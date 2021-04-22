Закон может затронуть компании вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.

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Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о социальной рекламе в интернете, выборе оператора такой рекламы и правилах работы с рекламодателями. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Закон вводит обязательную квоту в 5% на размещение соцрекламы в интернете. Такие нормы уже действуют для рекламы на телевидении и на баннерах.

Согласно документу, правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы. Она будет получать от площадок сведения об объёмах рекламы и вести учёт форм, способов и средств распространения соцрекламы.

Оператор будет также рассчитывать долю соцрекламы и доступные форматы её распространения. Оператор будет общаться с интернет-площадками, консультироваться насчёт адаптации рекламы и обеспечивать её соответствие требованиям площадки.

Закон коснётся сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки. В первую очередь он затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, Google, Facebook, считает один из авторов закона Александр Хинштейн.