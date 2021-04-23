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Артём Мазанов

Координатор ростовского штаба Навального рассказала о пытках в полиции после задержания Статьи редакции

Причина задержания актвистки неизвестна.

162 162 комментария
9663 просмотров
Ксения Середкина @kseryodkina
Я отказывалась глотать резиновую дубинку.
На каждый мой отказ мне делали засечку на руке
Засечек у меня много. https://t.co/YLYm52JMUW

По словам Середкиной, её задержали в ночь на 23 апреля, когда она выносила мусор. Она рассказала, что после задержания её доставили в поселок Широчанка (Ейский район Краснодарского края) и там пытали.

Ксения Середкина @kseryodkina
Меня отпустили. Иду пешком из Широчанки. Они заставляли меня глотать резиновую дубинку.

Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков предположил, что Середкину могли пытать полицейские.

Leonid Volkov @leonidvolkov
Мы реально перешли на уровень "фашисты поймали партизана".

Ростовские менты говорили Ксении: "ну вот ты же любишь букву Н, мы ее будем на тебе вырезать". https://twitter.com/kseryodkina/status/1385432789433167873

19 апреля Середкина рассказала, что к ней пришли полицейские. Она не открыла им дверь.

#новости

162 162 комментария
53
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162 комментария
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Dom u dorogi

48

Я конечно все понимаю менты жестят и все такое, но чем ей засечки делали? Циркулем? Кожа в местах засечек на фото какая то... как будто только что иголкой нацарапали, у нас так девки в школе делали 

Ответить

Roma Dmitriev

Dom
–15

ты что, сомневаешься в том, что говорят самые светлые люди ПРБ? тут таких не любят

Ответить

Dom u dorogi

Roma
8

Православная Республика Белорусь?

Ответить

Roma Dmitriev

Dom
–15

Прекрасная Россия Будущего, ну ты что

Ответить

Dom u dorogi

Roma
0

Простите пожалуйста 

Ответить

Алексей Волосач

Dom
3

И удивительнейшим образом насечки сделаны в максимально удобном для правши месте

Ответить

Dmitriy Volkov

Dom
0

Похоже на крапивницу 

Ответить

Mikki Rurk

Dom
0

Гвоздем?

Ответить

Алексей Волосач

Dom
0

Просто у девки обычный дермографизм, а она набрасывает

Ответить

Престижный жар

10

смущает, что между твитами "меня задерживают" и "меня отпустили" всего один час прошел. час это как-то маловато для "доставить в отделение, начать заставлять глотать дубинку, делать засечки за каждый отказ".
ну либо это были какие-то заранее спланированные экспресс-пытки

Ответить

Максим Козаченко

Престижный
29

Подожди, а сколько вообще средняя пытка длится примерно в Ростове? Норматив может есть?

Ответить

Рыжий

Максим
51

68 лет для мужчин и 77 лет для женщин

Ответить

theLastLetters

Рыжий
3

Сосни плюсца, братюнь 🤝

Ответить

Дмитрий

Рыжий
1

Это статистика, а нормативы 65 и 60. Пока не дорабатываем, особенно женщины.

Ответить

Круглый рак

Дмитрий
0
Ответить

Престижный жар

Максим
4

сарказм твой понятен. но меня действительно смущает этот ее пост, эта ее фотка и это ее заявление. доказательств никаких у меня ее неправоты нет, но я сужу со стороны. и то, что я вижу - выглядит прохладно

Ответить

Максим Козаченко

Престиж…
0

А в чём прохладность-то?

Ответить

Престижный жар

Максим
6

да в том, что это пахнет пиздежом

Ответить

Максим Козаченко

Престиж…
0

Нет, ты объясни, а не рекурсируй

Ответить

Престижный жар

Максим
8

придерживаюсь этой позиции

Ответить

Максим

Престиж…
0

Так а кто-нибудь объяснит в чём НЕРЕАЛИСТИЧНОСТЬ того, что вы называете пиздежом?

Ответить

Сельскохоз

Максим
5

В чём нереалистичность чайника на орбите вокруг Солнца? Или ты просто не веришь профессору?

Ответить

Иван

Максим
1

В том, что слишком гуманные пытки для российских силовиков

Ответить

Romario

Престиж…
–3

То что я вижу: ты пытаешься оправдывать мусоров (которые хуже говна). Мало того, ты пытаешься оправдывать российских мусоров, которые регулярно пытают и убивают людей. 
Мягко говоря, выглядит прохладно. 

Ответить

Престижный жар

Romario
9

чувак, ты зачем так рвешься? где я оправдываю мусоров? я лишь ставлю под сомнение пост, потому что интернет научил доверять, но проверять.

Ответить

Romario

Престиж…
–1

Окей-окей. 

Ответить

Престижный жар

Romario
3
Ответить

Престижный

Престиж…
3

НЕ ВСЁ ТАК ОДНОЗНАЧНО ЁПТЫ

Ответить

Сельскохоз

Престиж…
2

Затолкали в машину, заставляли глотать кожаную дубинку.

Ответить

Азамат

Престиж…
2

Бля, я ща умру.

Ответить

Имя И

Престиж…
1

@Артём Мазанов Этого в посте не будет?

Ответить

Romario

Престижный
4

Мама не учила тебя, что врать не хорошо? 

Ответить

Престижный жар

Romario
–3

а у мен показывало 6 и 5 часов! значит там промежуток с часу до двух, сути не меняет

Ответить

Romario

Престиж…
2

"сути не меняет".
Суть в том, что пытки и убийства в СИЗО и тюрьмах РФ - регулярная норма. 

Ответить

Алексей Юрк

Romario
0

Ага, возвращаемся к божественному аргументу "Но ВеДь в ГлАвНоМ оН пРаВ!!!11"
Давненько я его не слышал

Ответить

Говорил

Престиж…
1

типа мучали не 2 часа, а 1 час? 
людоедно.

Ответить

Andrey Dolg

Romario
0

У твитов есть гео метки(были ранше доступны) вроде так что и проверить можно.

Ответить

Romario

Andrey
0

Проверяйте.
Как тут товарищ выше пишет, "сути это не меняет": в российских мусарнях пытки давно поставлены на поток. Это НОРМА.

Ответить

Никита Бабич

Romario
1

Мне очень не нравится, что слово Норма приобретает негативный оттенок. Давайте разделять слова Обычай и Норма?

Ответить

Romario

Никита
–1

Тут сорокинская "норма".
Давайте использовать слово "пиздец". Для РФ это норма. 

Ответить

Никита Бабич

Andrey
0

Создатель твита определяет, прикладывается ли такая информация к твиту. 

Ответить

Азамат Багатов

Престижный
1

В уазике начали ещё.

Ответить

Лига тупых

–62

Да кому она нужна? Беспомощная оппозиция в очередной раз пытается привлечь к себе внимание школьников, донаты заканчиваются? 

Ответить

Фундаментальный дебаркадер

Лига
33

@президент грузии ты забыл поменять акк

Ответить

Зарубежный украинец

Фундаментальный
7

не мешайся под ногами клоп

Ответить

Офицерский

Зарубеж…
2

@Вахтёр 😜😜😜

Ответить

Зарубежный

Офицерс…
4

Пиздец....

Ответить

Зарубежный

Зарубеж…
4

Дитковский совсем скатился. Ничего, мы тебе работу вчера ношли, будешь стойкой

Ответить

Говорил

Лига
9

почему так стала важна тема этих донатов?
то есть по твоей версии, они реально подставляют свои жизни для того, чтобы другие задонатили фбк?
ещё ору с комментаторов, которые говорят, что Навальный сел, чтобы донатов больше было. и голодовка из-за падения донатов.

Ответить

Миша Копейкин

Говорил
5

Цель - заставить сомневаться. Для этого обоснованная хорошо продуманная логичная критика не нужна

Ответить

Алексей Волосач

Говорил
–2

то есть по твоей версии, они реально подставляют свои жизни для того, чтобы другие задонатили фбк?

Подставляют жизни это до начала митинга уехать от подъезда в отделение, посидеть там несколько часов и заплатить штраф? Неплохой размен на сотни тысяч рублей донатов.

Ответить

Grigory Kopiev

Алексей
1

Ну да, никого из ФБКшников же никогда не избивали неизвестные, не пиздили менты дома и в отделении, не сажали в тюрьмы за твиты и т.д.

Ответить

Dias001 Rrn

Лига
10

Те школьники, которые выходили на митинг после Димона уже совершеннолетние, да и нынешние школьники смогут голосовать в 2024 году, зато электорат бункерного с каждым днём сокращается по естественным причинам, а на недавнем митинге большинство протестующих были в возрасте 20-35 лет

Ответить

Твердый кран

Лига
0

@Дитковский в новостях забанили?

Ответить

Бешеный кубок

Лига
0

Биткоин упал малеха

Ответить

Марина Климина

16

Мне кажется, или это какая-то хуйня?

В чем смысл наносить какие-то кошачие царапки, от которых не больно, но которые очень заметны? Давно мусора взяли на вооружение технологии по привлечению внимания, разработанные влюблёнными школьницами?

Ужасы режима это, конечно, понятно и прискорбно, но каждый такой пост, который ощутимо попахивает пиздежом, точно не помогает никому.

Ответить

Алексей Куликов

Марина
6

Ну как сказать, не больно, вопрос как наносить. Да и курсы пыток для полицейских видимо ещё не вводили, поэтому кто как умеет, кто-то бутылит, кто-то царапает. Может увидели у неё шрамы от более ранних порезов (почему-то немало людей в подростковом возрасте увлекалась этой фигнёй).

Ответить

Denis Shmidt

Марина
2

Во первых больно. Во вторых схуяли. В третьих почему вы редуцируете формат пыток в норму. В четвёртых так можно болезни зацарапать. В пятых дубинка.
В шестых живём в коем лагере и рассуждаем какое преступление против личности со стороны государства уже как-бы норм... 

Ответить

Сельскохозяйственный браслет

–4

Время охуительных историй из твиттера. Авторы в школе любили пиздеть, теперь в интернет переехали.

Ответить

Romario

Сельскохозяйств…
11

Точно. В мусора же у нас никого не пытают, не убивают. Никогда же такого не было. 

Ответить

Алексей Волосач

Romario
5

Это не значит, что любые кошачьи царапки теперь можно относить на злодеяния кровавого режима

Ответить

Romario

Алексей
–1

Не значит. 
Но есть такая смешная штука, как репутация. 
Можно там в соседней теме почитать как мусора пиздили сммщика ФБК.

Ответить

Алексей Волосач

Romario
1

Сегодня пизданулся пальцем об угол, пойду сфотографирую его отечность и красноту, скажу что менты в отделении пытали тем, что ногой давили. Репутация МВД на моей стороне, а значит срочно в выпуск! 

Ответить

Romario

Алексей
–1

Да делай что хочешь. 
Факты в том, что режим щемит фбк, сотрудников сажают, бьют, угрожают, сажают родственников, травят. 
Я скорее поверю этой неизвестной мне девке, чем путинским мусорам. 

Ответить

Алексей Волосач

Romario
3

Я скорее поверю этой неизвестной мне девке, чем путинским мусорам.

Подобная безапелятивная вера и есть костяк любой пропаганды

Ответить

Romario

Алексей
0

Пойду порыдаю в уголке. Я стал жертвой пропаганды. Теперь буду убежден, что власть в России захвачена ОПГ. 
Во всем виновата девка с исцарапанными руками!

Ответить

Denis Shmidt

Алексей
1

А что это?

Ответить

Сельскохозяйственный браслет

Romario
4

В твитере 99% постов относятся к необъявленному соревнованию слабоумных драматургов.

https://twitter.com/RummJungle/status/13851448428…
https://twitter.com/RummJungle/status/1385144842855100416
mobile.twitter.com
Ответить

Алексей Волосач

Сельско…
1

Тред пиздеж, их там ещё потом расцеловали, в руки деньги сунули и до дома докинули, просто чел постеснялся об этом написать.

Ответить

Romario

Сельско…
–2

Ну зачем ты к себе так строг! Не такой уж ты и слабоумный. 

Ответить

Сельскохозяйстве

Romario
0

У тебя не забрали телефон на уроке?

Ответить

Romario

Сельско…
–2

Кажется я переоценил тебя. Забаню пожалуй, ноль полезного от тебя. 

Ответить

Бешеный кубок

Romario
2

уууу, врёти, бан, чс

Пиздец ты жалкий.

Ответить

Romario

Бешеный
–1

Ты ещё что ща чудо-юдо

Ответить

Бешеный

Romario
0

Ты думал, что напускной супрематизм сделает тебя менее жалким?

Ответить

Сельскохозяйстве

Romario
2

Держи в курсе, любитель самиздата.

Ответить

George Jejeya

Romario
2

А люди никогда не пиздят. Тем более - из оппозиции. Никогда же такого не было.

Если есть сомнения - надо их высказывать.

Ответить

Имя И Фамилия

Romario
0

Все вы знаете эти истории как кого-то где-то пытают.........

Ответить

Непростой браслет

Сельскохозяйств…
1

почему ты перестал травить пользователей? 

Ответить

Круглый рак

Непростой
1

Повысили до травли навальнят

Ответить

Универсальный Илья

–12

Объясните мне, почему у неё на фото рука вдруг резко становится тонкой? Я пытался свою руку с такого же ракурса оценить, не получается такой перепад сделать

Ответить

Madao

Универсальный
48
Ответить

Ilya Grigöryev

Madao
–31

тебе самому не смешно? 

Ответить

Madao

Ilya
2

Чё? 

Ответить

Андрей Штельман

Универсальный
10

У меня вроде получилось.

Ответить

Универсальный Илья

Андрей
–2

ДА ОТКУДА У ВАС ТАКИЕ КОСТИ

А ну быстро к бабушке и отъедаться

Ответить

Андрей Штельман

Универс…
2

Запястья не отъешь, к сожалению. Будут жирные ручки с тонкими запястьями.

Ответить

Бледный самолет

Андрей
0

Самый секс

Ответить

Говорил

Универсальный
5

обычная женская рука, справа запястье

Ответить

Yura Svinaryov

Универсальный
4

Это же косточка торчит

Ответить

Ilya Grigöryev

Универсальный
–4

да это шланг какой то. так снять руку надо умудриться

Ответить

Убедительная Геосфера

Универсальный
0

Присоединяюсь к вопросу. Может, есть еще фото?

Ответить

Большой жёлтый робат

Убедительная
4

Друг интересуется

Ответить

FOX

Универсальный
0

это все фотошоп
https://boeing-is-back.livejournal.com/836301.html

Ответить

Никита Бабич

FOX
1

Запись попала в топ-25 украины. Вот это трэш. Даже у плоскоземельцев аргументация получше. Самое смешное - "отрезки равной длины" на разных фото, сделанных с разных дистанций. Сделаю два фото Навального: одно вблизи, другое с нескольких метров. Поставлю два фото рядом и сопоставлю размеры: голова на одном фото занимает больше пикселей, чем на другом занимает всё его тело. Перспектива? Оптика? Масштабирование? Нет, ответ прост, Навального не существует.

Ответить

Азамат Багатов

Никита
0

О, чел, это  ты наверняка ещё не видел жж, которое утверждает, что все фотки из экспедиции дятлова фальшивые (со стеной "доказательств"), и на самом деле кгб их убило чтобы ничего.

п.с. я его даже нашёл https://picturehistory.livejournal.com/5512094.html

Фальшивые фотографии, странности дневников…
Английская версия источник фото Это последний снимок дятловцев, снял якобы Кривонищенко 1 февраля…
picturehistory.livejournal.com
Ответить

Никита Бабич

Азамат
0

Спасибо. Грустненько видеть подобные вещи, здравого образования людям не хватает.

Ответить

Авраам Рабинович

Универсальный
0

Это так типа запястье в сторону отклоняется?

Ответить

Универсальный Илья

Авраам
–6

Какойто слишком резкий перепад запястья

Ответить

Твердый кран

Универсальный
0

Объективы же разные вся хуйня не знаю я не разбираюсь, но они искажают по разному

Ответить

Непростой браслет

Универсальный
0

ее голодом морили 

Ответить

Ivan Shalom

Универсальный
0

Возможно, просто снято на широкоугольный объектив.

Ответить

Winterfire Monday

16

Заставляешь глотать дубинки, грозящую повреждением органов
@
Царапаешь циркулем мелкие борозды, которые даже не глубже оцарапывания кота, заботясь о целостности кожи

Ответить

Мясной историк

11

кажется я знаю кем они вдохновлялись 

Ответить

Ze Katze

Мясной
1

Орлов не спит 

Ответить

Winterfire Monday

Мясной
0

Т.е она сама себе наносила эти раны получается?

Ответить

Сердечный турник

7

В нулевые нас отхерачили в мусарне валенком с песком. Тогда ещё ничего не вырезали на теле.

Ответить

Процентный Мика

Сердечный
7

Сидели на самоваре?

Ответить

Сердечный турник

Процентный
4

Нет, просто отпиздили. А, ну ещё крохоборы забрали последние 300 рублей.

Ответить

Процентный Мика

Сердечн…
0

А валенком это что бы отпечаток непонятный был?

Ответить

Сердечный турник

Процент…
3

Синяков не оставляет

Ответить

aliftin

Сердечный
–3

Охуенные были времена и менты не жестили так как сейчас. 

Ответить

Сердечный турник

aliftin
0

Тогда палочной системы не было вроде, они больше любили на бабло клиентов развести.

Ответить

aliftin

Сердечн…
0

Да не особо много поменялось. Просто сейчас иногда нужно запугивать маленьких девушек, а пиздить их валенком с песком ну такое себе. 

Ответить

Зарубежный украинец

7

 Середкину могли пытать полицейские.

Да ну не, не могут они. Сочиняет

Ответить

Bad Mother Fucker

Зарубежный
5

ну да, у нас же не Белоруссия в конце концов

Ответить

Mikki Rurk

6

На тж столько спецов по царапинам, я хуею. Как только терпилы не оправдывают свою терпильность

Ответить

Имя И Фамилия

Mikki
–2

Я не терпила, я уже вышел с фонариком во двор

Ответить

Имя И Фамилия

Имя
–1

Любовь сильнее страха

Ответить

Имя И Фамилия

Имя
0

Позор

Ответить

Andi Bigglesworth

5

Вот смотрю я на злоключения сотрудников ФБК и не понимаю: ради чего они этим занимаются? 

Ответить

Миша Копейкин

Andi
7

Идеалисты.
У разных людей разные цели - для кого-то главное заработать много денег, для кого-то завести счастливую семью, которая ни в чём не нуждается, для кого-то стать известным, для кого-то успешным в профессии. А для кого-то - сделать мир лучше.
На счёт того, что не добиваются намеченного результата - так цель очень сложная. Круто, если ты гений и знаешь как сделать всё идеально, без ошибок, чтобы железно сработало. Но не думаю, что достижение таких сложных целей вообще возможно без ошибок. Думаешь, с другими сложными целями проходит как по маслу? Нахождение лекарств от рака, различные фундаментальные исследования и тп - это не прямая дорога, а извилистая тропа, большую часть времени заводящая в тупики.
Ну и этим ребятам совесть не позволяет не делать ничего, просто потому что скорее всего это не приведёт к желаемому результату.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Andi
6

Пассионарии

Ответить

Madegghead

Дмитрий
–11

а может пассивы?

Ответить

Круглый рак

Madeggh…
1

ГЫГЫГГЫГЫГЫГЫГЫГГЫГГЫГЫГЫГ

Ответить

Круглый рак

Круглый
1

ЫЫЫЫЫЫЫЫЫыыыыыыыыыыыы

Ответить

Круглый рак

Круглый
6

Жене показал, она аж хрюкала со смеху сучара😂😂😂😂😂 полный хохотач!😂😂😂😂😂🤣🤣🤣👍👍👍 Класс!

Ответить

Bad Mother

Madeggh…
0

да

Ответить

SACT261

Andi
0

Малолетние дебилы, сэр

Ответить

Сергей Сергеич

–6

Это конечно все ужасно, но пруфы бы (их не будет, понятное дело). 

Ответить

Andi Bigglesworth

Сергей
11
Ответить

Romario

Сергей
2

Ссылочку на РТ, будьте добры. 

Ответить

Длительный Даниль

5

Ах, эта та самая реформированная полиция... 

Ответить

Нижний интернет

Длительный
3

Старая милиция ее бы просто убила, а эта немножко попытала и отпустила. И при этом еще многие говорят что ничего к лучшему в стране не меняется. 

Ответить

Саша Ринцлер

5

Царапульки конечно пиздец. Офицер Леопольд лютовал как в Аушвице.

Ответить

Дмитрий Киселев

3

Что такое засечка и чем её наносят?

Ответить

Polina Malahova

Дмитрий
1

Какие-то царапины - кожа воспалилась, думаю, что должно быть больно, но не глубокие. Типа шершавой линейки или чего-то такого.

Ответить

Азамат Багатов

–3

Я понял, короч. Ей делали такие "насечки" специально, чтобы дискредитировать. Типа, мы валенком по почкам и дубинкой по пяткам херачим, и знаем сто и один способ сделать больно, не оставляя следов, а тут транспортиром поцарапаем в максимально удобном для селфхарма месте - и нам, садистам, приятно, и ей никто не поверит, не такие же они долбоёбы.

Ответить

Азамат Багатов

Азамат
–3

Лябурахи рвутся, а у меня, меж тем, объяснение, которое устраивает и их, и физиологию, и пытошные мотивы ментов одновременно.

Ответить

Алексей Куликов

Азамат
0

Да пофиг им давно на следы.

Ответить

Азамат Багатов

Алексей
0

Как скажешь.

Ответить

Евгений Мартынов

0

Вечер замечательных историй. Как те внезапные школьницы из твитора, которых отец каждый вечер насилует. Ёбаное шапито.

Ответить

Comrade EightEightSeven

0

Похоже на пиздёжь. Но я уже ничему не удивлюсь в богоспасаемой.

Ответить

Имя И Фамилия

–1

Ну всё, это конец, выхожу с фонариком во двор

Ответить

Большой жёлтый робат

1

НН- Helly Hansen, што ле

Ответить

Вячеслав Андреев

Большой
1

Чертова Полиция моды, модные ублюдки

Ответить

Саша Ринцлер

Большой