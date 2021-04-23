«Ъ»: ГИБДД подготовила поправки в ПДД. Появятся новые штрафы: за шипованные шины летом и неработающие фароочистители Статьи редакции
По данным газеты, предположительный срок вступления в силу поправок — 1 марта 2022 года.
Подготовленный в МВД проект постановления правительства содержит новый «перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Об этом пишет «Коммерсантъ».
Большинство новых запретов взяли из техрегламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» 2011 года. Протокол по статье 12.5 КоАП можно будет получить за:
- Шипованные шины летом (июнь—август) или летнюю резину зимой (декабрь—февраль). Временной диапазон может быть скорректирован по решению региональных властей;
- Отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар;
- Использование плёнок на стёклах фар;
- Отсутствие противосолнечных козырьков и подушек безопасности, если они предусмотрены производителем автомобиля;
Наличие в автомобиле «предметов, закрывающих обзор». По данным газеты, речь идёт о видеорегистраторах, если они мешают видеть дорогу;
- Ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохранённые в памяти бортового компьютера;
- Установку в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперёд относительно линии бампера;
- Эксплуатацию автомобиля, один из бамперов которого деформирован после ДТП настолько, что внутренняя железная часть выступает за пределы габаритов машины и может нанести травму пешеходу.
«Коммерсантъ» пишет, что прежний перечень эксперты и МВД признали неактуальным, поскольку он содержит ссылки на устаревшие нормативы. Проект поправок находится на изучении у экспертов в Аналитическом центре при правительстве РФ в рамках «регуляторной гильотины».
Получается гиббдшник будет с ELM сканером тыкаться теперь? Ага, гражданин, у вас тут ошибка была!
или «а что ошибок нет? сбросили перед выездом, гражданин?»
Да, вот смотрите пыль на разъеме повреждена, точно сбрасывали, готовьтесь набутыливаться
Еее новые штрафы
за отсутствие иконок в штатной комплектации тоже пора карать, мне кааца
такие по техрегламенту можно?
Это тебе еще после послания "не скорректировали НОЛОГИ для бизнеса", лол.
Установку в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперёд относительно линии бампера;
Шипованные шины летом (июнь—август) или летнюю резину зимой (декабрь—февраль). Временной диапазон может быть скорректирован по решению региональных властей;
Норм.
Отсутствующие или неработающие фароочистители и автокорректоры уровня фар;
Бред.
Ошибки неисправности двигателя или АКПП, сохранённые в памяти бортового компьютера;
П***ец бред. На вагах чеки от любого чиха просыпаться могут, например, а на корейской параше бензин с антифризом могут во всю в выпуск хлестать, и компьютеру будет вообще пах*ю.
На Камазах check ничем не погасить, никакой силой
Бешеный кубок
Ну можно, например, просто камазы запретить.
Вы угрожаете экономике Татарстана
Больше всего с видеорегистраторами бред
регистратор ерунда, вешай его к зеркалу и всё. а вот планшеты посреди лобаша
1 этап, "правила пдд" выполнен, переходим на 2 этап, "устройство авто". 3 этап, наверно "дорожное покрытие по нормативам"
Напомните, основные причины ДТП? Особенно с смертельным исходом. Грязные фары?
основная причина: поворачивал на перекрестке налево с закрытыми глазами.
Бешеный кубок
Переходить на тесту и обматываться колючей проволокой под напряжением.
Епт, походу гибддшникам придется переквалифицироваться в автомехаников
непонятно как будут проверять, например, работоспособность автокорректора фар, не говоря уже об обзоре.
По устному приказу на утреннем разводе "Сегодня с вас по 20 протоколов по корректорам"
Отсутствующие фароочистители. Прямо крик от маразма
я вообще этого прикола не понял. это разве какая-то базовая комплектация автомобиля? у меня машина не самая деревянная, но очистителей нет, и хули я тут должен сделать?
Слышал такую историю, что на автомобили с ксеноновыми фарами (не галоген и не диоды) обязательно устанавливаются омыватели фар из-за того, что пучок от грязной фары слепит водителей, а от чистой нет.
Постоянный Гоша
Поставить фароочистители, либо сказать, что фароочиститель - ты сам
Во, запретите эти висюльки на зеркале заднего вида. Они по-любому отвлекают.
"Установку в легковых автомобилях «конструкций из стали или аналогичных материалов», выступающих вперёд относительно линии бампера;"
Кенгурятники запретили?
да на самом деле их давно уже запретили, потому что тебя заебут по 12-5-1
За шиповку окей, вопросов нет
Фароочистители и автокорректоры не предусмотрены на машинах дешевле 1,5-2 лямов рублей, в целом похеру. Да и толку от этих прыскалок на самом деле никакого, а автокорректор лично меня выбешивает своими глюками
Плёнки на фарах - тут вот вопрос. Если речь про тонировку - лупить ремнем по жопе конечно же. Если про прозрачную бронь - ну как бы идите нахер и чините дороги сначала.
Остальное в целом разумно, хотя доёб до кенгурятников - ну такое себе. Впрочем, они и правда уже не нужны
самое смешное что вот это всё один хрен ничего не изменит. людей надо начать учить водить автомобили и прекратить продавать 200+ сил вообще, или хотя бы не всем подряд