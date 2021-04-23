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Артём Мазанов

«Медуза»: полиция вызывала на беседы студентов, данные которых слили с сайта «Свободу Навальному!» Статьи редакции

Студенты спрашивали полицейских, как формировались списки участников встречи, им отвечали о «цифровом следе» или «лайках и репостах».

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Ректорат Томского государственного университета (ТГУ) перед акцией в поддержку Алексея Навального 21 апреля получил от местного управления МВД просьбу «в кратчайшие сроки организовать встречу со студентами» (список учащихся прилагается) «для объявления предостережения о недопустимости нарушения законодательства РФ». Об этом пишет «Медуза».

Издание выяснило, что все вызванные на личную встречу в деканат студенты ТГУ — фигуранты одной или нескольких баз данных, сформированных после утечки адресов электронной почты с сайта «Свободу Навальному!». Студенты рассказали журналистам, что использовали на сайте в поддержку Навального адреса электронной почты, которые до этого указывали только на сайте Госуслуг и в приёмной комиссии при поступлении или зачислении в ТГУ.

Serguei Parkhomenko @Sparkhom
Вот такое письмо получает сегодня начальство вузов по всей России. Это конкретное письмо пришло одному из ректоров в Томске.
В приложении - заботливо составленный жандармами список неблагонадежных студентов на многих листах. https://t.co/XUtGxF1qSR

Одному из студентов ТГУ заявили, что эта встреча — «распоряжение ректората, куда пришло письмо из МВД». На беседах полицейские опрашивали студентов об отношении к Навальному, а также говорили, что учащиеся «не понимают, что ими манипулируют». Полиция напоминала об административной ответственности и предлагала подписать «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений».

Руководитель сети региональных штабов Навального сообщил, что это первый известный ему случай, когда студентов вызывают на «профилактические беседы» на основании их присутствия в утечке с сайта «Свободу Навальному!».

16 апреля стало известно, что в интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Через несколько дней пострадавшие получили письма с угрозами, которые содержали их личные данные, такие как ФИО, адрес и место работы.

В сети появилась база данных сторонников…
В ФБК говорят, что утечка коснулась только электронных почт. По словам специалистов, этого уже…
tjournal.ru

Пользователи соцсетей заподозрили сайт Госуслуг в сливе данных сторонников ФБК

#новости #навальный #утечки

18 18 комментариев
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Церковный Мика

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профилактическая беседа со студентами

вспонился клип касты
Чё ты как чмо? Чё ты как чёрт?

Чё ты, не патриот?

Ты чё, волчонок? Ты дохуя умный?

Слышишь, ты чё нах?

Ты же крещёный! Ну ты ж не копчёный?

Ну вот и всё нах!

Хочешь быть порабощённым?

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Бледный самолет

Церковный
2

Ты че из этих? Пидор чтоли?

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AttentiveMilk

20

Госуслуги — во 👍

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Евстафий Селюк

10
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Andi Bigglesworth

5

Иногда мне хочется побыть бюджетником, чтобы меня и стращали и пужали, и на беседы вызывали. А то я подписываю все эти петиции, а на меня никто внимание не обращает. 

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Непростой браслет

Andi
2

Куксин что-то пропал совсем. 

Ответить

Бледный самолет

Непростой
1

Рассказывает школьникам про вкусное мороженое

Ответить

Непростой

Бледный
0

@Alexei Kuksin  Алексей Анатольевич как ваши дела? 
Че к нам не заходите? 

Ответить

Непростой

Непрост…
0

Видели что с Навальным было? 

Ответить

Бледный самолет

Непрост…
0

А вот при Сталине ему б пломбир выдали и расстреляли!

Ответить

Большой жёлтый робат

5

Вот и заказчик и исполнитель утечечки нашелся

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Антон Пострунин

Большой
2

Томский Государственный Университет, от него добра не жди...

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Универсальный Илья

1

Вузы сами проталкивают повестку того, что они вне политики, сами же в неё и лезут.

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Осторожный холод

Универсальный
2

Ну тут же для вузов ситуация безвыходная наверное. В наиболее влиятельных университетах, которые могут не бояться давления на себя (мгу там, мгимо, ранхигс), руководство сплошь приближенное к режиму, поэтому они и проводят соответствующую политику. А все остальные при показушной аполитичности рискуют навлечь на себя кучу проверок, вот и страхуются. Печально, конечно.

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Nike Kolder

Осторожный
0
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Универсальный Илья

Универсальный
1

2017 год, но все же

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Непростой браслет

Универсальный
0

ВУЗЫ ничего не решают в вопросе политике. В России никто ничего не решает в вопросе политике кроме АП, придет разнарядка будут кланяться, скажут критиковать и быть вне политике – будут

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Евстафий Селюк

0

упс

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