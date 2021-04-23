«Медуза»: полиция вызывала на беседы студентов, данные которых слили с сайта «Свободу Навальному!» Статьи редакции
Студенты спрашивали полицейских, как формировались списки участников встречи, им отвечали о «цифровом следе» или «лайках и репостах».
Ректорат Томского государственного университета (ТГУ) перед акцией в поддержку Алексея Навального 21 апреля получил от местного управления МВД просьбу «в кратчайшие сроки организовать встречу со студентами» (список учащихся прилагается) «для объявления предостережения о недопустимости нарушения законодательства РФ». Об этом пишет «Медуза».
Издание выяснило, что все вызванные на личную встречу в деканат студенты ТГУ — фигуранты одной или нескольких баз данных, сформированных после утечки адресов электронной почты с сайта «Свободу Навальному!». Студенты рассказали журналистам, что использовали на сайте в поддержку Навального адреса электронной почты, которые до этого указывали только на сайте Госуслуг и в приёмной комиссии при поступлении или зачислении в ТГУ.
Одному из студентов ТГУ заявили, что эта встреча — «распоряжение ректората, куда пришло письмо из МВД». На беседах полицейские опрашивали студентов об отношении к Навальному, а также говорили, что учащиеся «не понимают, что ими манипулируют». Полиция напоминала об административной ответственности и предлагала подписать «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений».
Руководитель сети региональных штабов Навального сообщил, что это первый известный ему случай, когда студентов вызывают на «профилактические беседы» на основании их присутствия в утечке с сайта «Свободу Навальному!».
16 апреля стало известно, что в интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Через несколько дней пострадавшие получили письма с угрозами, которые содержали их личные данные, такие как ФИО, адрес и место работы.
Пользователи соцсетей заподозрили сайт Госуслуг в сливе данных сторонников ФБК
Иногда мне хочется побыть бюджетником, чтобы меня и стращали и пужали, и на беседы вызывали. А то я подписываю все эти петиции, а на меня никто внимание не обращает.
Непростой браслет
Куксин что-то пропал совсем.
Бледный самолет
Рассказывает школьникам про вкусное мороженое
Непростой
@Alexei Kuksin Алексей Анатольевич как ваши дела?
Че к нам не заходите?
Вот и заказчик и исполнитель утечечки нашелся
Осторожный холод
Ну тут же для вузов ситуация безвыходная наверное. В наиболее влиятельных университетах, которые могут не бояться давления на себя (мгу там, мгимо, ранхигс), руководство сплошь приближенное к режиму, поэтому они и проводят соответствующую политику. А все остальные при показушной аполитичности рискуют навлечь на себя кучу проверок, вот и страхуются. Печально, конечно.
Непростой браслет
ВУЗЫ ничего не решают в вопросе политике. В России никто ничего не решает в вопросе политике кроме АП, придет разнарядка будут кланяться, скажут критиковать и быть вне политике – будут