Его лишили звания и государственных наград.

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Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего главу управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор запрашивал для него 11 лет колонии и штраф в размере 34 миллионов рублей. Черкалина признали виновным в получении взяток на 850 тысяч долларов и мошенничестве на сумму в 490 миллионов рублей. С Черкалина также взыскали 637 миллионов рублей в пользу потерпевших по его делу.

Суд также лишил Черкалина звания подполковника, государственных наград и запретил занимать должности на госслужбе в течение трёх лет после освобождения.

В уголовный срок засчитали время, проведённое в СИЗО. Таким образом, в колонии бывший силовик проведёт пять лет. Дело Черкалина рассматривали в особом порядке, так как он признал вину и заключил сделку со следствием.

Силовика задержали весной 2019 года. Во время обысков у Черкалина нашли 12 миллиардов рублей. «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что сумма в 12 миллиардов рублей включает деньги и ценности. В ноябре 2019 года деньги и имущество семьи Черкалина на шесть миллиардов рублей изъяли в доход государства.