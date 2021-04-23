Таблички разместили на здании вокзала, куда приезжали оба лидера КНДР.

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Памятные таблички на здании вокзала во Владивостоке, которые посвящены визиту лидеров КНДР Фото «Интерфакс»

23 апреля на здании железнодорожного вокзала во Владивостоке открыли памятные таблички, куда приезжали Ким Чен Ын и Ким Чен Ир. На церемонии присутствовали представители Генерального консульства КНДР во Владивостоке, правительства Приморского края и администрации Владивостока, пишет «Интерфакс».

На памятных досках указаны даты, когда северокорейские лидеры останавливались на железнодорожном вокзале Владивостока. Ким Чен Ир приезжал 23 и 24 августа 2002 года, а 24 и 26 апреля 2019 года — Ким Чен Ын.

[Нужно] непрерывно укреплять и развивать стратегические и традиционные корейско-российские дружественные отношения на новом высоком уровне в соответствии с требованием нового столетия — такова незыблемая позиция и стратегический курс нашей парти и правительства. Зо Сек Чхор генеральный консул КНДР во Владивостоке

Зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков отметил, что региону неоднократно «выпадала большая честь и ответственность» встречать руководителей КНДР. Он также выразил надежду на активное развитие двустороннних отношений.