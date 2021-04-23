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«М.Видео» запретила тратить бонусы на технику Apple, игровые консоли, аксессуары и некоторые другие товары Статьи редакции

Сеть магазинов не предупредила об изменениях заранее.

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515 просмотров

В апреле 2021 года «М.Видео» обновила правила своей бонусной программы. На это обратили внимание покупатели.

В стоп-лист — список товаров, на которые не распространяются акции компании — попали техника Apple, игровые консоли и аксессуары и некоторые другие товары. Покупатели не могут потратить накопленные бонусы на товары из стоп-листа.

В комментариях в группе во «ВКонтакте» сеть магазинов электроники пояснила, что не меняла правила программы, но признала, что появились «некоторые ограничения» по приёму бонусных рублей. Согласно пункту 5.6 правил, компания может дополнять стоп-лист.

При этом в опубликованных на сайте компании правилах среди товаров и услуг, которые нельзя оплатить бонусными рублями, нет техники Apple, консолей и так далее (пункт 5.5).

По бонусной программе «М.Видео» пользователи могут получить баллы за покупки в магазинах сети, а затем оплатить бонусными рублями до 50% стоимости товаров по курсу 1 бонус = 1 рублю. Из-за включения в стоп-лист многих популярных позиций покупатели теперь не смогут потратить накопленные баллы на нужные товары, жалуются пользователи.

Супер Санечек @antonkukalev
Ребята из @mvideo, можно сказать, полностью убили бонусную программу. И главное - без предупреждений.

2 дня назад я мог купить геймпад за 2к, а теперь все - довольствуйся персональной скидкой в 88 рублей.

И вот зачем я ждал shock blue?!?!
Кукурузный 🌽 @KYKYPY3A_B
Мои 46к накопленных бонусов сейчас такие https://twitter.com/playdtf/status/1385526911900786688 https://t.co/dehRcvrGrU
Metalik @Metalik_
А чо теперь брать-то за эти бонусы? https://t.co/cCGVL87Ixv
GalizoooN @galizooonn
Мвидео недавно в интервью DTF хвалились своей бонусной системой, что на игры дофига можно тратить
Теперь с сегодняшнего дня больше нельзя тратить бонусы на видеоигры, аксессуары и консоли!
В сообществах уже начался поток говна в адрес мвидео https://t.co/tWG82ML8EN

#новости #мвидео

15 15 комментариев
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Престижный жар

4

лол это ж позор

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Bad Mother Fucker

Престижный
7

это ж мвидео

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Северный магнит

Bad
2

Именно. Просто эталон позора

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Сердечный турник

3

Никогда М.Видео не любил. Даже в лучшие времена этот говноритейлер умудрялся наебывать своих клиентов. А сейчас и подавно.

Ответить

Миша Копейкин

3
Ответить

Большой жёлтый робат

1

Запрещаю вам срать

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Большой жёлтый робат

Большой
0

Сук, уже пошучено

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Северный магнит

1

Билайн с домашним интернетом сейчас тоже проворачивает схему:

мы переводим вас на новый тариф, повысим скорость, добавим никому не нужное телевидение, и поднимаем цену на 100 рублей.

Вы можете перейти на другой тариф в личном кабинете.

По факту скорость осталась той же, добавили тв, которое нахер мне на надо, повысили цену на 20%,

А в личном кабинете тариф теперь всего один. Других теперь нет в принципе. «Можете поменять», блять

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Сердечный турник

Северный
0

Именно по этому подключался всегда на мелких районных операторов. 

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ouxen

0

прощай мвидео, ебаные пидарасы

Ответить

Уголовный теркин30см

0

Что за бренд такой "Писос"?

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Почтовый Петя

0

Повезло, вчера ночью как раз заказал геймпад для сыча за полцены

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Василий Дробовский

0

Ничего необычного, становится сложнее, скорее всего, с официальным Apple в России.

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Церковный Мика

0

ну и ладно, значит буду покупать у мвидео через goods и получать бонусы там, тем более он им же и принадлежит

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Процентный Мика

0

После их покупки медиа-маркт больше не покупаю в этой залупе

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