Новости
Sasha Shambilova

С россиянина сняли обвинения в организации незаконной фотосессии с обнажёнными моделями в Дубае Статьи редакции

Предпринимателя Алексея Концова депортируют из ОАЭ.

В генконсульстве РФ в Дубае и северных Эмиратах отметили, что Концов должен покинуть страну в 16:15 по местному времени (15:15 по Москве). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России. Ранее суд решил депортировать 12 участвовавших в фотосессии гражданок Украины.

Российского предпринимателя Алексея Концова задержали 5 апреля за съёмку обнажённых девушек на балконе высотного здания в Дубае. Он обвинялся в «хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов». Организатору фотосессии грозило до полутора лет тюрьмы, а также штраф более миллиона рублей.

#новости #дубай

3199 просмотров
23 23 комментария
10
{ "author_name": "Sasha Shambilova", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u0443\u0431\u0430\u0439"], "comments": 23, "likes": 10, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 371770, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 22 Apr 2021 18:38:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
23 комментария
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Ваня Погост

7

 Концов

Блять :)

Ответить

Нормативный калькулятор

Ваня
4

нет блин Дыркин

Ответить

Ze Katze

Нормативный
0

Ну типа

Ответить

Alex Blake

Ваня
3

Хорошо кончил, а мог ведь и присесть

Ответить

Большой жёлтый робат

2

Кого вышлет российская сторона? 

Ответить

Географический американец

Большой
7

Дурова

Ответить

Взрослый микроскоп

Географический
4

На опережение действовали

Ответить

Woody Johnson

2

Ранее суд решил депортировать 12 участвовавших в фотосессии гражданок Украины.

хотя на фото девушек минимум 15

Ответить

Woody Johnson

Woody
3

другие национальности наверное не трогали

Ответить

Географический американец

Woody
4

другие - не девушки)0

Ответить

Woody Johnson

Географ…
2

и судя по всему уже давно

Ответить

Географический

Woody
0

это была шутка про трансов 🙃

Ответить

Woody Johnson

Географ…
2

я понял, пытался перешутить в другом направлении, ну да лан

Ответить

Bad Mother Fucker

0

хотелось бы канеш на незаблюренную фотку полюбоваться

Ответить

Нормативный калькулятор

Bad
4

https://tjournal.ru/news/363657-v-dubae-zaderzhali-40-chelovek-za-semku-obnazhennyh-devushek

первый комментарий

Ответить

Сергей Сергеич

0

А где незамазанные фотки глянуть?

Ответить

Никита Суетолог

Сергей
3

Вот

Ответить

Gre Li

Никита
0

Ты ходишь по очень тонкому льду…

Ответить

Никита Суетолог

Gre
0

Ты ходишь по очень тонкому льду…

Ответить

Антон Лисин

1

Девушки теперь у судьи и силовых структурах живут?

Ответить

Пожарный меч

0

Из-за этой тупой фотки прочитал только Сняли

Ответить

Никита Суетолог

0

Напоминаю

Ответить

Mordegard Glezgorv

–2

Славянские дивчины скоро станут основой статьей экспорта в России и Украине. Удивительный феномен с генами, конечно. В стране тяжелого алкоголя, сложного климата и невзрачных мужчин массово рождаются девушки с модельными данными и красивыми лицами. Всевышний, видимо, предполагал тяжёлую жизнь в Восточной Европе, поэтому поставил сексапильную внешность по умолчанию, чтобы компенсировать тяготы и дать дорогу в светлое будущее — то есть отъезд из страны и грамотная торговля своими славянскими прелестями. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Полиция оценила количество участников митинга в Москве в шесть тысяч человек. СМИ сообщают о 25 тысячах
В Петербурге МВД насчитало 4,5 тысячи протестующих.
235
Новости
В соцсетях призвали к бойкоту научпоп-книги, где написано о «заднеприводных уродах». «Лабиринт» снял её с продажи
Издательство АСТ увидело вырывание из контекста, а автор заявил, что это был «неспецифический троллинг».
178
Технологии
Что показала Apple на первой презентации в 2021 году: маячки AirTags, iPad Pro и цветные iMac на M1 и другие анонсы
Все продукты, российские цены и даты.
361
Популярное за три дня
Интернет
Роскомнадзор потребовал от ФБК удалить видео с анонсом акции 21 апреля
YouTube сообщил авторам, что может заблокировать ролик, если они его не удалят.
235
Разборы
Что происходит перед 21 апреля — днём послания Путина и митингов в поддержку Навального
Президент готовит обращение, а сторонников Навального задерживают по всей стране.
117
Наука
Ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
В NASA считают, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.
81
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Photuum

MI5 завела аккаунт в…

Иван У.

В российских кинотеатрах вместо…

bro mi

Пранкеры от имени Волкова дали…

bro mi

Пранкеры от имени Волкова дали…

Авраам Рабинович

Пранкеры от имени Волкова дали…
null