Моряку не платили зарплату, а развлекал он себя тем, что считал проплывающие мимо корабли.

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Корабль «Аман», который оставили у берегов порта из-за решения суда Фото Мартин Тодд

По решению египетского суда порта Адабия из-за долгов судно MV Aman оставили у берега, а единственным смотрителем назначили Мохаммеда Аишу. Он провёл на корабле четыре года — только недавно ему удалось освободиться и вернуться домой, сообщает «Би-би-си».

В июле 2017 года египетские власти арестовали сирийский корабль MV Aman и всех членов его экипажа из-за просроченного свидетельства о регистрации и старого оборудования. Владелец судна обещал, что моряков в скором времени отпустят домой. Однако ливанские подрядчики не заплатили за топливо, и MV Aman из-за финансовых трудностей остался в порту.

Не зная английского языка, Мохаммед подписал судебное решение — ему никто не рассказал, что оно означает. Он остался единственным человеком на судне и надеялся на скорое разрешение ситуации. Остальные члены экипажа покинули MV Aman, а Аиша оставили «охранять» арестованное судно.

Мохаммед Аиша «Би-би-си»

В августе 2018 года мать Аиша умерла — тогда он задумался совершить самоубийство. «По ночам корабль похож на могилу. Здесь как в гробу: ты ничего не видишь и не слышишь», — рассказал он. В марте 2019 года шторм отбросил MV Aman на восемь километров — корабль сел на мель в нескольких метрах от берега порта. Благодаря этому Аиша мог плавать до берега, покупать еду и воду, а также заряжать телефон. Он связался с Мохамедом Аррачеди из Международной федерации транспортных рабочих, после чего ему помогли выбраться из заточения.

За четыре года Аиша наблюдал за сотнями грузовых судов, которые проплывали в Суэцком канале мимо MV Aman. Во время недавней блокировки канала, вызванного гигантским контейнеровозом Ever Given, он развлекал себя тем, что считал корабли, которые ждали разрешения ситуации. Аиша не раз видел знакомых моряков, но из-за большого расстояния между ними не мог даже помахать рукой.

После освобождения Аиша отправился домой в Сирию. По его словам, он наконец чувствует себя свободным. Бывший моряк сожалеет, что подписал судебное решение. По его мнению, ответственность за судно должен был взять на себя владелец. Аиша пообещал, что обратится в суд, чтобы предотвратить дальнейшие злоупотребления служебным положением по отношению к морякам.