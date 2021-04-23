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Сергей Исенеков

Во Владивостоке установили мемориальные доски в честь Ким Чен Ына и Ким Чен Ира Статьи редакции

Таблички разместили на здании вокзала, куда приезжали оба лидера КНДР.

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Памятные таблички на здании вокзала во Владивостоке, которые посвящены визиту лидеров КНДР Фото «Интерфакс»

23 апреля на здании железнодорожного вокзала во Владивостоке открыли памятные таблички, куда приезжали Ким Чен Ын и Ким Чен Ир. На церемонии присутствовали представители Генерального консульства КНДР во Владивостоке, правительства Приморского края и администрации Владивостока, пишет «Интерфакс».

На памятных досках указаны даты, когда северокорейские лидеры останавливались на железнодорожном вокзале Владивостока. Ким Чен Ир приезжал 23 и 24 августа 2002 года, а 24 и 26 апреля 2019 года — Ким Чен Ын.

[Нужно] непрерывно укреплять и развивать стратегические и традиционные корейско-российские дружественные отношения на новом высоком уровне в соответствии с требованием нового столетия — такова незыблемая позиция и стратегический курс нашей парти и правительства.

Зо Сек Чхор
генеральный консул КНДР во Владивостоке

Зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков отметил, что региону неоднократно «выпадала большая честь и ответственность» встречать руководителей КНДР. Он также выразил надежду на активное развитие двустороннних отношений.

Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались в апреле 2019 года. Для лидера КНДР это был первый визит в Россию. А в 2002 году отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир проводил встречу с Путиным во Владивостоке.

#новости #кндр #регионы

33 33 комментария
16
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Миша Копейкин

5

Звучит немного диковато, но если подумать - это вполне обычная практика. Таблички часто устанавливают в местах посещения знаменитостей "Здесь завтракал Элвис во время своего тура", "В этом номере провёл 2 недели Есенин" и тд.

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Smaug The Terrible

Миша
16

Здесь Гитлер подписал окончательное решение еврейского вопроса

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Миша Копейкин

Smaug
0

Про Гитлера таких табличек нет, потому что к нему в стране относятся негативно. А у России с КНДР нормальные отношения.
Хотя, уверен, где-нибудь и с Гитлером такие таблички можно найти. Со всякими маньяками и прочими убивцами так уж наверняка.

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Smaug The

Миша
3

Про Гитлера тоже были таблички. До 40 какого-то года. Потом их убрали, чтобы не позориться. Эти, возможно, тоже придется убрать.

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Миша Копейкин

Smaug
0

Может да, а может нет, а может пошёл ты © Отступники

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Kir Kirsky

Smaug
0

уберут конечно, вопрос в сроках

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Lee

Миша
1

Сам свое сообщение-то читал? Сравнил Кимов с Элвисом и Есениным. Люди создавали основообразующее творчество, а что сделали эти толстопузые корейцы, чтобы внести свой вклад в культуру? Их потолок - это мемы про ракеты и глупые как будто стоковые фотографии со встреч

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Миша Копейкин

Lee
0

Я буду сравнивать то, что посчитаю нужным, сынок

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Осторожный холод

10

В Приморье постоянно находится довольно много северных корейцев (в основном заняты на низкоквалифицированных и сезонных работах). Из аэропорта Владивостока совершаются регулярные рейсы в Пхеньян. И это то ещё зрелище. Десятки исхудавших людей, одетых в ужаснейшего качества тряпьё, сдают какие-то тюки в багаж, а обязательный гэбист в приличном костюмчик их пересчитывает. И куча южнокорейских туристов, которые не стесняясь тыкают в них пальцами и громко смеются. Окно в другой мир.

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Eugene Tackleberry

Осторожный
1

У гэбиста значок на лацкане - обязательно)

Ответить

Eugene Tackleberry

Осторожный
1

Ещё забавно, как северокорейские рыбаки бытовой техникой закупаются. Южнокорейские марки нельзя

Ответить

Анна Булахтина

Осторожный
0

А есть ли инфа где можно почитать об этом? Спрашиваю из интереса.

Ответить

Осторожный холод

Анна
0

Ну я эту картину не раз наблюдала лично в аэропорту :)

Правда я последний раз во Владивостоке 2 года назад была, как там сейчас не знаю. Может из-за ковида северные корейцы больше в Россию не летают.

А почитать - сходу получилось найти статью медузы про это:
https://meduza.io/feature/2017/06/30/severokoreyskie-rabochie-v-rossii-trudovye-migranty-ili-raby

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Кристиан Бедгер

6

Ну поiхали, теперь есть только две веры - идеи Чучхе и Великого Обьеденителя Руси
Дальше закроем границы и победим в Олимпиаде даже не участвовав там. 

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Старинный утюг

Кристиан
0
Ответить

Церковный Мика

6

здоровья погибшим

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Владимир Филатов

5

Подумал, что он умер.

Ответить

7 Da

Владимир
3

Ага, первая мысль «а второй-то когда успел?!»

Ответить

Большой жёлтый робат

4

Достойные, уважаемые люди

Ответить

Большой жёлтый робат

Большой
1

Интересно, а чучханы поставят памятник Во Ван Пу в ответ? 

Ответить

Stanley H. Tweedle

4

Мрази

Ответить

Сердечный турник

3

Надо ещё поставить мемориальную доску у колодца в Хабаровском крае, куда покойный хомяк провалился по малолетству.

Ответить

Престижный жар

2

да, давайте разосремся с чехией и сша. и будем лизать нашим корешам из северной кореи

Ответить

Престижный жар

1

такая радостная розовая оберточная бумага у цветов

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Spid3r

1

Я уж было решил, что поминают кого-то (по фотке на превьюхе).

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Весёлый Хамелеон

Spid3r
0

Здравый смысл поминают

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Джон Кроули

0

И эти люди потом учат хохлов с прибалтами то что любить Гитлера это плохо. 

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Весёлый Хамелеон

0

Эти таблички специально установлены на таком уровне, чтобы их было удобно обоссать?

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Михаил Ромайкин

0

Ким Чен Ир приезжал 23 и 24 августа 2002 года, а 24 и 26 апреля 2019 года — Ким Чен Ын.

Т е приезжали по 2 раза одним днём?

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Александр Воскресенский

0

Лучше б  в честь него повесили, сколько можно героически погибать.

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Имя И Фамилия

0

Сообщение удалено

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fullmetalboy48151623 .

0

Каеф. 

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Andy

0

ебанутые

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