 Шойгу объявил о завершении учений на южных и западных границах России

На совещании в Крыму министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу приступить с 23 апреля к «возвращению войск в пункты постоянной дислокации, провести детальный анализ и подвести итоги внезапной проверки войск». Об этом сообщает РИА «Новости».

Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надёжную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах.

В марте Россия начала стягивать войска к границам Украины, что привело к масштабной эскалации конфликта. Страны «Большой семёрки» призывали Кремль «остановить провокации» и отозвать военных. Москва отвечала, что перемещение армии внутри страны «не должно никого волновать». Шойгу заявлял, что учения на южной и западной границах России связано с учениями НАТО в Восточной Европе.