Во Владивостоке установили мемориальные доски в честь Ким Чен Ына и Ким Чен Ира Статьи редакции
Таблички разместили на здании вокзала, куда приезжали оба лидера КНДР.
23 апреля на здании железнодорожного вокзала во Владивостоке открыли памятные таблички, куда приезжали Ким Чен Ын и Ким Чен Ир. На церемонии присутствовали представители Генерального консульства КНДР во Владивостоке, правительства Приморского края и администрации Владивостока, пишет «Интерфакс».
На памятных досках указаны даты, когда северокорейские лидеры останавливались на железнодорожном вокзале Владивостока. Ким Чен Ир приезжал 23 и 24 августа 2002 года, а 24 и 26 апреля 2019 года — Ким Чен Ын.
Зампредседателя правительства Приморья Константин Шестаков отметил, что региону неоднократно «выпадала большая честь и ответственность» встречать руководителей КНДР. Он также выразил надежду на активное развитие двустороннних отношений.
Владимир Путин и Ким Чен Ын встречались в апреле 2019 года. Для лидера КНДР это был первый визит в Россию. А в 2002 году отец нынешнего руководителя КНДР Ким Чен Ир проводил встречу с Путиным во Владивостоке.
Звучит немного диковато, но если подумать - это вполне обычная практика. Таблички часто устанавливают в местах посещения знаменитостей "Здесь завтракал Элвис во время своего тура", "В этом номере провёл 2 недели Есенин" и тд.
Здесь Гитлер подписал окончательное решение еврейского вопроса
Про Гитлера таких табличек нет, потому что к нему в стране относятся негативно. А у России с КНДР нормальные отношения.
Хотя, уверен, где-нибудь и с Гитлером такие таблички можно найти. Со всякими маньяками и прочими убивцами так уж наверняка.
В Приморье постоянно находится довольно много северных корейцев (в основном заняты на низкоквалифицированных и сезонных работах). Из аэропорта Владивостока совершаются регулярные рейсы в Пхеньян. И это то ещё зрелище. Десятки исхудавших людей, одетых в ужаснейшего качества тряпьё, сдают какие-то тюки в багаж, а обязательный гэбист в приличном костюмчик их пересчитывает. И куча южнокорейских туристов, которые не стесняясь тыкают в них пальцами и громко смеются. Окно в другой мир.
Ещё забавно, как северокорейские рыбаки бытовой техникой закупаются. Южнокорейские марки нельзя
А есть ли инфа где можно почитать об этом? Спрашиваю из интереса.
Осторожный холод
Ну я эту картину не раз наблюдала лично в аэропорту :)
Правда я последний раз во Владивостоке 2 года назад была, как там сейчас не знаю. Может из-за ковида северные корейцы больше в Россию не летают.
А почитать - сходу получилось найти статью медузы про это:
https://meduza.io/feature/2017/06/30/severokoreyskie-rabochie-v-rossii-trudovye-migranty-ili-raby
Ну поiхали, теперь есть только две веры - идеи Чучхе и Великого Обьеденителя Руси
Дальше закроем границы и победим в Олимпиаде даже не участвовав там.
Подумал, что он умер.
Достойные, уважаемые люди
Я уж было решил, что поминают кого-то (по фотке на превьюхе).
Эти таблички специально установлены на таком уровне, чтобы их было удобно обоссать?
Ким Чен Ир приезжал 23 и 24 августа 2002 года, а 24 и 26 апреля 2019 года — Ким Чен Ын.
Т е приезжали по 2 раза одним днём?
Лучше б в честь него повесили, сколько можно героически погибать.