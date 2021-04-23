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Артём Мазанов

«Ъ»: ГИБДД подготовила поправки в ПДД. Появятся новые штрафы: за шипованные шины летом и неработающие фароочистители Статьи редакции

По данным газеты, предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.

Подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Большинство новых запретов взяли из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года. Протокол по статье 12.5 КоАП можно будет получить за:

  • Шипованные шины летом (июнь—август) или летнюю резину зимой (декабрь—февраль). Временной диапазон может быть скорректирован по решению региональных властей;
  • Отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар;
  • Использование плёнок на стёклах фар;
  • Отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, если они предусмотрены производителем автомобиля;

  • Наличие в автомобиле «предметов, закрывающих обзор». По данным газеты, речь идёт о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу;

  • Ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохранённые в памяти бортового компьютера;
  • Установку в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперёд относительно линии бампера;
  • Эксплуатацию автомобиля, один из бамперов которого деформирован после ДТП настолько, что внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.

«Коммерсантъ» пишет, что прежний перечень эксперты и МВД признали неактуальным, поскольку он содержит ссылки на устаревшие нормативы. Проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины».

#новости

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Алексей Иванов

15

Получается гиббдшник будет с ELM сканером тыкаться теперь? Ага, гражданин, у вас тут ошибка была!

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Назаров Александр

Алексей
12

или «а что ошибок нет? сбросили перед выездом, гражданин?»

Ответить

Алексей Иванов

Назаров
5

Да, вот смотрите пыль на разъеме повреждена, точно сбрасывали, готовьтесь набутыливаться

Ответить

Жилищный Данила

Алексей
0

Надеюсь 🙏 меня с чипом не остановят 📡📶

Ответить

Слава Инженеров

Алексей
0

мне чек подкинули!

Ответить

Любовный хот-дог

Алексей
0

Это про техосмотр скорее.

Ответить

Большой жёлтый робат

3

Еее новые штрафы

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
5

за отсутствие иконок в штатной комплектации тоже пора карать, мне кааца

Ответить

Назаров Александр

Большой
7

такие по техрегламенту можно?

Ответить

Большой жёлтый

Назаров
4
Ответить

Алексей Иванов

Большой
1

Это тебе еще после послания "не скорректировали НОЛОГИ для бизнеса", лол.

Ответить

Бешеный кубок

4

Установку в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперёд относительно линии бампера;

Шипованные шины летом (июнь—август) или летнюю резину зимой (декабрь—февраль). Временной диапазон может быть скорректирован по решению региональных властей;

Норм.

Отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар;

Бред.

Ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохранённые в памяти бортового компьютера;

П***ец бред. На вагах чеки от любого чиха просыпаться могут, например, а на корейской параше бензин с антифризом могут во всю в выпуск хлестать, и компьютеру будет вообще пах*ю.

Ответить

Убедительная Геосфера

Бешеный
1

На Камазах check ничем не погасить, никакой силой

Ответить

Бешеный кубок

Убедительная
1

Ну можно, например, просто камазы запретить.

Ответить

Убедительная

Бешеный
2

Вы угрожаете экономике Татарстана

Ответить

Бешеный кубок

Убедите…
0

Это не угроза, Набережные Члены могут спать спокойно.

Ответить

Любовный хот-дог

Убедительная
0

Наивный.
Лампочку в панели вынимаешь и все.

Ответить

Стратегический холод

Бешеный
1

Пизда владельцам бэх, с их бесконечными чеками

Ответить

Александр Королёв

Бешеный
0

Больше всего с видеорегистраторами бред

Ответить

Павел Бокарёв

Александр
0

регистратор ерунда, вешай его к зеркалу и всё. а вот планшеты посреди лобаша

Ответить

Alexander Golovnin

Бешеный
0

А фароочестители сейчас ставят?

Ответить

Постоянный Гоша

4

Наличие в автомобиле «предметов, закрывающих обзор».

Что делать таксистам?

Ответить

Терье Анри

3

1 этап, "правила пдд" выполнен, переходим на 2 этап, "устройство авто". 3 этап, наверно "дорожное покрытие по нормативам"

Напомните, основные причины ДТП? Особенно с смертельным исходом. Грязные фары?  

Ответить

Павел Бокарёв

Терье
1

основная причина: поворачивал на перекрестке налево с закрытыми глазами.

Ответить

Слава Инженеров

Терье
0

отсутствие козырьков

Ответить

Рыжий

3

Как обычно, пара адекватных пунктов и все остальное - новая кормушка

Ответить

Тайный единорожек88

3

Установку в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперёд относительно линии бампера

А как ещё готовиться к зомби-апокалипсису?

Ответить

Бешеный кубок

Тайный
0

Переходить на тесту и обматываться колючей проволокой под напряжением.

Ответить

Закомплексованная Душа

2

Епт, походу гибддшникам придется переквалифицироваться в автомехаников

Ответить

Назаров Александр

1

непонятно как будут проверять, например, работоспособность автокорректора фар, не говоря уже об обзоре.

Ответить

Убедительная Геосфера

Назаров
3

По устному приказу на утреннем разводе "Сегодня с вас по 20 протоколов по корректорам"

Ответить

Paavo Ulmanis

0

Отсутствующие фароочистители. Прямо крик от маразма

Ответить

Алексей Приловский

Paavo
4

я вообще этого прикола не понял. это разве какая-то базовая комплектация автомобиля? у меня машина не самая деревянная, но очистителей нет, и хули я тут должен сделать?

Ответить

Станислав Буров

Алексей
1

Слышал такую историю, что на автомобили с ксеноновыми фарами (не галоген и не диоды) обязательно устанавливаются омыватели фар из-за того, что пучок от грязной фары слепит водителей, а от чистой нет.

Ответить

Постоянный Гоша

Алексей
0

Поставить фароочистители, либо сказать, что фароочиститель - ты сам

Ответить

Romario

1
Ответить

Сергей Сергеич

0

Во, запретите эти висюльки на зеркале заднего вида. Они по-любому отвлекают.

Ответить

Alexandr Blokhin

Сергей
2

Наклейки про ребёнка в машине и блондинку за рулём.

Ответить

Photuum

0

"Установку в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперёд относительно линии бампера;"

Кенгурятники запретили?

Ответить

Павел Бокарёв

Photuum
1

да на самом деле их давно уже запретили, потому что тебя заебут по 12-5-1

Ответить

Павел Бокарёв

0

За шиповку окей, вопросов нет

Фароочистители и автокорректоры не предусмотрены на машинах дешевле 1,5-2 лямов рублей, в целом похеру. Да и толку от этих прыскалок на самом деле никакого, а автокорректор лично меня выбешивает своими глюками

Плёнки на фарах - тут вот вопрос. Если речь про тонировку - лупить ремнем по жопе конечно же. Если про прозрачную бронь - ну как бы идите нахер и чините дороги сначала.

Остальное в целом разумно, хотя доёб до кенгурятников - ну такое себе. Впрочем, они и правда уже не нужны

самое смешное что вот это всё один хрен ничего не изменит. людей надо начать учить водить автомобили и прекратить продавать 200+ сил вообще, или хотя бы не всем подряд

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Rond

Павел
0

на машинах дешевле 1,5-2 лямов рублей

Как там живется в 2015?

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Рыжий

Павел
0

Можно подумать 200+ сил что-то решают. На трассах устраивают ДТП с кучей погибших не 200 сил, а 120 + долбоебизм

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