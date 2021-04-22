С россиянина сняли обвинения в организации незаконной фотосессии с обнажёнными моделями в Дубае Статьи редакции
Предпринимателя Алексея Концова депортируют из ОАЭ.
В генконсульстве РФ в Дубае и северных Эмиратах отметили, что Концов должен покинуть страну в 16:15 по местному времени (15:15 по Москве). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на генконсульство России. Ранее суд решил депортировать 12 участвовавших в фотосессии гражданок Украины.
Российского предпринимателя Алексея Концова задержали 5 апреля за съёмку обнажённых девушек на балконе высотного здания в Дубае. Он обвинялся в «хранении порнографических изображений с целью производства порнографических материалов». Организатору фотосессии грозило до полутора лет тюрьмы, а также штраф более миллиона рублей.
Концов
Блять :)
Нормативный калькулятор
нет блин Дыркин
Кого вышлет российская сторона?
Географический американец
Дурова
Ранее суд решил депортировать 12 участвовавших в фотосессии гражданок Украины.
хотя на фото девушек минимум 15
другие национальности наверное не трогали
Географический американец
другие - не девушки)0
и судя по всему уже давно
Географический
это была шутка про трансов 🙃
хотелось бы канеш на незаблюренную фотку полюбоваться
Нормативный калькулятор
А где незамазанные фотки глянуть?
Вот
Славянские дивчины скоро станут основой статьей экспорта в России и Украине. Удивительный феномен с генами, конечно. В стране тяжелого алкоголя, сложного климата и невзрачных мужчин массово рождаются девушки с модельными данными и красивыми лицами. Всевышний, видимо, предполагал тяжёлую жизнь в Восточной Европе, поэтому поставил сексапильную внешность по умолчанию, чтобы компенсировать тяготы и дать дорогу в светлое будущее — то есть отъезд из страны и грамотная торговля своими славянскими прелестями.