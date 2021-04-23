«М.Видео» запретила тратить бонусы на технику Apple, игровые консоли, аксессуары и некоторые другие товары Статьи редакции
Сеть магазинов не предупредила об изменениях заранее.
В апреле 2021 года «М.Видео» обновила правила своей бонусной программы. На это обратили внимание покупатели.
В стоп-лист — список товаров, на которые не распространяются акции компании — попали техника Apple, игровые консоли и аксессуары и некоторые другие товары. Покупатели не могут потратить накопленные бонусы на товары из стоп-листа.
В комментариях в группе во «ВКонтакте» сеть магазинов электроники пояснила, что не меняла правила программы, но признала, что появились «некоторые ограничения» по приёму бонусных рублей. Согласно пункту 5.6 правил, компания может дополнять стоп-лист.
При этом в опубликованных на сайте компании правилах среди товаров и услуг, которые нельзя оплатить бонусными рублями, нет техники Apple, консолей и так далее (пункт 5.5).
По бонусной программе «М.Видео» пользователи могут получить баллы за покупки в магазинах сети, а затем оплатить бонусными рублями до 50% стоимости товаров по курсу 1 бонус = 1 рублю. Из-за включения в стоп-лист многих популярных позиций покупатели теперь не смогут потратить накопленные баллы на нужные товары, жалуются пользователи.
это ж мвидео
Запрещаю вам срать
Билайн с домашним интернетом сейчас тоже проворачивает схему:
мы переводим вас на новый тариф, повысим скорость, добавим никому не нужное телевидение, и поднимаем цену на 100 рублей.
Вы можете перейти на другой тариф в личном кабинете.
По факту скорость осталась той же, добавили тв, которое нахер мне на надо, повысили цену на 20%,
А в личном кабинете тариф теперь всего один. Других теперь нет в принципе. «Можете поменять», блять
Сердечный турник
Именно по этому подключался всегда на мелких районных операторов.
Ничего необычного, становится сложнее, скорее всего, с официальным Apple в России.