можно с ними по соседству жить?
Сейчас опять разброд и шатания начнется
Ну и хорошо, Украина от замены Минска на "дух Минска" и поползновений на военное решение ситуации в Донбассе перешла к риторике " мы за мир и все хорошее", так что как минимум на пол годика они успокоятся. А там можно и опять учения проводить, чтоб не расслаблялись.
Так надо, чтобы они успокоились, или не расслаблялись? Я совсем запутался D:
Шойгу объявил о завершении учений на южных и западных границах России
... и переходе непосредственно к боевым действиям.