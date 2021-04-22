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Ольга Щербинина

Подполковника ФСБ Черкалина приговорили к семи годам по делу о взятках. При обысках у него изъяли 12 миллиардов рублей Статьи редакции

Его лишили звания и государственных наград.

33 33 комментария
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Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии строгого режима бывшего главу управления «К» ФСБ Кирилла Черкалина. Об этом сообщает ТАСС.

Прокурор запрашивал для него 11 лет колонии и штраф в размере 34 миллионов рублей. Черкалина признали виновным в получении взяток на 850 тысяч долларов и мошенничестве на сумму в 490 миллионов рублей. С Черкалина также взыскали 637 миллионов рублей в пользу потерпевших по его делу.

Суд также лишил Черкалина звания подполковника, государственных наград и запретил занимать должности на госслужбе в течение трёх лет после освобождения.

В уголовный срок засчитали время, проведённое в СИЗО. Таким образом, в колонии бывший силовик проведёт пять лет. Дело Черкалина рассматривали в особом порядке, так как он признал вину и заключил сделку со следствием.

Силовика задержали весной 2019 года. Во время обысков у Черкалина нашли 12 миллиардов рублей. «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что сумма в 12 миллиардов рублей включает деньги и ценности. В ноябре 2019 года деньги и имущество семьи Черкалина на шесть миллиардов рублей изъяли в доход государства.

По данным следствия, он получил 850 тысяч долларов взятки от главы коммерческой фирмы «за общее покровительство» в 2013-2015 годах. Также Черкалин вместе с коллегами, используя служебное положение, убедил одного из акционеров строительной фирмы «Юрпромконсалтинг» Сергея Гляделкина отдать свою долю в бизнесе на общую сумму 490 миллионов рублей. За это они пообещали прекратить уголовное преследование, которое ставило под угрозу реализацию инвестпроектов бизнесмена в Москве.

#новости

33 33 комментария
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33 комментария
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Woody Johnson

6

а вы кредиты на полтора миллиона рублей берете

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Liu Tiko

Woody
6

Какие полтора миллиона, люди по пять тысяч берут в мфо

Ответить

Woody Johnson

Liu
5

я про успешных
https://tjournal.ru/ask/371640-hochu-vzyat-kredit-na-poltora-limona

Ответить

Liu Tiko

Woody
4

Была не в курсе местных проблем, извините

Ответить

Суровый корабль

Liu
1

Пять тысяч на айфон не хватит

Ответить

Крестьянский холод

5

имущества на 6 миллиардов. охуительно быть подполковником фсб.

Ответить

Суровый корабль

Крестьянский
1

Каждый можно быть под полковником фсб

Ответить

Bad Mother Fucker

3

Во время обысков у Черкалина нашли 12 миллиардов рублей.

деньги и имущество семьи Черкалина на шесть миллиардов рублей изъяли в доход государства.

хмм

Ответить

Кирилл Вселенский

3

Попался, жаль

Ответить

Dmitriy Volkov

1

Нахуй они столько кеша в наличке дома хранят, ну чтобы что 

Ответить

Точный единорожек88

Dmitriy
4

Не могут нормально легализовать, спиздить спиздили а дальше хз что делать, тут уже ум нужен

Ответить

Dmitriy Volkov

Точный
0

Управление к этож хакеров ловят, генералом то стал как-то

Ответить

Точный

Dmitriy
1

Хакеров низы ловят, а следить за ними сто проц классического чекисткого дебила поставили

Ответить

Bad Mother Fucker

Точный
0
Ответить

Dmitriy Volkov

Точный
0

Ну вопроса то не снимает, нахуй так много 

Ответить

Исполнительный

Dmitriy
0

потому что в наличке взятки получает

Ответить

Точный

Dmitriy
0

А что предлагаешь? Не брать взятки? 

Ответить

Dmitriy Volkov

Точный
0

А че им платят мало? 

Ответить

Точный

Dmitriy
0

Лол. А Путину как думаешь, мало платят? 

Ответить

Фрэнк Маршалл

Dmitriy
2

Чтобы их нашли и он мог похвастаться. 

Ответить

Силовой цветок

Dmitriy
1

Не светить на счетах

Ответить

Иван Иванович

Dmitriy
0

ну в принципе за отмывание еще статья будет, да и нал сложно отслеживать

Ответить

Здравый яд

2

Не захотел делиться с братвой и братва натравила на него псов…

Ответить

Суровый корабль

Здравый
0

Вахтёр травля!

Ответить

Зязя

1

"это не рубли, а иностранные агенты какие-то"

Ответить

Bkmz Иванов

1

Дали 5 лет. Выйдет по УДО года через 3. Охуительно.

Ответить

Нормативный калькулятор

0

пересчитайте, сколько в миллиардах рублей стоит месяц из срока за оскорбительный твит

Ответить

Церковный месяц

0

Что?

Ответить

Большой жёлтый робат

0

За год

Ответить

Напряженный Денис

0

Управление К это ж коррупционные?

Ответить

Напряженный Денис

Напряженный
0

А, типа антиайтишники

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Трансгендолёт

0

Для справки, расходная часть бюджета какой-нибудь Костромы около 7 миллиардов.
А это всего лишь подполковник.

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FOX

0

Похоже выбивали 

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Bkmz Иванов

Подполковника ФСБ Черкалина…

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Подполковника ФСБ Черкалина…

FOX

Подполковника ФСБ Черкалина…

шалом славяне

Подполковника ФСБ Черкалина…

tosik

Подполковника ФСБ Черкалина…

Dmitriy Volkov

Подполковника ФСБ Черкалина…
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