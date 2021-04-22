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Новости vc.ru

Депутаты обязали сайты с более 100 тысяч посетителей в сутки размещать соцрекламу по квоте Статьи редакции

Закон может затронуть компании вроде «Яндекса», Mail.ru Group, Rambler, Google и Facebook.

45 45 комментариев
2410 просмотров

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о социальной рекламе в интернете, выборе оператора такой рекламы и правилах работы с рекламодателями. Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

Закон вводит обязательную квоту в 5% на размещение соцрекламы в интернете. Такие нормы уже действуют для рекламы на телевидении и на баннерах.

Согласно документу, правительство выберет некоммерческую организацию, которая будет выступать оператором размещения рекламы. Она будет получать от площадок сведения об объёмах рекламы и вести учёт форм, способов и средств распространения соцрекламы.

Оператор будет также рассчитывать долю соцрекламы и доступные форматы её распространения. Оператор будет общаться с интернет-площадками, консультироваться насчёт адаптации рекламы и обеспечивать её соответствие требованиям площадки.

Закон коснётся сайтов с аудиторией больше 100 тысяч посетителей в сутки. В первую очередь он затронет сервисы с крупнейшими рекламными системами: «Яндекс», Mail.ru Group, Rambler, Google, Facebook, считает один из авторов закона Александр Хинштейн.

В феврале 2021 года «Коммерсантъ» узнал, что участники рынка поддерживают идею в целом, но допускают, что цены на рекламу в интернете могут вырасти.

#новости

45 45 комментариев
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Evil Pechenka

34

— А давайте заберём у интернет-компаний 5% денег?
— А давайте! Хорошая идея!

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Суровый корабль

Evil
11

Все ради детей и семей!

Ответить

Мирный фонарь

22

Сайты в РФ через 5 лет:

Ответить

Игорь Рачук

Мирный
11

Ну.... перед этим дед должен....
нельзя же перепрыгивать сюжет! 

Ответить

Многочисленный хот-дог

Игорь
0

Кхе-кхе.

Ответить

Нормативный калькулятор

Игорь
0

свинья - охуенная тема!

Ответить

Саратовский космос

17

Не смешите мой адблок

Ответить

Валерий Федотов

Саратовский
0

Немного времени спустя: Депутаты приняли закон о блокировке адблок.

Ответить

Vinze Katze

Валерий
0

Ещё немного времени спустя: В ходе блокировки адблока наблюдаются сбои работы всего ру сегмента. Роскомнадзор заявляет: "Блокировка ад блока проходит в штатном режиме. Остальные сбои никак с этим не связаны"

Ответить

Alexey Polevoy

14

Оукей, реклама Единой России в директе через 3...2...1...

Ответить

FOX

14

А там: 

Ответить

Вова А.

8

Порнхаб по-любому больше 100к в сутки

Ответить

Sweety bread my bratishka

5

Я на днях видел, кхм, рекламу Росгвардии на билбордах в городе, причём не службу в Росгвардии, а непосредственно, просто саму организацию :D 

Ответить

Саратовский космос

Sweety
2

@Росгвардия Ставрополь 
@Управление Росгвардии по Республике Башкортостан 
@Росгвардия Калининград 
Так, господа, объяснитесь, почему вы рекламируете самих себя? 

Ответить

Суровый корабль

Саратовский
1

Ну зачем?(

Ответить

Пожарный меч

Суровый
2

Думает, что в Германии нет отделений росгвардии

Ответить

Саратовский

Суровый
1

Налоги тратят на какую-то фигню, требую объяснений

Ответить

Павел Бокарёв

Sweety
0

реклама прокуратуры в метро))) тоже охуеваю)

Ответить

Игорь

4

Ага, ща бегу прямо размещать у себя на сайтах всякий мусор. Лесом пусть идут.

Ответить

Имя И Фамилия

Игорь
5

Так они к рекламным сетям пришли в первую очередь, или у тебя джипеги с надписью "тут может быть ваша реклама" на сайтах?

Ответить

Украденная жизнь

5

Единоросы не хотят покупать рекламное место, они хотят получать его даром.

Ответить

Mikhail Pukas

5

Просто баннеры ЕР хотят на халяву показывать перед выборами.
Они начинают с 5%, что-бы сильно не бухтели, но через некоторые время доведут до 50%.

Ответить

Dmitry Sursin

3

Да Mail.ru то за что? Они и так только такую рекламу выдают, с несколькими перерывами на таргетированную рекламу.

Ответить

Прямой татарин

1

На TJ есть 100к посетителей в сутки?

Ответить

Evil Pechenka

Прямой
2

Да, конечно.

Ответить

AttentiveMilk

Evil
6

ХВАТИТ ЗАХОДИТЬ НА ТЖ, СУКИ

Ответить

Имя И Фамилия

Attenti…
11

ПРОСТО НЕ ЗАХОДИМ НА ТИДЖЕЙ НЕДЕЛЮ И ДЕПУТАТЫ ПОТЕРЯЮТ НЮХ......

Ответить

Сергей Звезда

Attenti…
7

э, не слушайте его

Ответить

Нормативный

Сергей
1

а что думает по этому поводу отдел рекламы?

Ответить

Маркел Сычев

Прямой
1

На одном из сайтов проверки посещаемости показывает 160к пользователей в сутки. На vc.ru больше 300к, на dtf 200к+

Ответить

IceNight

Маркел
4

смешно, никогда не поверю что на Vc.ru больше посещяемость чем на tj и dtf. VC очень нишевый и узкоспециалезированный сайт.

Ответить

Сергей Звезда

IceNight
3

На vc.ru больше посещаемость, чем на TJ и DTF. Поверь, бизнес всё еще делают в России

Ответить

Мирный фонарь

Сергей
6

бизнес всё еще делают в России

А при чем тут VC?

Ответить

Сергей Звезда

Мирный
1

Важные люди просыпаются и читают vc.ru перед тем, как принять какие-то решения 

Ответить

Прямой татарин

Сергей
7
Ответить

Necronomicon

Сергей
3

Важные люди просыпаются и читают vc.ru перед тем, как пойти в школу, ты хотел сказать

Ответить

Evil

Necrono…
0

Кстати нифига, у VC самая взрослая аудитория из трёх изданий Комитета, самая детская DTF (прям реальных школьников полно), потом TJ (субъективно основная масса до 30), а VC по ощущениям айтишники 30+.

***
Это всё не социологическое исследование, а просто личные впечатления.

Ответить

Evil Pechenka

Сергей
0

И не только из России, русскоязычные бизнесмены всего мира читают VC.

Ответить

ТыжЮзер

IceNight
1

Для примера:
https://a.pr-cy.ru/tjournal.ru/
https://a.pr-cy.ru/vc.ru

У ТЖ 4 960 000 посетителей в месяц против 10 040 000 у VC. DTF показывает 7 290 000.

Ответить

Вова А.

2

Перед выборами стараются

Ответить

Сибирский корабль

2

удобно, можно на рекламе едра перед выборами сэкономить

Ответить

Нормальный ихтиандр

1

Реклама на tj:
- PHP developer 90 000р
- Java developer 60 000р
- Врач-окушер Рязань 20 000р

Ответить

Vyacheslav Gorin

Нормальный
0

К слову, врач-акушер как раз для тех, кто выше по списку

Ответить

Большой жёлтый робат

0

Комитетских затронет? 

Ответить

Дмитрий Алексеевич

0

Так а чё, блокировщики рекламы отменили уже?

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