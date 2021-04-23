Студенты спрашивали полицейских, как формировались списки участников встречи, им отвечали о «цифровом следе» или «лайках и репостах».

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Ректорат Томского государственного университета (ТГУ) перед акцией в поддержку Алексея Навального 21 апреля получил от местного управления МВД просьбу «в кратчайшие сроки организовать встречу со студентами» (список учащихся прилагается) «для объявления предостережения о недопустимости нарушения законодательства РФ». Об этом пишет «Медуза».

Издание выяснило, что все вызванные на личную встречу в деканат студенты ТГУ — фигуранты одной или нескольких баз данных, сформированных после утечки адресов электронной почты с сайта «Свободу Навальному!». Студенты рассказали журналистам, что использовали на сайте в поддержку Навального адреса электронной почты, которые до этого указывали только на сайте Госуслуг и в приёмной комиссии при поступлении или зачислении в ТГУ.

Serguei Parkhomenko @Sparkhom

В приложении - заботливо составленный жандармами список неблагонадежных студентов на многих листах. Вот такое письмо получает сегодня начальство вузов по всей России. Это конкретное письмо пришло одному из ректоров в Томске.В приложении - заботливо составленный жандармами список неблагонадежных студентов на многих листах. https://t.co/XUtGxF1qSR

Одному из студентов ТГУ заявили, что эта встреча — «распоряжение ректората, куда пришло письмо из МВД». На беседах полицейские опрашивали студентов об отношении к Навальному, а также говорили, что учащиеся «не понимают, что ими манипулируют». Полиция напоминала об административной ответственности и предлагала подписать «официальное предостережение о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений».

Руководитель сети региональных штабов Навального сообщил, что это первый известный ему случай, когда студентов вызывают на «профилактические беседы» на основании их присутствия в утечке с сайта «Свободу Навальному!».

16 апреля стало известно, что в интернет слили базу электронных почт зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». Через несколько дней пострадавшие получили письма с угрозами, которые содержали их личные данные, такие как ФИО, адрес и место работы.