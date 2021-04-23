Медведев привёл в колонке про отношения России и США цитату китайского стратега Сунь Цзы. Но это предисловие переводчика Статьи редакции
В колонке экс-президент заявил, что отношения двух стран вернулись к состоянию холодной войны.
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал для РИА «Новости» колонку «Невыученные уроки истории» про ухудшение отношений России и США.
По мнению Медведева, конфликт двух стран приводит к ситуации «перманентной нестабильности» в мире. Он напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали «мудрость компромисса».
Колонка Медведева начинается с цитаты из трактата «Искусство войны» китайского стратега Сунь Цзы. В твиттере он тоже привёл эту цитату.
На самом деле это слова переводчика Николая Конрада из предисловия к трактату — «Основные концепции „Искусства войны“». На это обратила внимание «Медуза». Издание уточнило, что такую же ошибку совершают даже подборки цитат Сунь Цзы на сайте издательства «Эксмо».
Издание уточнило, что такую же ошибку совершают даже подборки цитат Сунь Цзы на сайте издательства «Эксмо».
Это все потому, что эксмо не захотели работать со мной 10 лет назад. Поэтому теперь у них работает какой-то долбоеб [2]
Престижный жар
даже подборки цитат
не ну если даже подборки цитат совершают такие ошибки, у димона не было шансов
«Пиздить деньга бюджет, дом свой строить в горах и класть стержень на народ - такой мастер далеко идти, а страна развиваться.
В будущем хорошо будет».
(Сунь-Высунь. Искусство большой наглости)
Они блЯдь забыли чем закончилась холодная война?
Можем повторить!
Безумие - делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата
тёплой?
Последовательный меч
Ну в этот то раз точно доллар капец!
Конкретный меч
(пост я, конечно, не читал)
Докажи
По крайней мере гречка лучше.
Кому нужен старый китайский пердун, когда есть более молодой русский переводчик?
Если ты голубой – ниже будет коммент твой 👇🏾
тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали «мудрость компромисса
Ситуацию спас, я так понял, шпион, передавший фотки и инфу вовремя
Смотрите "курьер" с бандэрснетчем
Невыученные уроки истории в примерах и картинках
Так, а в рай мы уже не едем, да?
Ты ещё веришь обещаниям Путина?
Да даже если бы цитата настоящего Сунь Цзы.
Как сказал один мудрый человек "Если кто-то что-то сказал 2500 лет назад, это ещё не делает это истиной".
Кто это?
Один некогда известный винодел
Теперь можно и пост прочитать.
Ну как, стоит того? Я пока алфавит учу, посты читать не замахиваюсь. Стоит дальше учить?
Ну что интересного эти пидары могут написать? Вот казахов с интересом читаю: Дамира ибн Камалетдина, Олега Батькамахнова вот посмотри, мои любимые ^_^