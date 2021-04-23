Новости
Новости vc.ru

Правительство РФ запланировало создать фонд поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю Статьи редакции

Идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс», говорят источники «Коммерсанта».

26 26 комментариев
649 просмотров

В последней редакции второго пакета мер поддержки ИТ-отрасли появилось предложение создать Фонд поддержки разработки игровых проектов про русскую культуру и историю, пишет «Ъ» со ссылкой на документ. Субсидии могут получить создатели компьютерных, мобильных и онлайн-игр.

К ноябрю Минцифры, Минкульт и Минфин должны представить свои предложения по созданию фонда. В Минцифры подтвердили изданию, что меру предложили участники рынка и есть несколько моделей финансирования, которые рассматривают власти. В других ведомствах на запрос издания не ответили.

Источник «Коммерсанта» утверждает, что Фонд игр будет работать как Фонд кино Минкульта. Последний предоставляет часть финансирования фильмов на возвратной основе. Как будут отбирать проекты власти пока не решили.

По словам двух собеседников издания, идею создать фонд продвигали Mail.ru Group и «Яндекс». Её активно поддерживают в Администрация президента, добавил другой источник. По его словам, госфинансирование поможет снизить риски частных инвесторов и «поддерживать студии, стимулируя приток инвестиций».

Фонд поддержки разработчиков рынку не сильно нужен, но при правильной реализации может быть полезным, считает глава WN Media Group Павел Ряйкконен. Он назвал более насущной проблемой для отрасли НДС на покупку рекламы на зарубежных площадках — в российской юрисдикции, в отличие от ряда других, нет механизма избежать этого налога.

Разработчики уже говорили чиновникам, что деньги — это последнее, что им нужно, отметил основатель порталов «Канобу» и Rawg Гаджи Махтиев. По его словам, российские разработчики при создании игр в первую очередь ориентируются на зарубежный рынок, в которой контент про русскую культуру или историю может «не зайти». Махтиев считает, что на господдержку большого спроса не будет.

Проектов про русскую историю или культуру сейчас на рынке нет, даже у возможных инициаторов Mail.ru Group и «Яндекса», заявил собеседник «Ъ» в игровой индустрии. Он добавил, что качественная сюжетная игра в России может стоить $5–10 млн. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков уверен, что от инициативы выиграет Mail.ru Group.

#новости #игры

26 26 комментариев
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Новости vc.ru", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0433\u0440\u044b"], "comments": 26, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 372019, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Fri, 23 Apr 2021 08:13:44 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Грязный кубок

15

Prison Tycoon Simulator

Ответить

Александр Апивалас

Грязный
0

Так уже есть)

Ответить

Роман Величкин

Грязный
0

Prison Architect же

Ответить

Грязный кубок

Роман
0

DefaultCity XXL

Ответить

Alex Roller

7
Ответить

Hagotireno

6

Как будут отбирать проекты власти пока не решили

Чтобы отбирать проекты будет использован традиционный метод "Silovichok".

Ответить

Украденная жизнь

4

Вот уж сценарист Кеосаян разбогатеет.

Ответить

Рыжий

3

 Источник «Коммерсанта» утверждает, что Фонд игр будет работать как Фонд кино Минкульта.

Т.е они захотели окончательно убить российский игродел (

Ответить

Грязный кубок

Рыжий
1

А он был у нас разве?

Ответить

Рыжий

Грязный
0

Люди, которые Тарков сделали. Ice Peak Lodge еще есть у нас. Mail.ru со своими Аллодами. Наверняка еще что-то есть, в последние лет 10

Ответить

Грязный кубок

Рыжий
0

Я думал, Тарков не наш, кек. Не играл, но по отзывам вроде на уровне.

Ответить

Церковный Мика

3
Ответить

Призванный Филипп

2

Всеслав Чародей наконец выйдет?

Ответить

Meg Walker

2

Время для очередного ремастера Петьки

Ответить

Paavo Ulmanis

1

Про Растрелли, Розенталя и Капицу рассказали бы лучше гребаные нацики матрешечные.

Ответить

Банальный томагавк_два

Paavo
2

Самый умный штоли? Может Растрелли хочешь или Розенталя тебе развальцевать? Капица тебе короче!

Ответить

Стратегический холод

1

Наконец, продолжение Гульмена выйдет

Ответить

Убедительная Геосфера

0

Почему от этой новости у меня сразу мультфильм "Дети против волшебников"?

Ответить

theLastLetters

Убедительная
1

Dirty против пикабушников.

Ответить

AZP

0

"Матрёшка", "Водка" и "Балалайка"

Ответить

Vasya Ivasya

AZP
0

Про матрешку уже американцы сделали
 

Ответить

Чудовищный диод

0

начнем день еще с одной налогораспильной идеи

Ответить

Александр Борродач

0

Kudryavtsev’s Creed

Ответить

theLastLetters

Александр
0

"Atomic Heart", сучки!

Ответить

theLastLetters

0

Джва года ждал! А то игры щас - "ни слова по-русски".

Ответить

thekitakun

0

Mail.ru

Уууууууууууууууууууууууу

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Twitter
135
Новости
Полиция оценила количество участников митинга в Москве в шесть тысяч человек. СМИ сообщают о 25 тысячах
В Петербурге МВД насчитало 4,5 тысячи протестующих.
235
Новости
В соцсетях призвали к бойкоту научпоп-книги, где написано о «заднеприводных уродах». «Лабиринт» снял её с продажи
Издательство АСТ увидело вырывание из контекста, а автор заявил, что это был «неспецифический троллинг».
208
Популярное за три дня
Новости
Прямая трансляция: Протестные акции 21 апреля — в день послания Путина
Весь день следим за митингами в поддержку Навального, здоровье которого сильно ухудшилось в колонии.
120
Технологии
Команда Signal рассказала об уязвимостях в Cellebrite — ПО, которое спецслужбы используют для взлома смартфонов
Cellebrite добавила поддержку файлов Signal в свои программы и ответ не заставил себя ждать.
34
Наука
Ровер Perseverance впервые получил кислород из атмосферы Марса
В NASA считают, что это открытие поможет в будущем обеспечить космонавтов воздухом, пригодным для дыхания.
82
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия

Комментарии

Иван Сидоров

Московский кинофестиваль снял с…

Photuum

Московский кинофестиваль снял с…

thekitakun

Правительство РФ запланировало…

theLastLetters

Правительство РФ запланировало…

Имя Фамилия

Запись в подсайте Twitter

Vasya Ivasya

Правительство РФ запланировало…

eepk yh

MI5 завела аккаунт в…

theLastLetters

Правительство РФ запланировало…

Убедительная…

Правительство РФ запланировало…

theLastLetters

Правительство РФ запланировало…

Александр Борродач

Правительство РФ запланировало…

Photuum

Запись в подсайте Twitter

Master Oogway

Правительство РФ запланировало…

AUBE

Запись в подсайте Telegram

Ангел Предохранитель

Правительство РФ запланировало…

bjtmm.adi…

Команда Signal рассказала об…

Тот самый

Правительство РФ запланировало…

Photuum

Китайская космическая компания…
null