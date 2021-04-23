По решению суда сирийского моряка оставили охранять арестованное судно. Он пробыл на нём четыре года в одиночестве Статьи редакции
Моряку не платили зарплату, а развлекал он себя тем, что считал проплывающие мимо корабли.
По решению египетского суда порта Адабия из-за долгов судно MV Aman оставили у берега, а единственным смотрителем назначили Мохаммеда Аишу. Он провёл на корабле четыре года — только недавно ему удалось освободиться и вернуться домой, сообщает «Би-би-си».
В июле 2017 года египетские власти арестовали сирийский корабль MV Aman и всех членов его экипажа из-за просроченного свидетельства о регистрации и старого оборудования. Владелец судна обещал, что моряков в скором времени отпустят домой. Однако ливанские подрядчики не заплатили за топливо, и MV Aman из-за финансовых трудностей остался в порту.
Не зная английского языка, Мохаммед подписал судебное решение — ему никто не рассказал, что оно означает. Он остался единственным человеком на судне и надеялся на скорое разрешение ситуации. Остальные члены экипажа покинули MV Aman, а Аиша оставили «охранять» арестованное судно.
В августе 2018 года мать Аиша умерла — тогда он задумался совершить самоубийство. «По ночам корабль похож на могилу. Здесь как в гробу: ты ничего не видишь и не слышишь», — рассказал он. В марте 2019 года шторм отбросил MV Aman на восемь километров — корабль сел на мель в нескольких метрах от берега порта. Благодаря этому Аиша мог плавать до берега, покупать еду и воду, а также заряжать телефон. Он связался с Мохамедом Аррачеди из Международной федерации транспортных рабочих, после чего ему помогли выбраться из заточения.
За четыре года Аиша наблюдал за сотнями грузовых судов, которые проплывали в Суэцком канале мимо MV Aman. Во время недавней блокировки канала, вызванного гигантским контейнеровозом Ever Given, он развлекал себя тем, что считал корабли, которые ждали разрешения ситуации. Аиша не раз видел знакомых моряков, но из-за большого расстояния между ними не мог даже помахать рукой.
После освобождения Аиша отправился домой в Сирию. По его словам, он наконец чувствует себя свободным. Бывший моряк сожалеет, что подписал судебное решение. По его мнению, ответственность за судно должен был взять на себя владелец. Аиша пообещал, что обратится в суд, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления служебным положением по отношению к морякам.
По данным Международной организации труда, в мире насчитывается около 250 активных дел, в которых владельцы кораблей оставляют членов экипажа на произвол судьбы. За 2020 год зарегистрировали 85 новых случаев — вдвое больше, чем в 2019 году.
Сердечный турник
У нас вроде моряков загранрейсов берут на работу с подтвержденным знанием английского языка.
Нет. Т.е. не обязательно
В следующий раз зовите выгоревших программистов. Они еще и доплатят за ретрит
Я хз как он не знал английского языка.. на BBC был сюжет с ним, он очень хорошо говорит по-английски и закончил академию с отличием. Так что проблема вряд ли он "не знал языка". Точно ли речь про английский, а не про египетский вариант арабского?
От скуки выучил, сидя на корабле. Причём по названиям проплывавших кораблей.
Эта новость показывает, насколько важно знать английский язык.
Эта новость показывает то, что не нужно подписывать соглашение, если не понимаешь, что там написано, и ещё показывает, насколько люди бывают безразличными к нижестоящим. Второе пугает больше всего, если честно.
Добро пожаловать в наш мир.
В чей, ваш? Я здесь один.
вообще то должны были переводчика предоставить. а не требовать подписать
Вот вопрос что его больше заебало.
4 года в одиночестве, или вот эта песня
А он точно сириец, а не русский? Такая характерная покорность вызывает вопросы к национальности - корабль не его личный, в проблемах с топливом виноват не он, решить эти проблемы он был не в силах, платить ему тоже никто не собирался, как и эвакуировать. Так на кой чорт он там сидел?
На тот, что если бы свалил то больше никогда бы не нашел работу, для индусов и 2 года контракт на одном судне норма.
ел говно
пил мочу
и так по кругу
Тут кстати была новость, что команда Ever Given опасается такой судьбы если их оставят. В милях 50