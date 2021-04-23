В колонке экс-президент заявил, что отношения двух стран вернулись к состоянию холодной войны.

{"id":372146,"url":"https:\/\/tjournal.ru\/news\/372146-medvedev-privel-v-kolonke-pro-otnosheniya-rossii-i-ssha-citatu-kitayskogo-stratega-sun-czy-no-eto-predislovie-perevodchika","title":"\u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0451\u043b \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0421\u0428\u0410 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0443 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0430 \u0421\u0443\u043d\u044c \u0426\u0437\u044b. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0447\u0438\u043a\u0430","services":{"vkontakte":{"url":"https:\/\/vk.com\/share.php?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/372146-medvedev-privel-v-kolonke-pro-otnosheniya-rossii-i-ssha-citatu-kitayskogo-stratega-sun-czy-no-eto-predislovie-perevodchika&title=\u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0451\u043b \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0421\u0428\u0410 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0443 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0430 \u0421\u0443\u043d\u044c \u0426\u0437\u044b. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0447\u0438\u043a\u0430","short_name":"VK","title":"\u0412\u041a\u043e\u043d\u0442\u0430\u043a\u0442\u0435","width":600,"height":450},"facebook":{"url":"https:\/\/www.facebook.com\/sharer\/sharer.php?u=https:\/\/tjournal.ru\/news\/372146-medvedev-privel-v-kolonke-pro-otnosheniya-rossii-i-ssha-citatu-kitayskogo-stratega-sun-czy-no-eto-predislovie-perevodchika","short_name":"FB","title":"Facebook","width":600,"height":450},"twitter":{"url":"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/372146-medvedev-privel-v-kolonke-pro-otnosheniya-rossii-i-ssha-citatu-kitayskogo-stratega-sun-czy-no-eto-predislovie-perevodchika&text=\u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0451\u043b \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0421\u0428\u0410 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0443 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0430 \u0421\u0443\u043d\u044c \u0426\u0437\u044b. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0447\u0438\u043a\u0430","short_name":"TW","title":"Twitter","width":600,"height":450},"telegram":{"url":"tg:\/\/msg_url?url=https:\/\/tjournal.ru\/news\/372146-medvedev-privel-v-kolonke-pro-otnosheniya-rossii-i-ssha-citatu-kitayskogo-stratega-sun-czy-no-eto-predislovie-perevodchika&text=\u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0451\u043b \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0421\u0428\u0410 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0443 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0430 \u0421\u0443\u043d\u044c \u0426\u0437\u044b. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0447\u0438\u043a\u0430","short_name":"TG","title":"Telegram","width":600,"height":450},"odnoklassniki":{"url":"http:\/\/connect.ok.ru\/dk?st.cmd=WidgetSharePreview&service=odnoklassniki&st.shareUrl=https:\/\/tjournal.ru\/news\/372146-medvedev-privel-v-kolonke-pro-otnosheniya-rossii-i-ssha-citatu-kitayskogo-stratega-sun-czy-no-eto-predislovie-perevodchika","short_name":"OK","title":"\u041e\u0434\u043d\u043e\u043a\u043b\u0430\u0441\u0441\u043d\u0438\u043a\u0438","width":600,"height":450},"email":{"url":"mailto:?subject=\u041c\u0435\u0434\u0432\u0435\u0434\u0435\u0432 \u043f\u0440\u0438\u0432\u0451\u043b \u0432 \u043a\u043e\u043b\u043e\u043d\u043a\u0435 \u043f\u0440\u043e \u043e\u0442\u043d\u043e\u0448\u0435\u043d\u0438\u044f \u0420\u043e\u0441\u0441\u0438\u0438 \u0438 \u0421\u0428\u0410 \u0446\u0438\u0442\u0430\u0442\u0443 \u043a\u0438\u0442\u0430\u0439\u0441\u043a\u043e\u0433\u043e \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0430 \u0421\u0443\u043d\u044c \u0426\u0437\u044b. \u041d\u043e \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u0435\u0434\u0438\u0441\u043b\u043e\u0432\u0438\u0435 \u043f\u0435\u0440\u0435\u0432\u043e\u0434\u0447\u0438\u043a\u0430&body=https:\/\/tjournal.ru\/news\/372146-medvedev-privel-v-kolonke-pro-otnosheniya-rossii-i-ssha-citatu-kitayskogo-stratega-sun-czy-no-eto-predislovie-perevodchika","short_name":"Email","title":"\u041e\u0442\u043f\u0440\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u043d\u0430 \u043f\u043e\u0447\u0442\u0443","width":600,"height":450}},"isFavorited":false} 1573 просмотров

Скриншот с сайта РИА «Новости»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал для РИА «Новости» колонку «Невыученные уроки истории» про ухудшение отношений России и США.

По мнению Медведева, конфликт двух стран приводит к ситуации «перманентной нестабильности» в мире. Он напомнил о Карибском кризисе 1962 года и отметил, что тогда ситуацию спасли лидеры обеих стран, которые сохранили трезвость оценки и признали «мудрость компромисса».

За последние годы отношений Россия и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути — вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов — всё это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности. Дмитрий Медведев заместитель председателя Совета безопасности РФ

Колонка Медведева начинается с цитаты из трактата «Искусство войны» китайского стратега Сунь Цзы. В твиттере он тоже привёл эту цитату.

Дмитрий Медведев @MedvedevRussia



Избегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом.



Сунь Цзы. Искусство войны

https://ria.ru/20210423/diplomatiya-1729522868.html Невыученные уроки историиИзбегание столкновения с большими силами свидетельствует не о трусости, а о мудрости, ибо принесение себя в жертву никогда и нигде не является преимуществом.Сунь Цзы. Искусство войны