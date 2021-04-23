Координатор ростовского штаба Навального рассказала о пытках в полиции после задержания Статьи редакции
Причина задержания актвистки неизвестна.
По словам Середкиной, её задержали в ночь на 23 апреля, когда она выносила мусор. Она рассказала, что после задержания её доставили в поселок Широчанка (Ейский район Краснодарского края) и там пытали.
Глава сети региональных штабов Навального Леонид Волков предположил, что Середкину могли пытать полицейские.
19 апреля Середкина рассказала, что к ней пришли полицейские. Она не открыла им дверь.
Я конечно все понимаю менты жестят и все такое, но чем ей засечки делали? Циркулем? Кожа в местах засечек на фото какая то... как будто только что иголкой нацарапали, у нас так девки в школе делали
ты что, сомневаешься в том, что говорят самые светлые люди ПРБ? тут таких не любят
Православная Республика Белорусь?
Прекрасная Россия Будущего, ну ты что
И удивительнейшим образом насечки сделаны в максимально удобном для правши месте
Подожди, а сколько вообще средняя пытка длится примерно в Ростове? Норматив может есть?
сарказм твой понятен. но меня действительно смущает этот ее пост, эта ее фотка и это ее заявление. доказательств никаких у меня ее неправоты нет, но я сужу со стороны. и то, что я вижу - выглядит прохладно
А в чём прохладность-то?
да в том, что это пахнет пиздежом
Нет, ты объясни, а не рекурсируй
придерживаюсь этой позиции
чувак, ты зачем так рвешься? где я оправдываю мусоров? я лишь ставлю под сомнение пост, потому что интернет научил доверять, но проверять.
Мама не учила тебя, что врать не хорошо?
а у мен показывало 6 и 5 часов! значит там промежуток с часу до двух, сути не меняет
Ага, возвращаемся к божественному аргументу "Но ВеДь в ГлАвНоМ оН пРаВ!!!11"
Давненько я его не слышал
У твитов есть гео метки(были ранше доступны) вроде так что и проверить можно.
Мне очень не нравится, что слово Норма приобретает негативный оттенок. Давайте разделять слова Обычай и Норма?
Создатель твита определяет, прикладывается ли такая информация к твиту.
Да кому она нужна? Беспомощная оппозиция в очередной раз пытается привлечь к себе внимание школьников, донаты заканчиваются?
Фундаментальный дебаркадер
@президент грузии ты забыл поменять акк
Зарубежный украинец
не мешайся под ногами клоп
Цель - заставить сомневаться. Для этого обоснованная хорошо продуманная логичная критика не нужна
то есть по твоей версии, они реально подставляют свои жизни для того, чтобы другие задонатили фбк?
Подставляют жизни это до начала митинга уехать от подъезда в отделение, посидеть там несколько часов и заплатить штраф? Неплохой размен на сотни тысяч рублей донатов.
Ну да, никого из ФБКшников же никогда не избивали неизвестные, не пиздили менты дома и в отделении, не сажали в тюрьмы за твиты и т.д.
Те школьники, которые выходили на митинг после Димона уже совершеннолетние, да и нынешние школьники смогут голосовать в 2024 году, зато электорат бункерного с каждым днём сокращается по естественным причинам, а на недавнем митинге большинство протестующих были в возрасте 20-35 лет
Мне кажется, или это какая-то хуйня?
В чем смысл наносить какие-то кошачие царапки, от которых не больно, но которые очень заметны? Давно мусора взяли на вооружение технологии по привлечению внимания, разработанные влюблёнными школьницами?
Ужасы режима это, конечно, понятно и прискорбно, но каждый такой пост, который ощутимо попахивает пиздежом, точно не помогает никому.
Ну как сказать, не больно, вопрос как наносить. Да и курсы пыток для полицейских видимо ещё не вводили, поэтому кто как умеет, кто-то бутылит, кто-то царапает. Может увидели у неё шрамы от более ранних порезов (почему-то немало людей в подростковом возрасте увлекалась этой фигнёй).
Во первых больно. Во вторых схуяли. В третьих почему вы редуцируете формат пыток в норму. В четвёртых так можно болезни зацарапать. В пятых дубинка.
В шестых живём в коем лагере и рассуждаем какое преступление против личности со стороны государства уже как-бы норм...
Точно. В мусора же у нас никого не пытают, не убивают. Никогда же такого не было.
Это не значит, что любые кошачьи царапки теперь можно относить на злодеяния кровавого режима
Сегодня пизданулся пальцем об угол, пойду сфотографирую его отечность и красноту, скажу что менты в отделении пытали тем, что ногой давили. Репутация МВД на моей стороне, а значит срочно в выпуск!
Я скорее поверю этой неизвестной мне девке, чем путинским мусорам.
Подобная безапелятивная вера и есть костяк любой пропаганды
Сельскохозяйственный браслет
В твитере 99% постов относятся к необъявленному соревнованию слабоумных драматургов.
Тред пиздеж, их там ещё потом расцеловали, в руки деньги сунули и до дома докинули, просто чел постеснялся об этом написать.
У тебя не забрали телефон на уроке?
А люди никогда не пиздят. Тем более - из оппозиции. Никогда же такого не было.
Если есть сомнения - надо их высказывать.
Непростой браслет
почему ты перестал травить пользователей?
У меня вроде получилось.
Универсальный Илья
ДА ОТКУДА У ВАС ТАКИЕ КОСТИ
А ну быстро к бабушке и отъедаться
Запястья не отъешь, к сожалению. Будут жирные ручки с тонкими запястьями.
Присоединяюсь к вопросу. Может, есть еще фото?
это все фотошоп
https://boeing-is-back.livejournal.com/836301.html
Запись попала в топ-25 украины. Вот это трэш. Даже у плоскоземельцев аргументация получше. Самое смешное - "отрезки равной длины" на разных фото, сделанных с разных дистанций. Сделаю два фото Навального: одно вблизи, другое с нескольких метров. Поставлю два фото рядом и сопоставлю размеры: голова на одном фото занимает больше пикселей, чем на другом занимает всё его тело. Перспектива? Оптика? Масштабирование? Нет, ответ прост, Навального не существует.
О, чел, это ты наверняка ещё не видел жж, которое утверждает, что все фотки из экспедиции дятлова фальшивые (со стеной "доказательств"), и на самом деле кгб их убило чтобы ничего.
п.с. я его даже нашёл https://picturehistory.livejournal.com/5512094.html
Спасибо. Грустненько видеть подобные вещи, здравого образования людям не хватает.
Это так типа запястье в сторону отклоняется?
Твердый кран
Объективы же разные вся хуйня не знаю я не разбираюсь, но они искажают по разному
Заставляешь глотать дубинки, грозящую повреждением органов
@
Царапаешь циркулем мелкие борозды, которые даже не глубже оцарапывания кота, заботясь о целостности кожи
Процентный Мика
Сидели на самоваре?
Сердечный турник
Нет, просто отпиздили. А, ну ещё крохоборы забрали последние 300 рублей.
На тж столько спецов по царапинам, я хуею. Как только терпилы не оправдывают свою терпильность
Я не терпила, я уже вышел с фонариком во двор
Вот смотрю я на злоключения сотрудников ФБК и не понимаю: ради чего они этим занимаются?
Идеалисты.
У разных людей разные цели - для кого-то главное заработать много денег, для кого-то завести счастливую семью, которая ни в чём не нуждается, для кого-то стать известным, для кого-то успешным в профессии. А для кого-то - сделать мир лучше.
На счёт того, что не добиваются намеченного результата - так цель очень сложная. Круто, если ты гений и знаешь как сделать всё идеально, без ошибок, чтобы железно сработало. Но не думаю, что достижение таких сложных целей вообще возможно без ошибок. Думаешь, с другими сложными целями проходит как по маслу? Нахождение лекарств от рака, различные фундаментальные исследования и тп - это не прямая дорога, а извилистая тропа, большую часть времени заводящая в тупики.
Ну и этим ребятам совесть не позволяет не делать ничего, просто потому что скорее всего это не приведёт к желаемому результату.
Пассионарии
а может пассивы?
Круглый рак
ГЫГЫГГЫГЫГЫГЫГЫГГЫГГЫГЫГЫГ
Это конечно все ужасно, но пруфы бы (их не будет, понятное дело).
Старая милиция ее бы просто убила, а эта немножко попытала и отпустила. И при этом еще многие говорят что ничего к лучшему в стране не меняется.
Что такое засечка и чем её наносят?
Какие-то царапины - кожа воспалилась, думаю, что должно быть больно, но не глубокие. Типа шершавой линейки или чего-то такого.
Я понял, короч. Ей делали такие "насечки" специально, чтобы дискредитировать. Типа, мы валенком по почкам и дубинкой по пяткам херачим, и знаем сто и один способ сделать больно, не оставляя следов, а тут транспортиром поцарапаем в максимально удобном для селфхарма месте - и нам, садистам, приятно, и ей никто не поверит, не такие же они долбоёбы.
Лябурахи рвутся, а у меня, меж тем, объяснение, которое устраивает и их, и физиологию, и пытошные мотивы ментов одновременно.
Да пофиг им давно на следы.
Вечер замечательных историй. Как те внезапные школьницы из твитора, которых отец каждый вечер насилует. Ёбаное шапито.
НН- Helly Hansen, што ле