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Артём Мазанов

Медведев привёл в колонке про отношения России и США цитату китайского стратега Сунь Цзы. Но это предисловие переводчика Статьи редакции

В колонке экс-президент заявил, что отношения двух стран вернулись к состоянию холодной войны.

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Скриншот с сайта РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал для РИА «Новости» колонку «Невыученные уроки истории» про ухудшение отношений России и США.

По мнению Медведева, конфликт двух стран приводит к ситуации «перманентной нестабильности» в мире. Он напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали «мудрость компромисса».

За последние годы отношений Россия и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — всё это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности.

Дмитрий Медведев
заместитель председателя Совета безопасности РФ

Колонка Медведева начинается с цитаты из трактата «Искусство войны» китайского стратега Сунь Цзы. В твиттере он тоже привёл эту цитату.

Дмитрий Медведев @MedvedevRussia
Невыученные уроки истории

Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом.

Сунь Цзы. Искусство войны
https://ria.ru/20210423/diplomatiya-1729522868.html

На самом деле это слова переводчика Николая Конрада из предисловия к трактату — «Основные концепции „Искусства войны“». На это обратила внимание «Медуза». Издание уточнило, что такую же ошибку совершают даже подборки цитат Сунь Цзы на сайте издательства «Эксмо».

#новости #медведев

42 42 комментария
12
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42 комментария
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Папуша

19

Издание уточнило, что такую же ошибку совершают даже подборки цитат Сунь Цзы на сайте издательства «Эксмо».

Это все потому, что эксмо не захотели работать со мной 10 лет назад. Поэтому теперь у них работает какой-то долбоеб [2]

Ответить

Престижный жар

Папуша
1

даже подборки цитат

не ну если даже подборки цитат совершают такие ошибки, у димона не было шансов

Ответить

Алексей Ермолаев

9

«Пиздить деньга бюджет, дом свой строить в горах и класть стержень на народ - такой мастер далеко идти, а страна развиваться.
В будущем хорошо будет».
(Сунь-Высунь. Искусство большой наглости)

Ответить

Андрей Рядькин

6

Они блЯдь забыли чем закончилась холодная война?

Ответить

Азамат Багатов

Андрей
3

Можем повторить!

Ответить

Eugene Tackleberry

Азамат
0

Безумие - делать одно и то же, и каждый раз ожидать иного результата

Ответить

Максим Иванов

Андрей
0

тёплой?

Ответить

Андрей Рядькин

Максим
1

Подливой в штанах совков

Ответить

Сердечный турник

Андрей
0

Это называется ревашизм

Ответить

Последовательный меч

Андрей
0

Ну в этот то раз точно доллар капец!

Ответить

eepk yh

Последовательный
0

Кому - война, кому - мать родна

Ответить

thekitakun

Андрей
0

Кнопкой "Перегрузка"

Ответить

Стратегический холод

Андрей
0

Ничего, переплюнем прошлую и закончим третьей мировой

Ответить

Конкретный меч

6

Когда не прочитал пост и сразу пошёл писать коммент.

Ответить

Конкретный меч

Конкретный
0

(пост я, конечно, не читал)

Ответить

Alex Sallivan

Конкретный
0

Докажи

Ответить

Конкретный меч

Alex
0

первым написал коммент — и как всегда тупой

Ответить

Церковный Мика

5

ну и дела! вы ставить партию в странный положение. партия задерживать выдача кошка жена, вместо миска рис выдать гречка

Ответить

Ivan Boldyrev

Церковный
1

По крайней мере гречка лучше.

Ответить

Bad Mother Fucker

Ivan
0

по какой ещё мере

Ответить

Весенний Никита

3

Кому нужен старый китайский пердун, когда есть более молодой русский переводчик?

Ответить

Вячеслав Андреев

–6

Если ты голубой – ниже будет коммент твой 👇🏾

Ответить

Максим Иванов

Вячеслав
4

ну наконец-то

Ответить

Большой жёлтый робат

1

тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали «мудрость компромисса

Ситуацию спас, я так понял, шпион, передавший фотки и инфу вовремя
Смотрите "курьер" с бандэрснетчем

Ответить

Михаил Желтухин

1

Невыученные уроки истории в примерах и картинках

Ответить

Весенний Никита

Михаил
0

В схемах и мемах

Ответить

Парижский космос

1

Давайте уже наконец-то крошить друг-друга в мясо ради мира во всём Мире

Ответить

Убедительная Геосфера

1

Так, а в рай мы уже не едем, да?

Ответить

Ivan Boldyrev

Убедительная
0

Ты ещё веришь обещаниям Путина?

Ответить

Bad Mother Fucker

Ivan
0

а ты не веришь штоле

Ответить

Миша Копейкин

1

Да даже если бы цитата настоящего Сунь Цзы.
Как сказал один мудрый человек "Если кто-то что-то сказал 2500 лет назад, это ещё не делает это истиной".

Ответить

Rodion Kutsaev

0

Кто это?

Ответить

Михаил Желтухин

Rodion
0

Один некогда известный винодел

Ответить

eepk yh

Михаил
0

Известный среди своих друзей

Ответить

Имя И Фамилия

0

Это он Путина защитником своих эгоистических интересов назвал? Падажжи

Ответить

Азамат Багатов

0

ПРОСНУЛСЯ!

Ответить

theLastLetters

0

Теперь можно и пост прочитать.

Ответить

Ivan Boldyrev

theLastLetters
0

Ну как, стоит того?  Я пока алфавит учу, посты читать не замахиваюсь. Стоит дальше учить?

Ответить

theLastLetters

Ivan
0

Ну что интересного эти пидары могут написать? Вот казахов с интересом читаю: Дамира ибн Камалетдина, Олега Батькамахнова вот посмотри, мои любимые ^_^

Ответить

ad unguem

0

Путь-Бздцы - Искусство многоходовчки

Ответить

Олег Иванов

0

Сунь дзынь хуйни не скажет

Ответить

Пётр Дерябин

0
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