Подполковника ФСБ Черкалина приговорили к семи годам по делу о взятках. При обысках у него изъяли 12 миллиардов рублей Статьи редакции
Его лишили звания и государственных наград.
Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего главу управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщает ТАСС.
Прокурор запрашивал для него 11 лет колонии и штраф в размере 34 миллионов рублей. Черкалина признали виновным в получении взяток на 850 тысяч долларов и мошенничестве на сумму в 490 миллионов рублей. С Черкалина также взыскали 637 миллионов рублей в пользу потерпевших по его делу.
Суд также лишил Черкалина звания подполковника, государственных наград и запретил занимать должности на госслужбе в течение трёх лет после освобождения.
В уголовный срок засчитали время, проведённое в СИЗО. Таким образом, в колонии бывший силовик проведёт пять лет. Дело Черкалина рассматривали в особом порядке, так как он признал вину и заключил сделку со следствием.
Силовика задержали весной 2019 года. Во время обысков у Черкалина нашли 12 миллиардов рублей. «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что сумма в 12 миллиардов рублей включает деньги и ценности. В ноябре 2019 года деньги и имущество семьи Черкалина на шесть миллиардов рублей изъяли в доход государства.
По данным следствия, он получил 850 тысяч долларов взятки от главы коммерческой фирмы «за общее покровительство» в 2013-2015 годах. Также Черкалин вместе с коллегами, используя служебное положение, убедил одного из акционеров строительной фирмы «Юрпромконсалтинг» Сергея Гляделкина отдать свою долю в бизнесе на общую сумму 490 миллионов рублей. За это они пообещали прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестпроектов бизнесмена в Москве.
а вы кредиты на полтора миллиона рублей берете
Во время обысков у Черкалина нашли 12 миллиардов рублей.
деньги и имущество семьи Черкалина на шесть миллиардов рублей изъяли в доход государства.
хмм
Нахуй они столько кеша в наличке дома хранят, ну чтобы что
Точный единорожек88
Не могут нормально легализовать, спиздить спиздили а дальше хз что делать, тут уже ум нужен
Управление к этож хакеров ловят, генералом то стал как-то
Хакеров низы ловят, а следить за ними сто проц классического чекисткого дебила поставили
Ну вопроса то не снимает, нахуй так много
А что предлагаешь? Не брать взятки?
А че им платят мало?
ну в принципе за отмывание еще статья будет, да и нал сложно отслеживать
Для справки, расходная часть бюджета какой-нибудь Костромы около 7 миллиардов.
А это всего лишь подполковник.