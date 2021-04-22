Депутаты обязали сайты с более 100 тысяч посетителей в сутки размещать соцрекламу по квоте Статьи редакции
Закон может затронуть компании вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о социальной рекламе в интернете, выборе оператора такой рекламы и правилах работы с рекламодателями. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.
Закон вводит обязательную квоту в 5% на размещение соцрекламы в интернете. Такие нормы уже действуют для рекламы на телевидении и на баннерах.
Согласно документу, правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы. Она будет получать от площадок сведения об объёмах рекламы и вести учёт форм, способов и средств распространения соцрекламы.
Оператор будет также рассчитывать долю соцрекламы и доступные форматы её распространения. Оператор будет общаться с интернет-площадками, консультироваться насчёт адаптации рекламы и обеспечивать её соответствие требованиям площадки.
Закон коснётся сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки. В первую очередь он затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, Google, Facebook, считает один из авторов закона Александр Хинштейн.
В феврале 2021 года «Коммерсантъ» узнал, что участники рынка поддерживают идею в целом, но допускают, что цены на рекламу в интернете могут вырасти.
— А давайте заберём у интернет-компаний 5% денег?
— А давайте! Хорошая идея!
Ну.... перед этим дед должен....
нельзя же перепрыгивать сюжет!
Немного времени спустя: Депутаты приняли закон о блокировке адблок.
Ещё немного времени спустя: В ходе блокировки адблока наблюдаются сбои работы всего ру сегмента. Роскомнадзор заявляет: "Блокировка ад блока проходит в штатном режиме. Остальные сбои никак с этим не связаны"
Я на днях видел, кхм, рекламу Росгвардии на билбордах в городе, причём не службу в Росгвардии, а непосредственно, просто саму организацию :D
Саратовский космос
@Росгвардия Ставрополь
@Управление Росгвардии по Республике Башкортостан
@Росгвардия Калининград
Так, господа, объяснитесь, почему вы рекламируете самих себя?
Суровый корабль
Ну зачем?(
Ага, ща бегу прямо размещать у себя на сайтах всякий мусор. Лесом пусть идут.
Так они к рекламным сетям пришли в первую очередь, или у тебя джипеги с надписью "тут может быть ваша реклама" на сайтах?
Единоросы не хотят покупать рекламное место, они хотят получать его даром.
Просто баннеры ЕР хотят на халяву показывать перед выборами.
Они начинают с 5%, что-бы сильно не бухтели, но через некоторые время доведут до 50%.
Да Mail.ru то за что? Они и так только такую рекламу выдают, с несколькими перерывами на таргетированную рекламу.
Да, конечно.
ХВАТИТ ЗАХОДИТЬ НА ТЖ, СУКИ
э, не слушайте его
На одном из сайтов проверки посещаемости показывает 160к пользователей в сутки. На vc.ru больше 300к, на dtf 200к+
На vc.ru больше посещаемость, чем на TJ и DTF. Поверь, бизнес всё еще делают в России
Мирный фонарь
бизнес всё еще делают в России
А при чем тут VC?
Важные люди просыпаются и читают vc.ru перед тем, как принять какие-то решения
Важные люди просыпаются и читают vc.ru перед тем, как пойти в школу, ты хотел сказать
И не только из России, русскоязычные бизнесмены всего мира читают VC.
Для примера:
https://a.pr-cy.ru/tjournal.ru/
https://a.pr-cy.ru/vc.ru
У ТЖ 4 960 000 посетителей в месяц против 10 040 000 у VC. DTF показывает 7 290 000.